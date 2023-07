Mesébe illő kápolna bújik meg a festői dombokon Budapesttől egy karnyújtásnyira

A Budaörsön található varázslatos kápolna nemcsak azért ideális úti cél, mert könnyen és gyorsan megközelíthető a belvárosból, hanem azért is, mert a domboldalon található házakat elhagyva, lenyűgöző panoráma nyílik a környező vidékre.

A 235 méter magas Kő-hegy, Budaörs lakott területén, a Budai-hegység részeként, Budapest központjától északra található. A mészkősziklákkal tarkított hegység tetejére épült kápolna és kereszt a térség egyik leghíresebb látványosságává vált, sőt, már a kezdetektől zarándokhelyként tartják számon.

A Mária-kápolnaként is emlegetett templomot Wendler Ferenc építette, akinek álmában több alkalommal is megjelent a Szűzanya és aki ennek hatására kezdett bele rokonaival és barátaival a munkába. Az épület alapkövét 1855-ben tették le, majd ez év végére szentelték fel a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére.

A háború során több találat is érte, de az eredeti kápolna végleges pusztulása az 1950-es években következett be, amikor köveit elhordták. Újjáépítéséig egészen 2003-ig kellett várni. A felújított kápolna mellett korábban is álló Kőkorpuszt Seregi József budaörsi szobrászművész alkotta újra.

A különleges történettel rendelkező kápolnához és kőkereszthez egy jól kiépített lépcsősor vezet fel, a Kő-hegy tetejére érve pedig páratlan kilátásban gyönyörködhettek.

Ha megjött a kedvetek a kiránduláshoz, vadregényes kápolna is vár rátok: