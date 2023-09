Rózsadombi villák nyomában: A Gyenes-villa története

A II. kerület bővelkedik szebbnél szebb villákban, amiket egy őszi séta keretében mindenképpen érdemes megcsodálni, a gesztenyefáiról is híres Nyúl utca egyik leghíresebb épülete pedig különösen látványos.

A Nyúl utca 6., vagyis a Gyenes-villa nevét építtetőjéről, Gyenes Lajosról kapta, aki a Magyar Pénzintézetek Központi Hitelbankja Rt. vezérigazgatója volt, és rangjához méltó lakóhelyet szeretett volna magának. A környéket bejárva végül a Nyúl utca mellett döntött, ami elsősorban az árnyékot adó gesztenyefái és az elhelyezkedése miatt nyerte el a tetszését.

Új otthona megtervezésével a híres budai bérházépítészt, Ágoston Emilt bízta meg, akinek tervei 1909 tavaszára készültek el, 1911-re pedig már fel is épült az egész épület. Az elismert építészt többek között a parlament tervezője, Steindl Imre mentorálta, művészetén pedig jelentősen érződik, hogy karrierje elején egy több éves európai körúton részletesen tanulmányozta a különböző épületeket.

Számos impozáns magánvilla mellett többek között a Hungária fürdő és az Astoria szálló Múzeum körúti frontja is az ő nevéhez kötődik, ezek mellett pedig számos külföldi megrendelése is volt.

A Gyenes-villa kinézete tökéletesen tükrözi tervezőjének ismertetőjegyeit: a meredek tető és a faragott népies motívumok a homlokzaton mind az észak-német stílust idézik.

1926-ban egy előkerti garázzsal bővült az épület, majd 1958-ra nyerte el mai kinézetét, amikor a manzárdtetőt is beépítve 15-re bővült a lakások száma. A pazar villaépület mellett érdemes az utcafrontról a gazdagon és egyedien díszített kerítés részleteit is megfigyelni.

A ház több híres lakóval is büszkélkedhet: többek között itt élt családjával Romvári József több nemzedéken keresztül, aki több, mint 100 magyar film látványtervét álmodta meg, többek között pedig a Mephisto és a Pál utcai fiúk c. filmek díszlete is hozzá kötődik.

