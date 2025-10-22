30+ fergeteges program Budapesten az október 23-i hosszú hétvégén // 2025

Megannyi izgalmas program vár rátok az okótber 23-i hosszú hétvégén Budapesten és környékén, legyen szó táncról, sétáról, kiállításról, koncertről vagy fesztiválról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Lumina Park // Margitsziget (2025. október 22. – 2026. március 1.)

Október 22-től újra színes fényárban úszik az esti Palatinus Strand: immár negyedik alkalommal tér vissza az őszi-téli időszak egyik leglátványosabb programja, a Lumina Park. A Varázsvilág névre hallgató káprázatos fénykiállítás csodás tájakra és mesebeli világokba kalauzol el minket, óriási figurák, varázslatos fényalagút és színes fényjátékok kíséretében, minden nap sötétedéstől 21 óráig, egészen március elsejéig.

Tovább az esemény weboldalára >>

Halloween a Csodák Palotájában (2025. október 23. – november 2.)

Az őszi szünetben, 2025. október 23. és november 2. között a csillaghegyi Csodák Palotájában tökös kalandokkal várják a kicsiket és a nagyokat. Megnyitja kapuit a Tök Para Pince, ahol egy rendhagyó nyolc állomásos bátorságpróbán az egész család tesztelheti ügyeségét és merészségét. Lesz tökös fotópont, dinócsontváz építés, labirintus és szörnyetetés is. Az Öveges terem előadásain is szerephez jutnak a tökfejek, a kísérlet eszközeivé válnak a látványos bemutatókon. A Tök Para Pince és az Öveges termi előadások és a Csodák Palotájába váltott sima belépőjeggyel látogathatóak. Ráadásul, aki az őszi szünet alatt jelmezben érkezik, egy ajándék gyermekjegyet kap a következő látogatásához.

További infók >>

Erzsébet királyné fénykertje // Gödöllő (2025. október 24. – 2026. február 1.)

A Gödöllői Királyi Kastély lélegzetállító kertje idén is páratlan pompába burkolózik: október 24-én újra megnyitja kapuit Erzsébet királyné fénykertje! A kastélykertben ezúttal soha nem látott szobrok is helyet kapnak majd, négy varázslatos témában: a zene, a gyermekek, a barokk és Sisi kertje mentén megelevenedő csodavilág és az interaktív fotópontok láttán garantáltan tátva marad majd a szátok. Ha mindez nem lenne elég, az idei év főattrakciójának, az óriáskeréknek hála még a magasból is megcsodálhatjátok a királyné fénylő birodalmát 17-től 21 óráig.

Tovább a weboldalra >>

További csodás fénykiállítások Budapten:

Pompa Copia: Szaniter // KULT7 Galéria (2025. október 25-ig)

A Pompa Copia egy kreatív kollektíva kezdete, amely első munkájában a lakhatási szegénység témáját veszi górcső alá – rendkívül aktuális probléma, hiszen a Habitat for Humanity 2024-es jelentése szerint 2,8 millió embert érint Magyarországon. A Szaniter ezen belül is elsősorban a higiéniai feltételek hiányára koncentrál – célja, hogy a művészet eszközeivel reflektáljon a problémára, párbeszédet indítson el, és cselekvésre ösztönözze a közönséget.

Tovább a Facebook-eseményre >>

A tapintatlan fotóriporter – kiállítás // Blinken OSA Archivum (2025. október 26-ig)

Erdélyi Lajos Ceaușescu-korszakból származó archívumát október 26-ig tekintheti meg a nagyközönség az Arany János utcai Blinken OSA Archivumban. Az erdélyi fotóriporter, értékmentő és újságíró hivatalos megbízatások keretei között végezte munkáját, ám az anyagból így is egy autonóm ember látásmódja süt, aki mélységében dokumentálta a korabeli Románia nyers valóságát.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Sorsfordulat. Radikális találkozások // Hungarian Art & Business (2025. november 16-ig)

A világ jelenlegi krízishelyzeteire tekintve minden eddiginél aktuálisabb a kérdés: vajon képesek vagyunk megváltozni – úgy az egyén, mint a társadalom szintjén? És hogyan is érkezik el a radikális pálfordulás, az a bizonyos „sorsfordulat”? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a HAB november 16-ig látogatható tárlata, amely fiatal kortárs alkotók munkái mellett többek között a Turner Prize-nyertes Mark Wallinger, Berndnaut Smilde vagy Keith Milow műveit is felsorakoztatja.

Tovább a Facebook-eseményre >>

További fantaszikus ingyenes kiállítások:

Budapesti programok szerdán (2025. október 22.)

Random Trip ft. Sena // Time Out Market Budapest

A Random Trip érkezik a Banana Live Sessions-re, a Time Out Market Budapest színpadára, hogy improvizatív és rádióslágerekre épülő zenéjükkel varázsoljanak felejthetetlen hangulatot. A csapat 2008–2009 óta formálja a budapesti klubéletet, országos slágereket készít és fesztiválokon is nagy sikerrel lép fel. A Random Trip csapata most az egyik legsokoldalúbb dívával, az Irie Maffia és a SenaDagaDub trió frontemberével Sena Dagaduval egészül ki egy rendhagyó koncertre.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Zsákbamacska fesztivál // Gólya

Folytatódik a Zsákbamacska fesztivál, ahol ismét egy ütős élőzenei zsánermixet kevertek ki nektek. Itt minden alkalommal csak a műfajokat láthatjátok előre, a zenekarokat a helyszínen fedezhetitek fel.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Okótber 23-i programok Budapesten és környékén 2025-ben

Az ítélet: halál – Apertúra

A Leonid Andrejev „A hét akasztott ember története” című elbeszélésből készült színpadi adaptáció aktuálisabb nem is lehetne. A történet szereplői kisemberek, a társadalom különböző rétegeiből. Saját kilátástalan helyzetükből kifolyólag, elkeseredettségükben más kiutat nem látnak, minthogy egy merényletet terveznek a miniszter ellen. Az akciót a titkos rendőrség lefüleli. Milyen sorsra számíthat egy, a hatalom által hazaárulónak kikiáltott állampolgár? Csakis a legbrutálisabb megtorlásra.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Megáll az idő // Bem Mozi

Gothár Péter kultikus filmje az 56-os forradalomról és az az utáni világról a Bem Mozi műsorán.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Az égi bagolytól az Androméda galaxisig // Svábhegyi Csillagvizsgáló

A bemutatón az őszi égbolt egyik különleges csillaghalmazával indul az este, ami egy kitárt szárnyú bagolyra hasonlít. Majd a Szaturnusz páratlan gyűrűrendszerét és narancsos Titán óriásholdját tekinthetitek meg. Végül galaxisunkat elhagyva a Tejútrendszer legnagyobb kozmikus szomszédját, az Androméda-galaxist észlelhetitek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ballada öcsémről – Cseh Tamás dalai a Vodku fiaitól // Turbina

Cseh Tamás dalai a magyar nemzeti kultúrkincs ékkövei. Ezeket a dalokat az értheti igazán, aki maga is Magyarországon született, de egyetemes emberi mondanivalójuk mindenkihez szól. Bereményi Géza szövegei Cseh Tamás zenéjével összetéveszthetetlen képet festenek az elmúlt 50 év magyar valóságáról. A Vodku fiai zenei közösség egyetlen célja, hogy a színpadon megidézzék a dalok eredeti hangulatát.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Glass of Jazz // Budapest Jazz Club

Október 23-án pontosan 23. alkalommal kerül megrendezésre a méltán nagy népszerűségnek örvendő Glass of Jazz. A színvonalas eseménynek stílusosan a pezsgő Budapest Jazz Club ad otthont, ahol a nagyszerű borok mellé még nagyszerűbb jazzmuzsika jár. Ennél jobb párosítást nehezen tudnánk elképzelni!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ági és a fiúk & Víg Mihály // Gödör Klub

Víg Mihály egyszálgitáros estjén felcsendülnek Ady versek megzenésítései, Cseh Tamás, Trabant, Balaton és minden, amihez Mihálynak éppen kedve szottyan. Utána Bárdos Deák Ágiék immàr hagyományos október 23-i koncertje következik, amelyben szintén színpadra áll Víg Mihály.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. október 24.)

Roda de samba // Otthonka

Egy igazi közösségi ünnepre invitálnak benneteket Otthonkába, ahol a brazil roda de samba hagyományait idézve a zenészek és táncosok egy nagy körben gyűlnek össze: menjetek táncolni, énekelni, tapsolni, vagy ragadjatok ti is hangszert, és bulizzatok egy nagyot az élet örömére.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Malacka és a Tahó + Üllői Úti Fuck // Gödör Klub

Az estét a jövőre már 30 éves Malacka és a Tahó kezdi, vagyis ezzel a koncerttel indítják el a jubileumi koncertsorozatukat, amelynek minden alkalma tartogat majd valamilyen meglepetést, érdekességet. Utánuk pedig az 1988-ban a gitáros-énekes Szántó Faszi által alapított, azóta ikonikussá vált Üllői Úti Fuck következik.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Bon Jovi by FullJovi // BackStage Pub

A FullJovi elhozza mindazt az energiát, szenvedélyt és életérzést, amit Bon Jovi zenéje jelent – profi hangzással, lendületes színpadi jelenléttel és a közönséget magával ragadó előadással. A koncerten felcsendülnek a legendás rockhimnuszok: Livin’ on a Prayer, You Give Love a Bad Name, It’s My Life ugyanúgy, mint az ikonikus balladák: Always, Bed of Roses.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Berka Együttes moldvai tánchaza // Fonó

Közel 15 éve tartja rendszeres táncházát a Fonóban minden második pénteken a Berka együttes. A Berka klubok táncházaiban mind a moldvai, mind pedig a népi vonós zenére táncolni vágyók találnak lehetőséget, hiszen két teremben megy a tánc egész este.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. október 25.)

Szimpla Bolha Kultúrzsibi // Szimpla Kert

Október 25-én a Szimpla Kertben kultúrzsibi kerekedik ismét. 12 és 17 óra között nem lesz más dolgotok, mint kutatni, vadászni a legjobb kincsek után és egy cserét vagy alkut követően boldogan hazatérni a vásári portékával.

Tovább az eseményre >>

Októberi remény, novemberi árnyak – vezetett séta

Október 19-én és 25-én izgalmas, képzeletbeli időutazásra invitál a Pestbudai Séták csapata, ahol a magyar történelem egyik meghatározó eseményével, az 1956. október 23-án kirobbant forradalom és szabadságharc helyszíneivel ismerkedhetnek meg a program résztvevői. A forradalom legjelentősebb helyszíneit bejárva megtudhatjátok, milyen megmozdulások zajlottak, melyek lázban tartották az akkori lakosságot. Találkozó a Szabadság híd lábánál.

Tovább az eseményre >>

Tök-jó barangolás a Monori Pincefaluban

Több mint tíz nyitott pince várja a vendégeket október 25-én a monori Strázsa-hegyen, ahol időről időre hasonló „barangolásokkal” örvendeztetik meg a jó borok, gyönyörű tájak és finom falatok szerelmeseit. A Budapesttől mindössze 30 kilométerre fekvő pincefalu ősszel különösen autentikus hangulatot áraszt – a térség ízeit pedig érdemes alaposan végigkóstolni. Egy biztos: a mostani alkalom is tök jó programnak és közösségi élménynek ígérkezik.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Halloweeni éjszakai túra a Gellért-hegyen

Izgalmas halloweeni éjjeli túrára invitálnak benneteket, ahol zseblámpával fedezhettek fel az éjszaka titkait. A séta alatt a halloweeni tematikájú feladatok közben találkozhattok denevérekkel, világító pókokkal és gilisztákkal is. Az édesség gyűjtés sem marad el és a túra végén bátorságpróbával válhattok igazi éjjeli tekergőkké.

Tovább a túrához >>

További fantasztikus családi programok:

Gyp-hop rap show // Zsír Kulipintyó

A város talán legautentikusabb zenés bulijait tartják estéről estére a Zsír Kulipintyóban, amint azt október 25-én is megtapasztalhatjuk – ezúttal Kalodzsero, Hassza és BeatBull állnak a mikrofon mögé, hogy egy felejthetetlen freestyle rap show-val örvendeztessék meg a közönséget – de persze előre megírt számokra is bólogathatunk.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Eric Sumo Porcelán – 20 éves szülinap // Akvárium

Az idén 20 éves Erik Sumo a klasszikus felállást megidézve, Harcsa Veronikával együtt ünnepel az Akváriumban.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. október 26.)

Hegyvidéki kipakoló // Városháza tér

A hónap végére sem kell lemondanotok a bolhapiacozásról, október 26-án ugyanis a XII. kerületi Városháza téren megrendezésre kerülő Hegyvidéki kipakoló várja majd a kincseket keresőket. 10 és 14 óra között lesz minden, vintage és retró, ami új otthonra vár.

Tovább az eseményre >>

Bűnügyi krónika a Budai Várban Ambrus Attilával és Csapó Csabával

Csapó Csaba történész és a Viszkisként elhíresült Ambrus Attila kalauzolásában pillanthattok be a Budai Vár bűnügyi krónikáiba október 26-án délután. A 14 órakor kezdődő és kb. 135 percet felölelő, méltán nagy népszerűségnek örvendő vezetett sétán a két szakértő az elmúlt 200 év híres bűneseteiről és az 1990-es évek alvilágáról mesél majd részletesen a sétán résztvevőknek. A téma érzékenysége miatt a sétán csak 16 éven felüliek vehetnek részt.

Tovább az eseményre >>

Séta a Kozma utcai zsidó temetőben

Október 26-án a hosszúlépés.járunk? csapatával közösen indulhattok felfedezőútra Budapesten. A hely, ahova ezúttal vezetett séta alkalmával ellátogathattok nem más, mint a Kozma utcában található legnagyobb fővárosi zsidó temető. A 19. század végén létrehozott kert mára hatalmas területen alkot zegzugos labirintust, ahol puritán sírkövek és színpompás kripták között tehettek izgalmas, ismereteket bővítő sétát.

Tovább az esemény weboldalára >>

További izgalamas séták Budapesten:

A báró hazatér – A Krasznahorkai László portréfilm // Bem Mozi

A friss „több mint katasztrófa” Nobel-díjas íróról szóló 2018-as Breier Ádám által rendezett portréfilm vetítésével a Bem Mozi Krasznahorkai László személye és munkássága előtt szeretne tisztelegni.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Lavórban // Füles

Próza három hangra Eörsi István Történetek egy hideg faházban című írása alapján.

Tovább a Facebook-eseményre >>