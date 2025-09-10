Ingyenes élményfesztivál várja a mozgás és a zene szerelmeseit Budapesten szeptemberben

Szeptember 12–13-án nagykorúvá válik az ország egyik legkülönlegesebb élményfesztiválja: a Nagy Sportágválasztó és Hangszerválasztó immár 18. éve várja a mozgás és a zene iránt érdeklődőket a fővárosban.

A civil kezdeményezésként indult Nagy Sportágválasztó és Hangszerválasztó mára Magyarország legnagyobb interaktív sport- és zenei toborzójává nőtte ki magát: 2025. szeptember 12–13-án 9 és 17 óra között több mint 100 sportág és 25 hangszer kipróbálására nyílik lehetőség Kőbányán, a Merkapt Sportközpontban.

A rendezvény egyik legnagyobb vonzereje, hogy elmélet helyett a gyakorlati tapasztalásra épít: kicsik és nagyok egyaránt belekóstolhatnak az íjászat, a dzsúdó, a falmászás vagy épp az asztalitenisz világába – mindezt szakképzett edzők támogatásával. Ugyanez igaz a hangszerekre is: a látogatók zenei oktatók segítségével próbálhatják ki a gitártól a fuvolán át egészen a dobfelszerelésig terjedő kínálatot.

Ingyenes program élményeket keresőknek

A kétnapos, ingyenes esemény nemcsak sportolni vagy zenélni vágyóknak szól, hanem azoknak is, akik keresik a hivatásukat, hobbijukat, vagy csak élményeket gyűjtenének. A pénteki nap délelőttje főként az óvodás és iskolás csoportoknak kedvez, délután és szombaton pedig a családoké és az egyéni látogatóké a főszerep. A helyszíni regisztráció mellett előzetesen online is biztosítható a részvétel.

A rendezvény hangulatát sportági bemutatók, zenei koncertek és egy különleges lehetőség teszi még felejthetetlenebbé: a látogatók élőben találkozhatnak hazánk jeles bajnokaival és sportolói példaképeivel – akik ki tudja, sokszor talán maguk is egy-egy ilyen alkalom során szerettek bele a sportágukba.

Remek lehetőség a fiatal generációnak, hogy közelebbről megismerjék őket, és adott esetben a nyomdokaikba lépjenek. A programokról bővebb információt ezen a linken az esemény weboldalán találtok.

