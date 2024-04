Külvárosi gasztrotúra: 6 hely Budapesten, ahol isteni falatok és festői tájak várnak

Minden finom falat mellé jár egy-egy vadregényes táj vagy festői partvidék! Ennélfogva nemcsak a külváros mennyei gasztrocsemegéinek széles választékát hoztuk el nektek, hanem a közeli kirándulóhelyeket is.

Vadkovász Kézműves Pékség

Mátyásföldön barangolva lelhetünk rá a város egyik legbájosabb pékségére, amely nemcsak hangulatával vesz le a lábunkról, hanem puha vagy épp roppanós külsejű, ízekben gazdag péksüteményeivel is. Kézműves kenyereik természetes kovásszal, adalékanyag és élesztő hozzáadása nélkül készülnek a legváltozatosabb ízesítésekkel. Így hát a fehér és a rozsos kenyerek mellett cheddar sajtos, valamint áfonyás-diós csodákat is kóstolhatunk. De túrós batyut, kakaós csigát, áfonyás galette-et, pogácsákat, illetve a különféle péksüteményeket sem kell hiányolunk ide betérve. Mindezeket pedig egészen keddtől péntekig élvezhetjük.

1165 Budapest, Újszász u. 57. | Weboldal | Facebook

+ Kirándulástipp: Naplás-tó

Akár egy egész piknikkosárnyi elemózsiával is útnak indulhatunk a pékségből, hogy a közeli Naplás-tó partjára érve vesszünk el az ínycsiklandozó falatokban. A Vadkovásztól 3,5 km-re rejlik a város legnagyobb állóvize, ahol a nádas zizegése, madarak csicsergése kíséretében piknikezhetünk a nyugalmat árasztó partvidéken. A tó körül egy tanösvény is kanyarog, illetve a szomszédságában egy 22 méter magas kilátó kínál pompás panorámát.

Könnyű Desszertek

Egy apró műhelyben, ám minden egyes desszertjét frissen, helyben készíti Könnyű Angi, aki tavaly májusban tárta ki a Könnyű Desszertek ajtaját. Így hát éppen csak egy éve, hogy a legváltozatosabb süteménykölteményekkel varázsolja el a hozzá érkező édesszájú vendégeket. Pohárdesszertek, tortaszeletek, macaronok, valamint álomba illő egész torták hada sorakozik a XI. kerületi cukrászda pultjában, arra várva, hogy mennyeien habos és krémes csodaízeivel kápráztassanak el mindenkit.

1112 Budapest, Tippan u. 2. fszt. 11. | Facebook

+ Kirándulástipp: Kamaraerdő

Budapest 180 hektárnyi zöld oázisában égig érő fák kíséretében barangolhatunk egy 4 kilométer hosszú tanösvényen. A 12 állomásból álló ösvény tábláinak köszönhetően interaktív módon ismerhetjük meg az erdő növény- és állatvilágát, illetve geológiai szerkezetét és történetét. Ezenfelül meghódíthatjuk a legmagasabb pontját, a 224 magas Vadász-hegyet is, majd az erdő központjánál, a padokkal, tűzrakóhelyekkel rendelkező Nagyréten fújhatjuk ki magunkat és fogyaszthatjuk el csemegéinket.

Marhajó Kézműves Hamburgerező

Hatalmas harapások, ujjakon végigfolyó isteni szószok, szaftos húsok, puha bucik és nyúlós sajtok mennyországába csöppenhetünk a Marhajó Kézműves Hamburgerezőben, ahol magunk állíthatjuk össze az álomhamburgert. A többféle hús és számtalan isteni szósz, illetve extra feltét között igencsak nehéz lesz dűlőre jutni, mindezt pedig csak tovább fokozza, hogy a sima bucik mellett kemencés, vadkovászos, szezámos hamburgercipóba vagy akár wrapbe is kérhetjük mindezeket. Így hát ezért is szükséges ide többször visszatérni, hogy az igazi kertvárosi miliővel és otthonos hangulatú terasszal büszkélkedő hamburgerező minél több marhajó hamburgerét kipróbálhassuk. Csak hétfőn és kedden ne kopogjunk ajtajukon, hisz akkor zárva tartanak.

