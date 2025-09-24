35+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. szeptember 24-28.

Megannyi izgalmas program vár rátok szeptember utolsó hétvégéjén Budapesten és környékén, legyen szó táncról, kiállításról, koncertről vagy fesztiválról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Kutatók Éjszakája (2025. szeptember 26-27.)

Ősszel a tudományok különleges világába is belekóstolhattok: szeptember 26. és 27. között országszerte több száz helyszínen vár a Kutatók Éjszakája! A rendezvényen szórakoztató előadások, látványos kísérletek, laborlátogatások és játékos foglalkozások által ismerkedhettek meg a legfrissebb tudományos eredményekkel, miközben bepillantást nyerhettek a kutatók lebilincselő munkájába. Kihagyhatatlan kaland kisgyerekeknek, diákoknak és felnőtteknek is!

Tovább az esemény weboldalára >>

Éjszakai termálfürdőzés // Leányfalu (2025. szeptember 26–27.)

Hétvégi lazítás: éjszakai fürdőzés a leányfalui Termálfürdőben minden pénteken és szombaton 20 óra és éjfél között. Az éjszakai fürdőzés alatt a szaunaház igen, az úszómedence viszont nem használható.

Tovább a weboldalra >>

Alsónémedi Bajor Sörfesztivál 2.0 (2025. szeptember 26–28.)

Kétnapos bajor sörfesztivál az Alsónémedi Nagygödörben a Paulaner, Hacker Pschorr, Erdinger, Warsteiner és HB Traunstein söreivel és rengeteg zenével. Ráadásul bajor fesztiválokon edzett séfek bajor fogásokkal is készülnek az ebédre, vacsorára.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szedersor Utcafesztivál és Garázsvásár // Sasad Liget (2025. szeptember 26-28.)

Ingyenes, családbarát utcafesztivállal és bolhapiaccal telik meg szeptember 26-án, 27-én és 28-án a 11. kerületi Szedersor utca. A számtalan izgalmas program és meglepetés mellett ezen a hétvégén bolhapiacon keresgélhetitek a legvagányabb kincseket.

Tovább az eseményre >>

Októberfeszt a Margitszigeti Gasztro Sétányon (2025. szeptember 26-28.)

Ha életre szóló őszi kalandokat szereznétek, a Margitszigeti Gasztro Sétánynál jobb helyet keresve sem találtok. Idén ráadásul egy csipet Németország is a sétányra költözik: szeptember 26. és 28., valamint október 2. és 4. között Oktoberfest a Margitszigeten! Lesz minden, ami az igazi bajor bulihoz szükséges: sült kolbász és friss perec illata a levegőben, több mint 30-féle csapolt sör az itallapon és autentikus bajor zenekarok a színpadon. Hamisítatlan bajor sörfesztivál-élmény, mely az ősz legnagyobb gasztrobulijának ígérkezik!

Tovább az esemény Facebook-oldalára>>

World Press Photo kiállítás // Biodóm (2025. szeptember 26. – november 9.)

Budapest ismét a világ legjobb sajtófotóinak ad otthont, hiszen szeptember 26-án nyílik meg a World Press Photo 2025 kiállítás, amely a nemzetközi fotóriporteri szakma legelismertebb és legmeghatározóbb tárlata. A World Press Photo 1955 óta minden évben díjazza a legerősebb, leginformatívabb és leginspirálóbb fotóriportokat. November 9-ig a Biódomban tekinthetjük meg a legmegrázóbb és leginspirálóbb képeket a háborúról, a válságról és az emberi kitartásról.

Bővebb infó >>

Pimp it up! – Sneaker hétvége a Pólusban (2025. szeptember 27-28.)

Szeptember utolsó hétvégéjén a sneakerek és a fenntarthatóság kerülnek középpontba a Pólusban, ahol workshopokkal, beszélgetésekkel, játékkal és egy vintage vásárral várják az érdeklődőket. A Pimp It Up! szeptember 27-én mutatja meg, hogyan lehet új életet adni egy régi sportcipőnek: a résztvevők Fuzik Adél, a custom cipők és ruhák ismert alkotója segítségével alakíthatják át saját lépőiket egyedi darabbá. A sneakerfestő workshop egész nap, 11 és 19 óra között várja az érdeklődőket. Délután 13 órától Adél beszélgetőtársa lesz Smuci (@smuci_sneakers), a hazai sneaker közösség egyik legismertebb arca, akivel a resell kultúráról és vásárlási tippekről is szó esik. A játékosabb vonalat a 3D sneaker-kereső adja, amelynek során tíz darab 3D-nyomtatott cipőt rejtenek el a bevásárlóközpont területén. A szerencsés megtalálók közül egy valaki egy igazi ritkasággal gazdagodhat: egy 1996-ban, a Pólus nyitásának évében debütált Air Jordannel. A hétvége a vintage-rajongóknak is tartogat programot: szeptember 27-én és 28-án ismét érkezik a BeThrifty vásár, ahol minőségi dizájner darabok lelhetnek új gazdára.

Tovább a Facebook-eseményre >>

LokoPiknik // Magyar Vasúttörténeti Park (2025. szeptember 27-28.)

70 ezer négyzetkilométeren terül el, és több mint 100 vasúti járműkuriózumot vonultat fel Európa legnagyobb vasúttörténeti élményparkja, a Magyar Vasúttörténeti Park, amely szeptember 27–28-án Két évszázad, két nap hívószóval családi programot, azaz „LokoPikniket” rendez. Kicsik és nagyok együtt ünnepelhetik a vasút 200 évét –gőzmozdonyok, motorkocsik, családi programok, interaktív élmények és három szinten látogatható kiállítások várják az érdeklődőket. Vonatrajongóknak kötelező program! A rendezvénnyel kapcsolatos további információk hamarosan várhatóak a Park internetes felületein.

Tovább az esemény weboldalára >>

Egy kiállítás mindig szuper hétvégi program:

5. eSzínház Fesztivál (2025. szeptember 19-28.)

Mi történik, ha a színház kilép a jól megszokott falak közül, és beköltözik az otthonunkba? Szeptember 19. és 28. között bárki megtapasztalhatja: indul az 5. eSzínház Fesztivál, ahol a magyar színházi élet kiemelkedő előadásai egy kattintással elérhetők lesznek bárhol, bármikor! A programban többek között a Katona József Színház, a Vígszínház, a Győri Nemzeti Színház, és az Örkény István Színház produkciói szerepelnek. Többek között a Tóték, a Szentivánéji álom, az Úri muri, a Szaturnusz Gyűrűje, de a kisebbek közönségkedvence a Lúdas Matyi előadás is képernyőre kerül, melyek egyedi jegy vagy bérlet váltásával is megtekinthetők.

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

Budapest Coffee Week // több helyszínen (2025. szeptember 22-28.)

A Budapest Coffee Week idén szeptember 22. és 28. között várja a főváros sokszínű kávékultúráját megismerni vágyó ínyenceket, szakmabelieket és mindazokat, akik szeretnek új ízeket felfedezni. A kávénak szentelt hét során a főváros legjobb kávézói, pörkölői és baristái különleges kóstolókkal, workshopokkal, limitált kiadású kávés italokkal és egyedi programokkal várják a kávék szerelmeseit. A látogatók egyúttal bepillanthatnak a kávékészítés kulisszái mögé és megismerhetik a fenntartható kávéfogyasztás alapjait is. A „Kávéútlevél” ráadásul nemcsak végigvezeti a résztvevőket a legizgalmasabb helyszíneken: segítségével fantasztikus kávés élményeket gyűjthetnek majd a pecsétek mellett, amikkel értékes nyereményekért szállhatnak ringbe. Ha a nagyszerű kávék mellett közösségi élményre is vágytok, jó, ha tudjátok, hogy ezen a héten szakmai beszélgetések, pörkölőlátogatások és kávés workshopok éppúgy várnak majd rátok.

Tovább az esemény weboldalára >>

Budapesti programok szerdán (2025. szeptember 24.)

Henri Gonzo – Banana Live Sessions // Time Out Market

Henri Gonzo saját dalokkal és különleges feldolgozásokkal érkezik a Banana Live Sessions-re felavatva ezzel a Time Out Market színpadát – egy szál gitárral, szájharmonikával, lábdobbal és sok-sok érzelemmel. Ahogy akusztikus koncertjein az már megszokott, most is intim aurájába invitálja a közönséget.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Bowie & Friends: Let’s Dance // Kobuci

David Bowie 2016-os váratlan halála után határozták el magyar zenészek, hogy Bowie-számokkal, egy, a Bowie-életmű részleteit felmutató koncerttel emlékeznek a popkultúra egyik legnagyobb hatású művészére. Bár a koncertet egyszeri alkalomnak tervezték az A38 Hajón, mind a zenészek, mind a közönség újrázást szeretett volna. Ezért a csapat úgy döntött, évente egyetlen koncert erejéig összeállnak. A koncertsorozat idén is folytatódik, ezúttal azonban új helyszínen, első alkalommal szabadtéren, Budapesten a Kobuci kertben.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Deaf Soundcheck Lite (akusztik) // Lámpás

A Deaf Soundcheck egy posztmodern alternatív rockzenekar Budapestről. Zenéjükben az indie, a britpop, a grunge és a poszt-rock energiái keverednek, miközben szövegeik érzelmes, sötéten lírai, néha groteszk világot építenek – klasszikus dalszerkezetek helyett fokozatosan építkező, versszerű formákkal.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapesti programok csütörtökön (2025. szeptember 25.)

BODY.RADICAL Nemzetközi Előadóművészeti Biennálé // Eötvös10 Művelődési Központ

Idén először az Eötvös10 Művelődési Központ is helyet kapott a BODY.RADICAL Nemzetközi Előadóművészeti Biennálé helyszínei között: a butoh nevű japán tánctechnikát bemutató esemény több programmal is várja a látogatókat szeptember 25-én. A legősibb modern táncnak is nevezett irányzat a második világháború utáni Japánban alakult ki, azonban tradicionális formákon alapul – kulcsfogalmai az elme kiürítése és az egó lecsendesítése. A rendezvény 18:30-kor Murobushi Ko, a legendás japán táncos munkásságának emléket állító kiállítás megnyitójával veszi kezdetét, majd butoh táncfilmekkel, végül butoh- és kortárstáncszólókkal folytatódik.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Legendák Ligája // Zeneakadémia

A Zeneakadémia szeptember 25-én túlvilági fénybe burkolózik: a Legendák Ligája sorozat nyitókoncertjén két romantikus lélek, Sibelius és Csajkovszkij testamentumát eleveníti meg a Danubia Zenekar. Végrendeletek, ars poeticák, túlvilági üzenetek – csak úgy árad majd a rejtély és a szentség varázsa a levegőben.

Tovább az esemény weboldalára >>

SWiTCH // Hunnia

A SWiTCH elhozza nektek az igazi, vidám, táncolható soul blues zenét, amely az élő zene megismételhetetlen energiájával ragad magával. Egyedi hangzásukkal és személyes hangvételükkel felejthetetlen találkozásokat és közös mezőket teremtenek, ahol a zene mindenkié lehet.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. szeptember 26.)

IX. Pesthidegkúti Sörfesztivál

Pesthidegkúton ünnepeljétek együtt a sört és a német nemzetiségi örökséget! Különleges főzetek, vidám fúvósok, táncház és baráti hangulat vár rátok, belépő nélkül.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Váci Jazztükör Kelemen Angelikával

A 2004-ben alakult formáció Zeneművészeti Egyetemet végzett előadókból áll – közös projektjükkel számos hazai klubban, valamint fesztiválon megfordultak már, szeptember 26-án pedig a váci Madách Imre Művelődési Házban adnak koncertet.

Tovább a weboldalra >>

Ha randihoz kerestek helyszínt:

Koncert Bartók Béla halálának 80. évfordulója alkalmából // Márai Sándor Művelődési Ház

A V4 Vonósnégyes estjén szeptember 26-án 19 órától a visegrádi országok zeneművészei emlékeznek Bartók Béla halálának 80. évfordulójára. Középpontban a magyar zeneszerző III. vonósnégyese áll, amelyet Haydn d-moll „Quinten” kvartettje és Witold Lutosławski vonósnégyese egészít ki. A 2021-ben alakult együttes tagjai – Miranda Liu (Magyarország), Daniel Rumler (Szlovákia), Tomáš Krejbich (Csehország) és Bartosz Koziak (Lengyelország) – Közép-Európa zenei sokszínűségét képviselik. A kvartett, amely most a Márai Sándor Művelődési Házba látogat, rövid idő alatt a térség kiemelkedő kamaraformációjává vált, a budapesti Zeneakadémiától a varsói Lutosławski Koncertstúdióig számos rangos helyszínen aratva sikert.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Új világ – 80 éves a MÁV Szimfonikus Zenekar // Zeneakadémia

A hangverseny egyik különlegessége, hogy Bánkövi Gyula zeneszerző a zenekar felkérésére komponált új művének ősbemutatóját hallhatja a közönség, a szerző a vasút rajongójaként a LOCO című darabbal tiszteleg a vasúti személyszállítás 200. évfordulója előtt. A másik kuriózum, hogy a híres amerikai jazztrombitás, Winton Marsalis Torombitaversenyének magyarországi bemutatója is ezen az estén lesz, a nemzetközi hírű Tarkövi Gábor trombitaművész közreműködésével. A 2025/26-os évad nyitóhangversenyén a fenti két kortárs kompozíció mellett Dvořák: IX. szimfóniája, Az Újvilágból hangzik el. Az est karmestere Farkas Róbert, aki az ötödik évadát kezdte vezető karmesterként a zenekarnál.

Tovább az esemény weboldalára >>

Shayfer James // OFF Kultur

Shayfer James amerikai zenész és zeneszerző, zongorista, aki híresen gyönyörűen kombinálja dalaiban a rockot, a popzenét, a soult és a kabarét. Eddigi művei közt szerepel 3 teljes album, 5 EP, egy rock-operetta és számtalan kislemez. Shayfer munkája során olyan nevekkel működött már együtt mint Will Wood, a Fish In a Birdcage, a Sparkbird és Kate Douglas. Legújabb, a Summoning címet viselő albumát 2025 elején adta ki, és ennek megünneplésére amerikai turnéja után egy szál zongorával útnak indul Európa felé.

Tovább a Facebook-eseményre >>

VHS Legendák alámondással: Kobra // Bem Mozi

A jó öreg Sly minden betegségre gyógymódot ajánl, amit a büntető hangalámondás tesz igazán teljessé.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. szeptember 27.)

Mária Valéria Hídfutás és Gyaloglás // Esztergom–Párkány

2001. szeptember óta az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület minden évben megrendezi hagyományos hídfutását, amely Esztergomból indul, végállomása pedig a párkányi Vadas Termálfürdő. A hídfutásra idén szeptember 27-én kerül sor. A nevezés minden érdeklődő számára nyitott.

Tovább a weboldalra >>

Öktöberfest ’25 Sörbemutató // FIRST Craft Beer Brewery & Taproom

Jön Oktobertfest legFIRST-ösebb verziója, ahol sörbemutató keretében mutatják be a főzde ez alkalomra főzött sörét, ezen túl sok-sok tortával, DJ szettel, elme és fizikai játékokkal várnak benneteket Újpesten.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ethnotech – Indiánok Nyara // Nomád Bár, Nagymaros

Szeptember 27-én méltóképp búcsúztathatjátok a nyarat a nagymarosi Nomád Bárban, ahol lesz mezítláb táncolás a fák alatt, Tribal Market, kézműves portékák, zenélés a Dunának, tábortűz, a bevállalósak pedig akár sátrazhatnak is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Eötvös 10 – Kultúrházak éjjel-nappal // Eötvös 10 Művelődési Ház

Az Eötvös 10 Művelődési Ház is csatlakozik idén szeptember 27-én a Magyar Népművelők Egyesülete által szervezett Kultúrházak éjjel-nappal programsorozathoz, melynek célja ösztönözni, hogy minél többen részesei lehessenek a közművelődési intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek. Ezen a napon 16 órától másnap hajnali fél 5-ig különböző Matrix-szal kapcsolatos programokon vehetünk részt kezdve a film vetítésétől, sokszínű előadásokon át kvízjátékokig.

Tovább az esemény weboldalára >>

Óbuda Bay Grand Opening x Óbudai-sziget

Szeptember 27-én a Cinematiné és a House Piknik közös szervezésében nemzetközi sztárok és a hazai elektronikus zenei élet meghatározó alakjai indítják be Budapest első és egyetlen kizárólag nappali rendezvényhelyszínét: az Óbuda Bayt, ahová az ősz folyamán világszínvonalú DJ-k érkeznek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Winelovers 100 Nagykóstoló // Corinthia Budapest

Szeptember 27-én debütál a Winelovers 100, a 100 legjobb magyar bort felvonultatva a 2025-ös évadban. Az eseményen részt vesz több mint 100 kiállító, megkóstolhatjuk a legjobb 100 bort és további tételeket, amelyek szintén a legkiválóbb minőségűek, emellett lesz tombolasorsolás és ingyenes pop-up előadások is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

José González koncert // Müpa

A kétezres évek svéd popzenei hullámának az indie pop és a bossa nova jegyeit is felmutató stílusáról és filozofikus dalszövegeiről ismert dalszerző-énekese szeptember 27-én a Müpában ad szólókoncertet, ahol fingerstyle gitárjátékával és lágy, bensőséges énekstílusával kápráztatja el a közönséget.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Cabaret Medrano // Barlang, Szentendre

A Cabaret Medrano egy jellegzetesen budapesti zenekar, amely zenéjében és szövegeiben is ötvözi a város sokszínűségét. Az új, Visszatérni délre című lemez dalaiban is megelevenednek a fővárosra jellemző jelenetek és hangulatok: az utcán kiabáló szódaárus, a gangon napozó félszemű macska és együtt indulhatunk velük hajóútra, vagy barangolhatunk Korzika és Andalúzia mesés tájain a világzene hullámain.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Keep Floyding // Akvárium

A Momentary Lapse of Echoes a Keep Floyding új koncertprogramja, ahol a klasszikus és a modern Pink Floyd egyenlő hangsúllyal kap helyet. A műsor során a zenekar minden korszakából hallhatók ikonikus tételek, kiegészítve a tagok szólókarrierjének meghatározó darabjaival.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. szeptember 28.)

Pestújhelyi Mini Sörfesztivál // Szuterén Kultúr- és Gasztrotér

Ezen a szép őszi délutánon a Fehér Nyúl Brewery csapjaiból folyik majd a sör a Szuterénben, és mellé ízletes sörkorcsolyák és Little G. Weevil koncert vár rátok. Többfajta ételből is tudtok majd választani, a gyerekeknek és a sofőröknek házi szörppel készülnek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

További sörös programok az Oktoberfest jegyében:

Kortalanul – Idősek és az Alzheimer világnapja // Szentendrei Skanzen

Szeptember 28-a a tiszteletről, a figyelemről és az összetartozásról fog szólni a Szentendrei Skanzenban. Azokról szól majd ez a nap, akik bölcsességükkel nevelnek, példát mutatnak, és azokról is, akiknek emlékei lassan elhalványulnak. A programok között egyaránt lesznek tárlatvezetések, kézműves foglalkozások, interaktív élmények és olyan témák, amelyekről ritkán esik nyíltan szó.

Tpvább a weboldalra >>

Őszi randevú – zenés musical est // Vác

Vágó Zsuzsi, Sándor Péter és Serbán Attila szórakoztatja a közönséget szeptember 28-án: musical-slágerek minden mennyiségben a váci Madách Imre Művelődési Házban.

Tovább a weboldalra >>

Madame Tartuffe // Pesti Színház

És ha már Víg, természetesen a Pesti Színház sem maradhat le a listáról! A Váci utcában Kincses Réka rendezése nyitja meg a bemutatók sorát: Udvaros Dorottya, Hegedűs D. Géza, Petrik Andrea és még sok más művész játékával érkezik Madame Tartuffe tragikomédiája. A történet főszereplője egy természetgyógyász, aki csodával határos módon kigyógyította magát súlyos gerincbántalmaiból Berlinben, majd áttette székhelyét a Balaton-felvidékre. Barbara, azaz Madame Tartuffe különös képességei láttán sokan felhúzzák a szemöldöküket… De ahogyan a mágikus asszony mondja: „Ahol az ellenállás, ott az út!”

Bővebb információ >>

Apokalipszis most // Bem Mozi

Francis Ford Coppola két Oscar-díjjal, három Golden Globe-díjjal és Cannes-i Arany Pálmával elismert vietnami háborús eposza a Bem Mozi vásznán.

Tovább a Facebook-eseményre >>