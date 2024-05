7 vezetett séta májusra és júniusra, ami Budapest különleges helyszíneire invitál

A főváros legnagyobb, 2,5 hektárt fölelő rózsakertjében több mint 200 rózsafaj bontogatja szirmait. A június 8-án és 9-én 11 és 15 órakor induló vezetett sétákon megismerhetitek többek között a MATE Budatétényi Rózsakertjének történetét és kiválaszthatjátok a virágok színpompás rengetegéből, nektek melyik fajta a kedvencetek. Megtudhatjátok, miért is olyan drága a rózsaolaj, de a rózsarengetegben olyan különlegességeket is megcsodálhattok, mint a fekete vagy a zöld rózsa.

Május 4-én, szombaton ismét útjára indul a Budafoki Pincejárat. Az izgalmas programok között vezetett séta keretében is megismerhetitek Budafokot, és némi időutazás alkalmával bepillantást nyerhettek az egykori Promontor múltjába. A másfél órás, délutáni séta a Magdolna udvarból 16 órakor indul és ide is tér vissza, miközben a település négy temetőjét és itt nyugvó, megkerülhetetlen alakjait veszi sorra. A sétán egy pohár borral és frissen sült sós harapnivalóval is kedveskednek a résztvevőknek.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool