Fényjáték Budapesten: 3+1 izgalmas múzeum és interaktív kiállítás idén őszre

Budapesten sorra nyílnak meg új, izgalmas tárlatok, különleges koncepciók mentén megalkotott installációkkal. Válogatásunkban bemutatjuk nektek a főváros fényközpontú kiállításait, amiket érdemes felkeresni idén ősszel!

Cinema Mystica

Magyarország első immerzív, digital art alkotócsapata egy kultikus helyszínen, a Párisi Udvarban nyitotta meg bázisát, idén júliusban. Az újmédiumokat felvonultató galéria első kiállítása egy érzékszervi utazás, amely 21 egyedi installáción vezet végig Budapest ikonikus helyszínén. Az állandó kiállításon 1200 négyzetméteren, 10 teremben járhatjuk végig a digitális alkotásokat, immerzív vetített tereket, 3D nyomtatott szobrokat, de interaktív élmények és rövidfilmek is várják a látogatókat. A Cinema Mystica célkitűzése szerint a kiállítóhely félévente új kiállítással jelentkezik, így mutatva be a hazai és a közép-kelet-európai térség újmédia alkotóit az itthoni közönségnek.

1052 Budapest, Ferenciek tere 10. | Weboldal

Light Art Museum

Szeptember 14-én új tárlattal, műalkotásokkal és művészekkel tér vissza a nagy sikerű Light Art Museum, amelynek a Hold utcai piac hatalmas tere ad otthont. Az új kiállításon megtekinthető művek jelentős része külföldi alkotók nevéhez fűződik, így ez az egyedülálló nemzetközi tárlat csak még különlegesebbé válik a látogatók számára. A grandiózus gyűjtemény segítségével megérthetjük a fény természetét a szupernováktól a fekete lyukakig, a párhuzamos univerzumoktól a kristály szerkezetébe záródott északi fényig, fényinstallációkon és vetítéseken keresztül. A kiállítás ezen formájában 2024. május 20-ig látogatható.

1054 Budapest, Hold utca 13. | Weboldal

Lumina Park

Előreláthatóan október végétől teljesen új tematikával tér vissza a Palatinus Strand népszerű, fényárban úszó kiállítása, a Lumina Park. A 2 kilométeres sétány a tavalyi évben egy világ körüli utazásra hívta a látogatókat, melynek során különböző alakzatokat, épületeket vagy akár állatokat formázó LED-fényekben gyönyörködhettünk. Az idei évben a tematika teljesen más lesz, ugyanis ezúttal az idén 150 éves Budapestről emlékeznek majd meg a különleges fény- és hangjátékokból kialakított alakzatok által. A nyitás pontos időpontjával kapcsolatban érdemes figyelemmel kísérni a Lumina Park Facebook-oldalát.

1003 Budapest, Soó Rezső stny. 1. | Weboldal

+1 Allee x Adaptér

Az Allee x Adaptér együttműködésében szeptember 30-ig bárki kipróbálhatja a fényfestés művészetét a bevásárlóközpont Váli utcai bejáratának átriumában. Az Adaptér kihelyezett alkotóbázisán profi fényművésszé válhat, aki szeretné megismerni ezt az izgalmas művészeti ágat. Az Adaptér azonban nem csak a felszerelésről gondoskodott, hiszen felkérte Oláh Anna dizájnert is, az Anna Amélie márka megálmodóját egy együttműködésre, melynek során a művész most az Allee látogatóit invitálja közös alkotói munkára. Az Anna Amélie textiljeiről jól ismert, görög kultúra inspirálta vonalrajzai tökéletesek a fényfestés gyakorlásához. Erre szükség is lehet, hiszen a legkreatívabb munkákat a következő Anna Amélie kollekció darabjain láthatják viszont a pályázók. A pályázat részleteiről ide kattintva olvashattok bővebben.

1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. | Weboldal

További izgalmas kiállítások idén szeptemberre: