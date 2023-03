Ha szeretnétek kiszakadni a nyüzsgő fővárosi forgatagból, elég csak egy kifeszített víztükrű tó vagy egy vadregényes folyópart mellé letelepedni és bámulni a napsugár játékát a hullámzó víz felszínén. Olyan helyszíneket válogattunk össze nektek, ahol vízközeli nyugalomra találhattok.

Vízparti kirándulóhelyek Budapesten

Feneketlen-tó, XI. kerület

A XI. kerület igen népszerű pihenőhelye, az 1,1 hektár területű Feneketlen-tó története egészen a 19. századik nyúlik vissza. Az idők során számtalan néven, többek között Téglaházi, Lágymányosi és Horthy Miklós úti tóként is ismert, 4-5 méteres mélységű állóvízhez számos városi legenda is kapcsolódik. Az agyaggödörből lett tó sokáig elhagyatottan állt, a ciszterci szerzetesek letelepedésével azonban új idők köszöntöttek rá. Végül társadalmi és önkéntes munka nyomán vált olyanná, amilyennek napjainkban ismerjük: parkosított, padokkal, szobrokkal tűzdelt pihenőoázissá, ami 2015-től rekortán futópályával és szabadtéri kondiparkkal vált teljessé.

Kopaszi-gát, XI. kerület

Az Összekötő vasúti híd és a Rákóczi híd lábánál fekvő Kopaszi-gát az elmúlt években hatalmas változásokon ment keresztül: elhagyatott környékből népszerű, sportolásra, kikapcsolódásra és pihenésre alkalmas helyszínné vált. Új színfolt jelent meg a köztudatban Lágymányosi-öböl néven, mely a pillanat törtrésze alatt fonódott össze a kikapcsolódással, a természetközeliséggel és a városi nyüzsgéstől való elszakadással. Itt karnyújtásnyi közelségben tárul elénk a Duna, mely gazdag állat- és növényvilágával párját ritkító desztináció egyedül, párral, kisgyerekkel és családdal érkezőknek egyaránt.

Balázs-tó, XVIII. kerület

Az 1920-as évek elején keletkezett, egykori tulajdonosa nevét viselő Balázs-tóra a XVIII. kerületi Vajk utcában bukkanhatunk. A rejtőzködő, terebélyes ősfákkal, parkkal körbevett tavacska olyannyira eldugott, hogy ha nem keresnénk, talán el is haladnánk mellette. Az agyagbányászatból létrejövő egyhektárnyi vízterülethez középen 7-8 méteres, míg a partján 2-3 méteres vízmélység társul. A Balázs-tó 1945 óta áll horgászegyesület használatában és a havi haltelepítésnek, valamint vendégszeretetének köszönhetően igazi horgászparadicsom. A könnyen megközelíthető tópart, a szomszédban található játszótér családi kikapcsolódásnak is tökéletes, de csak csendesen, nehogy elriasszuk a halakat!

Naplás-tó, XVI. kerület

A szellemesen Budapest Balatonjaként is aposztrofált Naplás-tó a XVI. kerületi Cinkota környékét gazdagítja. Budapest legnagyobb kiterjedésű állóvize 1978-ban alakult, vízpartja pedig számos aktív kikapcsolódási lehetőséggel kecsegtet bennünket. Ha valóban kiszakadnánk a városi nyüzsgésből és lelassulnánk kicsit, a teknősmozi, a nádas természetközeli hangjai, a tóparti láblógatás, a tűzrakóhelyeken békés sütögetés maradéktalanul hozzák majd ezt az élményt. A tavat körbeölelő, a Cinkotai-kiserdőn át futó tanösvény a hely erdős, lápos és mocsaras élővilágával ismertet meg bennünket, a kilátóból pedig megcsodálhatjuk a kertváros tüdejeként is ismert tóvidéket.

Kis-Duna-öböl, XXI. kerület

A 151-es busz Határ utcai megállójától mindössze néhány perc sétára, a Kolonics György sétány mentén bukkanhatunk a vadregényes Kis-Duna-öbölre, amely különleges természeti értékeket őriz. A felújított fahídon átkelve egyedülálló élővilágot figyelhetünk meg a meder vizében és közvetlen közelében, ahol nemcsak vízinövényfajok és ligeterdők színesítik a tájat, hanem élénk állatvilág is megbújik. Többek között vízi rovarok, madarak és halak mutatják meg magukat errefelé.

Vízparti látnivalók Budapest könyékén

Sasfészek-tó, Páty

Páty szomszédságában találjuk a Sasfészek-tó néven ismert, 4 hektárnyi területen elterülő tavacskát, mely mérete ellenére fontos vizes élőhelynek számít. A természetes tó élővilága kifejezetten gazdag: védett vízimadarak, hüllők, kétéltűek, esetenként vidrák otthonául is szolgál. A rendezett tó nádasában 2018 óta tanösvény kanyarog, melynek 6 állomását bejárva a tó lakóit ismerhetjük meg részletesebben. A tó körül található pihenőpont piknikezésre, a kilátó madármegfigyelésre, míg a tóba nyúló stég gondtalan, vízközeli kikapcsolódásra ad lehetőséget.

Etyeki horgásztó

A vízparti kikapcsolódás szerelemeseinek ajánljuk az Etyek határában fekvő, mintegy 21 hektáron elterülő etyeki horgásztavat. Az 1970-es években létrehozott mesterséges tó sok szálon kötődik a vidékre jellemző szőlőhöz és szőlőtermesztéshez, hiszen azzal a céllal hozta létre a Hungaronvin, hogy a híres Törley pezsgő alapjául szolgáló hatalmas szőlőterületeket öntözhessék majd a vizéből. A tó vízpótlását az Etyek központjában található Magyar-kútként ismert forrás biztosítja, zártkörű működése lévén azonban a tavat csak az Etyeki Horgász Egyesület, illetve tagjainak vendégei horgászhatják.

Sóstó, Székesfehérvár

Székesfehérvár belvárosától nem messze helyezkedik el a 218 hektáros Sóstó-Homokbánya Természetvédelmi Terület, ami betekintést nyújt a környék élővilágába. Az egész évben látogatható vízi tanösvényen a számos védett és fokozottan védett növény- és állatfaj mellett megismerkedhettek a vizes élőhelyek jelentőségével, a természetvédelmi problémákkal és a természetvédelemmel kapcsolatban is kaphattok hasznos információkat.

Cseke-tó, Tata

A vizek városában valószínűleg nagyobb figyelmet kap a tatai Öreg-tó, azonban nem szabad elmenni szó nélkül a szomszédságában elterülő Cseke-tó mellett sem. Bár jóval kisebb, mint az Öreg-tó, a terebélyes fák által szegélyezett vize és angolparkjának romantikus bája azonnal elvarázsolja az embert. A 23 hektáros, mesterségesen létrehozott Cseke-tavat egykor bő vizű források táplálták, viszont a hatvanas években a források kiapadtak, így vizét az Öreg-tóból kellett kipótolni. Fodrozódó víztükre körül egy hangulatos ligetes park terül el, ahol szomorúfüzek és platánfák ágainak sokasága nyújtózik a tó felé. A fahidakról megközelíthető két kis szigete még vadregényesebbé teszi e festői képet.

Tatai Fényes tanösvény

Az egész évben látogatható, 18 állomásos, 1350 méter hosszú cölöpsétány olyan vadregényes lápvidékre kalauzol el minket, amely felnőttek és gyerekek számára is egyaránt életre szóló élményt nyújt. A jól kiépített úton a láperdők és a karsztforrások világát ismerhetjük meg, amelyről az interaktív információs táblák segítségével még többet megtudhatunk. A tanösvény kialakításának köszönhetően testközelből figyelhetjük meg a teknősök és hódok életét, és betekintést nyerhetünk a lápvidéki növényvilágba. A titokzatos erdőt fentről is megcsodálhatjuk a Nagy-Égeresben található kilátótorony tetejéről, illetve a kalandkedvelők kipróbálhatják a kézi erővel működtethető csónakot vagy a függőhidat is.

Derítő-tó, Tata

A Tata központjától néhány kilométerre fekvő Derítő-tó ugyan nem hagyományos értelemben vett kirándulóhely, felkeresését azonban garantáltan nem fogjátok megbánni. Az 1961-ben kialakított, mesterséges tó ma igazi horgászparadicsom, holott eredetileg a tatabányai szénbányák úszóüledékének felfogására, az Öreg-tó védelmében alakították ki. A bányák évekkel ezelőtt bezártak, a Derítő-tóban álló, azóta kidőlt fák viszont természetes búvóhelyül szolgáltak a ma is jelentős halállománynak, így az országban egyedülálló módon hatalmas, békés és ragadozó halakat rejt a víz. A tó partján, valamint az északi oldalon a vízbe nyúló, és a szárazfölddel egy keskeny stéggel összekötött szigetecskén kiadó és eladó faházak sorakoznak, melyek között sétálva olyan érzése van az embernek, mintha nem is Magyarországon járna.

Pákozdi Pagony

A Pákozdi Pagony már valamivel (körülbelül 50 kilométerrel) messzebb található Budapesttől. A Velencei-hegység és a Velencei-tó északi partja között meghúzódó többfunkciós családi kirándulóhelyen jól megférnek egymás mellett az emuk, szarvasok és muflonok, míg az arra járók a vidék vízi világának feltérképezése mellett kalandjátszótéren, erdei tanösvényen vagy a 15 méter magas kilátóban múlathatják az időt.

Jegenye-völgyi-vízesés, Solymár

A Budai-hegység legnagyobb vízesése Budapesttől 20 kilométerre, Solymár határában található, és a varázslatos Alsó-Jegenye-völgyben futó Paprikás-patak táplálja. Különleges látványt nyújt az erdő mélyén megbújó, körülbelül 4 méter magasról csörgedező víz, ezzel az egyik legnépszerűbb kirándulóhellyé avanzsálva a térséget. A túra viszonylag rövid, másfél óra alatt teljesíthető és akár babakocsival is gond nélkül körbejárható. A vízesést leginkább felülről lehet megcsodálni, de le is lehet mászni az aljához, ezt azonban óvatosan tegyétek, mert csúszós lehet a terep.

Dömörkapu-vízesés, Szentendre

A szentendrei Dömörkapu nem csak azért népszerű célpont a kirándulók körében, mert gyönyörű, közel van a fővároshoz és gyerekekkel is könnyen bejárható. Azért is közkedvelt, mert a térségben számtalan gyönyörű természeti kincset találhatunk. Ilyen például a Bükkös-patak, a Lajos-forrás és a Dömörkapu-vízesés is, amely a főútra kiérve, majd balra fordulva kényelmesen megközelíthető. Az apró, de annál különlegesebb vízesést a hídnál találjuk, amelyet néhány lépcsőfokon leereszkedve tekinthetünk meg közelebbről is.

Garancsi-tó, Tinnye

A gyönyörű Budai-hegyekben található Tinnye egy kultikus magyar vígjáték, az Üvegtigris forgatása okán lett filmes kirándulóhely. A trilógia híres büfékocsija, avagy a Rudolf Péter által megformált Lali birodalma a sűrű nádas által övezett Garancsi-tónál áll, ezért a hely a filmturisták kedvelt zarándokhelyévé vált. A büfé afféle jelkép lett, és nem csupán díszletként áll ott, hiszen a mai napig üzemel. De más miatt is érdemes ellátogatni ide: a 2000-es években tanösvényt és pihenőhelyeket alakítottak ki a feltételezések szerint a középkorban, mesterségesen létrehozott halastó körül, ami gazdag élővilága és idilli békéje révén vonzó úti cél a fővárosból kiszabadulni vágyók számára.

