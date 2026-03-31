12 vagány húsvéti locsolóvers felnőtteknek és nagyobb gyerekeknek

Ezernyi húsvéti locsolóvers kering az interneten, jobbak, rosszabbak egyaránt. Ezek közül próbáltunk nektek kiszemezgetni a legviccesebb, lagvagányabb rövid költeményeket. Felnőtteknek és nagyobb gyerekeknek egyaránt ajánljuk.
Trágyadombon él a bögöly,
Meglocsollak, meg ne dögölj!
***
Tele van a hajad kosszal,
meglocsollak Domestosszal!
***
Okos vagyok, szép és laza,
Locsoljak vagy menjek haza?
***
Zöld erdőben vótam,
Adj egy sört, azt jóvan.
***
Van nálam egy kis pacsuli
Leloccsintom magát,
Ha egy kicsi mázlija van,
Túléli a szagát.
Én verset nem tudok,
Azt mondják a kicsik,
Én csak azért jöttem,
Hogy igyak egy kicsit.
***
Sivatagban él a teve,
locsolkodni jöttem, he-he.
***
Egy gondolat bánt engemet.
Elfeledtem a versemet.
***
Árok partján döglött ló.
Én vagyok a locsoló.
***
Rózsavíz a kezembe,
Hadd öntsem a fejedre!
***
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár egy puszi.
***
Elég szar volt ez a hetem,
Ezt a kölnit rád önthetem?
