Színes kultprogramok garmadája várja a fővárosiakat az első Liszt Ünnepen

Zenei ritkaságok, premierek, legendás együttesek, fiatal tehetségek, formabontó produkciók, izgalmasabbnál izgalmasabb programok – október 8-án kezdődik és egészen október 24-ig tart az első Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál, ahol komolyzenei koncertek, opera- és táncelőadások, kortárs zenei estek, jazz, világzenei és könnyűzenei csemegék, valamint különleges irodalmi és képzőművészeti programok várják a fesztiválozókat 17 napon át.

Az idén épp 210 éve született Liszt Ferenc az egyetemes zenetörténet egyik legragyogóbb csillaga: sokan az első komolyzenei „rocksztárként” tekintenek rá, mások szakrális műveit tartják alkotói pályája csúcsának. Egy biztos: az életművét jellemző lenyűgöző műfaji és formai gazdagság olyan érték, amely a Liszt Ünnep számára is meghatározó iránytű. A fesztivál ízelítőt nyújt névadójának káprázatos életművéből, de természetesen nem kizárólag a világhírű komponista műveit tűzi műsorra, sokkal inkább a művész szellemiségét kívánja megjeleníteni számtalan műfajban, inspirációt nyújtva ezzel a kortárs alkotóknak is.

A kísérletező Liszt

„Mint Liszt­kutató és évtizedek óta a zeneszerző műveinek előadója, rendkívülinek tartom ezt az örökséget, melynek legfontosabb vonása a szellemi nyitottság” – fogalmaz a világhírű orgonaművész-karmester, Martin Haselböck, aki zenekarával és az amerikai sztárbaritonnal, Thomas Hampsonnal látogat a fesztiválra. „Amikor Lisztet nyitottnak nevezem, nemcsak a legkülönfélébb hagyományok iránti fogékonyságára gondolok, hanem arra is, ahogyan kísérletező, innovatív szellemével a jövő felé fordult. Ezért lehetett oly sok későbbi nagy zeneszerző elődje. A harmadik fontos vonása, hogy újra meg újra meglep. Még ma is. Még mindig nagyon sok vele kapcsolatban a felfedeznivaló.”

A közönség mint felfedező

A felfedezés élménye pedig valóban végigkíséri az első Liszt Ünnep programját: Budapestre érkezik legendás flamencotársulat, a Compañía Antonio Gades, Szépséges Mezőség címmel készül bemutatóra a Duna Művészegyüttes, fellép a Cracow Singers, de Liszt és a jazz műfajának találkozása is kihagyhatatlan estével kecsegtet a Jazzical Triónak köszönhetően.

S ha már meglepetés: a Müpa épületét rendhagyó módon játékba hozó formabontó koncert-kalandtúra, az Elektroakusztika 2020 is emlékezetes pillanatokat ígér, ahogy a 700 éve született Dante és a Nemzeti Énekkar találkozása is, ugyanis a koncert helyszíne is különleges: a Párisi Nagy Áruház. A Budapest Music Center színpadán a hazai jazzélet friss alkotásai mutatkoznak be – itt debütál majd Oláh Dezső, Oláh Krisztián, Tzumo Árpád, Szabó Dániel Ferenc, Jónás Rezső és Kaltenecker Zsolt legfrissebb, díjnyertes műve is.

Műfajokon átívelő produkciók

A fesztiválon az Eiffel Műhelyházban végre élőben is látható Gyöngyösi Levente opera-musicalje, A Mester és Margarita, de az operafanatikusok további ínyencségeknek is örülhetnek: Esterházy Péter és Vajda Gergely Fuharosok című, Horváth Csaba koreográfiájával színpadra álmodott mono-koncert-operája és George Benjamin Into the Little Hill című művének bemutatója október 21-én várja a közönséget. A kortárs irodalom rajongói sem fognak unatkozni idén októberben: a Liszt Ünnep égisze alatt valósul meg a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár, a Margó-díjas Harag Anita pedig önálló estre készül a Müpa Üvegtermében.

Budapestre látogat a Grammy-díjas brazil legenda, Gilberto Gil, a Concerto Budapest Roby Lakatos hegedűvirtuózzal és Snétberger Ferenc gitárművésszel klasszikus zene és világzene izgalmas fúzióját teremti meg. Deva (Takács Dorina), Saya Noé (Kőrös Mimi) és a Svédországban élő előadóművész-dalszerző, Bozóky Felícia Lili I Am Soyuz projektje az Akvárium Klubban mutatkozik be, sőt, a fesztivál keretében jön meg az 5. Magyar Klipszemle, az Art Market Budapest, a Cinemira Nemzetközi Gyerek- és Ifjúsági Filmfesztivál, a Budapest Showcase Hub és a PONT Fesztivál is.

Bővebb infó: lisztunnep.hu