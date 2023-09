5 remek őszi kiállítás Budapesten szeptemberre

Számtalan jobbnál jobb kiállítással robban be az ősz a fővárosba. Budapest kedvenc köztéri tárlatától a legújabb street art válogatásig, íme szeptemberi kedvenceink!

ARC kiállítás

Idén is, immár 23. alkalommal rendezik meg Budapest kedvenc szabadtéri tárlatát, az elgondolkodtató köztéri képeiről híres ARC plakátkiállítást. Az ingyenesen megtekinthető kiállításnak ebben az évben is a Bikás park zöld környezete ad otthont, ahol sietség nélkül, kedvünkre vizslathatjuk a különféle plakátokat. Az ARC pályázat idei hívószava a „Mire készülsz?”, melynek keretében arra kérték az alkotókat, pályaműveikkel reflektáljanak a holnap kihívásaira. Emellett a főváros 150. születésnapja alkalmából kimondottan Budapest jövőjével foglalkozó munkákat is megtekinthetünk majd.

Bikás park | 2023. szeptember 8. – október 8. | Weboldal

0036 – I have the power to build a time machine

Három héten keresztül ingyenesen látogatható a Csengery utcai Unmute Gallery legújabb street art kiállítása, melynek középpontjában 0036mark popkulturális utalásokban gazdag művészete áll. Budapest utcáin járva-kelve lehet, hogy szemet szúrt már nektek egy-egy színes falragasz gyerekkorunk kedvenc mesebeli karaktereiről, esetleg egyik-másik kultfilm kontextusába átültetve. Ezek az egyszerre megmosolyogtató és nosztalgiázásra hívó, posztmodern alkotások 0036mark munkái, akinek egyedi mesehős-ábrázolása ezúttal a kiállítótérbe tömörül.

Unmute Gallery | 2023. szeptember 9-30. | Facebook-esemény

S/ALON BUDAPEST

A szeptember 22. és 24. között megrendezésre kerülő S/ALON BUDAPEST az ország legnagyobb design lakberendezési kiállítása, amely az inspiráción túl konkrét ötletekkel, megoldásokkal és a legújabb termékekkel várja a design- és lakberendezési tárgyak szerelmeseit. A kiállítók hónapokig dolgoznak azon, hogy 7000 négyzetméteren gondosan válogatott bútorokkal, burkolatokkal, világítástechnikai eszközökkel, dekorációkkal és műalkotásokkal rendezzék be a lakás különböző helyiségeit, melyeket végigjárva ihletet meríthetnek a látogatók saját életterük megálmodásához.

Budapest Aréna | 2023. szeptember 22-24. | Weboldal

World Press Photo

Az elmúlt év legfontosabb történései állnak az idén rendhagyó módon 6 hét erejéig látogatható World Press Photo kiállítás fókuszában, melynek ezúttal is a Magyar Nemzeti Múzeum szolgál otthonául. A tárlatot minden évben több ezer fotóriporteri és dokumentarista kép válogatása és értékelése előzi meg, melyek legjobbjait láthatjuk a kiállításon, tavaly óta régiókra bontva. A gondolkodásra késztető alkotásokon 2022 jelentős eseményei köszönnek vissza, melyek nemcsak arról árulkodnak, milyen volt az elmúlt év, hanem remélhetőleg iránytűként is szolgálnak a jövő évre nézve.

Magyar Nemzeti Múzeum | 2023. szeptember 22. – november 5. | Weboldal

Renoir – A festő és modelljei

A Szépművészeti Múzeum nagyszabású Renoir-kiállításán a francia festőművész alakábrázolásai kerülnek középpontba. A kivételesen termékeny festő az embert állította művészetének fókuszába: hihetetlen érzékenységgel ábrázolta a tekintetek ragyogását, a női test szépségét, a modellek közti hétköznapi interakciókat. A párizsi Musée d’Orsay-val és a Musée de l’Orangerie-vel együttműködésben létrejött tárlat festményeken, grafikákon és szobrokon keresztül vizsgálja Renoir viszonyát a művészetét inspiráló modellekhez.

Szépművészeti Múzeum | 2023. szeptember 22. – 2024. január 7. | Weboldal

Nyitókép: Németh Kriszti – Egy jó kép az utazásról

