30+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. április 25-28.

Változatos hétvégi programok várnak benneteket Budapesten ezen a héten is. Az események közt találtok koncertet, bulit, nyüzsgő vásárt, sétát és családi programokat is.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Te nem vagy olyan // Bura Galéria (2024. április 25-26.)

Március 7-én, a nemzetközi nőnap alkalmából TE NEM VAGY OLYAN címmel nyílt meg a VIII. kerületi, progresszív Bura Galéria idei első kiállítása, négy fiatal roma női alkotó munkáinak bemutatásával. „A művészek különböző terepekről érkeznek és más-más aspektusait érintik a női és a roma elbeszélésnek, ezek közös halmazának, amelyek még inkább hiányoznak a kortárs társadalmi és művészeti diskurzusokból.” – mondja Oltai Kata kurátor a kiállítás koncepciójáról. A kiállítás megtekinthető csütörtöktől szombatig, 15-19 óra között, április 26-ig.

Budapest Park Nyitóhétvége (2024. április 25-27.)

A legnagyobb szeretettel várnak benneteket a Budapest Park 2024-es nyitóhétvégéjén április 25-én, 26-án és 27-én! A program egyelőre meglepetés, de az biztos, hogy a Parktól megszokott színes programokkal, zenei stílusok kavalkádjával, a legforróbb éjszakai bulikkal és rengeteg újdonsággal készülnek a szervezők.

aMajomhoz Nyitóhétvége (2024. április 25-28.)

Április 25-től újra megnyitnak Buda titkos kertjének kapui! Nézzetek be a kertbe a szezon első hétvégéjén, kóstoljátok meg az újdonságokat, vagy válogassatok régi kedvenceitek közül, és élvezzétek, hogy újra Buda egyik legzöldebb környezetében lazíthattok. Csodás naplementék, hideg italok, ízletes ételek, és forró ütemek várnak benneteket a Városmajorban. További infók hamarosan!

Akkor és Most Jármű Expo // Esztergom (2024. április 27-28.)

Április 27. és 28. között rendezik meg az Akkor és Most Jármű Expót, ahol most is több mint 100 járművel találkozhatnak az érdeklődők, sőt, a kétnapos esemény részeként ingyenes koncerteket is szerveznek.

Mesterektől élményekig – A Várkert Bazár történetei // Várkert Bazár (június elejéig)

A Várkert Bazár több mint száz éve meghatározó része a főváros dunai panorámájának. A kor kiemelkedő hazai építésze, Ybl Miklós tervei alapján készült el 1875 és 1883 között. Megvalósítása az egykori Királyi Palota bővítésének nyitánya lett, valamint a modern kori Budapest építészeti fejlesztésének első jelentős sikere. A kiállításon fény derül arra, hogyan nyerte el Ybl Miklós a nagyszabású építkezés vezetését és a kor híres festői és szobrászai közül kik dolgoztak a Várkert Bazár műtermeiben. Archív képek mesélnek arról is, mi történt az épületegyüttessel a II. világháború idején, Budapest ostromakor.

Budapesti programok csütörtökön (2024. április 25.)

Népligeti séta

Április 25-én 16:30-kor érdemes lesz a Planetárium előtt várakozókhoz csatlakozni, hiszen innen indul útjára a Népliget szépségeit bemutató séta. A Könyves Kálmán körút és az Üllői út által közrefogott liget, hírével ellentétben ezúttal szépségét és szerethetőségét tárja majd fel. Merthogy Budapest legnagyobb területű közparkja számos olyan történetet is őriz, mellyel bárki könnyedén szívébe zárhatja a ligetet.

Robotorgona // Magyar Zene Háza

Április 25-én egy különleges zenetörténeti utazáson vehetünk részt a Magyar Zene Házában: a Kreatív Hangtér kísérleti robotorgonája egy rendhagyó repertoárt kelt életre. Felcsendülnek többek között Bach és Mozart remekművei, de a Queen és a Beatles slágerei sem maradnak el.

Crescendo // Gödör

A Crescendo egy félunderground gitárpop zenekar rádióbarát, de mély gondolatokat megfogalmazó, mégis szórakoztató zenével. Idén a Gödör Klubban lépnek először színpadra.

Budapesti programok pénteken (2024. április 26.)

1st Flava birthday – terrace opening (2024. április 26.)

Látogassatok el a Flavába április 26-án egy szenzációs születésnapi terasznyitó eseményre! Ha még nem kóstoltátok a megújult tavaszi étlap fogásait, akkor feltétlenül ki kell próbálnotok a szaftos karage csirkét gofrival és yuzu majonézzel, vagy az ízletes zöld currys garnélát. A Flava ízek mellé ütős koktélokra számíthattok! 18:00-tól DJ biztosítja a vibráló tavaszi dallamokat az estére.

Édeskeserű // Hagyományok Háza (2024. április 26.)

A Hagyományok Házában április 26-án és május 10-én újra látható a Magyar Állami Népi Együttes tánckölteménye. Az Édeskeserű korszerű folklórértelmezésével, a színház eszközeinek bátor alkalmazásával, makacs következetességgel mutat rá újra és újra gyökereinkre, hagyományos kultúránk fontosságára.

DOME_LIVE Zsolnay fények // Magyar Zene Háza (2024. április 26.)

Április 26-án a híres pécsi Zsolnay Fényfesztivál varázslatos világa tölti meg élettel a Magyar Zene Háza földalatti kupoláját. A Hangdóm 360 fokos vetítővászna tökéletes hátteret biztosít ennek és még 20-féle másik különleges audiovizuális programnak, melyet babzsákokba mélyedve élvezhetünk.

Dennis Kelly: Árvák // Marczi (2024. április 24.)

Dennis Kelly kamaradrámája egy lebilincselő krimi történetén keresztül mesél az előítéletekről, a gyűlöletkeltésről, a társadalmi rétegek szétszakadásáról, a társadalomban pattanásig feszülő félelemről és bizonytalanságról, vagyis arról, ami a legjobban meghatározza a mindennapjainkat. Szereplőinknek nem biztos, hogy van feloldás, de a nézőknek még lehet. Lovas Rozit, Lengyel Tamást és Molnár Áront az egész ország ismerte meg a képernyőn keresztül, most újra együtt láthatja őket a közönség ebben a pörgő cselekményű, modern nyelvezetű, szórakoztató és megborzongtató előadásban.

ék – TÍZ // A38 (2024. április 26.)

Tíz éves fennállását ünnepli az ék az A38 hajón április 26-án. A 2014 óta változatlan felállással működő ék eddig 3 nagylemezt és egy kislemezt jelentetett meg és vált a vájt fülű zeneszeretők kultikus zenekarává. Ezen az estén is a zenéé a főszerep, különleges vendég Litvániából a Kanalizacija.

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. április 27.)

Nagy tavaszi bolhapiac // PostART, Budaörs

Ha a tavasz beköszöntével már egy ideje a gardróbfrissítést tervezgetitek, szorítanátok némi helyet az újonnan beszerzett kincseknek, úgy április 27-én a budaörsi PostART-ban a helyetek. A kulturális színtér ezúttal vásári forgatagnak lesz otthona, ahol adhatjátok és kaphatjátok is a jobbnál jobb kincseket.

Gardrób Közösségi Vásár // ELTE Gömb Aula

Áprilisban három alkalommal is megtelik az ELTE Lágymányosi Campus Gömb Aulája új otthonra, új gardróbra váró ruhákkal és kiegészítőkkel. A Gardrób Közösségi Vásáron áezúttal is kiváló minőségű, a szezonnak és évszaknak megfelelő ruhák, cipők, táskák és ékszerek keresik majd új gazdáikat.

Szimpla Bolha // Nagy Budapesti Kultúrzsibi

A hagyományokhoz híven, a hónap negyedik szombatján ismét megrendezésre kerül a Nagy Budapesti Kultúrzsibi. Április 27-én a Szimpla Kert ismét megtelik eddig padlásokon porosodó kincsekkel, holmikkal és gyerekkort idéző csecsebecsékkel. A kirakodóvásár 11 órakor veszi kezdetét, nem kell tehát korán kelnie egyik lelkes kincsvadásznak sem.

Kézműves és növényvásár Józsefvárosban (2024. április 27.)

A Föld napja után alig egy héttel, április 27-én újra kézművesek és növénykereskedők veszik birtokba a józsefvárosi Horváth Mihály teret. A vásárral egy időben, ugyanott rendezik meg a Józsefvárosi Közösségek Ünnepét, így az érdeklődők egy csokornyi változatos program közül szemezgethetnek majd.

A Birodalom városa

A Korzózz velünk csapata április 27-én 2,5 órás időutazásra invitál, ahol történész segítségével fedezhetitek fel a III. kerület római kincseit. A Római Birodalom egykori katonavárosa, Aquincum páratlanul gazdag római örökséget őriz. Ezen a sétaalkalmon megtudhatjátok többek között, miről árulkodnak a Flórián tér oszlopai, hogyan teltek az ókori hétköznapok, de arra is választ kaphattok, hogy is nézett ki az óbudai légióstábor.

Tovább az eseményre >>

A zene / teljes / története // Zeneakadémia (2024. április 27.)

Merész vállalkozásba fogott a Danubia Zenekar: felkértek három kiváló zeneszerzőt, hogy foglalják össze 40 ezer év zenetörténetét egy egész estés koncertműsorban. A rendkívül szórakoztató program során egy páratlan, humoros zenei kaland részesei lehetnek az érdeklődők április 27-én, a Zeneakadémián.

Fekete Jenő 60 – Születésnapi koncert – sárarany vinyl bemutató // A38

A magyar blueslegenda 60. születésnapját, a pályán eltöltött első 40 évét és az idei Record Store Dayen megjelenő „sárarany” dupla vinyl kiadását ünnepli ezen az estén az A38 hajón, egy erre az alkalomra alakult, friss formációval. A koncerten saját dalok, blues klasszikusok és feldolgozások mellett először hallható majd élőben az április 1-én megjelenő „valami” című új dal, mely helyet kapott a vinyl kiadványon is.

SWITCH 2 Soul&Blues // Hunnia

Vidám és borongós, táncos és lassúzós, soul és blues, funkos, jazzes, néhol gospeles vibrálás – ez vár rátok a Hunniában szombat este.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2024. április 28.)

Főtéri bolhapiac // Vác (2024. április 28.)

Április 28-án megnyitja tavaszi szezonját Vác főterének bolhapiaca is. Ha épp a városba terveztek tavaszi kiruccanást, érdemes némi vásárfia reményében látogatást tenni a hajnalban kezdődő vásározáson.

Agility nap a Ligetben

A programon izgalmas kutyás versenyek várnak, a futamok szüneteiben pedig lehetőség nyílik különleges trükköket és technikákat tanulni a Kutya Guru Kutyaiskola oktatóitól, például arról, hogyan tudják „keres” parancsot megtanítani kedvencüknek.

Budai borvidék túra

A túrán Óbudától a Rózsadombon át, a Sváb-hegyen, a Sas-hegyen, a Gellért-hegyen, a Tabánban és Budaörsön elevenítik fel az egykori borvidék emlékeit, az ókortól napjainkig. Sajnos a bortermelésnek a filoxéra vetett véget. Azért szomorúságra semmi ok, szerencsére Budafokon és Budaörsön van még bortermelés.

Veszedelmes viszonyok // Bem Mozi

Stephen Frears filmje sokadik feldolgozása Choderlos de Laclos azonos című regényének, mely a múlt században tiltott olvasmány volt. Őszinte történet férfiak és nők cselszövéseiről, praktikáiról, szövevényes testi és lelki kapcsolataikról. Mindennek középpontjában a XVIII. század Franciaországának fülledt és romlott erotikája áll.

Müller Péter: A vihar kapujában // Pinceszínház

Történik egy gyilkosság. A házaspár a háború sújtotta Kiotóból menekül, amikor a yamasinai országúton összetalálkozik a rablóval. A férj meghal. De mindenki máshogy meséli el, hogy mi történt valójában. Mi az igazság? Ki lehet egyáltalán deríteni, amikor mindenki hazudik? Van rosszabb, mint gyilkosnak lenni? Ryunosuke Akutagawa regénye nyomán írta Müller Péter.

