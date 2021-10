50+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén

Ez az októberi hétvége is tele lesz jobbnál jobb programokkal Budapesten. Séták, fesztiválok, gasztroélmények, koncertek és családi programok is várnak rátok a fővárosban és környékén.

Csütörtöki programok Budapesten (2021. október 7.)

„Milyen az ősz maguknál, édes? / A nap még most is úgy ragyog?” – kérdezi tőlünk Ady Endre, és ti is keresésre indulhattok. A tematikus sétán a költő életének pesti helyszínein idézik meg őszi bolyongásait.

Junkies dalok egy szál gitárral, Szekeres és Barbaró előadásában hallhatók az új helyszínen, frissen megnyílt Gödörben, a VII. ker, Király utca 50-ben.

Lesz itt városi séta, dimenzióváltó workshop, pop-up koncert, zenei flashmobok, interaktív családi fesztivál és színházi tánc performansz is.

Drukkolj a magyar úszóválogatott legjobbjainak, akik a tokiói olimpián is látott sztárokkal veszik fel majd a versenyt!

Idén 3. alkalommal kerül megrendezésre a fesztivál, ahol a város legjobb new wave pizzásai együtt áldoznak a gasztro oltárán.

A Serfőző csapata 4 napra beveszi magát a Gellért Söröző & Brasserie teraszára, ahol október 7 és 10 között literes korsóba mérik a könnyed világosokat, bajor ruhákban mászkálnak a csapos lányok, és a sörkorcsolyákat a Gellért séfjei készítik.

Október 7. és 10. között rendezik meg az ország legjelentősebb önkéntes ifjúsági akcióját, a 72 óra kompromisszum nélkül nevű kezdeményezést, amelyre már várják önkéntesek jelentkezését.

Magyarország legnagyobb, évente megrendezésre kerülő kortárs képző- és fotóművészeti kiállítása ezúttal 500 feletti művész több ezer alkotását mutatja be a közel 30 országból érkező, száznál több kiállító jóvoltából a Bálna Budapest lenyűgöző épületében.

Az őszi/téli szezont október 7-én, tequila tonikkal a kézben nyithatjátok meg az étterem belső terében.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2021. október 8.)

A Rózsadomb Center tőszomszédságában nyílt meg Buda legújabb és legfrissebb gyöngyszeme, Hello Buda Fresh Market. A piachangulaton túl azonban jóval sokszínűbb profillal lehel életet a környékbe a hely, hiszen részben közösségi tér, részben kulturális helyszín, ahol a minőségi üzletek, a bár és az éttermek mellett aztán tényleg mindenki megtalálhatja a számításait.

Gyönyörűen tálalt, jól ismert ízek, bűbájos, mégis extravagáns környezetben, az Attila99loft földszintjén.

A kétórás, gyakorlati városi bringás képzéseken tapasztalt, képzett oktatókkal biciklizhetik be a kerületet és a belváros nagy részét azok a felnőttek, akik kerékpározni már tudnak, de kevés tapasztalatuk van a kerékpározás mint közlekedési mód gyakorlatában.

Közös szemétszedésre invitálnak titeket, hiszen együtt sokkal több szeméttől tudjátok megtisztítani a Városmajort.

A Hintaló október 8-tól újra vár benneteket a 8. kerületben.

A legjobb 80-as évekbeli mozi- és rock slágerek élőben a színpadon.

A Middlemist Red zenéjét kezdetben a psych-rock és a synth-wave stílusjegyei határozták meg. Nemzetközi sikereik az európai underground psych-rock színtér ismert alakjává tették őket. Új hangját az atmoszférikus és pszichedelikus rock hangzásainak egy olyan egyvelegében találta meg, mely újraértelmezi azokat egy 21. századi környezetben.

A Doors Emlékzenekar feleleveníti Jim Morrison és barátai által írt legendás szerzeményeket. Az este folyamán a felcsendül legnagyobb slágerektől a legkülönlegesebb dalokig minden, mi a szem–fülnek ingere.

A Magyar Vasúttörténeti Park és a Víztorony park összevont, 10 hektáros területe ad otthont a budapesti Oldtimer Shownak október 8. és 10. között, amikor is a nagy sikerű kiállításon túl kiegészítőprogramok, úgymint kézműves- és kolbászvásár, valamint számos ingyenes gyerekprogram várja a látogatókat.

Bor- és pálinkafesztivál vár október 8-9-10-én, a váci Duna-parton. A rendezvény ingyenes.

Zenei ritkaságok, premierek, legendás együttesek, fiatal tehetségek, formabontó produkciók, izgalmasabbnál izgalmasabb programok – október 8-án kezdődik és egészen október 24-ig tart az első Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál, ahol komolyzenei koncertek, opera- és táncelőadások, kortárs zenei estek, jazz, világzenei és könnyűzenei csemegék, valamint különleges irodalmi és képzőművészeti programok várják a fesztiválozókat 17 napon át.

Szombati programok Budapesten és környékén (2021. október 9.)

Október 9-én minden az egészséges életmódról fog szólni az Allee melletti sétányon. Azon kívül, hogy életvezetéssel kapcsolatos bemutatókon vehetsz részt, nézelődhetsz a reformélelmiszer termelői vásáron, ahol adalékmentes, bio és természetes összetevőket tartalmazó élelmiszer, kozmetikum és immunerősítő termékeket is kínálnak majd.

A dunaparti Visegrádot és a hegység mélyén fekvő Pilisszentlászlót összekötő romantikus Apátkúti-völgy a Visegrádi-hegység egyik legkedveltebb túracélpontja a természetjárók számára, annál is inkább, mert minden korosztály otthon érezheti magát az Apátkúti-patak közelében található vízesések, tavak, és erdei játszóterek ölelésében.

A különbségeink sokszor eltávolítanak minket egymástól, pedig annyi mindenben hasonlítunk. Ismerd meg, hogy milyen az élet kerekesszékben, vakon vagy egy betegség következményeit hordozva!

A program során a gyerekek könnyen érthető, de annál színesebb nyelvén magyarázzák el az univerzum érdekességeit, interaktív módon mutatják be a jelenségeket, és megválaszolják a gyerekek sokszor egyszerűnek tűnő, de fogas kérdéseit.

A Budapest Garden megadja a módját a szezonnyitásnak: október 9-én őszi pörköltfőző versenynek ad otthont, egyúttal izgalmas megmérettetéssel is készül. A parasztolimpia szórakoztató játékai között a versenyzők összemérhetik tudásukat például söröshordó-hajításban, korsótartásban, szögbeverésben, szkanderben és talicskatolásban.

A Vintage Légy-Ott! azért több, mint vásár, mert azon túlmutatva, hogy vintage és újrahasznosított ruhák és kiegészítők piaca, a fenntartható divatról folyó diskurzusba is szeretne bekapcsolódni, illetve szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy szélesebb körben népszerűvé váljon a használt ruhák vásárlása a nagyon szennyező fast fashion divat helyett.

Az idei kerti szezont a HESSZ bulijával zárja a Dürer kert, szombaton délután 2-től hajnalig. Egy rövid időre bezárnak ezután, hogy aztán hamarosan kinyisson a kisterem, és induljon az őszi-téli évad, rengeteg koncerttel és partyval. A szombati napon a belépés ingyenes.

A Pont Fesztivál a világ kulturális és zenei kuriózumait mutatja be – idén a Kaukázus színes, illatos, izgalmas világát hozzák Budapestre, összekötve az UNESCO szellemi kulturális örökség grúz és örmény kincseit a velünk élő magyar hagyományokkal.

Október 9-én, szombaton 17.00-kor Mandiner kerekasztal-beszélgetés a Kávéházak Éjszakáján, ahol három nemzedék beszélget a magyar nőkről, a magyar filmgyártásban, X, Y és Z generációs nők a magyar filmgyártásban címmel.

A Blue sPot zenekar a Muzikumban ünnepli az együttes 15., és az énekes–gitáros Bárth János 40. születésnapját – sok-sok dallal és vendégművésszel a színpadon.

Az Akvárium Nagy Hallban felcsendülnek olyan közismert dalok, mint a Sorry, a Minden este vagy a Vár a holnap, de az új dalokra is táncolhat majd aki elmegy Puskás Peti és zenekarának koncertjére.

Magyarország egyik legenergikusabb csapata újra megtáncoltatja a Budapest Park közönségét.

A Körbezárul című nagylemezét mutatja be a Tündérvese a új Gödör klubban.

