Bruncholj Budapesten! – 5 pazar reggelizőhely a fővárosban

Nem mindig könnyű eligazodni Budapest széles reggelizőhely-kínálatában, így mutatunk nektek 5 olyan helyet a fővárosban, ahol garantáltan nem fogtok csalódni a pazar reggeli- és brunchételekben.

Garzon Café

Már jó ideje a nyüzsgő Wesselényi utca megkerülhetetlen reggelizőhelye a Garzon Café, amely változatos reggelifogásaival lopja be magát újra és újra a fővárosiak szívébe. Reggel 9-től egészen délután 5-ig élvezhetjük itt a mennyei reggeliket, specialty kávét és friss, helyben készült smoothie-kat. Az étlapon megtaláljuk a jól ismert brunchklasszikusokat, de vannak izgalmasabb fogások is, amilyen például a deluxe rántotta aszalt paradicsommal, garnélarákkal és füstölt lazaccal, vagy az édes bundás kalács nutellával. Vegetáriánus opciók is bőséggel elérhetőek, megkóstolhatjuk például a tipikus angol reggeli húsmentes változatát. Mindemellett remek ebéd- és vacsorafogások, valamint koktélok közül is szemezgethetünk.

1075 Budapest, Wesselényi utca 24. | Weboldal

Central Grand Cafe & Bar

Egyszer az életben mindenkinek érdemes megtapasztalnia Budapest egyik legnagyobb múltú irodalmi kávéházának páratlan miliőjét, amelyet most ráadásul megújult gasztronómiai kínálatból válogatva élvezhetünk. Az 1887-ben alapított Central Kávéházban fenséges reggeliételekkel várják a vendégeket, és a városban egyedülálló módon 7 különböző eggs Benedict-variációt tűzhetünk itt villánkra, többek között shakshukával, marhasteakkel és padlizsánkrémmel újragondolva ezt a megkerülhetetlen klasszikust. Ha teljes körű brunchélményre vágytok, ne hagyjátok ki a színes koktélokat sem, de persze friss dzsúszok és smoothie-k, valamint igazi kávékülönlegességek közül is válogathattok.

1053 Budapest, Károlyi utca 9. | Weboldal

TATI

A pesti bulinegyed szívében található TATI tökéletes célpont a környezettudatos reggelit keresők számára. A természetes, otthonos és finom ételeket kínáló bájos étteremben egy kicsit jobban megismerhetjük a farm-to-table kezdeményezést. Az évszakok váltakozását tükröző kínálatban a modern gasztronómiai trendek találkoznak a hagyományos receptekkel. Legyen szó sajttal-sonkával töltött bundáskenyérről, farm lángosról vagy házi diós nudliról, a brunchfogások mindegyike jó minőségű, helyi alapanyagokból készül. Érkezzetek egy korai reggelire vagy ráérős brunchra, a TATI mindkét esetben remek választás.

1074 Budapest, Dohány utca 58-62. | Weboldal

Ha valami újdonságra vágytok:

Pan’ni Artizán Budapest

A friss, helyi alapanyagokból készült prémium péksüteményeiről híres Artizán család legújabb tagja a MOM Park főbejárata mellett invitál minket könnyed, egészséges reggelire, a megszokott magas minőséggel és a legfinomabb kovászos kenyerekből megálmodott ételekkel. Az igényes, modern környezetben kialakított Pan’niban reggel 8-tól délután 3-ig tudtok bruncholni, például egy zöldborsópürés-spárgás-ricottás toastie vagy rebarbarás-mandulavajas hajdina-zabkása társaságában, míg a délutáni és esti órákban hamisítatlan, a bor-kenyér-olívaolaj hármasa köré szerveződő aperitivoélményben lehet részetek.

1123 Budapest, Alkotás utca 53., MOM Park | Facebook

Babutzi

A Déli pályaudvar környéke nem volt mindig sokszínű és minőségi gasztronómiai palettájáról híres, a Babutzi 2022-es megnyitásával azonban egy remek budai vendéglátóhellyel gazdagodott a Városmajor. A modern és letisztult belső térrel büszkélkedő hely ugyanúgy tökéletes választás egy első osztályú alapanyagokból összeállított, kiadós reggelihez, mint egy kollegákkal elköltött, tartalmas ebédhez. A 7:30 és 10:45 között elérhető brunchszortimentben mindenki talál fogára való reggelit, hiszen a bundáskenyértől és a magyaros rántottától egészen az avokádó toastig és az eggs Benedictig terjed a felhozatal, változatos szendvicsekkel és pékárukkal kiegészülve.

1122 Budapest, Városmajor utca 12. | Facebook

Ezt az apró, otthonos reggelizőhelyet is érdemes felkeresni: