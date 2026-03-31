12 vagány húsvéti locsolóvers felnőtteknek és nagyobb gyerekeknek

Ezernyi húsvéti locsolóvers kering az interneten, jobbak, rosszabbak egyaránt. Ezek közül próbáltunk nektek kiszemezgetni a legviccesebb, lagvagányabb rövid költeményeket. Felnőtteknek és nagyobb gyerekeknek egyaránt ajánljuk.

Trágyadombon él a bögöly,

Meglocsollak, meg ne dögölj!

***

Tele van a hajad kosszal,

meglocsollak Domestosszal!

***

Okos vagyok, szép és laza,

Locsoljak vagy menjek haza?

***

Zöld erdőben vótam,

Adj egy sört, azt jóvan.

***

Van nálam egy kis pacsuli

Leloccsintom magát,

Ha egy kicsi mázlija van,

Túléli a szagát.

Én verset nem tudok,

Azt mondják a kicsik,

Én csak azért jöttem,

Hogy igyak egy kicsit.

***

Sivatagban él a teve,

locsolkodni jöttem, he-he.

***

Egy gondolat bánt engemet.

Elfeledtem a versemet.

***

Árok partján döglött ló.

Én vagyok a locsoló.

***

Rózsavíz a kezembe,

Hadd öntsem a fejedre!

***

Piros tojás, fehér nyuszi,

Locsolásért jár egy puszi.

***

Elég szar volt ez a hetem,

Ezt a kölnit rád önthetem?

