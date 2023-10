7 vezetett séta októberre, ahol felfedi titkait az őszbe burkolózott főváros

Októberben, amikor egyik legszebb és legszínesebb ruháját ölti magára a főváros, különösen érdemes lesz különleges épületek és Budapest kulisszatitkainak nyomába eredni egy-egy városfelfedező séta alkalmával.

Építészet Hónapja az Imagine-nél

Ha október, akkor Építészet Hónapja. Tudja ezt jól az Imagine csapata is, akik nem kevesebb, mint 25 alkalommal, 13 tematikával és exkluzív épületbejárásokkal örvendezteti meg sétálóit. A fővárost a legkülönbözőbb perspektívákból ismerhetitek meg ezúttal is, ahol az építészeti trendek és stílusok kerülnek fókuszba. A megannyi séta között lehetőségetek lesz felfedezni Pasaréten a budai modernizmust, de részt vehettek a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ izgalmas raktársétáján is.

Budapest jelzőtornya: Gázgyári utópia Óbudán

Október 7-én és 21-én, 10 órakor és 15 órakor is indulnak séták, melyeken a főváros egyik legizgalmasabb lakótelepét fedezhetitek fel. A hosszúlépés.járunk? csapatával ezúttal 3 órán át barangolhattok az I. világháború hajnalán épült Óbudai Gázgyár ipari komplexumában. Sor kerül majd a Dunát szegélyező tisztviselőtelep villáinak és a munkáslakótelep bejárására is, de nem maradnak érintetlenül a lezárt területek sem: föld alatt és a város felett is megtapasztalhatjátok majd az egykori gyár utánozhatatlan hangulatát.

Mindent a Lánchídról – premierséta

Most, hogy a Lánchíd újra régi-új pompájában tündököl, megérett az idő a főváros első kőhídjának felfedezésére. Október 7-én 10 órakor premiersétán ismerhetitek meg a kor mérnökileg is úttörő jelentőségű alkotását. Az Eötvös térről induló és a Clark Ádám téren végződő 2,5 órás sétán fény derül számos titokra, érdekességre, a híd építésének történetére és különös véletlenjeire. A sétán persze nemcsak a múlt, a jelen is főszerepbe kerül, hiszen a felújított Lánchíd számos megfejtésre váró részlettel kecsegtet.

A patikus háza

A nem kevés titkot rejtő De la Motte–Beer-palota ajtajai nyílnak meg októberben több alkalommal is a kíváncsi szemek előtt. A budai Várnegyedben található palota egykor ugyanis lakóházaknak és patikának szolgált otthonául. A 90 perces séták alkalmával a pincétől a padlásig lesz lehetőségetek bejárni Buda másodikként alapított gyógyszertárát, a tábori patikát, megtekinthetitek a festékrétegek alól előkerült barokk falfelületeket, de megismerkedhettek az épület lakóinak sorsával is.

Budavári kísértethistóriák

Hangolódva a halloween időszakára, mikor, ha nem októberben érdemes budavári kísértethistóriák nyomába eredni? A stílusosan estére időzített, 2,5 órás program alkalmával nem lesz hiány hátborzongató históriákból, bűntényekből, akárcsak tragikus eseményekből, melyek történeteit a Budai Várnegyed falai őrzik. Megtudhatjátok majd, milyen események tanúi voltak a várnegyed lakói, milyen drámai pillanatok jutottak az elmúlt 800 évre, és hogy hogyan elegyedik valóság és misztikum a történetekben.

Gül Baba rózsái, török fürdők és táncoló dervisek

Október 14-én cseppnyi időutazásra, a török időkbe invitál a Pestbudai Séták csapata. A 2 órát felölelő séta résztvevői a török emlékek nyomába erednek: építészeti nevezetességek, korabeli emlékek, kulturális kincsek kerülnek főszerepbe. A hangulatos és nem kevésbé izgalmas program alkalmával olyan kérdésekre is választ kaphattok mint, hogy ki is volt pontosan Gül baba, honnan kapta a nevét a Rózsadomb, és milyen is pontosan egy török fürdő?

XXIII. kerületi túranap

A belvárosból egy rövid időre kitekintve a XXIII. kerületé lesz a főszerep, nem máskor, mint október 23-án. Nem véletlen, hogy a XXIII. kerületre esett az Ösvénytaposó Baráti Társaság választása, hiszen ezt a kevésbé ismert kerületet szeretnék megmutatni a túrázni vágyó érdeklődőknek. A Tündérkertből induló és oda érkező, helyi nevezetességeket felkeresni és felfedezni vágyó érdeklődők 6, 12 és 23 km-es távok közül választhatnak. Mindegyik táv tartalmaz útközbeni frissítést, előnevezni október 9-től lehet.

