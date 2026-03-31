12 vagány húsvéti locsolóvers felnőtteknek és nagyobb gyerekeknek

Ezernyi húsvéti locsolóvers kering az interneten, jobbak, rosszabbak egyaránt. Ezek közül próbáltunk nektek kiszemezgetni a legviccesebb, lagvagányabb rövid költeményeket. Felnőtteknek és nagyobb gyerekeknek egyaránt ajánljuk. 

Trágyadombon él a bögöly,
Meglocsollak, meg ne dögölj!

***

Tele van a hajad kosszal,
meglocsollak Domestosszal!

***

Okos vagyok, szép és laza,
Locsoljak vagy menjek haza?

***

Zöld erdőben vótam,
Adj egy sört, azt jóvan.

***

Van nálam egy kis pacsuli
Leloccsintom magát,
Ha egy kicsi mázlija van,
Túléli a szagát.

Én verset nem tudok,
Azt mondják a kicsik,
Én csak azért jöttem,
Hogy igyak egy kicsit.

***

Sivatagban él a teve,
locsolkodni jöttem, he-he.

***

Egy gondolat bánt engemet.
Elfeledtem a versemet.

***

Árok partján döglött ló.
Én vagyok a locsoló.

***

Rózsavíz a kezembe,
Hadd öntsem a fejedre!

***

Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár egy puszi.

***

Elég szar volt ez a hetem,
Ezt a kölnit rád önthetem?

Ha valami komolyabb verssel készülnétek a húsvétra:

7 csodaszép húsvéti vers a magyar irodalom nagyjaitól
A húsvét a magyar irodalom nagyjait is sokszor megihlette.

