15 nagyszerű budapesti program kicsiknek és nagyoknak május 1-jére

A Tavaszi Széll idén is modern majálist áraszt a Széll Kálmán tér korzójára, a blokk magját képező éttermek lassan hagyománnyá váló együttállásában. Koncertek, DJ-k, ételkülönlegességek, és vásárok között forgolódhattok a Nemdebár, a 101 Bistro, a Pingrumba, a Sárkány, az Easy és a Zappi jóvoltából, már délelőttől kezdve egészen estébe nyúlóan a majálison. Sőt, ha jókor vagytok jó helyen, még egy rendhagyó tigristáncot is elkaphattok a téren!

Lazítsatok és szórakozzatok együtt idén május 1-én és töltsétek meg élményekkel a munkaszüneti napot! Rengeteg ingyenes program és koncertek várnak rátok, ne maradjatok le! Suholó Népművészeti és Népi Sportegyesület fellépése, és táncház, Füredi Niki és Pál Tomi – Disney slágerek (koncert), Majorka Színház bábelőadása: A kékfestő inas, KFT és Best of Cotton Club Singers koncert. További ingyenes, interaktív programok: lufihajtogató bohóc, arcfestés, gólyalábasok, tüköremberek, Merende Csupa-Csoda Játszópark, kalandpálya, Talmácsi Ring kismotorpálya, kézműves foglalkozások, EFI, Állatmentő Liga, Barka állatsimogató és retró kisvonat.

Érkezik a Be Massive Majális, ahol ezúttal is egy különleges helyszínen, az Akvárium Teraszán bulizhatunk. Már 15 órától indítják a napot és egészen 22 óráig táncolhattok a szabad ég alatt a város közepén. Amivel várnak benneteket: piknik hangulat, műfű és babzsákok, tökéletes hangrendszer, finom zenék és hideg italok!

Május 1-jén, 10 és 14 óra között kerül megrendezésre a Bringás Majális a Sport11-nél (XI. kerület, Kánai út 2.), ahol kerékpáros ügyességi versenyeknek, matricagyűjtő kalandozásnak, rövid bringás túráknak, különös és bolondos kerékpárok kipróbálásának, sőt, ingyenes biciklis és alkatrész-börzének is részesei lehetnek a résztvevők. A helyszínen szervíztanácsadást is kaphatunk, sőt, tesztelhetjük a Bikexpert közönségkedvenc bringáit is! Az összes korosztály képviselőit szeretettel várják!

