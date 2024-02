Gasztrokalandok a külvárosban: 5 szenzációs étterem, ahol igazi kulináris élmény vár

A hagyományos itthoni fogásokat, a Távol-Kelet konyhájának autentikus ételeit, a street food legismertebb képviselőit, valamint a mediterrán ízeket mind nyugodtan feltűzhetjük a külvárosi gasztrotúránk bakancslistájára. Szerencsére Budapest belvárosán túl is megannyi kiváló étteremben kóstolhatjuk meg a magyar és a nemzetközi konyha legfenségesebb ízeit.



La-Guna Étterem & Mori Sushi

Csepelen bújik meg a távol-keleti ízek és a fúziós konyha szerelmeseinek törzshelygyanús étterme, amely már több mint 10 éves múltat tudhat magáénak. Ez idő alatt, illetve napjainkban is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az ide betérők közül mindenki megtalálja a fogára valót. Így hát étlapjukon a különféle rákételek, tengeri herkentyűk, illetve a japán, a thai és a vietnámi levesek legjava mellett feltűnik a grillezett kacsamell és a pankó morzsás csirkemellfilé is. De az ázsiai tésztaételek kedvelőinek sem kell búsulnia itt, sőt azt is bizton állíthatjuk, hogy a tradicionális japán konyha rajongóit a sushik mennyországába repíti majd a La-Guna Étterem.

1215 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 47. | Weboldal | Facebook

Hollandi8 Kitchen

Csepeli gasztrokalandjaink nem állnak meg az ázsiai konyha remekeinél, ugyanis a Hollandi8 Kitchen szintén e városrész kincse, ahol egy igazán illusztris környezetben gazdagíthatjuk tovább az eddigi ízélményeinket. Az étterem a magyar konyha ismerős fogásai mellett a vietnámi, amerikai, mexikói, brit, francia és olasz gasztronómia legjobb ételeivel igazi világkörüli utazásra hív minket. A nemzetek mennyei ízeit pedig hazai borászok isteni nedűivel kísérhetjük, miközben a Duna-partra nyíló festői panorámában gyönyörködünk.

1213 Budapest, Hollandi út 8. | Weboldal | Facebook

Vakvarjú Buda

Albertfalva bájos vendéglője 2008 óta aranyozza be fenséges fogásaival és barátságos hangulatával a környéken élők mindennapjait, sőt, év eleje óta még szebb, még modernebb külsővel várja régi és új vendégeit. Fényárban úszó vagy épp sötétebb, bensőséges hangulatot idéző belső terek, esténként zongoraszó, játszósarok és a hétvégéken animátor garantálja, hogy a család apraja-nagyja kiélvezhesse a Vakvarjúban eltöltött időt. Az első, melegebb napsugarak megjelenésével pedig az étterem zöld környezettel körülölelt teraszán is elmerülhetünk a hely hagyományos, valamint újhullámos ízvilágában egyaránt.

1116 Budapest, Érem u. 2. | Weboldal | Facebook

Joe Bácsi Étterem



Családi ebédek, baráti összejövetelek egyik leghangulatosabb oázisa már 25 éve a Joe Bácsi Étterem, ahol a belső terek retró vadnyugati hangulatát ötvözik a tágas terasz otthonos, vintage stílusú berendezésével. E sokszínűség köszön vissza étlapjukon is, ahol a magyaros ételek mellett az amerikai fogások, valamint az olasz konyha legjava is felvonul. Így hát a nagymama vasárnapi húslevese és társai mellett ínycsiklandó hamburgerekre, különféle steakcsodákra és kemencében sült pizzákra is rálelhetünk Joe bácsinál, de a kínálatuk sorát akár estig is lehetne sorolni.

1188 Budapest, Nagykőrösi út 49. | Weboldal | Facebook

DODO’s Kitchen

Dél-Pest vidékének gyöngyszeme a DODO’s Kitchen, amely modern és elegáns belső tereivel, valamint izgalmas ételeivel kitűnik a környék vendéglátóegységei közül. A Duna Garden épületében rejlő étteremben az újragondolt magyar ételeket, valamint a nemzetközi, mediterrán konyha képviselőit is megtalálhatjuk; az isteni fogásokat pedig a Bodri és Dubicz Pincészet díjnyertes boraival kísérhetjük a kulináris utazásunk során. De kár lenne kihagyni az itteni büféreggelis élményt, amelyet friss és kreatív ételekkel spékelnek meg a Dunára néző á la carte étteremben. Márciustól pedig új étlappal és egy friss ízvilággal rukkolnak elő, így mindenképp érdemes lesz betérnünk ebbe a külvárosi ékszerdobozba.

1203 Budapest, Vízisport u. 12-18. | Weboldal | Facebook

