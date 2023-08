10 bámulatos eldugott kirándulóhely Budapesten és környékén

Ha kihasználnátok a nyár utolsó napjait és a nagy hőség után a természet felé vennétek az irányt, válogassatok azon helyek közül, ahol a tömegektől távol, maximális nyugalomban töltődhettek fel.

Kis-Duna-öböl

A 151-es busz Határ utcai megállójától mindössze néhány perc sétára, a Kolonics György sétány mentén bukkanhatunk a vadregényes Kis-Duna-öbölre, amely egy igazi kis kincs a városban és különleges természeti értékeket őriz. A felújított fahídon átkelve egyedülálló élővilágot figyelhetünk meg a meder vizében és közvetlen közelében, ahol nemcsak vízinövényfajok és ligeterdők színesítik a tájat, hanem élénk állatvilág is megbújik. Többek között vízi rovarok, madarak és halak mutatják meg magukat errefelé, a nyugalmas öböl melletti séta pedig garantáltan kikapcsol a mindennapi mókuskerékből.

József-kilátó

A budai dombok között számos népszerű sétahely, kirándulóútvonal és látnivaló található: a népszerű Árpád-kilátó vagy a romantikus Gül Baba türbéje mellett pedig jóval kevesebb figyelmet kap a József-kilátó, ami ugyan eléggé elveszik a házak között, mégis csodaszép panorámával kecsegtet. A kilátó házakkal övezte területen fekszik, így könnyen megközelíthető akár autóval is azoknak, akik nem másznák meg a sokszor meredek utcákat, napos időben pedig a Megyeri hídtól a Rákóczi hídig egyszerre látható a Duna összes budapesti hídja. Érdemes a környéken is körbenézni, hiszen elképesztően gyönyörű, múlt századi villák díszítik a Rózsadomb ezen részét.

Mogyoró-hegy, Visegrád

A Mogyoró-hegy önmagában is ideális úti cél, ha egy kevésbé ismert, nyugalmasabb helyen kirándulnátok egyet. Ami azonban igazán izgalmassá teszi, az a hegy tetején található vadbemutató kert. Eredetileg a közelben található Madas László Erdészeti Erdei Iskola tanulóinak oktatására alakították ki a vadaskertet, az évek során pedig a turisták által is kedvelt látnivalóvá vált. A hatalmas területen egymástól elkülönítve élnek a gímszarvasok, kecskék és vaddisznók, a szomszédos lovasiskola miatt pedig az információs táblákat követve lovakkal és pónilovakkal is találkozhattok. A hegy tetejéről pompás kilátás nyílik a környékre, a nagy füves placc pedig kiváló helyszín egy piknikhez.

Sas-szikla, Piliscsaba

Piliscsaba erdejében több, különböző formájú sziklával is találkozhatunk, az egyik ilyen az izgalmas alakzatú a Vércse-szikla, amit a legtöbben csak Sas-sziklaként ismernek, hiszen a formája leginkább a kiterjesztett szárnyú ragadozómadárra hasonlít. A különleges képződmény távol a turistautak zajától helyezkedik el, ám ezáltal nehezebben is megközelíthető. A domboldalban magasodó Sas-sziklát legegyszerűbben a Kopár Csárdától indulva, a piros körút jelzést követve lehet elérni, egy körülbelül 4 kilométer hosszú túra keretében.

Pap Miska-kút, Gödöllő

A Gödöllői-dombságon, az erdőkkel körülvett Aranyos-patak völgyében található kirándulóhelyet 2015-ben újították fel, neve az utolsó gödöllői betyár emlékét őrzi. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után megerősödött a betyárvilág a környéken, az akkor még csak gémeskút területét pedig Pap Miska tartotta rettegésben, aki az itt pihenő vagy átutazó, mit sem sejtő személyeket rabolta ki. A 19. század végén jól kiépített kút az évek során jelentősen lepusztult, ám az elmúlt évek átépítéseinek köszönhetően az ismét működő forrás területén kellemes pihenőt és tűzrakóhelyet alakítottak ki, így tökéletes megállója lehet a madárcsicsergős erdei sétáknak.

Margita, Szada

A Gödöllő környékén elterülő tájvédelmi körzet legmagasabb csúcsa, a 344 méter magas Margita-hegy, ami Gödöllőről és Szadáról is könnyen megközelíthető. A vadregényes úton felérve, a hegy tetején a más helyeken megszokott szép kilátó helyett egy nagyon magas betontorony áll, amit egykor földméréshez használtak. Ugyan a vaslétrákon felmászva egészen elképesztő panoráma tárulna a szemünk elé a Budai-hegységtől a Mátra hegyeiig, jelenlegi állapotában a toronyba belépni szigorúan tilos és életveszélyes, így a nagyon sürgető felújításáig be kell érnünk az útközbeni tisztásokról látható tájrészletekkel.

Fő-kúti fenyves tanösvény, Páty

A kedvelt pátyi kirándulóhelynek számító pihenőerdőnél – melyet a helyiek csak Fenyvesként emlegetnek -, találjuk a 2001-ben létesített, hangulatos Fő-kúti fenyves tanösvényt. Legegyszerűbben megközelíteni a zöld négyzettel jelzett turistaúton lehet a Fő-kúti parkerdő parkolójából indulva. Az 1940-es években telepített erdőben futó tanösvény nemcsak a fekete fenyőről és fenyvesekről szolgál hasznos tudnivalókkal, de bemutat többek között egy hasadékbarlangot is. A korláttal védett tanösvény hangulatos piknikezésre és a Fő-kúti forrás felkeresésére is lehetőséget ad.

Etyeki horgásztó

A vízparti kikapcsolódás szerelemeseinek kihagyhatatlan úti cél az Etyek határában fekvő, mintegy 21 hektáron elterülő etyeki horgásztó. Az 1970-es években létrehozott mesterséges tó sok szálon kötődik a vidékre jellemző szőlőhöz és szőlőtermesztéshez, hiszen azzal a céllal hozta létre a Hungaronvin, hogy a híres Törley pezsgő alapjául szolgáló hatalmas szőlőterületeket öntözhessék majd a vizéből. A tó vízpótlását az Etyek központjában található Magyar-kútként ismert forrás biztosítja, zártkörű működése lévén azonban a tavat csak az Etyeki Horgász Egyesület, illetve tagjainak vendégei horgászhatják.

Zichy-kápolna, Lórév

Közel a Duna főágához, a Csepel-sziget déli részén található Pest megye egyik legrégebben lakott helye, a Ráckeve melletti Lórév. A kicsiny község tüneményes nevezetessége a Duna árterében, egy csendes szigeten álló Zichy-kápolna, melyet még a túlparti Adonyból is szabad szemmel megpillanthatunk. Az 1859-ben épült apró, egyhajós épületet gróf Zichy Ödön, volt Fejér megyei alispán emlékére állították, akit az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után ezen a helyen végeztek ki. A tragikus történetű helyszín mégis sokakat vonz romantikus, neogótikus küllemével és festői környezetével és attól sem kell tartani, hogy nagy tömegben kell felfedezni az építményt.

Nagy-tó, Pilisvörösvár

A főváros határától nem messze, Pilisvörösváron több tó is található, ami nemcsak a horgászok számára kedvelt hely, hanem a város zajától is tökéletes menedék. A terület legnagyobb tava, a Nagy-tó bájos, színes horgászházaival és a hangulatos, tavat körülölelő sétaútjával tökéletes úti cél, ha a természetben töltődnétek fel.

