30+ felejthetetlen hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. január 28 – február 1.

Megannyi izgalmas program vár rátok január utolsó hétvégéjén Budapesten és környékén, legyen szó színházról, moziról, sétáról, vásárról vagy koncertről.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Mangalica Fesztivál // Time Out Market Budapest (2026. január 26. – február 1.)

Január 26-tól kezdve egy teljes héten át tesztelhetitek a Time Out Market mangalicából készült különlegességeit. A Mangalica Fesztiválon a kulturális- és gasztronómiai piac tíz étterme – többek között a Szaletly, az Anyukám mondta és a M’EAT by Rácz Jenő – tíz különböző ízvilággal csábít, melyek között a hagyományos ízek és a forradalmi újdonságok egyaránt megtalálhatók. A gasztroprogramok minden nap 11:30 és 22:00 között várnak, ám a bárok egészen 23:30-ig állnak nyitva előttetek.

Tex-Mex Fesztivál // Tereza (2026. január 29. – február 1.)

Bár a január elteltével végre egyre hosszabbak a nappalok, azért nem árt, ha valami átmelengeti a lelkünket a hidegben. A Tereza Tex-Mex Fesztiválján meleg, fűszeres ételek közül válogathattok, amik egészen biztosan élénkséget visznek a mindennapjaitokba. Január 30-án ráadásul egy különleges, élő zenével kísért lakmározáson is részt vehettek, ami a fantasztikus ízekkel párosítva garantáltan forró hangulatot kínál. Az érkezésetek előtt a várhatóan nagy érdeklődés miatt nem árt időben asztalt foglalni, ezt legkönnyebben online tudjátok megtenni.

XIII. Fórum Fesztivál // Eötvös10 (2026. január 31. – február 1.)

A Fórum színházi közösség egy rendkívül izgalmas kétnapos fesztiválra invitál, ahol a közösség fellépő csoportjainak előadásait tekinthetjük meg január 31. és február 1. között. A fesztivál különlegessége, hogy mindkét nap egy-egy rögtönzött előadásra is sor kerül, amely sok mókás és felszabadító pillanatról gondoskodik.

Épületlátogató túra az Operaházban (minden nap)

Idén januárban is mindennap három időpontban – 13:30-kor, 15:00-kor és 16:30-kor -, indulnak épületbejáró vezetett séták az impozáns Operaházban. A magyar és idegen nyelven tartott 60 perces épületbejárás keretében megismerhetitek, miként született újjá néhány évvel ezelőtt az opera- és balettjátszás fellegvára. Az épületbejárás magában foglal egy rövid zenei élményt is, melyben fiatal operaénekesek működnek közre a főlépcsőház pihenőjében.

Az év természetfotósa – természetfotó kiállítás // Városliget Látogatóközpont (2026. február 1-ig)

Január 5. és február 1. között a Városliget Látogatóközpont ad otthont az ingyenesen látogatható, lenyűgöző fotókiállításnak, amelyen Az év természetfotósa pályázatra beérkezett munkák közül a legjobb 124 természetfotót tekinthetjük meg. A kiállítás betekintést enged országunk és az egész bolygó természetének varázslatos és sokszor rejtélyes világába, a képek garantáltan ámulattal töltenek el mindenkit.

Budai Zsibvásár (szombaton és vasárnap)

A Budai Zsibvásár szélesre tárt kapui minden szombaton és vasárnap várják a lelkes kincsvadászokat, akik érkezhetnek autóval és busszal egyaránt. Ha épp valami különleges kiegészítőt kerestek otthonra, van valami a múltból, ami a szívetek vágya, érdemes egy délelőttöt szánni az alapos kutakodásra.

Budapesti programok szerdán (2026. január 28.)

Skandináv Könyvklub // Országos Idegennyelvű Könyvtár

2026-ban is folytatódik a hagyomány, hogy egyszer egy hónapban a Skandináv Könyvklub keretében irodalmi utazást tehettek az északi országokba. A január 28-i alkalmon Roy Jacobsen norvég szerző lesz a főszerepben és A láthatatlanok című munkája. A programnak változatlanul az Országos Idegennyelvű Könyvtár ad otthont, a januári alkalom után pedig minden hónap utolsó szerdáján tér vissza az esemény az olvasóterem falai közé.

