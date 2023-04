Gasztrotúra Józsefváros szívében: 16 izgalmas hely a bohém Magdolnanegyedben

A VIII. kerület szívében található Csarnok- és Magdolnanegyed még mindig sokak fejében tiltólistán szerepel, pedig nem csak építészeti és kulturális sokszínűsége teszi vonzóvá a környéket, hanem gasztronómiai változatossága is. Össze is gyűjtöttünk 15 ínycsiklandozó és formabontó indokot arra, miért érdemes elmerészkedni ebbe az izgalmakkal teli városrészbe.

VAJ

A József körút forgatagának közvetlen szomszédságában egyfajta nyugalom szigeteként funkcionál a VAJ birodalma, ahol már reggel 7-től, kávénkat szürcsölve, a teraszon kémlelhetjük az ébredő várost, miközben a ropogós és habkönnyű pékáruikba beleharapva egyértelműen kijelenthetjük, nem is indulhatna jobban a reggel. Ha azonban más napszakban vágynánk egy mennyei empanadara, esetleg egy délutáni süteménykülönlegességre, vagy akár egy munka utáni levezető italra, akkor sem kell aggódnunk, hiszen a VAJ-ban este 8-ig a megszokott vendégszeretettel fogadnak bennünket.

1085 Budapest, József körút 30-32. | Facebook

Ké Bolá?

Válogatásunk legifjabb helyszíne a Rákóczi tér egyik aprócska üzlethelyiségében kapott helyet. A zöld ajtón belépve meg is kezdődik Karib-tengeri utazásunk, ahol a mindig vidám Hector pikáns és illatos fogásaival egészen Kubáig kalauzol bennünket. Az ételek között a szigetország olyan specialitásait élvezhetjük, mint a messze földön híres Cubano szendvics, a tépett húsos ropa vieja, az extra sűrű és nagyon krémes chilis bab, vagy a sós sült banán. A pöttöm Ké Bolá? izgalmas színfoltja a kerületnek – ha valami újdonságra vágytok, ne habozzatok kipróbálni!

1084 Budapest, Rákóczi tér 9. | Facebook

Csiga Café

Bátran állíthatjuk, hogy a Rákóczi téri Csiga Café hosszú évek óta a VIII. kerület zászlóshajója, hiszen eklektikus, romkocsmákat idéző belső tere, teraszos belvárosi oázisa, pazar konyhája és válogatott italválasztéka csak akkor okoz csalódást, ha már az ablakban is lógnak a vendégek, és egy szalvétányi szabad asztaluk sincs. A gasztrokocsma újdonsága, hogy a szezonális étlap mellett immár izgalmas degusztációs estekkel is borzolják az ízlelőbimbóinkat, amit a szezon kezdetével akár egy meglepetés teraszkoncert alatt fogyaszthatunk el.

1084 Budapest, Vásár utca 2. | Facebook

Bohémia

A Csiga szemközti szomszédja sem árul zsákba macskát, már külleméből is rájöhetünk, hogy itt egy falatnyi Csehországra bukkantunk, hiszen a Bohémia a prágai sörözők szakasztott mása. Az apró, kétszintes csehóban a folyékony kenyérből 4-féle csapoltat kóstolhatunk, de temérdek üveges sör közül is szemezgethetnek az ínyencek. A napi menü mellett természetesen az autentikus sörkorcsolyák és a cseh ételkülönlegességek sem hiányozhatnak az ivó étlapjáról, úgymint a marinált hermelin vagy utopenec és a Bohém hotdog.

1084 Budapest, Déri Miksa utca 1. | Facebook

Hintaló Iszoda

Ha már bohémságot említettünk, a Bacsó Béla utcai Hintaló Iszodában sem kell sokáig keresni azt. A kétszintes szalonkocsma atmoszférájában egymás mellett megférnek a múlt századi bútorok és a zsibvásári kincsek, a hintalógyűjtemény mellett találunk itt díszes rekamiét, tárcsázós telefont és mentett írógépet is. Amíg sikerül választanunk a bőséges italválaszték és koktélcsodák közül, addig akusztikus koncerteken vagy DJ-k által élvezhetjük a minőségi muzsikát. A bár remek konyhával is büszkélkedik, a barfood fogások között a nemzetközi és a hazai ízek is visszaköszönnek.

1084 Budapest, Bacsó Béla utca 15. | Facebook

Macska

A Csiga és a Hintaló között félúton bújik meg a helyiek féltve őrzött törzshelye, a Macska, ahová egy húzósabb munkanap után jól esik befáradni. A nevéből is látszik, hogy itt a cirmos a totemállat, akad is belőlük jó pár szemrevaló darab a változatos miliőben. A galériára csak mezítlábas puhaléptekkel szabad belépni, ahol a függőágyban vagy puffok között nekünk is alkalmunk nyílik egy kis dorombolásra. A hétvégente zárva tartó gasztrokocsmában a szezonális vegetáriánus fogások mellé kisüzemi sörök, bioborok, valamint őszinte vendégszeretet jár.

1085 Budapest, Bérkocsis utca 23. | Facebook

Népszínház utca

Következő állomásunk a Blaha Lujza térről induló Népszínház utca, melyet akár nevezhetnénk közel-keleti negyednek is, hiszen ebben a multikulturális utcában egymást érik a főként török, afgán, indiai, afrikai, ázsiai gyorsbüfék és bazárok.

Kulináris utazásunk első állomása a Kabul Büfé (Népszínház utca 27.), ahol laktató afgán fogások közül csemegézhetünk. Második helyszínünk az elsőre kevésbé bizalomgerjesztő Lagos Büfé (Népszínház utca 42.): a talponállóban ízletes, nigériai húsos és halas fogások közül válogathatunk. Ha pedig otthon készítenétek egy különlegességet, mindenképpen keressétek fel a török Troya élelmiszerüzletet (Népszínház utca 40.), melynek polcain a legkiválóbb fűszerek, gyümölcs- és zöldségfélék, friss húsok, sajtok és konzervek sorakoznak.

Kastner Budapest

A II. János Pál pápa térrel szemező Kastner Budapest munka- és közösségi tér gyorsan a környék meghatározó helyszínévé vált. Hatalmas üvegablakaival, otthonos, légies tereivel, izgalmas programkínálatával és workshopjaival, állandó galériájával belopta magát a helyiek szívébe. Ha a programok vagy a meetingek alatt nincs idő ebédszünetre, a földszinti kávézóban kézi pörkölésű kávék, a Bazsalikomos kert teakülönlegességei, zamatos gyümölcslevek, ízletes bagelek, quiche-ek és sütemények közül válogatva enyhíthetjük éhségünket.

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 8. | Facebook

Winescape Budapest

Köztudott, hogy Budapest a szabadulószobák fővárosa, számtalan izgalmas játékkal találkozhatunk a városban. Kétség sem fér hozzá, hogy a II. János Pál pápa tér szomszédságában található Winescape Budapest borbár a leginnovatívabbak közé sorolható. Szabadulószobájukban egy boros pince falai között raboskodhatunk, a játék izgalmait pedig havonta megújuló borválogatással és hatféle ízletes, borkísérő hidegtál társaságában vesézhetjük ki, a szezon kezdetével immár a teraszon is.

1081 Budapest, Kenyérmező utca 6. | Weboldal

Rosenstein

El is érkeztünk gyűjtésünk rangidős tagjához, az 1996 óta működő, többszörösen díjnyertes Rosenstein vendéglőhöz. A hagyományos magyaros és zsidó ételeket és ízeket képviselő, régi vágású étterem letisztult, otthonos megjelenésével, meleg vendégszeretetével, sosem nyugvó szakmai szenvedélyével és alázatos szorgalmával hűséges törzsközönséget alakított ki a hosszú évek során, amely mellett a turisták között is bakancslistás helyszínné vált. A tradíciókat követő, mégis folyamatosan megújuló családi vállalkozás állandó étlapja mellett heti és ünnepi ajánlatokkal várja az ínyenceket.

1087 Budapest, Mosonyi utca 3. | Weboldal

Auróra

Az Auróra atmoszférája egy romkocsmára emlékeztet, de a hűsítő fröccsökön és sörkorcsolyákon túl jóval több zajlik a közösségi tér falai között, hiszen a ház lehetőséget biztosít kulturális és szociális programok szervezésére, melyek az egyenjogúság és tolerancia szellemiségében zajlanak. Rendszeres eseményeik között koncertek, filmvetítések, táncház, érzékenyítő és tematikus beszélgetések, növényvásárok és ruhacserék is helyet kaptak már, míg tavasztól őszig, közösségi kertjükben közös főzéseket is tartanak.

1084 Budapest, Auróra utca 11. | Facebook

Susuka

A nemrégiben rehabilitált Déri Miksa utcával szemben található Susuka úgy hirdeti magát, mint ,,napközi a Nagy Fuvaros utcában” és valóban, külső szemmel úgy tűnik, mintha egy diákegylet hobbikocsmájába botlottunk volna, amelynek nagyon örülünk, hiszen ráfért már egy kis újhullám az utcára. A barátságos kávézó-italozó falain kortárs művészek időközi kiállításait láthatjuk, hiánypótló, csepp teraszukon mennyei kávékat, friss kencéket kóstolhatunk, esténként zenés mulatságokkal, hétvégente pedig szezonális ruhacserékkel és pop-up vásárokkal színesítik a környék életét.

1084 Budapest, Nagy Fuvaros utca 12. | Facebook

MTRM roast

A VIII. kerület legtitkosabb helye címet a csendes József utcában rejtőző MTRM roast érdemli ki. Az eldugott hely nem szimplán egy kávézó, főként kávépörkölő-műhelyként és bemutatóteremként üzemel, így garantált a kiváló fekete, amely egyenesen a brazíliai, kenyai és etióp termőföldekről érkezik hozzájuk. A gondos szakértelemmel összeválogatott kávék közül vásárolhatunk otthoni fogyasztásra, amely mellé grátiszban jár egy-egy szenvedélyes jótanács is a helyes pörkölésről. Ez a spéci kávézó alkalmas találkozóhely a kávébab szerelmeseinek, de ideális arra is, ha csak az utcáról kopogtatunk be egy világbajnok presszóért.

1084 Budapest, József utca 46. | Weboldal

Rauf Cukrászda és Kávézó

A Mátyás tér szomszédságában található cukrászda a messze földön híres vendégszeretetével, családias hangulatával, házi készítési süteményeivel, civil kezdeményezéseivel – melyekkel rászorulókat támogatnak – igazi békebeli jelképpé vált a kerületben. Ide haza jön az ember, együtt ünnepli a családi eseményeket, a viszontlátás örömét vagy csak úgy a dolgos hétköznapokat. Náluk a minőségi és szezonális alapanyagok használata nem csak az ínycsiklandó nyalánkságok elkészítésénél fontos szempont, hanem a házi szörpök, kiváló borok és képműves sörök kiválasztásánál is. Ha egy ráérős délutánon üldögélnétek a teraszon, érdemes a kávézó melletti elbűvölő Mátyás téri Antikváriumból beszerezni egy kis olvasnivalót.

1084 Budapest, Mátyás tér 17. | Facebook

Műterem Kávézó

A Tavaszmező utca végén botlunk bele az egyetemisták és a VIII. kerületi kutyások Mekkájába. A hangulatos Műterem Kávézó minden évszakban más arcát mutatja, a hűvösebb napokon a kandallóban pattogó tűz mellé kuckózhatunk, közben a kiállított festményeket vizslatva rabul ejt bennünket a hely különleges atmoszférája. Nyáron pedig a zöldellő fák árnyékába burkolódzó teraszukon fogyaszthatjuk el az MTRM roasttól érkező specialty kávénk mellé kikért laktató szendvicsünket, finom sütinket vagy frissítő limonádénkat.

1084 Budapest, Tavaszmező utca 19. | Facebook

Moto Rákóczi

A legendás Wichmann kocsma helyéről indult városhódító útjára a dél-olasz Moto-királyság, akik – a Bartók Béla úti és Madách téri egységük után – a Rákóczi tér mellett nyitották meg a harmadik nápolyi pizzamennyországot. A vékony tésztás műremekek természetesen itt is a szemünk előtt készülnek, a már jól ismert, minőségi olasz alapanyagokkal és dolce vita életigenléssel. Az a hír járja, hogy az itteni kemencében sütött, forrón gőzölgő, ropogós tészták és illatozó feltétek minden szívhez elérnek, és garantált, hogyha a Moto-vibe egyszer magával ragad, sosem ereszt el.

1085 Budapest, József korút 34. | Facebook

