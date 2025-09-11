45+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. szeptember 11-14.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok szeptemberben Budapesten és környékén, legyen szó táncról, kiállításról, koncertről vagy fesztiválról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Budapesti Nemzetközi Csellóverseny // Zeneakadémia (2025. szeptember 8-14.)

Ismerjétek meg a világ legjobb fiatal csellistáit, és éljétek át a versenyek izgalmát, miközben mesés dallamokban lubickoltok egy lélegzetállító helyszínen! Mindezt a Filharmónia Magyarország Budapesti Nemzetközi Csellóversenyének fináléján, szeptember 8-tól 14-ig, a Zeneakadémián tehetitek meg. A grandiózus versenyre 135 csellista jelentkezett a világ különböző tájairól, ám ide már csak a legjobbak kerülhettek be. A tehetségekre három forduló vár: az elődöntőben szólóban és zongorával játszanak, a középdöntőben ismert csellóversenyek lesznek terítéken, míg a döntősöknek a csellóirodalom legnehezebb darabjaival kell majd megbirkózniuk. Csillogó szemű tehetségek, muzikális izgalmak és a legújabb zenei trendek – ezt a megmérettetést igazán kár lenne kihagyni! (x)

Mozart-expedíció // Müpa (2025. szeptember 9-13.)

Vajon miért ejt rabul mindenkit még ma is Don Juan? A legendás nőcsábász titkaira a Budapesti Fesztiválzenekar és a Müpa közös minifesztiválján derül fény. A Mozart-expedíció szeptember 9. és 13. között opera- és táncelőadások, irodalmi programok és filmek mentén rántja le a leplet a szoknyavadászról.

Budapest Borfesztivál (2025. szeptember 11-14.)

Búcsúztassátok méltóképp a nyarat, és koccintsatok az őszre a Budavári Palotában, hazánk legelőkelőbb borfesztiválján! Szeptember 11. és 14. között mindezt kulturális kalandokkal fűszerezve, a Budapest Borfesztivál pompájában élvezhetitek. Az esemény 4 napon át csábítja a bor szerelmeseit finom borok, kifinomult gourmet fogások, lágy dallamok, pop up kóstolók és szakmai ínyencségek sokaságával, valamint dunai panorámás naplementével a lehengerlő palotába.

Kraft Sörfesztivál // Dürer Kert (2025. szeptember 11-14.)

A Kraft Sörfesztivál keretében hazai és nemzetközi sörfőzdék különlegességeit kóstolhatjuk végig a Dürer Kertben szeptember 11. és 14. között. A malátakedvelők egyik kedvenc, laza hangulatú sörünnepén a hangulathoz illő ingyenes koncertek és a finomságokat kínáló food truckok sem maradnak majd el.

Instant Mecenatúra Fesztivál 2.0 (2025. szeptember 11–14.)

Az IMeFeszt 2.0 célja Erzsébetváros sokszínű, független színházi kultúrájának bemutatása, új nézők bevonzása, a régi közönséggel való összekötése és új közösségek építése. Ennek keretében koncertek, beszélgetések és színházi előadások is várnak rátok több helyszínen. A fesztivál részeként idén is adománygyűjtést szerveznek, amelynek célja a helyi színházi társulatok működésének támogatása.

Szezonzáró Sörfesztivál // Városháza Park (2025. szeptember 11-21.)

Számos kiállító vár ez alkalommal is közel 150 féle csapolt és üveges sörrel a világ minden tájáról. IPA, EPA, APA, különleges fűszerezésű gyümölcsös sörök, a szűretlen búzákról és a lágerekről nem is beszélve.

Nagy Sportágválasztó és Hangszerválasztó (2025. szeptember 12-13.)

A civil kezdeményezésként indult Nagy Sportágválasztó és Hangszerválasztó mára Magyarország legnagyobb interaktív sport- és zenei toborzójává nőtte ki magát: 2025. szeptember 12–13-án 9 és 17 óra között több mint 100 sportág és 25 hangszer kipróbálására nyílik lehetőség Kőbányán, a Merkapt Sportközpontban. Itt a kicsik és nagyok egyaránt belekóstolhatnak – többek közt – az íjászat, a dzsúdó, a falmászás vagy épp az asztalitenisz világába – mindezt szakképzett edzők támogatásával. Ugyanez igaz a hangszerekre is: a látogatók zenei oktatók segítségével próbálhatják ki a gitártól a fuvolán át egészen a dobfelszerelésig terjedő kínálatot.

Öböl x Reflektor 2025 (2025. szeptember 12-13.)

Pénteken a hazai újhullámos hip-hop megkerülhetetlen alakja Co Lee és zenekara tölti meg zenével az öblöt, a nemzetközi vonalat az alternatív rap maghatározó alakja, a New York-i Elucid erősíti, előtte pedig a feltörekvő Gently Da Spittah’ hozza boom bap vibejait a Kopaszi-gátra. Szombaton első magyarországi koncertjére érkezik az idén 30 éves skót posztrock legenda a Mogwai, akik előtt a nemrég 10 év után végre első lemezével jelentkező Makrohang és a legújabb albumát nemzetközi kiadónál megjelentető Törzs varázsol el titeket. A délutánt pedig a skót singer-songwriter Kathryn Joseph nyitja majd.

Éjszakai termálfürdőzés // Leányfalu (2025. szeptember 12–13., )

Hétvégi lazítás: éjszakai fürdőzés a leányfalui Termálfürdőben minden pénteken és szombaton 20 óra és éjfél között. Az éjszakai fürdőzés alatt a szaunaház igen, az úszómedence viszont nem használható.

Iparművészeti Fesztivál // Petőfi Irodalmi Múzeum (2025. szeptember 12-14.)

Ilyet még nem látott az ország: jön az első Iparművészeti Fesztivál! A Független Iparművészeti Kortárs Szalonnak hála szeptember 12. és 14. között minden érzékszervre ható kulturális ünnep veszi kezdetét, a Petőfi Irodalmi Múzeumot kívül-belül birtokba veszi közel 100 iparművész lehengerlő alkotása.

Újpesti BorVíkend // Szent István tér (2025. szeptember 12-14.)

Idén is elstartol az Újpesti BorVíkend, a kerület egyik legjobban várt eseménye. Szeptember 12. és 14. között a Szent István teret ebből az alkalomból jobbnál jobb borászatok és pincészetek lepik el, de a kellemes hangulatról, a zenei aláfestésről és a finom falatokról ugyanúgy nem kell lemondanunk.

ENNYIKE? – 25. ARC közérzeti kiállítás // Bikás park (2025. szeptember 12. – október 12.)

Immáron 25. éve kerül megrendezésre az ország legnagyobb közérzeti kiállítása, az évről évre gondolatok, beszélgetések és viták százait elindító ARC óriásplakát-tárlata, amely jól megszokott helyszínen, a Bikás parkban mutatja be szeptember 12. és október 12. között az év legizgalmasabb, társadalmi folyamatokat boncolgató plakátműveit. Az Ennyike? alcímet viselő idei ingyenes kiállítás alkotásai mind azt a kérdést járják körbe, hogy hova jutott 25 év alatt Magyarország.

Kukorica Tündér Fesztivál // Piczinke Póniudvar (2025. szeptember 13–14.)

Hamisítatlan szüreti móka, ahol szőlőt lehet nyomkodni, kukoricát lehet morzsolni, és minden sarokban garantált a maszatos gyerekmosoly. A család minden tagja elmerülhet a vidéki élet legszórakoztatóbb pillanataiban – szeptember első három hétvégéjén a teljesség igénye nélkül idén is lesz nyuszi- és pónisimogató, mustkóstoló, kukoricamedence, bajuszkonyha, lisztmaszatoló, vidéki búzaőrlő, óriás szőlő-puzzle, fakockaépítő kuckó, virágszirom-válogató, babakonyha, pónilovaglás, alpakajátszótér és trambulin a Piczinke Póniudvarban, ahol játszva tanulhatunk és felhőtlenül szórakozhatunk.

