A háborítatlan élővilág csodáinak lehetünk tanúi Fejér megye vadregényes tanösvényén

A nyüzsgő nagyvárosi életet érdemes néha – amolyan terápiás jelleggel – magunk mögött hagyni. Ideális úti célt jelenthetnek a nyugalmat árasztó, természetközeli helyek, amelyekből szerencsére bőven akad alternatíva az országhatárokon belül. Ilyen például Székesfehérvár legféltettebb kincse, Sóstó.

A Sóstó-Homokbánya Természetvédelmi Terület, amelynek egy különleges tanösvény is a része, Székesfehérvár központjától két és fél kilométerre lelhető fel. A 218 hektáron elterülő, egész évben szabadon látogatható zöld oázis több szempontból tökéletes kirándulási célpont. A friss levegő, a nyugodt környezet és a szemet gyönyörködtető látvány csak a kezdet.

A természetvédelmi területen interaktív tanösvényt és sétautakat létesítettek annak érdekében, hogy a látogatók hasznos ismeretekkel gyarapíthassák a tudásukat a vizes élőhelyek jelentőségéről és az aktív, mindennapos természetvédelemről, ugyanakkor teljesebb képet kaphatnak az aktuális természetvédelmi problémákról is. Mindezt játékosan, hogy minden korosztály számára érthető legyen.

A madár- és növényvilág titkait a már említett, 7 kilométer hosszú, interaktív információs táblákkal ellátott tanösvény fedi fel. Séta közben érdekes állomások várnak a túrázókra, például madárfigyelő kilátók, amelyek egyéni felfedezési lehetőséget teremtenek a kíváncsi természetbarátok számára. Nagy népszerűségnek örvend a fedett erdei iskola is, ahol még több ismeretre tehetnek szert a kirándulók. Az ösvény érinti még a Zöld tanyát, ahol bátran le lehet teríteni a pikniktakarót.

A tóban az őshonos halfajokon kívül jelentős mocsáriteknős-populáció él, és a békák létezéséről is könnyen bizonyosságot szerezhetünk, hála a nádas felől hallható, hangos kuruttyolásnak. Ami a Sóstón költő madárfajokat illeti, száznál is több a számuk. Közéjük tartozik a szárcsa és a vízityúk, de gyakori vendég a nádasban a kakukk, a gyurgyalag és a nagy kócsag is. Utóbbi Sóstó jelképe, róla nevezték el az egyik madárfigyelő tornyot.

Nem csak egyéni látogatókat és családokat fogadnak, a tanösvény élővilágát ugyanis szervezett ökotúrák keretében, csoportoknak is bemutatják. Sóstó északi, helyi oltalom alatt álló része természetvédelmi szakemberek vezetésével másfél-kétórás kirándulás során járható körül. A gyakorlottabbak háromórás túrán vehetnek részt, ami az országosan védett, déli tórész meglátogatását is magába foglalja.

