45+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. március 18-22.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok ezen a héten is Budapesten és környékén, legyen szó kiállításról, sétáról, vásárról, túráról vagy koncertről.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Agykutatás Hete Budapest (2026. március 19-20.)

Érdekel, hogy hogyan működik az agyunk? Szeretnél betekinteni az agykutatás világába? 2026. Március 19-20-án izgalmas programokkal várunk Téged az ELTE Lágymányosi campusán, ahol az agykutatás legújabb eredményeivel ismerkedhetsz meg számos izgalmas program keretében.

Brit Filmnapok // Puskin Mozi (2026. március 19-22.)

A tavalyi esemény hatalmas sikere után idén tavasszal is a legjobb brit filmeké a főszerep a Puskin Moziban: a Brit Filmnapok nem kisebb dologra vállalkozik, mint hogy bebizonyítsa, milyen sokféle is a kortárs brit mozi. Nyolc alkotásra válthatunk jegyet, a vetítések során pedig szemtanúi lehetünk a brit identitás formálódásának, miközben múlt és jelen párbeszédet folytat egymással a vásznon – a szelekcióban személyes hangvételű debütálások, formanyelvükben kísérletező játékfilmek, markáns közéleti érzékenységgel készült dokumentumfilmek, valamint egy 35 mm-es kópiáról vetített, 1961-es klasszikus is helyet kapott. Kár lenne lemaradni róluk!

További szuper kulturális programok Budapesten:

Orchidea és bromélia kiállítás // Vajdahunyad vára (2026. március 19-22.)

Virágrajongók figyelem! A Magyar Orchidea Társaság kihagyhatatlan kiállítással készül március 19. és 22. között, amelynek középpontjában a gyönyörű orchideák állnak. A rendezvénynek a Vajdahunyad vára ad otthont, ahol két szinten merülhettek el a változatos programkavalkádban. Az emeleten egy látványos orchidea és bromélia kiállítást csodálhattok meg, az előadóteremben pedig hasznos előadásokat hallgathattok meg az otthoni növénygondozással kapcsolatban. Természetesen, aki szeretne, az válogathat a növényvásár elképesztő kínálatából is.

MVM Budapest Comic Con 2026 (2026. március 21-22.)

A geek kultúra ünnepe ismét megrendezésre kerül a Hungexpo területén. Filmsztárok, cosplayerek, képregényrajzolók és még sok minden más izgalom vár rátok két napon át. A rendezvényen részt vesznek az alábbi sztárok is: Evanna Lynch (Harry Potter), Fabien Frankel (Sárkányok háza), Karen Fukuhara (Thy Boys), Christopher Judge (Csillagkapu), Hafþór Júlíus Björnsson (Trónok harca), Dan Fogler (Legendás állatok).

Szigethy Anna: HOME, SWEET HOME // Vízivárosi Galéria (2026. március 20-ig)

A kiállítás az otthonosság és az otthontalanság határán mozogva teszi fel a kérdést: mi az a minimális tér, tárgyi környezet vagy érzelmi biztonság, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy egy helyet otthonnak nevezhessünk. Az alkotások az emlékek és az életesemények térhez kötöttségére fókuszálnak, arra, hogyan válnak a mindennapi tárgyak az identitás hordozóivá. A tárlat azt is vizsgálja, mi marad meg ezekből a jelentésekből akkor, amikor az adott tér már nem része az életünknek, és hogyan alakítják tovább a biztonságról és önazonosságról alkotott képünket.

Fénybe vetkőzve – Testábrázolás a XX. század elején // Mai Manó Ház (2026. március 22-ig)

A 20. század eleji aktfotográfiát bemutató kiállítás a testábrázolás egy izgalmas átmeneti korszakába enged betekintést, amikor a fotográfia még friss médiumként egyszerre merített a festészeti hagyományokból és kínált új, közvetlenebb látásmódot. Megismerhetitek, hogyan vált a test a művészet és a dokumentálás határterületévé, miközben a képek a prüdéria és a felszabadulás közti feszültséget is tükrözik. Klasszikus műtermi aktok, kísérletező fény-árnyék kompozíciók és intimebb felvételek együtt rajzolják ki azt a korszakot, amelyben nemcsak a test, hanem maga a tekintet is újradefiniálódott.

ÖRÖKSÉG – Villásek Tibor festőművész önálló kiállítása // Lipták Villa (2026. március 4-24.)

Ti is eljátszottatok már a gondolattal, vajon mit jelent ma az örökség a képzőművészetben? A Lipták Villában erre mutat rá Villásek Tibor, Révész Imre-díjas festőművész lehengerlő kiállítása március 4. és 24. között. Az ingyenesen látogatható tárlat végigkalauzol Villásek Tibor festészetén a nagybányai iskola hagyományaitól kezdve a kárpátaljai festőiskolán át, egészen napjainkig. A március 4-i megnyitón pedig személyesen is találkozhattok a festőművésszel, aki mélyebb betekintést enged alkotói világába.

Planet Budapest // Magyar Vasúttörténeti Park (2026. március 29-ig)

Különleges és egyúttal ingyenes tárlatnak lehettek szemtanúi március 29-ig a Magyar Vasúttörténeti Parkban. A Planet Budapest nem csupán egy kiállítás, sokkal inkább egy élménypark, ahol a filmes terek, interaktív installációk és inspiráló programok rávezetnek arra, hogy a mindennapokban meghozott döntések hogyan kapcsolódnak a fenntarthatósághoz.

Frankofón Filmnapok // több helyszínen (2026. március 4-31.)

Március 4. és 31. között jobbnál jobb francia nyelvű filmeket nézhettek, hiszen várnak a Frankofón Filmnapok! Az idén 16. alkalommal megrendezett filmünnepen ezúttal 8 ország 23 filmjét tekinthetitek meg. A Francia Intézet mellett az Uránia Moziban is elcsíphetitek a díjnyertes alkotásokat, néhány esetben ráadásul a Magyarországra látogató rendezőknek és a színészeknek is feltehetitek a kérdéseiteket – kihagyhatatlan program minden mozikedvelőnek!

Budapesti programok szerdán (2026. március 18.)

Lee Olivér szóló // Esernyős

Lee Olivér gitárosként rengeteg világhírű és országosan ismert produkcióban megfordult már: turnézott Jon Lorddal (Deep Purple), 2022-ben zenélt Stewart Copelanddel (Police) és a Győri Filharmonikus Zenekarral, az utóbbi években főként az ék, a Trillion, valamint iamyank STNTLN koncertjein találkozhat vele a közönség, ám emellett évek óta ad egy szál gitáros szólókoncerteket saját szerzeményeivel angol és magyar nyelven.

IAMX // Dürer Kert (2026. március 18.)

IAMX, azaz Chris Corner és zenekara három évvel legutóbbi koncertje után ismét Budapestre látogat, ezúttal az Artificial Innocence című turnéval. Március 18-án a Dürer Kertben minden az ártatlanság körül forog majd, miközben az előadó sötéten pulzáló dalaival újra bűvkörébe vonja közönségét.

Nolanology #2: Álmatlanság

A Bem Mozi Christopher Nolan filmjeit bemutató sorozatának másdik részében a 2002-es Álmatlanság kerül vászonra. Al Pacino, Robin Williams és Hilary Swank főszereplésével.

Budapesti programok csütörtökön (2026. március 19.)

Áron András, Szeder-Szabó Krisztina, Szendrői Csaba – Dalszerzők köre // Magyar Zene Háza

A ház indulása óta futó Dalszerzők köre eseményeinken a színpadon egymás mellett ritkán látható dalszerző-előadók zenélnek, akár közösen is, és közben mesélnek is a munkájukról, munkásságukról, a dalszerzés minden árnyalatáról. Mindig izgalmas, titkos világokba betekintést engedő beszélgetések alakulnak ki népszerű dalszerző-előadók között. Ezúttal Áron András, Szeder-Szabó Krisztina, Szendrői Csaba a három vendég, Csepelyi Adrienn kulturális újságíró a beszélgetőtárs-moderátor.

Vörösfenyő duó // Krimó

A Vörösfenyő repertoárjában saját dalok valamint olyan magyar és külföldi feldolgozások (Meghan Trainor, Oi Va Voi, Sziámi, The Cure, Nirvana…) szerepelnek a zenekar felállására áthangszerelve, amelyeket mindnyájan szeretnek. Nevüket jellemzően egy Monty Python jelenetből kölcsönözték, ugyanis koncertjeiken ritkán szomorkodik a közönség, és általában ők sem túl komorak.

Pintér Péter Solo Jazz // Füles

Mámorító jazzes este „Wildest” Pintér Péter avantgarde zongoristával.

Pénteki programok Budapesten (2026. március 20.)

Dalkör – mindenféle hangszerekkel // S4 Közösségi és Kulturális Központ

Idén is folytatódik az S4 Közösségi és Kulturális Központ népszerű rendezvénysorozata, amelynek keretében minden hónap harmadik péntekjén összegyűlnek a zenekedvelők. A szokásokhoz hűen március 20-án is közös éneklés, zenélés és beszélgetés vár, amennyiben játszotok valamilyen hangszeren, azt se hagyjátok otthon! A dalkörön való részvétel ingyenes, de adományaitokkal támogathatjátok az S4 működését.

Csokoládékóstoló az Édeni Édességek Boltjában // Szentendre

Ezt még Gombóc Artúr is megirigyelné: a szentendrei Édeni Édességek Boltja mennyei csokikóstolóval vár titeket március 20-án. Az eseményen Mélyi Márta, a bolt munkatársa fog titeket vezetni a 11 tételből álló kóstolón, melyek a városhoz köthető ízeket vonultatják fel – köztük a levendulát, a rózsát, a fahéjat, a rozmaringot és az egrest. A kóstolóra csupán 11 fő jelentkezését tudják fogadni, így ha nem akartok lemaradni, foglaljatok időben! A rendezvény este hétkor kezdődik, időtartama kb. egy óra – azért ne siessetek annyira, hiszen a festői szépségű város az esti órákban is megér egy sétát!

Pianopéntek // Klebelsberg Kastély

Március 20-án ismét megrendezésre kerül a Klebelsberg Kastélyban található Zsolnay Kávézóban a régi kávéházak hangulatát idéző Pianopéntek, ahol az ismerős dallamok, klasszikus slágerek és filmzenék kísérik majd a beszélgetéseket. Az est folyamán nincs más dolgotok, mint elkortyolgatni az általatok választott mennyei italokat és élvezni a meghitt élőzenét.

Apertúra: Brománc

Az előadás egy kis társaság egy napját követve a férfiszereppel kapcsolatos kérdések vizsgálatára koncentrál, központban a férfiak közötti barátság témájával. Az előadást feldolgozó foglalkozás követi, amelynek során szakértő segítségével vesézzük ki a részt vevőkben felmerülő kérdéseket.

Szombati programok Budapesten és környékén (2026. március 21.)

Családi túra – Erdei manók 10 próbája – Péterhalmi-erdő

Tíz állomáson keresztül fedezhetitek fel az erdőt, ahol az Erdei Tündér és a manók izgalmas feladatokkal várnak titeket.

Czakó Piac X Croque Madame // Czakó Piac

Nincs szombat Czakó Piac nélkül! Ezúttal pedig nemcsak a kiváló termelők várnak, hanem Gergő, az Athlétique megálmodója is, frissen készített croque madame-mal, ami pirított kenyér, sonka, sajt, besamel és tükörtojás tökéletes harmóniájával varázsolja majd el az ízlelőbimbótokat. Az édesszájúak sem maradnak finomság nélkül, hiszen mennyei gesztenyeszívvel is készülnek a szervezők. Mindezek elvitelre is kérhetők, törzsvásárlóknak ráadásul kedvezménnyel.

Tavaszi bolhapiac a Konnektorban

Ha készen álltok a kincsvadászatra, március 21-én a Konnektor tavaszi bolhapiacán a helyetek! Akár eladnátok, akár vennétek valami hasznosat, valami szépet vagy épp régit, ne hagyjátok ki ezt a remek lehetőséget!

Családi Bazár // Aktív Park

Az Aktív Parkban március 21-én nemcsak lehetőségetek nyílik megválni a már nem használt ruhadaraboktól és tárgyaktól, de egy szuper közösségi élménynek is részesei lehettek. Az első alkalommal megrendezésre kerülő Családi Bazáron megunt játékok, gyerekruhák, könyvek és apró kincsek találhatnak új gazdára, miközben némi zsebpénzre is szert tehettek, vagy csak egy jót beszélgethettek a többi résztvevővel.

3. Családi Játéknap // Eötvös10

Március 21-én kezdetét veszi a harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Családi Játéknap. A szervezők több mint 50 játékkal várnak minden korosztályt, a nemzetközi és magyar díjnyertes társasjátékoktól kezdve a papírhajtogatáson át a különleges logikai játékokig. A szellemes játékmesterek pedig gondoskodnak róla, hogy a játékszabályokat minél hamarabb elsajátíthassátok és kezdetét vehesse az önfeledt szórakozás.

A varázslatos Gellérthegy – vezetett séta

Március 21-én a varázslatos Gellérthegy felfedezésére indulhattok délelőtt 10 órától. A séta résztvevői a Gellért-hegy dunai oldalát járják majd végig, miközben szó esik remetékről, rómaiakról, a Citadelláról, a Szabadság-szoborról, a történeteket pedig fantasztikus panorámapontok színesítik. A 2,5 órát felölelő sétán választ kaphattok olyan izgalmas kérdésekre mint, hogy mi is az a Budai Zöld, honnan ered a Kelenhegyi út neve, vajon kiről mintázták a Szabadság-szobor alakját és hogy miért van a hegy tetején két hatalmas zongora?

Budavári kilátások – vezetett séta

Március harmadik szombatján 10 órától a MáraiKult szervezésében a budavári kilátások kerülnek főszerepbe. A vezetett séta ennek megfelelően a mesébe illő Halászbástya kilátóteraszáról indul, ahonnan lélegzetelállító látkép tárul a városra, de lehetőség nyílik majd megismerni a bástya titkait, a középkori várfalak és a Budavári Nagyboldogasszony-templom történetét is. A romantikus, macskaköves utcákon át az út a Mária Magdolna toronyhoz vezeti majd a program résztvevőit, melynek legfelső szintjéről 360 fokos panorámában lesz lehetőség gyönyörködni.

Kaszinó és imádság – Séta a Tisztviselőtelepen

Március 21-én délelőtt historizáló villák, csipkézett téglák és beszédes utcanevek közt tehettek vezetett sétát. A józsefvárosi Tisztviselőtelep nem véletlenül érdemelte ki a legintelligensebb falu elnevezést, hiszen laktak itt egykor orvosok, tanárok, költők, írók, zeneszerzők, művészek, vegyészek, építészek és az MTA tagjai is. Az ideköltözőknek hála egy élhető sziget született itt, egy családi házas lakónegyed, mely azzal is büszkélkedett, hogy az első telep volt az országban, mely szövetkezeti formába épült meg. A séta a Magyarok Nagyasszonya templomtól indul és a kastélyszerű Tündérpalotában ér véget.

Winelovers Grand 2026 // Corinthia Budapest

Március 21-én minden borrajongónak impozáns Corinthia Budapestben a helye, ahol a Winelovers Grand keretében több mint 150 kiállítóval és 800 féle borkülönlegességgel ismerkedhet meg. Az eseményt ingyenes pop-up előadások és értékes nyeremények színesítik, sőt a VIP jegyet vásárlók még az exkluzív különterembe is betekintést nyerhetnek.

Bach-világegyetem 2.0 – Bach és az előadóművészek // ISON

A tavalyi elsöprő siker után idén már másodjára rendeznek egész napos Bach-előadássorozatot a Hársfa utcai ISON-ban. Fazekas Gergely zenetörténész, a Zeneakadémia docense aznap három előadást is tart a témában – ezek közül már csak a Bach előadóművészekhez való viszonyáról szólóra tudtok jegyet váltani, úgyhogy ha felkeltette az érdeklődéseteket az esemény, ne habozzatok tovább a vásárlással. Érdemes időben érkezni a helyszínre, hiszen a programok előtt már egy órával kinyit a büfé, ahol mennyei speciality kávékat és elképesztően krémes brownie-kat fogyaszthattok a kézműves ciderek és az omlós perecek mellett.

A Macskalápon // Centrál Színház

Március 13-án végre műsorra tűzi az évad egyik legjobban várt bemutatóját a Centrál Színház: a Révay utcai teátrum ezúttal a kortárs drámairodalom királynőjének legmeghatározóbb művét viszi színre, Puskás Samu rendezésében és fordításában. A Macskalápon hazai ősbemutatója óta már 21 év telt el, ám az akkori színészgárdából számos ismerős név köszön majd vissza rátok a Centrál színpadán: Csoma Judit ismét a Macskanőt, Básti Juli immár Mrs. Kilbride-et alakítja, míg Martinovics Dorina a bolygó, tűzvész tekintetű Hester elemi erejű sorstragédiáját jeleníti meg Marina Carr Médeia-variációjában.

Budapesti Színházak Éjszakája // több helyszínen

Március 21-én rendezik meg a színházrajongók ünnepét, a Színházak Éjszakáját, ahol közel ötven színházat ismerhettek meg olyan formában, ahogy eddig még soha. A programsorozaton kisebb és nagyobb társulatok kulisszatitkait is megismerhetitek – azt azonban már az egyes színházak találják ki, hogy milyen programmal várják a nézőket. Érdemes bekövetni az esemény Facebook-oldalát, ahol minden aktualitásról azonnal értesülhettek.

Mozart x Jazz // Budapest Music Center

Létezik átjárás a műfajok között? Beszédbe elegyedhet egymással Bach hegedűversenye és Pál István Szalonna kalotaszegi tánca? És különben is, mit mondhat Mozartról egy jazz-zongorista? Jó hír, hogy március 21-én a Semmi komoly-sorozat mindent megválaszol majd a Budapest Music Centerben! A Tálas Áron Trió és a Danubia Zenekar koncertjén két irányból közelítve kerül fókuszba Mozart utolsó zongoraversenye, a klasszikus zene és a jazz kreatív találkozásának hála pedig szem- és fültanúi lehettek a zene határtalan szárnyalásának. A koncert után még jazzes jam session is vár a nagyérdeműre!

Ripoff Raskolnikov én Nagy Szabolcs // Szigetmonostor Faluház

Ripoff Raskolnikov tizennyolc évesen utcazenészként járta Európát. A kontinens népzenéitől jutott el az amerikai folklórban gyökerező dalszerzői világig – abba a hagyományba, amely Bob Dylan vagy Tom Waits zenéjét is meghatározza. 1987 novembere óta a hazai zenei élet szerves része: szuggesztív előadó, karakteres jelenléttel. Dalai az emberi érzelmek teljes spektrumát lefedik: szerelem, szenvedély, veszteség, a mindennapok súlya és az élet teljes megélése. Őt zongorán Nagy Szabolcs kíséri, akit a legjobb hazai blues zongoristák között tartanak számon.

Frenk // Eötvös10

A magyar underground zene kaméleonja olyan műfajokat ötvöz, mint a jazz, a pop, a rock’n’roll, a sanzon, vagy épp a klasszikus zene. Mindig más arcát mutatja meg nekünk, de egy dolog állandó: mindegy, milyen műfajban játszik, számára a lényeg az, hogy átadjon valamit az embereknek.

AKT // Pótkulcs

Dalok, táncdalok, kuplék franciául, olaszul, magyarul. Kicsit vagy nagyon másképp. Rengeteg lélekkel, hanggal, színházzal, két dívával.

ef Zámbó Happy Dead Band // Gödör Klub

Tavaszi népünnepély ef Zámbóval és zenésztársaival a Gödör Klubban.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. március 22.)

Tavaszi SUP-túra Esztergomban

A történelmi Esztergomba invitál titeket egy látványos SUP-túra, ahol a város és a természet találkozása nyújt különleges hátteret a körülbelül 4 órás evezéshez. A program kezdőknek és gyakorlott deszkásoknak egyaránt ideális, hiszen a kora délutáni vízre szállás előtt a szervezők rövid oktatást is biztosítanak a teljesen amatőrök számára.

ReMarket Piac és Vintage vásár a Hengermalomban

A ReMarket piac és vintage vásár március 22-én ismét beköltözik a Hengermalomba, ahol 10 és 17 óra között kedvetekre válogathattok az oldschool és háztartási dolgok mellett retro, vintage, mid century, népi, ipari tárgyak kínálatából, antik bútorokkal kiegészülve.

Vintage Fashion Market // Klauzál téri Vásárcsarnok

A Klauzál téri Vásárcsarnok március 22-én ismét otthont ad a Vintage Fashion Market népszerű eseményének, ahol a legizgalmasabb vintage ruhadarabokkal, egyedi kiegészítőkkel megfizethető áron tudjátok felfrissíteni tavaszi ruhatáratokat.

Hegyvidéki kipakoló

Március 22-én sokunk nagy örömére ismét megrendezésre kerül a XII. kerület népszerű bolhapiaca, a Hegyvidéki kipakoló. Vasárnap 10 és 14 óra között érdemes lesz tehát a Városháza tér felé venni a irányt!

További izgalmas vásárok Budapesten és környékén:

Alíz Varázskertben // Dürer Kert

Lépjetek be a Dürer Varázskert titkos kapuján és merüljetek el ennek a különös csodaországnak a világában március 22-én, ezen a napon ugyanis zene, játék, mozgás, kézművesség és egy csipet varázslat várja a család apraja-nagyját. Legyetek részesei a különféle kézműves foglalkozásoknak, próbáljátok ki a lézerlabirintust, a hangfürdőt, nézzétek meg a lehengerlő bűvészelőadást és találjátok meg a kertben eldugott kincseket!

Családi zenés mesedélelőtt // Istenhegyi Szent László Ház

Legyetek részesei március 22-én egy fantasztikus családi zenés mesedélelőttnek, amelynek keretében egy élő zenével kísért szívmelengető mese elevenedik meg a papírszínházban. A gyerekek ezen a napon különféle hangszerekkel ismerkedhetnek meg, de lesz közös éneklés, drámajáték és képzőművészeti alkotófoglalkozás is. Egy biztos, a délelőtt folyamán minden apróság játszva tanulhat és fejlődhet. A belépés ingyenes.

A főváros ékszerdoboza – A Várkert Bazár, ahogy még sosem láttad

Márciusi hétvégéken nemcsak megismerhetitek Ybl Miklós egyik remekművének történetét, hanem végre úgy nézhetitek meg a Várkert Bazárt, ahogy eddig még nem láttátok. A Budai Várséták vezetett sétáján választ kaphattok arra, miért és hogyan épült a Várhegy keleti oldalán, a Duna-parton hosszan elnyúló impozáns, neoreneszánsz épületegyüttes, de megismerhetitek majd a tervező életútját is. A séta során megelevenedik majd az épületegyüttes sorsa a születéstől a pusztuláson át egészen a rekonstrukcióig, hogyan lett középkori védműből szobrászgenerációk alkotóhelyévé, hangos Ifiparkból mára a kultúra és művészet központjává.

Családi OrgonaExpedíció // Müpa

Március 22-én kezdetét veszi a családi barangolás a sípok birodalmában, ugyanis maga Fassang László, a Müpa rezidens orgonistája mutatja meg a Müpa szimbólumának számító grandiózus orgonát és a rajta megtalálható 6804 síp, 92 regiszter és 5 manuál bonyolult struktúráját. A látványos vetítéssel, népszerű orgonaművekkel és virtuóz improvizációkkal tarkított bemutatón a hangszer történetét is megismerhetitek.

Párizs, Texas // Bem Mozi

Wim Wenders 1984-es kultikus road movie-ja a Bem Mozi műsorán.

Poirot az Orfeumban – vacsoraszínházi előadás

Igazi időutazásra invitál március 22-én az ország egyetlen orfeuma. Az évek óta nagy sikernek örvendő vacsoraszínházi előadások ezeken a napokon a krimik szerelmeseinek kedveznek. A korabeli jelmezek, a nagyszerű színészek és a belga ihletésű vacsora Agatha Christie népszerű detektívjének, Hercule Poirot-nak a világát idézik meg. A bűntény helyszíne ezúttal a vacsora helyszínéül is szolgáló Orfeum, ahol a gyilkos nyomára kell akadnia a belga nyomozónak.