1171 Budapest, Pesti út 320. | Facebook

+ Kirándulástipp: Merzse-mocsár

Nemcsak a várhatóan teli bendő, hanem a távolság miatt is érdemes a Marhajó Kézműves Hamburgerezőbe autóval érkezni. Ugyanis innen gyalog 1 órára, viszont kocsival csupán néhány percre már a Merzse-mocsár tanösvényén fedezhetjük fel a főváros egyetlen igazi mocsarának élővilágát.

Hétköznapok.

Budafokon rejlik az aprócska, családias hangulatú pizzázó, amely egy 2in1 étterem, ugyanis a nápolyi életérzés mellett heti levest is szürcsölhetünk náluk, míg minden csütörtökön és pénteken újabb és újabb vegetáriánus ételekkel rukkolnak elő. A két napig kelesztett pizzatészták a canotto műfajt képviselik, vagyis szélük csónakként fogja közre a feltétekkel teli vékonyabb tésztaréteget. A vega fogások egytől egyig újszerűek, kifinomultak és szemet gyönyörködtetőek a barátságos budafoki gasztromenedékben. A névválasztás pedig nem véletlen, hisz hétvégén zárva vannak.

1223 Budapest, Jókai Mór u. 38. | Facebook

+ Kirándulástipp: Hárosi-öböl

Az étteremtől egy bő félórányi sétára vadregényes varázsvilág vár ránk, ahol a kulináris élvezetektől bódultan barangolhatunk az árnyékos fák oltalma alatt. Ez nem más, mint a budatétényi Hárosi-öböl, amely nemcsak a horgászok kedvelt helyszíne, hanem a természetbe vágyódók oázisa is lehet.

VakVarjú Csónakház

Pesterzsébet kincse az idilli környezetben megbújó Vakvarjú Csónakház, amely kiváló helyszíne lehet a családi ebédeknek és a meghitt vacsoráknak egyaránt. A hangulatos étteremben mennyei, magyaros ételek közül válogathatunk, az ízletes falatokat pedig kiváló borokkal kísérhetjük. S miközben villánkra tűzzük a finomabbnál finomabb falatokat, a hatalmas napfényes teraszról szemlélhetjük a Duna hol szelíden, míg máskor rakoncátlanul hömpölygő vizét.

1203 Budapest, Vízisport u. 12-18. | Weboldal | Facebook

+ Kirándulástipp: Kolonics György sétány

Az újragondolt csónakháztól csupán egy karnyújtásnyira már a Kolonics György sétányon andaloghatunk 5 km hosszan a Duna mellett, igazán vadregényes környezetben. Akár biciklivel is érkezhetünk, hisz pompás utakon vezet végig az itteni bicikliút, a gyerekeket pedig a tengeri témájú játszótér hozhatja lázba a sétányon.

Park Vendéglő

A hajdani hegyvidéki vendéglátás hangulatos, zöldellő kerthelyiségeit, ízletes konyháját idézi meg a Park Vendéglő, amelynek célja, hogy visszatérjen a réges-régi hagyományokhoz, miközben az elmúlt félszázad változásait is belecsempészi a fogásaiba. Így hát a klasszikus magyar ételek mellett áprilisban tavaszi rament, csicsóka chipsszel tálalt csirkemell steaket, de akár beef bourguignont is találhatunk az étlapon. Egy igazi családbarát hely, ahol játszósarok és külön menü várja a gyermekeket; a jó idő beköszöntével pedig BBQ-ételekkel is készülnek a kulináris élvezetek után kutató vendégek számára.

1126 Budapest, Böszörményi út 44-46. | Weboldal | Facebook

+ Kirándulástipp: Sas-hegyi tanösvény

A vendéglőtől csupán egy félórányi sétára már a Sas-hegyi tanösvény zegzugos lejtőin kalandozhatunk, 250 méterrel a főváros felett járva. A hegy tetején elterülő kilátóteraszról pompás panoráma nyílik a városra. Viszont mielőtt útnak indulnánk, tartsuk észben, hogy a tanösvény csak szakvezetéssel, illetve hétvégén, ünnep- és munkaszüneti napokon látogatható.

