5 vadregényes víztározó, ami tökéletes úti cél tavaszi kiránduláshoz

Csupa kellemes meglepetésre számíthatnak a Markazra látogatók, mert a bájos település több szempontból is csábító kirándulási célpont. A túrázók bejárhatják a vidék ismertebb útvonalait, míg a borkedvelők megismerkedhetnek a környék ízeivel. Bármi a látogatás apropója, a víztározóhoz szinte kötelező kimenni, már csak azért is, mert a feltöltődéshez minden adott, például a háttérben meghúzódó, szemet gyönyörködtető látvány, amit a hegyek és a szőlőtáblák látványa nyújt. Habár a tó az erőmű működéséhez kapcsolódóan elsősorban ipari célokat szolgál, az engedéllyel rendelkezők horgászhatnak és csónakázhatnak, sőt, vitorlázásra és szörfözésre is van lehetőségük.

Két remek tippünk is van arra az esetre, ha megnéznétek a Csörgő-patak és a Mátrából lefolyó esővíz által táplált, 1973 és 1986 között létrehozott Hasznosi-víztározót. 1.) Vegyétek szemügyre egészen közelről, Pásztó település külterületén! Akár körbe is sétálhatjátok, mert a festői környezetben fekvő, fákkal és dombokkal körülvett tó nyitva áll a kirándulók és az engedéllyel rendelkező horgászok előtt. 2.) Van még egy lehetőség, azaz egy másik szemszög, ahonnan lehetőség nyílik a tó megcsodálására. Húzzatok túracipőt, keressétek fel a Pásztó és Hasznos határán található cserteri vár romjait, és gyönyörködjetek a tóra nyíló, pazar panorámában.

