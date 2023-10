35+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2023. október 5-8.

Október első napjain is izgalmas hétvégi programokkal vár Budapest, akár mozizásra, kiállításra, koncertre vagy szabadtéri kikapcsolódásra vágytok.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Országos Étterem Hét (csütörtöktől)

Az október 5-15. között lezajló rendezvényen több, mint 150 étterem várja a vendégeket különleges menüsorokkal. Számos budapesti vendéglátóhely is mennyei fogásokkal készül az eseményre, melyeket ráadásul a megszokottnál jóval kedvezményesebb áron kóstolhatunk meg. Az asztalfoglalás kötelező!

Budapest Design Week // több helyszínen (csütörtöktől)

A 2023-ban 20. évébe lépő Budapest Design Week a legátfogóbb, legtöbb programot magában foglaló, a fővároson messze túlmutató kreatívipari eseménysor, mely egyben a designszakma éves hazai seregszemléje is. Az idén jubileumát ünneplő, október 5–15. között megrendezett fesztivál remek alkalmat nyújt arra, hogy közösen felidézzük, ünnepeljük az elmúlt két évtizedet, és visszatekintsünk a kiemelkedő designpillanatokra.

Szemrevaló Filmfesztivál // Művész Mozi (csütörtöktől)

A Goethe Intézet, az Osztrák Kulturális Fórum és a Svájci Nagykövetség közös filmhetét idén október 5-15. között rendezik meg a budapesti Művész Moziban. A német nyelvterület 11 legfrissebb alkotását négy tematikus blokkba rendezve vetítik, ezúttal is eredeti nyelven, magyar felirattal. A fesztivál nyitófilmje Christian Petzold az idei Berlinalén Ezüst Medve-díjat és a zsűri nagydíját nyert Tűzvörös égbolt című filmje, de érkezik többek között Németország idei Oscar-nevezettje, A tanári szoba is.

Vasárnapig megnézhetitek az ingyenes ARC kiállítást is:

Állatszeretet ünnep // Fővárosi Állat- és Növénykert (péntek-vasárnap)

Az Állatszeretet Ünnep programjain a nagyközönség találkozhat a Vadállatmentő Központ állataival, a zoopedagógus csapat rengeteg szemléletformáló játékkal készül, a kézműves csapat pedig az Állatok világnapja köré építve és környezetvédelmet figyelembe véve készül programjával.

Nyit a Normafa Síház Étterem (péntek-vasárnap)

Október 6-án, 7-én és 8-án is különleges programokkal várnak titeket a hegytetőn. Élő zenével, mennyei fogásokkal, borkóstolással és gyerekprogramokkal töltődhettek a hétvégén a kívül-belül megújult Normafa Síház Étteremben.

Gőzmozdonyos nosztalgiavonat (szombat, vasárnap)

Az októberi hétvégéken egy igazi gőzmozdonyos nosztalgiavonaton utazva csodálhatjuk meg a budai hegyek őszi színpompában tündöklő erdeit. A Gyermekvasút mindkét nap két-két járatot indít Hűvösvölgyből és Széchenyihegyről, de ne feledjétek, az utazáshoz nosztalgia pótjegy váltása szükséges.

„A legmagyarabb Habsburg – József nádor nyomában” szabadtéri kiállítás // Várkert Bazár (egész októberben)

A szabadtéri kiállítás József nádor több mint fél évszázadig tartó kormányzása alatt létrejövő városfejlesztési változásokat mutatja be. A tablók egyik oldalán jelenkori képek láthatók, míg a másik felén archív fotókon keresztül követhetjük Habsburg-Lotaringiai József Antal főherceg nádorságának és életének fontos állomásait, döntéseit.

Budapesti programok csütörtökön (2023. október 5.)

Szaglás, az öt érzék allegóriái – interaktív művészettörténeti előadássorozat // Francia Intézet

A 17. században egy speciális képtípus jelent meg, amely az európai festészet történetében először ábrázolta az öt érzéket: a látást, a hallást, a szaglást, az ízlelést és a tapintást. Az érzékek megjelenítése hol egyetlen allegorikus jelenetben, hol egy ötrészes képsorozatban történt. Ezt a tematikát követve egy ötrészes előadás-sorozatban elsősorban festészettörténeti példákon keresztül tekinthetitek át az érzékek különféle allegorikus és szimbolikus ábrázolásait.

Julian Sas // Analog Music Hall

Őszi turnéjának keretében, triójával tér vissza Budapestre a holland gitáros, aki legutóbb 2019 őszén adott felejthetetlen bulit hazánkban. Ezúttal is az Analog Music Hall koncerttermében várja a dögös blues rock műfaj kedvelőit. A négy évvel ezelőtti műsort a tavaly megjelent ‘Electracoustic’ című album dalaival frissíti majd fel, és minden bizonnyal ezúttal is előkerül néhány örökbecsű blues feldolgozás.

Fedezzetek fel egy új helyet a hétvégén:

GRAILS, Pilot Voyager // A38

A Grails kitartóan és makacsul száll szembe az instrumentális zene elhasznált kliséivel, egzotikus hangszerelésű, erős textúrájú albumokat hozva létre. Számos műfaj hatását hordozzák zenéjükben filmzenés struktúráktól klasszikus rockzenei hagyományokig, experimentális, egzotikus hangszerelésükkel, nagyívű szerzeményeikkel viszont egy olyan szabad zenét hoznak létre, ami máshoz nem fogható.

Budapesti programok pénteken (2023. október 6.)

Márai Budapestje – A budapesti flaneur 2. rész // Márai Sándor Művelődési Ház

Mészáros Tibor irodalomtörténész, a Márai-hagyaték gondozójának fotókkal, kordokumentumokkal gazdagított előadása, élő cimbalomkísérettel. “A budapesti flaneur” sorozat második alkalmán a flâneur (kószáló) alakja elevenedik meg Budán, a Vízivárosban, ezúttal Márai Sándor írásait segítségül hívva.

Nélküled // Apertúra – A Perpetuum Manufaktúra

A történet egy Magyarországon, egy erdélyi kastélyban játszódik, egy kocsmában, vagy bárhol, ami egy színház is. Lehet. Egy üres térben, amiben nincs más bútor, csak az emlékek, a történelem és két színész, aki nem adja fel. Hőseink idegen-vezetést tartanak. Magukban. Magunkban. Együtt. Hátha egyszer meghalljuk egymást.

LOVASI – Egy az egybe … csak maga // Gödör

Lovasi András „egyszálgitáros” műsora, amiben akusztikus gitárral válogat 35 éves dalszerzői munkáiból. Az esten a szólólemezek dalai mellett Kiscsillag, valamint Kispál és a Borz-számok is megszólalnak. Gyakran ezen a műsoron kerülnek bemutatásra először az újabb dalok, ez egyben kuriózum és teszt, hogy hogyan működnek színpadon.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. október 7.)

II. Fóti Templom Túra

A túra során a négy fóti felekezet (katolikus, református, evangélikus és baptista) templomait és imaházát látogathatjátok meg, ahol érdekes dolgokat tudhattok meg a felekezetekről és az otthont adó szakrális épületekről, templomokról. Ezt követően közösen túrázhattok el a Fót belvárosától mintegy 6 km távolságban található Árpád-kori Fóti Szent Márton Romtemplomhoz, ahonnan a túra végén kisbuszokkal szállítják a résztvevőket az indulási pontra.

Egy túra bármelyik hétvégén szuper program lehet:

Szüreti mulatság a Rómain // Római-parti Piac

Mustpréselés, vásári mesemondás, zsibvásár és persze klasszikus piaci étkek, úgymint sült hurka és kolbász, lángos, valamint friss, finom ebéd várja az érdeklődőket szombaton a Római-parti Piacon!

Nyílt nap és kertmozi a Kisdiófa Közösségi Kertben

A Kisdiófa Közösségi Kert minden hónap első szombatján nyílt napot tart, hogy az érdeklődők megismerhessék a kertet, a működését, történetét, a benne munkálkodó embereket, növényeket, a belváros közepén megbújó csodás zöld oázist. A nyílt nap után egy 40 perces dokumentumfilm (Együtt Növekedünk) is vetítésre kerül, mely egy virágzó (közösségi) központ inspiráló történetét meséli el.

Helló Piac // Erzsébet tér

Fedezd fel a hazai tervezők és designerek által készített legegyedibb és legkülönlegesebb táskákat, ruhákat, ékszereket, divat kiegészítőket, DIY és vintage stílusú lakásdekorációs terméket, kézműves gasztro készítményeket, természetes alapanyagokból készült kozmetikumokat, egyedi baba-mama kiegészítőket és játékokat, zero waste és környezetbarát alternatívákat az Erzsébet téren.

Budapest jelzőtornya: Gázgyári utópia Óbudán – városi séta

10 órakor és 15 órakor is indulnak séták, melyeken a főváros egyik legizgalmasabb lakótelepét fedezhetitek fel. A hosszúlépés.járunk? csapatával ezúttal 3 órán át barangolhattok az I. világháború hajnalán épült Óbudai Gázgyár ipari komplexumában. Sor kerül majd a Dunát szegélyező tisztviselőtelep villáinak és a munkáslakótelep bejárására is, de nem maradnak érintetlenül a lezárt területek sem: föld alatt és a város felett is megtapasztalhatjátok majd az egykori gyár utánozhatatlan hangulatát.

További hangulatos séták októberben:

Asia GasztroFesztivál // AsiaCenter

Október 7-én kerül megrendezésre a 6. Asia GasztroFesztivál, amelynek témája idén Ázsia izgalmas ízvilága lesz! Fellép az Alma Együttes, a Zaporozsec és Ricsi Bohóc, a látványkonyhában pedig Annuskám, Anger Zsolt, Magyar Attila, valamint Gáspár Bea és lányai forgatják majd a fakanalat. Idén is játékokkal, kóstolókkal, ajándékokkal és sok meglepetéssel készülnek a látogatóknak. Műsorvezető Papp Gergő Pimaszúr lesz! Minden program ingyenes.

Őszi Játékfesztivál // Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Gyerekjátékokkal és felnőtt társasjátékokkal várnak minden játszani vágyó érdeklődőt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba október 7-én. Több, mint 50-féle, köztük nemzetközi és magyar játékdíjas játékok: izgalmas, különleges stratégiai, logikai, nyelvi és kvízjátékok, gyerekeknek készségfejlesztő és építőjátékok is kipróbálhatók a nap folyamán. Játékmesterek segítik az asztaloknál a szabályok gyors elsajátítását. Ha nemcsak játszanál, papírhajtogatást tanulhatsz egy vérbeli origamistól!

Főzdekocsmák Éjszakája

Október 7-én tartják a Főzdekocsmák Éjszakáját, amikor a taproomok, vagyis a sörfőzdék mellett működő vendéglátóegységek kerülnek rivaldafénybe. Az országos kezdeményezés keretében több helyszínen várják főzdetúrák az érdeklődőket, akik egy főzdekvízen is játszhatnak az értékes sörnyereményekért!

Lead Zeppelin · Led Zeppelin 55. születésnapi koncert // Muzikum

1968 augusztusában Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones és John Bonham megalapította a történelem egyik legnagyobb rockzenekarát, az üstökösként berobbanó Led Zeppelint. Az 55 éves jubileumot a 20. születésnapjára készülő magyar Lead Zeppelin ezzel a koncerttel szeretné még emlékezetesebbé tenni.

Saiid (Akkezdet Phia) // Kertem záróhétvége

A legendás Akkezdet Phiaiból ismert Saiid zárja a Kertem idei koncertsorozatát.

Only 80’s // 101klub

Ezen az estén a 80-as évek legjobb zenéire táncolhattok a 101-ben. Behopp egy ezres.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. október 8.)

Őszi e-bike túra az etyeki Rókusfalvy Birtokról

Egy változatos e-bike túrára invitálnak titeket az őszi színekben pompázó etyeki tájakra. A bő 30 kilométeres túrán megkerülhetitek a biatorbágyi tavakat és felkapaszkodhattok az etyeki szőlődombokra is, miközben főleg aszfalton és könnyű terepen tekerhettek az elektromos rásegítés lehetőségével.

Vasárnapi sup túra a Ráckevei Duna-ág eldugott részén

Dunaharaszti szomszédságában egy mesés helyre invitálnak titeket, ahol megismerhetitek a Duna-Tisza csatorna vadregényes részeit.

A patikus háza – vezetett bejárás a De la Motte–Beer-palotában

A nem kevés titkot rejtő De la Motte–Beer-palota ajtajai nyílnak meg októberben több alkalommal is a kíváncsi szemek előtt. A budai Várnegyedben található palota egykor ugyanis lakóházaknak és patikának szolgált otthonául. A 90 perces séták alkalmával a pincétől a padlásig lesz lehetőségetek bejárni Buda másodikként alapított gyógyszertárát, a tábori patikát, megtekinthetitek a festékrétegek alól előkerült barokk falfelületeket, de megismerkedhettek az épület lakóinak sorsával is.

Terézvárosi Lom-mentő Bolhapiac

Különféle egyedi és vintage tárgyak, könyvek, játékok, sporteszközök, divatcikkek és egyéb használt, de jó állapotú portékák széles választékából válogathattok vasárnap délelőtt a Hunyadi téren.

Egy kiállítás mindig izgalmas hétvégi program:

Kutyás nap a RAKPART-on

Vasárnap egész nap rengeteg kutyadologgal várunk titeket: lesz városi kutyás csoportos foglalkozás, dog-parkour, fotó sarok, zene, örökbefogadással és felelős kutyatartással kapcsolatos programok, fejtágítás a segítőkutyázásról, beszélgetés a városi kutyásokról és kutyás városokról, meg persze sok szabad tér csak úgy lenni, sétálni és farkat csóválni a naplementében.

A Kávé Napja // Akvárium Klub

Magyarországon tizenegyedik alkalommal ünnepeljük a kávé világnapját A Kávé Napja esemény keretében. Október 8-án, vasárnap hatalmas kávézóvá alakul az Akvárium Klub, ahol hazai pörkölők, nemzetközi kávéforgalmazók, kávégép-kereskedők és baristák várják a közönséget. Rengetegféle finomság kóstolható a belépő árában egész nap a csúcsminőségű espressóktól a kávékoktélokig.

Hair / Bem Mozi

Milos Forman kultikussá vált musicalfilmje a Bem Mozi műsorán.

