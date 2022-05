5 csillogó víztükrű tó Budapesten, aminek partján szívesen lógatjuk a lábunkat

Vannak helyek Budapesten, ahol elég a szomszédba menni a békés tóparti élményért. Ajánlónkban ezúttal 5 fővárosi tavat találtok, ha teknősmozira, nádsusogásra és csillogó víztükrökre vágynátok.

Feneketlen-tó

A XI. kerület igen népszerű pihenőhelye, az 1,1 hektár területű Feneketlen-tó története egészen a 19. századik nyúlik vissza. Az idők során számtalan néven, többek között Téglaházi-, Lágymányosi- és Horthy Miklós úti tóként is ismert, 4-5 méteres mélységű állóvízhez nemcsak név, de számos városi legenda is kapcsolódik. Az agyaggödörből lett tó sokáig elhagyatottan állt, a ciszterci szerzetesek letelepedésével azonban új idők köszöntöttek rá. Végül azonban társadalmi és önkéntes munka nyomán vált olyanná, mint amit napjainkban is ismerünk: parkosított, padokkal, szobrokkal tűzdelt pihenőoázissá, ami 2015-től rekortán futópályával és szabadtéri kondiparkkal vált teljessé.

Balázs-tó

Az 1920-as évek elején keletkezett, egykori tulajdonosa nevét viselő Balázs-tóra a XVIII. kerületi Vajk utcában bukkanhatunk. A rejtőzködő, terebélyes ősfákkal, parkkal körbevett tavacska olyannyira eldugott, ha nem keresnénk, talán el is haladnánk mellette. Az agyagbányászatból létrejövő egyhektárnyi vízterülethez középen 7-8 méteres, míg a partján 2-3 méteres vízmélység társul. A Balázs-tó 1945 óta áll horgászegyesület használatában és a havi haltelepítésnek, valamint vendégszeretetének köszönhetően igazi horgászparadicsom. A könnyen megközelíthető tópart, a szomszédban található játszótér családi kikapcsolódásnak is tökéletes, de csak csendesen, nehogy elriasszuk a halakat!

Hidegkúti horgásztó

Különlegesen szép horgász- és pihenőhely rejtőzködik Pesthidegkút ófalujában, a II. kerületben, a Klebelsberg Kultúrkúriától egy köpésre. A Paprikás-patak szomszédságában található források által táplált Hidegkúti horgásztavat a nyolcvanas években mesterségesen alakították ki, az 5600 négyzetméter vízfelülethez pedig ugyanekkora erdő is társul. Az erdő közelségét élvezve az sem ritka, ha találkozunk itt őzzel, rókával, teknősökkel vagy épp a tó aprócska szigetén fészkelő örvös galambokkal. A tó egyedülállósága továbbá abban is megmutatkozik, hogy a horgászat mellett a Klebelsberg Kultúrkúriának köszönhetően hangulatos tóparti kulteseményeknek is otthonául szolgál.

Naplás-tó

A szellemesen Budapest Balatonjaként is aposztrofált Naplás-tó a XVI. kerületi Cinkota környékét gazdagítja. Budapest legnagyobb kiterjedésű állóvize 1978-ban alakult, vízpartja pedig számos aktív kikapcsolódási lehetőséggel kecsegtet bennünket. Ha valóban kiszakadnánk a városi nyüzsgésből és lelassulnánk kicsit, a teknősmozi, a nádas természetközeli hangjai, a tóparti láblógatás, a tűzrakóhelyeken békés sütögetés maradéktalanul hozzák majd ezt az élményt. A tavat körbeölelő, a cinkotai Kis-erdőn át futó tanösvény a hely erdős, lápos és mocsaras élővilágával ismertet meg bennünket, a kilátóból pedig megcsodálhatjuk a kertváros tüdejeként is ismert tóvidéket.

Kánai-tó

A XI. és a XXII. kerület határán is találunk egy zöldövezettel körbevett, nyugalmas és háborítatlan tópartot, méghozzá a Kánai-tó személyében. A 41-es villamossal a Kőérberek megállónál leszállva egy egészen új világba csöppenhetünk, hiszen a villamos pontosan a tópartig repít bennünket. A Hosszúréti patak felduzzasztásából 2005-ben létrehozott hosszúkás tó 3 hektáros vízterületet ölel fel. Ha történetesen nem szeretnénk horgászni, a tavat körbeölelő parkosított terület így is szolgáltat élményt. A tavon átívelő két híd sétálásra, piknikezésre, a padok megpihenésre, napozásra alkalmasak, a külön kialakított tűzrakóhelyeknek köszönhetően akár még bográcsozhatunk is itt.