Ars Sacra Fesztivál // több helyszínen (2025. szeptember 13-21.)

Szeptember 13. és 21. között csodás templomok, múzeumok, galériák és közösségi terek falai zenétől, inspiráló gondolatoktól, irodalomtól és képzőművészettől lesznek hangosak. Az Ars Sacra Fesztivál idén is több száz ingyenes programmal teremti meg a belső elcsendülés és a művészet páratlan harmóniáját.

Budapesti programok csütörtökön (2025. szeptember 11.)

Enyedi Ildikó #2: Az én XX. századom // Bem Mozi

Meseszerű, filozofikus és ironikus történet két ikerlányról, akik csak külsőre hasonlítanak. Enyedi Ildikó csodálatos világsikere a Bem Moziban.

Másik János: Útitársam, a dalok // Gödör Klub

„A dalok nagyszerű útitársak , elkísérnek ,velem vannak minden utamon. A dalok titokzatosak , és sokfélék , ráadásul időről időre különböző arcukat képesek mutatni akár előadójuknak , és persze hallgatóiknak is:lehetnek könnyedek , lehetnek súlyosak , egyesek száguldanak , mások vonszolják magukat , vidámak , keserűek , és lehetnek rejtélyes, megfejtésre váró meditációs objektumok.” – Másik János.

Anima Sound System // Kobuci

Az év rendszerint legjobban várt Anima-koncertje újra a Kobuciban, rálicitálva a tavalyi forró hangulatra, régi és vadonatúj dalokkal, az idén 30 éves Shalom szerzeményeivel, az album legendás énekesével, Bognár Szilviával és a Quimby virtuóz trombitásával, Kárpáti Dódival – Döbrösi Lauráról, Széchenyi Liliről és a Magyar-lányokról nem is beszélve.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. szeptember 12.)

Szarvasbőgés a Börzsönyben // Szokolya-Királyrét

Egy este a holdfényes erdőben, hallgatni a közeli szarvasbőgést igazi élmény, még azoknak is, akik gyakran tesznek kirándulást. Ha pedig eddig nem igazán kirándultál eddig, érdemes elmenned, hiszen ez egy könnyű séta és az emberi szavakkal nehezen leírható élményt mindenképpen át kell élned.

Józsefvárosi Jazzfesztivál // Rákóczi tér

Szeptember 12-én immár 5. alkalommal dobogtatja meg semmihez sem fogható zene Józsefváros szívét. A Rákóczi téri fesztivál a jazz hagyományai előtt tiszteleg, miközben új irányzatokat is megvillant a vájtfülű érdeklődők számára. Már jól ismert nevek és fiatal tehetségek gondoskodnak róla, hogy a Józsefvárosi Jazzfesztivál ingyenes programjain minden korosztály belekóstolhasson a páratlan műfaj ízébe – ráadásul szabadtéren!

A vihar // Örkény István Színház

Szeptember 12-én és 13-án különleges vendégelőadás érkezik az Örkény István Színház deszkáira: A vihar elsöprő sikere végre a fővárost is eléri! Bodó Viktor többszörösen díjazott rendezését sepsiszentgyörgyi színművészek játékával tekinthetitek meg – Shakespeare tollából. A történet során Prospero, a mágia erejével felvértezett uralkodó hatalmas tengeri vihart kavar, majd hajótöröttként látja viszont egykori ellenségeit és barátait. A magányos szigetet bonyodalmak sokasága forgatja fel, a közönség pedig mese és valóság között lavírozva elmélkedhet a hatalom és a megbocsátás örökérvényű dilemmáin.

Kispál és a Borz: ETETÉS 2025 // Esztergom

Országos turnéra indul a Kispál és a Borz! Az elmúlt évtizedek nagy hatású alternatív zenekara 2022-ben jelentette be újjáalakulását. 2023-ban új lemezzel is jelentkeztek Beszorult mondat címmel, és dupla teltházzal tértek vissza Budapestre a Budapest Parkba. A 2025-ös turnén – a zenekartól megszokott módon – a teljes életműből szemeznek dalokat. A közönségkedvencek mellett természetesen lesznek ritkábban játszott, csak erre a turnéra kidolgozott meglepetések is.

DJ Bootsie Kvartett // Barlang, Szentendre

Instrumentális hip-hop ütemek, tengermély basszusok, éteri hangok, jazz, nép és komolyzenei kalandozás, virtuóz vibrafon és scratch szólókkal.

Turbina Szezonnyitó: Budapest Open Mic All Stars

A Turbina Nagyterme egy medence, amit a szezonnyitó estéjén rímekkel töltenek fel, de az, hogy ki mit s hogyan halászik ki belőle, csak élőben derül ki.

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. szeptember 13.)

Gardrób & Sufni // ELTE Gömb Aula

A ELTE Gömb Aulában rendszeresen megrendezésre kerülő Gardrób Közösségi Vásár egy új fejezetet nyitott. A helyszín marad, közkívánatra azonban a ruhák mellett mostantól régi csecsebecséknek, régiségeknek, könyveknek és egyéb apróságoknak is lesz hely. A Gardrób & Sufni esemény keretében az alsó szinten továbbra is a ruhát árulók kapnak helyet, míg az emeleten a sufnis holmiké lesz a főszerep szeptember 13-án.

Tovább az eseményre >>

Pöttöm Margit X RaD Kids Fesztivál // Mechwart tér

A Margit-negyed több mint 20 vállalkozása fogott össze, hogy fantasztikus, változatos programokkal indítsák az őszt. Többek közt bábelőadás, mesefilm-vetítés, óriás társas, kézműves foglalkozások, „bababarát kocsmakvíz”, arcfestés, hazai, tudatos márkák vására, Helló Szülő Roadshow Extra kerekasztal-beszélgetés és szuper nyereményekkel felturbózott kincskereső játék várja a családokat szeptember második szombatján. A foglalkozások között a környék éttermeiben és kávézóiban gyerekmenüvel, valamint a Buda fagyi nyalánkságaival tölthetik vissza energiájukat a résztvevők.

Facebook-esemény >>

További szuper családi programok Budapesten:

Csillaghegy a mi kis falunk // Óbuda

A szeptember 13-át már most érdemes beírni a naptárba, ekkor rendezik meg ugyanis Óbuda várva várt eseményét, a Csillaghegy a mi kis falunk utcabált. Ingyenes koncertek, bűvészbemutató, hagyományőrző táncbemutatók, de Csillaghegy tortájának megkóstolása is felejthetetlen élménynek ígérkezik.

Wekerlei Garázsvásár Fesztivál

Kincsvadászok, figyelem! Szeptember 13-án megnyitja kapuit az ingyenesen látogatható Wekerlei Garázsvásár Fesztivál, hogy bejárhassátok a 19. kerület különleges garázsait, kertjeit és házikóit, na meg persze, hogy váratlan zsákmányokra vadászhassatok. A garázsvásári forgatagban bármi felbukkanhat a plüsspapagájtól a teáskannáig – talán épp ezekre a kincsekre vágytok! Ráérős nézelődésre hív Wekerle, a séta közben pedig gofrival, málnaszörppel, kávéval is töltődhettek.

Helytörténeti séta a budafoki Kísérleti Lakótelepen

Szeptember 13-án szombaton 10 órától különleges séta keretében ismerkedhettek meg a budafoki Kísérleti Lakótelep történetével. A 10 órakor kezdődő helytörténeti sétát Vukoszávlyev Zorán építészmérnök vezeti és mutatja be ezt a sokak által utópikus kísérletnek vagy épp meg nem értett modellnek tartott lakótelepet. A sétán szerencsére nem maradnak megválaszolatlanul olyan kérdések, mint hogy mi hozta létre ezt a különleges építészeti és szociológiai modellt?

Látogatás a Csekonics-palotában – terítéken a főúri életstílus

Szeptember 13-án az Imagine vezetett sétájának résztvevői előtt szélesre tárja ajtajait a lélegzetállítóan szép Csekonics-palota. Aki járt már itt, soha nem feledi a semmihez sem fogható látványt, a mesteri részleteket és a terek elegáns könnyedségét. Ezen a két napon lehetőség lesz elmerülni az épület rejtelmeiben a félóránként induló 90 perces séták során, ahol egykor fényűző estélyek, manapság pedig hollywoodi filmforgatások zajlanak.

Szüreti felvonulás és mulatság // Verőce

Szüreti felvonulás lovasokkal, kisvonattal, a Langaléta garabonciások gólyalábasaival, a Pomázi Tűzoltózenekarral; majd a mulatság a strandon folytatódik hagyományőrző népi játékokkal, gulyásozással, bábszínházzal és szkanderversennyel.

Meo Culpa x Zakhorov // Dunai Nyitott Műhely

Szeptember 13-án, 18 órától Meo Culpa és Zakhorov robbantják be az Európai Mobilitás Hetét a Duna parton a Vigadó tér alatt.

Vibe Changers feat. Csányi Rita X MC Zeek X Nash // Pontoon

A Vibe Changers újra benépesíti a Duna-partot. Szeptember 13-án a Pontoon színpadán a szabad improvizáció és a zenei spontaneitás kerül reflektorfénybe.

MilliárdosMentesMegemlékezés Kőnigh Péterre // Gödör Klub

A magyar undergrund kultikus alakjára, az idén nyáron elhunyt Kőnigh Péterre emlékeznek zenésztársai a Gödör Klubban.

Vasárnapi programok Budapesten és könyékén (2025. szeptember 14.)

Szia Ősz! – Családi nap a Millenárison // nor/ma grand

A város egyik legjobb pékség-kávézója szeptember 14-én családi napot tart, ahol skandináv tematikájú színezőkkel várja a kicsiket, akik kreatív alkotásokkal készülhetnek az őszi hangulatra. Emellett a házigazdák különleges gyerek- és babamenüvel is készülnek: előbbi egy kakaót és egy kakaós csigát, utóbbi egy „babyccino”-t és egy croissant-t tartalmaz.

Régiségvásár // Esztergomi Piac

Szeptember 14-én ismét az ország számos pontjáról érkeznek majd kereskedők az esztergomi régiségvásárra. Mondanunk sem kell talán, hogy ezen a vasárnapon minden kincskeresőnek az Esztergomi Piacon lesz a helye, hiszen ezúttal is lesznek antik tárgyak, könyvek, lemezek, órák, lámpák, ékszerek, retró különlegességek és relikviák.

ReMarket piac és vintage vásár // Hengermalom

A népszerű ReMarket bolhapiac és vintage vásár ismét a Hengermalom udvarába költözik szeptember 14-én. A vásár ezen a napon 10 és 17 óra között tart nyitva: oldschool rhák és háztartási dolgok mellett találkozhattok majd számtalan retro, vintage, mid century, népi, ipari holmival és antik bútorokkal is.

További szuper vásári programok Budapesten és környékén:

Gyógynövénytúra Mocsárosdűlőn

Szeptember 14-én izgalmas túra invitál Mocsárosdűlőre. A program résztvevői ezen a 3 órát felölelő erdei túrán alapvető ismeretekkel gazdagodhatnak a vadon élő gyógynövények felismeréséről, helyes gyűjtésükről, feldolgozásukról és alkalmazásukról is. A túra 9:30-kor veszi kezdetét, a szakaszos haladásnak köszönhetően pedig az idősebb korosztálynak is könnyen teljesíthető. Az időjárásnak megfelelő túraöltözet, fényképező és jegyzetfüzet feltétlenül ajánlott!

Tovább az eseményre >>

Első nyílt nap a tanyán // Nyíres Birtok, Zebegény

Első ízben tartanak ingyenes nyílt napot a Nyíres Birtokon. A program részeként vezetett látogatáson vehetünk részt, illetve felügyelet kíséretében meg is etethetjük az állatokat. Az ott tartózkodás során a birtok saját kútvízéből készült limonádé várja a vendégeket. Bár az esemény díjtalan, a házigazdák szívesen fogadnak adományokat takarmány, zöldség, gyümölcs formájában is.

A Skanzen Vasút napja // Szentendrei Skanzen

Szeptember 14-én a Szentendrei Skanzenbe látogatók játékok, kézműves tevékenységek és különböző tematikus programok segítségével merülhetnek el a vasút világában. A Skanzen Vasút napja című eseményen lesz interaktív bemutató, ételkóstoló, vasutas játékudvar, de az érdeklődők akár tiszteletbeli vasutasokká is válhatnak.

Családi Mozgásfesztivál // Puskás Aréna Nyugati park

Szeptember 14-én, vasárnap egy élményekkel, vidámsággal és mozgással teli nap vár a kicsikre és nagyokra a Puskás Aréna Nyugati parkjában. Lehetőség nyílik tollasozásra, átélhetjük a trükkös biciklik tekerésének vidám kihívásait, a vívósisakból való kitekintés élményét, a fitball-torna pozitív energiáját, a másodpercek pörgését futás közben, a szabadtéri kondipark eszközeinek sokszínűségét, a síelést kora ősszel és a kilátást az egyensúlyteknős tetejéről. A Szerencsejáték Zrt. által támogatott eseményen a család minden tagja több mint 100 mozgásforma közül válogathat.

Sóletfesztivál 2025

Szeptember 14-én semmihez sem fogható, fűszeres illatmámor lengi be Budapest szívét: jön a 9. Sóletfesztivál! A Zsinagógák Hete egyik legjobban várt programja ezúttal a Városháza Parkban kerül megrendezésre, ahol nagykanállal falhatjátok a zsidó hagyományok és közösségi élmények sokaságát – na meg persze a mennyei sóletvariációkat. A különleges ingyenes gasztroünnepen neves Sólet Nagykövetek – többek között Sváby András és Ungár Anikó – is tiszteletüket teszik!

További programok a zsidó új év jegyében:

A testőr // Centrál Színház

Az ismert színésznő egy fess testőrtisztre vágyik – ez pedig a közönség rekeszizmait is próbára teszi! A Centrál Színházban Schmied Zoltán bújik egyenruhába, hogy szeptember 13-án Balsai Mónival, Györgyi Annával és még több színművésszel karöltve Budapesten is bemutassák Ujj Mészáros Károly friss rendezését, A testőrt. Molnár Ferenc imádott komédiájában összekuszálódott szerelmi szálakból, bonyodalmakból, finom iróniából, na meg persze gondolatébresztő jelenetekből biztosan nem lesz hiány – a derűs történet még 115 évvel az ősbemutatója után is garantáltan elvarázsolja a nézőket a Centrál Színházban.

4:12 // Marczibányi Téri Művelődési Központ

Ahogy azt már megszokhattátok, a Loupe idén ősszel sem hagy titeket gondolatébresztő színházi élmények nélkül. A független színházi társulás szeptemberben James Fritz provokatív drámáját is elhozza a Marczibányi Téri Művelődési Központ deszkáira: a 4:12 felkavaró története az online világ sötét oldalát jeleníti meg egy középiskolás fiú példáján keresztül. Lengyel Tamás, Gryllus Dorka, Váradi Gergely és Trill Beatrix ezúttal a digitális kor erkölcsi dilemmáit, a szülői felelősség és a sérülékeny személyes tér kérdéseit feszegetik – Horváth János Antal rendezése ennél aktuálisabb nem is lehetne.