Csak jöttem szólni, hogy megyek // Dugattyús

A Gryllus Dorka által rendezett, zenés dühmonológként aposztrofált előadás főhőse fontos kérdéseket vet fel származásról, identitásról, elindulásról és visszatérésről, irigységről, életálmokról és a kíméleten valóságról – na meg arról, hogy a bosszú kielégítő válasz lehet-e mindezekre. A Jurányi Ház és a Füge Produkció támogatásával létrejött 70 perces produkció elsősorban felnőtteknek ajánlott.

Halál Velencében // Jurányi Inkubátorház

Kulka János és Thomas Mann mediterrán vidékre kalauzolja a közönséget, a rendhagyó utazás során pedig valóságos színháztörténeti pillanatnak lehetünk szemtanúi. A Kossuth-díjas színész egyedül áll színpadra, az általa alakított idős professzor pedig kénytelen szembesülni személyiségének sosem látott oldalával Itáliában. A Halál Velencében január 28-án a Jurányi Inkubátorházban idézi meg az élet hol szürkébb, hol naposabb oldalát.

Ezek ugyanazuk? – Kérsz egy Fülest? – Vendég: Vitáris Iván // Füles

A Kérsz egy Fülest? második évada a 2026-os választások előtti hónapokra koncentrál: arra az időszakra, amikor a politika már nem csak a megszokott terekben, hanem az egyes emberhez legközelebb eső szférákban is jelen van. Az új sorozat azt vizsgálja, hogyan reagál a könnyűzene a társadalmi feszültségekre, milyen eszközökkel szól bele a közéleti diskurzusba – vagy éppen hogyan hallgat róla. Az este vendége: az Ivan & The Parazol alapító-frontembere, Vitáris Iván.

Budapesti programok csütörtökön (2026. január 29.)

Jótékonysági kvízest a Bátor Táborért a Spíler Biergartenben

Nemcsak a saját, de még mások arcára is mosolyt csalhattok a Spíler Biergarten és a Bátor Tábor közös kvízestjének hála. Január 29-én családbarát, ám izgalmas kérdésekkel tesztelhetitek tudásotokat, miközben mennyei finomságokat falatozhattok, melyek megvásárlásával egy igazán nemes célt támogattok.

A Döntés // MOM Kulturális Központ

Csányi Sándor és Tenki Réka először állnak együtt egy színpadra, hogy előadják Dr. Edith Éva Eger A döntés című világsikerű művéből készült előadást. A magával ragadó történetben egy 93 éves nő meséli el az életét, ami éppúgy tele van borzalmakkal, mint szeretettel és örömmel. A történet a magbocsátás és a továbblépés fontosságára is felhívja a figyelmet.

VAN filmzenekar: Ködkép – lemezbemutató // Marczibányi Téri Művelődési Központ

Öt év után jelentkezett új albummal a VAN filmzenekar: az akusztikus hangszerelésű Ködképpel. Az eredetileg filmzenéhez összeállt formáció most megjelent dalainak többsége még a Magyarázat mindenre utómunkái alatt született, de végül mostanra álltak össze egy magával ragadó hangulatú, történetmesélő jellegű lemezzé.

Stella Rose // Robot

Stella Rose, a New York-i dark pop szcéna egyik legizgalmasabb és legmisztikusabb hangja végre Budapestre érkezik, hogy élőben is megmutassa, mi történik akkor, amikor nyers érzelmek, sötét líraiság és túlvilági atmoszféra találkozik a színpadon.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2026. január 30.)

Bolondok hajója – Mogács Dániel és Pokorny Lia improvizációs estje //Honvéd Kulturális Központ

Mogács Dániel elindította a Bolondok hajóját, és felkérte kollégáit, hogy evezzenek ki vele a veszélyes vizekre, ahol a közönség az úr. A humoristához ezen az esten Pokorny Lia társul, akinek fantasztikus improvizációs képességeit már jól ismerjük a Beugróból. A két színész megannyi karakter bőrébe bújva a nézők irányításával, kitalált történetekkel, rögtönzött helyzetekkel nevettetnek meg — így minden előadás más élményt nyújt.

Tovább az eseményhez >>

Zsebők Zsombor akusztikus est // Menny Kultúrkocsma

Zsebők Zsombor, a Kvaterka frontember-dalszerzője néha szólóban is színpadra merészkedik. Legközelebb a Menny*-ben lesz hallható, ahol saját dalok, feldolgozások, versmegzenésítések, fordítások és eddig még sehol nem hallott szerzemények is felcsendülhetnek.

Cry Free 30. születésnapi koncert // A38

A Cry Free 30 éve adja elő kedvenc zenekaruk, a Deep Purple dalait, egyre nagyobb és nívósabb helyeken játszva hazánkban, illetve Európa-szerte, és egyre több barátot szerezve az úton. Fellép velük Csillag Endre „Csuka” (ex-Edda, ex-Bikini), akinek a gitárjátékáról még Ritchie Blackmore is elismerően nyilatkozott az első magyarországi Deep Purple koncert alkalmával, ahol az Edda volt az előzenekar. Rajta kívül színpadra lépnek a legsikeresebb Cry Free korszakok muzsikusai, többek között a Jon Lorddal közös 2009-2010-es turnék zenészei is.

OIEE’s Transition audiovizuális fesztivál // Dürer Kert

Az idén másodjára megrendezett audiovizuális fesztiválon áttűnhettek az analógból a digitálisba, a sötétből a fénybe, az organikusból a szintetikusba. Új átiratokkal, még több vendéggel és három helyszínen zajló, egész estés programmal várnak titeket a Dürer Kertben.

Szombati programok Budapesten és környékén (2026. január 31.)

Viszlát Január! // Római parti Piac

A hónap zárásaként egy igazán bőséges, hangulatos, illatokkal és ízekkel teli délelőttre várnak titeket a Római parton.

Farsang az erdőben – zenés bábelőadás // Maminti Kuckó

A Maminti Kuckóban Kovács Katalin bábművész szívmelengető előadását tekinthetjük meg január 31-én, ahol egy erdei jelenet elevenedik meg, ahogy az állatok a farsangra készülődnek. A történet szerint a farsangon minden erdőlakó nyuszinak öltözik, ami nem kis kavarodást okoz az erdei állatok körében. Az előadás 2 éves kortól ajánlott.

Cineamatic Hangfürdő Aurora // Yoga Park Mozgásstúdió

Különleges alkalomra invitál január 31-én a Yoga Park Mozgásstúdió, ahol hangokkal kísért utazást tehettek az északi fények birodalmában. Ezen a különleges estén kényelmesen, matracon fekve tapasztalhatjátok meg, milyen mikor a külvilág zaja elhalkul, az idő lelassul, a hangtálak és handpanek lágy rezgései nyomán teljes, 360°-os vizuális élmény keretében pedig megelevenedik a sarki fény, az aurora borealis fényjátéka.

Frida Kahlo – Művészeti filmvetítés // Várkert Bazár

A hónap utolsó napján különleges, Frida Kahlo életét feldolgozó művészeti filmvetítésen vehettek részt a Várkert Bazárban. A Kahlo levelei alapján készült, meghatározó dokumentumfilm rekonstruálja a művész legmélyebb érzelmeit, és megfejteti a festészetében rejlő szimbolikát. Az interjúk és kommentárok alapján egy életet habzsoló, élénk palettájú művész rajzolódik ki, akinek életét viharok dúlták fel. Ez a kivételes film páratlan hozzáférést biztosít műveihez, és rávilágít végtelen élet-, politika-, férfi- és nőszomjára.

Farsang a Zöldikében

Ha szeretnénk egy kicsit ellazulni a hétvégén, akkor január 31-én érdemes benézni a Zöldike ingyenes farsangi mulatságára. Beöltözni nem kötelező, de érdemes, hiszen a jelmezverseny első három helyezettje ajándékban részesül – a fókuszban a zöld szín áll. Zenés mulatság lévén ezen a napon az FMK női karának koncertje, karaoke és DJ Váradi muzsikái fokozzák a hangulatot.

27-esek klubja: The Doors, Jimi Hendrix, Janis Joplin tribute // Akvárium

Egy különleges éjszaka, ahol három klasszikus ikon – Jimi Hendrix, Janis Joplin és Jim Morrison – öröksége kel újra életre. Mindhárman 27 évesen távoztak, de zenéjük, hangjuk és energiájuk máig velünk maradt.

Transkepler x Jaiqo // MANYI

A Transkepler hipnotikus elektronikus utazásokat alkot, ahol a sötét atmoszférák találkoznak a lüktető ritmusokkal. Élő fellépéseiken a nyers intenzitás és a futurisztikus vizualitás ötvöződik, egy műfaji határokon túllépő élményt nyújtva. Előttük egy kísérletező instrumentális duó a Jaiqo lép a MANYI színpadára.

Tilos a Farsang – Tudósok 40 // Turbina

Idén már hagyomány szerint pöröghettek együtt a Tilos Rádió farsangi mulatságán, ezúttal a Tudósok zenekar 40. jubileumi turnényitó eseményével, őrületes koncertekkel és Tilos Partyval 3 helyszínen, egészen hajnalig.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. február 1.)

Helló Farsang! élményfestés // Hello Buda

A farsangi időszak nem csupán a mulatozásról szólhat, ilyenkor a kreatív tevékenységeknek is aktualitása van. A téltemetésnek a legjobb módja, ha előkerülnek a színek és némi vidámságot csempésznek a szürke mindennapokba. A Hello Budában február 1-jén a Hello Farsang! élményfestésen vehetünk részt, aminek központi szereplője a színpompás, bohém bohóc. Elő a vásznakkal és az ecsetekkel, és engedjük szabadjára a fantáziánkat egy kétórás festőworkshop keretében!

Harmadik Budai Disznótor // Fény utcai piac

Február első napján egy jó hangulatú, hagyományos disznótoron vehettek részt a Fény utcai piacon, ahol a finom falatok mellett zenés-táncos programokból sem lesz hiány. A Party Café Zenekar és a Rom Art már biztosan ott lesznek a fellépők sorában, de az eseményig még további bejelentésekkel készülnek a szervezők. Ha szeretnétek kivenni a részeteket az egészséges versengésből, jelentkezzetek a kolbásztöltő versenyre, amihez minden eszközt biztosítanak a helyszínen. A rendezvény az utóbbi program kivételével ingyenes – erre azonban ne felejtsetek el időben regisztrálni, ha megmérettetnétek magatokat!

Az Epreskert rejtett arcai – exkluzív kultúrtörténeti séta a művészet kertjében

Ismerjétek meg a művészetnek helyet adó, titokzatos Epreskert történetét. Sétáljatok a festői ősfás park neoreneszánsz oszlopcsarnokos műteremházai között, az eredeti szépségben felújított 18. századi Kálvária épülete, valamint a budavári Nagyboldogasszony-templom kövei között Bóka B. László vezetésével!

Szeder x NovaN live session // JURTA

Szeder és NovaN a soundhealing egy egyedi formáját hozzák létre, ahol az intuitív, improvizatív énekhangok jazz és folk ihlette zongoratextúrákkal találkoznak. Zenéjük egy mélyen érzelmes, többdimenziós belső utazást nyit meg.

Traviata – The Royal Opera // Magyar Zene Háza

A londoni Royal Opera House-előadás felvételének közvetítése.

A téli égbolton ragyogó telihold // Svábhegyi Csillagvizsgáló

Február első estéjén a Jupiter színes felhősávjaival és a bolygó körül négy fényesebb csillagként látható Galilei-holdakkal kezdhetitek a felfedezést a Svábhegyi Csillagvizsgálóban. Majd a teljes pompájában ragyogó Hold felé irányíthatjátok távcsöveinket, amelyen fekete bazalt tengereket és sugársávos krátereket észlelhettek.

Párizs, Texas // Bem Mozi

Wim Wenders 1984-ben bemutatott Arany Pálma-díjas filmje a Bem Mozi műsorán.