Búbánatvölgy, Esztergom

Budapesttől 50 kilométerre, körülbelül egyórás autóútra, a Dunakanyar egyik rejtett zugában bukkanhatunk rá a Búbánatvölgyre, ami nevével ellentétben a legkevésbé sem szomorú látvány. Ezt a titkos kis csodát a Szamár-hegy és a Hosszú-hegy között találjuk, a Duna-Ipoly Nemzeti Park határán. A völgy könnyedén megközelíthető, ezért rendkívül közkedvelt a túrázók között, és a közelben lévő, felújított játszótér miatt még a nagycsaládosok számára is kiváló kirándulóhelyszín. A völgy egy csendes, félreeső helyen található, ezért még a horgászok körében is igen népszerű. Ha pedig bográcsozni vagy szalonnát sütni támad kedvetek, itt még arra is van lehetőség.

Kisoroszi szigetcsúcs

A Szentendrei-sziget legészakibb részén fekvő kisoroszi szigetcsúcs évek óta a kirándulók közkedvelt célpontja, hiszen még a nagycsaládosoknak is remek időtöltés ellátogatni a Duna-part ezen részére. A napsütéses idő beálltával az egész szigetcsúcs megtelik túrázókkal és sátrazókkal, ami nem meglepő, a békés partszakasz ugyanis tökéletes helyszín ahhoz, hogy kikapcsolódhassunk a mindennapi rohanásból és egy időre lelassuljunk. Hosszú séták és számtalan más, aktív időtöltés mellett a szigetcsúcson még fürdésre is van lehetőség nyaranta, hiszen a Duna ezen szakaszán a víz minősége kiváló.

Veresegyházi-tavak

A három tóból álló Veresegyházi-tavak tagjai a Pamut-tó, az Ivacsi-tó és a Malom-tó, amelyek mindegyike igazán népszerűnek számít a közelben élő horgászok körében, nyáron pedig strandolásra is tökéletes helyszín a tó egyik szakasza. A partjaikon végigfutó tanösvény bejárása közben vadkacsákkal, orchideákkal és akár még édesvízi medúzákkal is találkozhatunk. A 4880 méter hosszú terület önállóan és idegenvezetéssel is körbejárható. A kis kör 2-2,5 óra alatt teljesíthető, míg a nagy kör bejárása 4-4,5 órát vesz igénybe. A Malom-tavat 1985 óta természetvédelmi területként tartják számon, így fontos, hogy ottlétünkkor vigyázzunk a természetre. A tó környezetében fapadokat is találhatunk, ahol hangulatos környezetben piknikezhetünk.

Jenői-tó, Diósjenő

A történészek feljegyzései szerint a Jenői-tó mellett vívott 173-ban győztes csatát a kvádok és a markomannok ellen Marcus Aurelius, a rómaiak filozófus császára: a történelmi eseményről egy emlékmű is tanúskodik a 27 hektáros tó partján. Habár az ősidők óta létezik, mai formáját 1917-ben, a gát megerősítésével nyerte el, azóta pedig valóságos Mekkája lett a törpeharcsára, keszegre, pontyra, csukára, süllőre, szürkeharcsára és balinra utazó horgászoknak. Strandolásra a Jenői-tó is alkalmatlan, a vízbe nyúló, hangulatos horgászállások, az idilli börzsönyi panoráma és az úton-útfélen elhelyezett szalonnasütőhelyek azonban bőven elegendő indokot szolgáltatnak egy baráti összejövetelre a tó partján.

Bánki-tó

A Budapesttől egyórás autóútra található Bánk az utóbbi években a Bánkitó Fesztivál révén került fel a városi fiatalság térképére, de zenei koncertek, kerekasztal-beszélgetések és színházi workshopok híján is megér egy kitérőt az apró tó. A 90-es évekre teljesen lelakott és fürdőzésre alkalmatlanná vált Bánki-tó a kétezres évek elején egy teljes ráncfelvarráson esett át, a strand vadonatúj fogadóépületét pedig néhány éve adták át. A tó hőmérséklete nyáron nagyjából követi a Balatonét, mélysége átlagosan 4, hossza 370, szélessége pedig 240 méter.

Brunszvik-kastély parkja, Martonvásár

Az ország egyik legszebb kastélyának tartott martonvásári Brunszvik-kastély építése a 18. század végén vette kezdetét, míg mai neogótikus alakját az 1870-es években, a Brunszvik Géza vezette átépítések után nyerte el. Eredetileg a régi nemesi Beniczky család tulajdonát képezte az a földszintes barokk kúria, amit a birtokkal együtt Mária Terézia Brunszvik Antalnak adományozott több mint 250 évvel ezelőtt, és ahol Beethoven is többször megfordult. Brunszvik Antal fia, Ferenc az 1820-as években klasszicista stílusban álmodta újra a kastélyt, valamint egy gyönyörű, 70 hektáros, tóval és szigettel megspékelt angolkertet varázsolt köré, a Városligetet is tervező Heinrich Nebbien segítségével.

Tordasi-horgásztó

Budapesttől mindössze félórás autóútra, Martonvásár és Gyúró között félúton találjuk Tordast és annak varázslatosan csillogó aprócska tavát. Bár a legtöbbeknek mégis az itt kialakított, westernhangulatot megelevenítő Tordasi Élményfalu az, ami először eszébe jut, a tőle karnyújtásnyira található, pöttöm szigetekkel, hidakkal tűzdelt romantikus kis tavacskáért is megéri útnak indulni. A 3 hektár területű Tordasi-horgásztóra a község Öreghegy részén bukkanhatunk. A tó körül nagy parkoló és szépen gondozott terület fogadja az ide érkezőket. A nádassal körbeölelt tó körül a pihenésről és a kikapcsolódásról a 2008-ban alapított Szlovák tájház, tűzrakóhelyek és horgászstégek gondoskodnak.

Ráckevei hajómalom

Ráckeve központjában, a parti sétányon andalogva, a hídtól mindössze 100 méterre délre találjuk Magyarország utolsó hajómalmának rekonstrukcióját. A technológia fejlődésének köszönhetően a malom eredeti mása nem a többi példány sorsára jutott, melyeket tüzelőnek hordtak szét, hanem a Szentendrei Skanzenbe szállították az elsüllyedt roncsot. A 2000-es évek elején az egykori molnárok leszármazottainak közreműködésével és közösségi összefogással építették újjá, és 2010 óta interaktív múzeumként él tovább.

Tőzeges-tó, Gyömrő

Ha kisvárosi romantikára vágytok, tűzzétek ki úti célul a hosszú múltra visszatekintő Gyömrőt. Számos környékbeli túraútvonal érinti a barátságos települést, de kizárólag a városban is akadnak bőven látnivalók. Egyik fő attrakciója a ma már iskolaként működő, Hild József tervei alapján épült Teleki-kastély, amely után érdemes sétálnotok egyet a horgászok körében közkedvelt, vadregényes, nádassal ölelt Tőzeges-tó körül, melynek partján kialakított tanösvényt végigjárva megismerhetitek az elbűvölő nádszigetekkel tűzdelt tó természeti értékeit. Ha megéheztetek, ugorjatok át a tófürdőhöz, ahol a festői környezet mellett kulináris kalandok várnak benneteket.

Délegyházi-tavak

Budapesttől délre, alig 45 kilométerre fekszik Délegyháza, aminek leglátogatottabb nyári desztinációja kétségkívül a Tavirózsa Kemping területén található nyolc tóból álló tórendszer, amely lehetőséget biztosít fürdésre, horgászásra, sátrazásra és különféle vízi sportok kipróbálására. A kemping területén van játszótér, foci-, kosár- és teniszpálya, tűzrakóhely, büfék, valamint egy, külön a kutyások részére kialakított, elszeparált rész. A kemping széleskörű szolgáltatásai miatt a Délegyházi-tavak tökéletes úti cél egész napos családi kikapcsolódáshoz Budapest vonzáskörzetében.