Október 9-én a Blahalouisianát köszönti színpadán a Barba Negra. Bár a beat-rock/pop-soul zenekar fellépését többször elhalasztani kényszerült a népszerű fővárosi szórakozóhely, az őszi koncertnek már remélhetőleg semmi nem állhat az útjába.

Családi napok a Városligetben sok ismert fellépővel, köztük a Irigy Irigy Hónaljmiriggyel és a Pa-dö-dövel.

Budapest első számú őszi futófesztiválja, amire a klasszikus maratonisták mellett a rövidebb távos futókat is várják, sőt azokat az egyéni indulókat, baráti társaságokat és családokat is, akik talán életükben először kóstolnak bele egy ilyen esemény hangulatába.

Az AsiaCenter népszerű gasztronómiai programja idén október 9-én és 10-én kerül megrendezésre és ezúttal olyan népszerű sztárok konyhatitkait leshetjük el, mint Rubint Réka, Caramel, Peller Anna és Lukács Miki, Rákóczi Feri, vagy Annuskám. Lesz tonhal bontás, KonyhaBűvészet és Ricsi Bohóc is eljön.

Az ültetvény 10 hektáros területén biztosan megtalálod a neked tetsző almafajtákat és kiváló lehetőség nyílik arra, hogy kiszakadj a hétköznapok sűrű forgatagából. Míg a felnőttek almát szednek, a gyerekek megnézhetik, és megsimogathatják a farmról hozott csacsikat.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2021. október 10.)

Töltsd a vasárnapot barátaiddal, családoddal. Sétálgass a Tabán hegyen, ugorj be egy fagyira vagy lángosra a Czakóba és nézzetek körül a piacon. Egy kis piacozás után pedig érdemes felsétálni a citadellára is vagy akár visszatérni ebédre.

A program során megismerkedhettek a Hangulat Pincével, valamint egy hangulatos séta során az egyedülálló Pátyi történelmi pincehegy is bemutatásra kerül. Közben az Etyek-Budai borvidék díjnyertes helyi boraiból lehet 3 tételt kóstolni.

Újpest család- és kutyabarát bolhapiaca és vintage vására a Népszigeten. A kincsvadászat mellett 30 féle lángossal, fenséges óriáspalacsintával és természetesen frissítő italokkal is teljesebbé tehetitek az élményt.

A vezetett túra keretében megmutatják, hogy működik az e-bike rásegítés, és mitől lesz élvezetes a felfelé tekerés.

Két munkanélküli muzsikus, Joe és Jerry végső lépésre szánja el magát: jelentkeznek egy női zenekarba! Ám maguk is meglepődnek, amikor női ruhába bújva felvételt nyernek. Csak akkor jönnek rá, hogy megfogták az Isten lábát, amikor felszállnak a vonatra, amellyel az együttes Floridába indul, egy hálókocsiban kell ugyanis tölteniük az éjszakákat a zenekar tucatnyi lánytagjával, akik hamar bizalmukba fogadják az új lányokat.

“Az arcok szépek” vallja Agnes Varda a dokumentumfilmben. Közel 90 évesen a 30-as éveiben járó fotós és street art művész útitársával, JR-ral egy furgonban járják be Franciaországot, közben fényképeznek, ismerkednek és a vidék lakóiról monumentálisra kinagyított arcképeket, jeleneteket falakra, vagonokra, konténerekre, gyárak falaira ragasztanak fel. A filmklub vendégei: Sebő Ferenc zenész és Kleb Attila fotóművész.

Egész héten elérhető programok Budapesten:

A kiállítás a nemzetközi street art mozgalom honi vonatkozásait sorakoztatja fel az el-múlt 20 évből. Bemutatja meghatározó magyar alkotóit, projektjeit, tárgyi emlékeit és dokumentumait. A kiállítás célja az, hogy a gyerekek megismerjék a jelentős művészeti vonulatok közül a legfiatalabbat, remélve, hogy ennek hatására tudatosan fogják szemlélni lakókörnyezetüket és óvják annak vizuális értékeit.

A 21. ARC kiállítás egy hónapon keresztül, szeptember 17-től október 17-ig az újbudai Bikás parkban várja a látogatókat éjjel-nappal.

Nemzetközi zsűri által díjazott sajtófotók és háttértörténeteik a nagyvilágból. A 151 győztes pályamű több mint 74 470 alkotás közül került kiválasztásra, idén 4315 fotós pályázott összesen 130 országból.

