5+1 rejtett kincs a hírhedt Orczy téren és környékén

Az Orczy tér az átlagember számára nem több egy forgalmas közlekedési csomópontnál. Az arrafelé dolgozók és élők viszont naponta megtapasztalják, mi miatt vált a VIII. kerület ezen része negatív sztereotípiák céltáblájává. Amíg a jobb napokat látott városrész évek óta tervezett rehabilitációjának megvalósítására várunk, mutatunk néhány elismerésre érdemes látványosságot az Orczy tér környékéről.

Orczy Fórum Városközpont

Az Ybl- és Kossuth- és Príma-díjas Kévés György, valamint társai, Földvári Éva és Kovács András nevéhez kötődik az Orczy tér látképét nagyban meghatározó téglaépület-együttes megtervezése, amely nemzetközi elismerést (2001: International Construction Award, 2006: FIABCI nemzetközi ingatlanfejlesztési nívódíj) hozott a magyar építésznek. A területen eredetileg szállodát épített volna egy svájci cég, azonban az alapozás után kimerült pénzügyi keretek miatt változtak a tervek. Végül hat lakóház, egy parkolóház, két irodaház és egy földbe süllyesztett, felülnézetből kokárdát formázó kápolna épült meg ott 1994 és 2006 között. A multifunkcionális városnegyed afféle vérfrissítésként hatott a környékre, ahol bőven volna még mit modernizálni; elég csak a Baross irodaházzal szemközti Baross kocsiszín épületére gondolni.

Magyar Tanítónők Otthona (Orczy út 3-5.)

Az Orczy út Nagyvárad térhez közeli részén áll egy titokzatos, tornyos épület. A Mária Dorothea Egyesület álmodta meg azzal a nemes céllal, hogy a szegénysorban élő tanítónők számára lakhelyként szolgálhasson. A Pucher József által tervezett otthont 1889-ben avatták fel, az ő nevéhez kötődik sok más mellett például a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár mai bázisa, a Wenkheim-palota kivitelezése is. Az épület kezdetben 14 egyszemélyes szobával rendelkezett, ami már abban az időben kevésnek bizonyult, ezért 1910-ben 35 szobásra bővítették. Még egy körben, 1935-ben végeztek átalakítási munkálatokat rajta, amelyeknek eredményeként a ház elnyerte mai formáját. Funkcióját tekintve máig az oktatást szolgálta, jelenleg egy két tanítási nyelvű gimnázium működik benne.

A szövetkezeti alapon működtetett Gólya 2013-ban nyílt meg a VIII. kerületi Bókay János utcában, ahol pár év alatt a környék ikonikus helyévé vált. Bókay utcai épületét azonban kinőtte, ezért 2019-ben a Ganz-telep szélére, az Orczy útra települt át. Önkéntes munkaerővel megtámogatva, 95%-ban a Gólyában dolgozók újították fel. Bár a neve mást sugall, nem egy klasszikus értelemben vett kocsmára kell gondolni, hiszen az elfogadást hirdető Gólya valójában egy közösségi ház, ami koncerthelyszínként és vendéglátótérként (presszó, kávézó) is megállja a helyét. Az épület több szervezet otthona; a különböző terekben filmklubokat, társasjáték partikat, tréningeket, közéleti összejöveteleket és bulikat tartanak, emellett zártkörű eseményeknek is helyszínt biztosítanak időnként. Tetőteraszuk is van!

Nem túlzás azt állítani, hogy a 170 éves Fiumei Úti Sírkert kultuszhely. Ott helyezték örök nyugalomra nemzetünk büszkeségei között Ady Endrét, Jókai Mórt, Arany Jánost, Kossuth Lajost, Erkel Ferencet és Kertész Imrét, és a sírkertben található például Batthyány Lajos és Deák Ferenc mauzóleuma. A magyar történelem és kultúra nagyjai nagy számban nyugszanak ott, síremlékeik jelentős része híres építészek, szobrászok munkájaként művészettörténeti értékkel bír. Éppen ezért a fejekben a temetkezési hely úgy él, mint egy érdekes időutazás helyszíne. A parkosított, és gazdag növényvilágának köszönhetően arborétumnak is beillő sírkertben rendszeresen indulnak szervezett séták, amelyeken bárki ingyenesen részt vehet.

Orczy-kert

A VIII. kerületi közpark tökéletes célpont, ha a szabadidő eltöltéséről van szó. A területen különböző sportok űzésére alkalmas pályákat, valamint sétautakat találni, sőt, ott van az Orczy-tó, kellemes hangulatú vendéglátóhelyekkel körülvéve. A reggel 6-tól este 10-ig látogatható park egykor (a 18. században) Orczy Lőrinc báró tulajdonában állt, és fia, László, Pest legnagyobb angolkertjét álmodta meg oda. Ahogy teltek az évtizedek, több tulajdonosváltás történt, és az üzemeltetés körül időről időre bonyodalmak merültek fel. A park sorsa mostanra jobbra fordult. Néhány évvel ezelőtt alaposan felújították, aminek eredményeként a terület megszépült és újra vonzóvá vált a látogatók számára. Funzine-tipp: nyári estéken az Orczy Summer Chill ingyenes programok sorával (kertmozi, koncertek) vár mindenkit az Orczy-tó partján.

+1 Kubinek-ház (Baross utca 40.)

A Baross utcában sétálva számos szép kort megélt épületet lehet felfedezni, gyakran elszomorító állapotban. Az utca legrégibb épülete, az eredetileg egyszintes Kubinek-ház 1843-ban épült Hild József tervei alapján, majd 1861-ben még egy szintet húztak fel rá, és ablakait virágfűzér motívummal díszítették. Volt a SOTE klinikai része, üzemelt ott rendelő, majd raktárként is funkcionált. Sajnos egy ideig elhagyatottan, összegraffitizve állt a sorsára várva. Az elmúlt években többször hírbe hozták különféle beruházások kapcsán, amelyek egyike több szinttel bővítette volna az épületet. A többszörösen újragondolt felújítási tervek azonban sorra meghiúsultak, és félő volt, hogy a Kubinek-házat inkább előbb, mint utóbb elbontják. A közelmúltban mégis megszépülhetett, és azóta büszkén viseli homlokzatán a műemlék jellegét jelző kőtáblát.