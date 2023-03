6+1 kihagyhatatlan látnivaló és program a sokszínű Csepel-szigeten

Végre kiélvezhetjük a tavasz első napsugarait, ehhez pedig számtalan lenyűgöző úti cél vár bennünket Budapesten és környékén. Mutatjuk, milyen látnivalókért érdemes felkerekedni a XXI. kerületbe és bejárni a Csepel-szigetet!

Tőzike tanösvény, Szigetbecse

Sokan talán nem is tudnak róla, hogy a Csepel-szigeten is található egy Tőzike tanösvény, annak minden bájával és természeti szépségével együtt. A tanösvény távol a főváros zajától, a Duna holtága mellett fekvő Szigetbecsén bújik meg, amit a Csepel-sziget ékszerdobozaként is emlegetnek. A vadregényes útvonal egy, a Becsei-holtág felett átívelő kedves kis fahíddal kezdődik. A Tőzike tanösvény az év minden napján szabadon látogatható, akár babakocsival is könnyedén bejárható, az 1 kilométeres séta során pedig megismerhetjük a dunai holtágak állat- és növényvilágát.

Szigethalmi Vadaspark

A családi vállalkozásként működő Szigethalmi Vadaspark Budapesttől csupán egy karnyújtásnyira, hangulatos kis parkkal várja az állatkedvelő kicsiket és nagyokat egyaránt. A vadaspark területén jelenleg kecskefarm, állatsimogató, halastó, pónilovak, papagájház, madárles és 5 játszótér várja a látogatókat, akik felejthetetlen élményekkel gazdagodhatnak a kis és nagy állatok lakta területen. Fő céljuk a vadon élő állatok befogadása, védelme, ellátása és szükség esetén kezelése. Ha pedig szerencsénk van, akkor még a vadaspark néhány lakójának etetésében is részt vehetünk!

2315 Szigethalom, Rákóczi utca 145-147. | Weboldal

Szigetszentmiklósi úszóláp tanösvény

A régi hajóállomás mellől induló, 700 méteren vezető Szigetszentmiklósi úszóláp tanösvény azért kapta ezt a különleges nevet, mert ottjártunkkor a természetvédelmi területen található nádállomány 1,5-2 méter vastag növényzetén sétálhatunk. Az úszólápegyüttes Európában a második legnagyobb kiterjedéssel büszkélkedhet, melynek sűrű gyökérzete lényegében egy biztos talajt képez a látogatóknak. Ha szerencsések vagytok, akkor a térség számtalan különleges állatfaját is megfigyelhetitek testközelből, de ne feledkezzetek meg a növényfajokról, na meg az említett természeti értékek megóvásáról sem!

Ráckevei hajómalom

Ráckeve központjában, a parti sétánytól délre, a hídtól mindössze 100 méterre találjuk a Ráckevei Hajómalmot, Magyarország utolsó hajómalmának rekonstrukcióját. A technológia fejlődésének köszönhetően a malom eredeti mása nem a többi társa sorsára jutott, azokat ugyanis tüzelőnek hordták szét. A Ráckevei Hajómalom ehelyett 1968-ban elsüllyedt, kiemelése után pedig a Szentendrei Skanzenbe szállították. A 2000-es évek elején az egykori molnárok leszármazottainak közreműködésével és közösségi összefogással építették újjá, így 2010 óta interaktív múzeumként várja a látogatókat.

2300 Ráckeve, Szegedi Kis István stny. | Weboldal

Zichy-kápolna, Lórév

Gyönyörű környezetben, a Duna árterében, egyben Pest megye legrégebb óta lakott területén, Lóréven bukkanhatunk rá a Zichy-kápolna ódon falaira. A neogótikus stílusú kápolna valójában egy kis dombra épült, így szinte egy kis szigetté változik, amikor a Duna kilép a medréből. Építtetője Ferenc József császár volt, aki a kivégeztetett hazaárulónak, Zichy Ödönnek szeretett volna emléket állítani, akit ezen a helyen akasztottak fel. Így az impozáns épület valójában szomorú emlékeket őriz. A kápolnát 2000-ben felújították és jelenleg műemlékvédelem alatt áll.

Makádi parkerdő

Makád községétől két kilométerre, a Ráckevei Duna partján helyezkedik el a gyönyörű természetközeliséggel kecsegtető Makádi parkerdő. A part közelsége remek lehetőséget nyújt arra, hogy az erdei séták során a Duna szépségében gyönyörködhessünk. A parkerdő tökéletes helyszíne lehet a helyi horgászoknak, a frissen kifogott halat pedig a közelben kialakított főzőhelyen igény szerint el is készíthetik.

+1 Barba Negra

A Barba Negra 2011-es nyitása óta a folyamatos fejlődés elkötelezett híve. A bő 11 évben, szinte már megszámlálhatatlan koncertnek, céges programnak, jótékonysági rendezvénynek adott helyet. 2022 októberében Csepelen megnyitott a Red Stage, januártól pedig minden, ami Barba Negra, a XXI. kerületbe költözött. A kerületben található szórakozóhely megkerülhetetlen helyszíne lett a nemzetközi turnéknak éppen úgy, mint a magyar előadók legfontosabb koncertjeinek. Az európai mércével is magasan pozícionált Barba Negra egész évben várja a szórakozni vágyókat, változatos koncertekkel és programokkal.

1211 Budapest, Szállító utca 3. | Weboldal

Még néhány úti cél, amennyiben két keréken járnátok be a Csepel-szigetet: