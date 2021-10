Ingyenes, köztéri minikoncerteknek ad otthont a Bartók Béla út

Eső ide, eső oda, akik az elkövetkezendő napokban a Bartók Béla úton járnak, még ha csak egy rövid időre is, de belecsöppenhetnek egy-egy pillanat szülte zenei megmozdulásba.

A Budapesti Őszi Fesztivál apropóján, annak is Ablak a Bartókra elnevezésű programcsokrának köszönhetően az elkövetkezendő napokban is érdemes lesz a Bartók Béla út felé venni az irányt. A programcsokor keretében több szemszögből is rálátás nyílik a XI. kerület főutcájára és annak környékére, hiszen többek között a 100 éves házak történetei, kortárs installációk, készségfejlesztő játékok és városi séták várják mind az itt élőket, mind az ide tévedőket.

Október 6-án, 8-án és 9-én ráadásul különleges zenei flashmobbal örvendezteti meg az iskolából és munkából hazafelé igyekvőket az ELTE Koncertzenekarának tagjaiból alakult Kollár vonósnégyes.

Az esküvőkön, kiállításokon, konferenciákon, vacsorák alkalmával örömzenélő együttes ezúttal Újbuda legforgalmasabb csomópontjain bukkan fel, hogy az “álom” tematikára hangolódva szabadtéri minikoncerttel lepjék meg az érdeklődőket. Az alábbi időpontokban tehát mindenképp érdemes lesz a városnak erre a részére tévedni egy falatnyi örömzenéért:

Október 6.

17:00 Szent Gellért tér, M4 kijárat

18:00 Gárdonyi tér

Október 8.

16:00 Móricz Zsigmond körtér, 6-os villamos végállomás

17:00 Allee, Kőrösy József utca felőli bejárat

Október 9.

16:00 Móricz Zsigmond körtér, Gomba

17:00 Újbuda-központ, M4 kijárat