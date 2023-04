Még izgalmasabb fellépőkkel és újdonságokkal jön a Budapest Park idei szezonja

Április 27-én indítja útjára tizenkettedik évadát a Budapest Park, és már most soha nem látott ütemben fogynak a jegyek. Példátlan, hogy már most hat telt házas koncerttel vágnak neki a nyitásnak, de ahelyett, hogy hátradőlnének, minden eddiginél több fejlesztéssel várják a látogatókat.

A Budapest Park 2023-as évadának fellépői

A május elsejei hosszúhétvégének köszönhetően rögtön maratoni nyitvatartással indul neki a Budapest Park az idei évadnak. Április 27-én, csütörtökön a turbo-etno nyolcasfogat Aurevoir. nyitja meg hivatalosan is a szezont.

Pénteken a hét év kihagyás után nemrégiben új, Fel Nem című lemezével jelentkező Punnany Massif izzítja a színpadot, szombaton pedig rögtön az idei szezon első nemzetközi fellépője, az electro swing stílus első számú úttörője, Parov Stelar veszi át a terepet. A hétvégét a születésnapos Alvin és a Mókusok zárja, akik ígéretük szerint 30 éves fennállásuk legnagyobb és leglátványosabb koncertjét adják.

A következő hónapokban számos hazai produkció érkezik még különlegességgel a Park színpadára. Tizenkettedik teltházas koncertjére készül a Halott Pénz, ami abszolút rekord; különleges, “Megőrül a szív” című tematikával jön a Margaret Island; vadiúj dalokat is hoz magával a Carson Coma; Bódottától mámoros estét varázsol nekünk a Honeybeast; új színpadképpel ballag el az idén 18 éves Irie Maffia, és öt év után újra a Parkban játszik – ráadásul a szezon első budapesti koncertjét adja – az Ivan & the Parazol.

Nemzetközi szuperprodukciók a Budapest Park színpadán

Természetesen a hazai sztárok mellett a Park színpadán idén is rengeteg nemzetközi szuperprodukció fordul meg. Érkezik Kanada egyik legismertebb zenekara, a Simple Plan; tavalyi nagy sikerű koncertje után visszatér a Billy Talent; először jön Magyarországra Machine Gun Kelly; öt év után az eredeti felállásban, új albummal tér vissza magyar rajongóihoz az Asking Alexandria; ugyancsak új lemezét mutatja be a legendás brit zenekar, a The Cult; Mongóliából érkezik a The HU, és lesznek még meglepetések.

Ahogy azt megszokhattuk, a Parkban a koncertek után sem ér véget az este, 22 órától különböző zenei stílusokon átívelő bulikkal várják a szórakozni vágyókat, négy tánctéren. A sort rögtön egy különleges esemény, a város legnagyobb táncháza nyitja, kiereszthetjük a gőzt a legnagyobb közönségkedvenc slágerekre a Park házibulin; ringhat a csípőnk a latin ritmusokra a Bailandon; visszarepítenek minket az időben a Retrokert rezidens DJ-i; a Nevernighton bebizonyíthatjuk, hogy a rock and roll az igenis egy tánc; és rögtön az első hétvégén pörgeti a lemezeket a nemzetközi elektronikus zene élvonalát erősítő StadiumX is.

A Budapest Park 2023-as újításai

A Budapest Park idén is lehetőséget biztosít a legkisebbeknek is a bulizásra, két alkalommal rendezik meg ugyanis a Pöttömkertet, ahol a gyermekeket készségfejlesztő játékokkal, koncertekkel és civil szervezetek kitelepülésével várják.

Sőt, idén először rendezik meg a kifejezetten a 12-15 éves korosztálynak szóló eseményüket, amelynek célja, hogy a kiskamaszoknak az online térből kizökkentve biztosítsanak közösségi élményt. Mindemellett megújul a főbejárat, a Park területe, a backstage, az étteremrészleg és egy alkoholmentes újdonsággal, a Budapest Szörppel is készülnek nektek.

A Budapest Park a zenén túl mindig is küldetésének tartotta, hogy egyéb kulturális programokkal szélesítse a palettát. Ennek jelentős mérföldköve a május 21-én megrendezésre kerülő Csinibaba Táncdalfesztivál, ahol az idén 40 éves Katona József Színház társulata a Parkban is gyakran megforduló vendégénekesekkel egészül ki, ezzel egyfajta hidat képezve az élőzenei és a színházi világ között.

A folyamatosan bővülő programot a budapestpark.hu weboldalon követhetitek nyomon.

