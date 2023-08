Egyedülálló Sisi-gyűjtemény érkezik a Gödöllői Királyi Kastélyba idén ősszel

Wittelsbach Erzsébet kétségkívül a 19. századi európai történelem egyik legérdekesebb személyisége. Életét most az ő, illetve közvetlen családtagjai használatából megmaradt különleges tárgyak segítségével mutatják be Gödöllőn. Szeptember 8-án – a Sisi on Tour kiállítás keretében – nyílik a különleges, Erzsébet királynéhoz köthető személyes tárgyak gyűjteménye a Gödöllői Királyi Kastélyban.

A szeptember 8-án nyíló kiállítás megkoronázza azt a hosszú évek óta tartó kiemelkedő közös munkát, mely a két kastélyt – a Gödöllői Királyi Kastélyt és a schönbrunni kastélyt – jellemzi. A világ két legfontosabb Sisi-kultuszhelye – egyben az Európai Királyi Rezidenciák Szövetségének tagjai – egy közös időszaki kiállítással méltóképpen emlékeznek Erzsébet királyné halálának 125. évfordulójára.

Sok szempontból különleges ez a tárlat, hiszen külföldi múzeum még sosem állított ki önállóan a Gödöllői Királyi Kastélyban. Olyan különleges műtárgyállomány érkezik most a fővárosközeli turisztikai központba, amelynek értéke is egyedülálló! A kultuszhelyek összefogásával úgy lehet Erzsébet királyné személyét, mítoszát bemutatni a látogatóknak, amelyre még talán sosem volt példa.

A világ legnagyobb Sisi-gyűjteménye Gödöllőre érkezik

Mára a Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. (röviden Schönbrunn Group) egyre gyarapodó kollekciója több, mint 1000 darabot számlál, s ezzel a világ legnagyobb Sisi-gyűjteménye. A legérdekesebb darabokból a bécsi szakemberek egy utazó kiállítást állítottak össze, amelyet Ausztrián kívül a Gödöllői Királyi Kastélyban mutatnak be először. A tárlaton e gyűjteményből mintegy 200 tárgy szerepel.

A kiállításon látható Erzsébetnek az a kis selyemruhája, illetve főkötője, amelyet a keresztelőjén viselt. A krémszínű, fodros ruhácskát csipke, valamint virágmintás hímzés díszíti. Kiállításra kerül a császár uralkodói jelmondatával, s a magyar Szentkoronával díszített kis, aranyozott tartály, benne az 1867. június 8-i koronázás dombjának földjével.

Szintén aranyból készült, s apró, különleges ereklye az a medalion, amelyben Gizella, illetve Rudolf egy-egy fényképe található. A tárgy felirata szerint („Mama 24. Dez. 1885), a gyerekek ajándékozták azt édesanyjuknak születésnapjára/karácsonyra.

Erzsébet királyné az idő előrehaladtával egyre visszahúzódóbb lett, egyre inkább kerülte a nyilvánosságot. Társaságban legyezőt, ernyőt, illetve csipkefátylat használt, hogy takarja az arcát a kíváncsiskodó bámészkodók és fényképeszek elől. A tárlaton látható, selyemből készült, csipkével díszített fekete napernyő igazi különleges öltözékkiegészítő, amely 25 centiméteresre összecsukható.

A kiállítás zárótermében állítják ki Horovitz Lipót festményét, amelyet már a királyné halála után festett, Ferenc József megrendelésére. A portrén a királyné semleges tájháttér előtt áll, fekete nappali ruhát visel, kezében legyezőt tart.

A tárlaton a császári család tagjait ábrázoló portrék mellett dokumentumok (pl. a királyné szépségreceptjei), porcelánok (pl. a korfui Achilleon-kastély egykori készlete), textilek (pl. a királyné gimnasztika nadrágja, Rudolf trónörökös vadászmellénye), valamint metszetek és grafikák is láthatók.

A kiállítás 2023. szeptember 8-tól 2024. január 28-ig tekinthető meg, kurátora Michael Wohlfart, a bécsi Sisi Múzeum Erzsébet királyné-szakértője.

