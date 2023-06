60+ kihagyhatatlan nyári program Budapesten 2023 júliusában

Temérdek izgalmas júliusi program vár ránk Budapesten 2023-ban is. Koncertek, kiállítások, színházi előadások, vásárok, piknikek, fesztiválok, gasztroélmények, gyerekprogramok – mindből találhattok összeállításunkban.

Chinatown Terasz (egész hónapban)

Szórakoztató és kulturális programokkal emeli új szintre a piacolás élményét az augusztus végéig minden este nyitva tartó ázsiai street food piac. 17 és 23 óra között olyan autentikus ételekkel várják a Jegenye utcába látogatókat, amelyek nagy részét máshol nem lehet megkóstolni Budapesten.

Facebook-esemény >>

Grund Piac (2023. július 1., 8., 15., 22., 29.)

Szombatonként 9 órától 14 óráig összeköthetitek a kellemeset a hasznossal: elintézhetitek a hétvégi bevásárlást és egyúttal a kikapcsolódást is kipipálhatjátok. A Nagy Templom utca hangulatos piacán friss termelői portékákkal pakolhatjátok meg a kosaratokat, míg a gyerekeket játszótér várja.

Facebook-esemény >>

Ingyenes főzdetúrák a Mad Kertben (2023. július 1., 2.)

Ezeken a napokon amellett, hogy 16 sörcsapnyi Mad Scientist-tétel közül válogathatsz, még a készítésük folyamatára is ráláthatsz az ingyenes vezetett főzdetúrák keretében.

Facebook-esemény >>

Buborék Brunch & Separé // Törley Pezsgőmanufaktúra (2023. július 2.)

Július 2-án színes programokkal kísért pezsgős reggelivel indíthatjátok a napot a Törley Pezsgőmanufaktúra ódon falai között. Az izgalmas ízvilágú ételeket hozzájuk illő buborékos italok társaságában fogyaszthatjátok el, ráadásul a Törley új, limitált pezsgőjét az országban elsőként kóstolhatjátok meg.

Facebook-esemény >>

Fröccs Kertmozi: Életrevalók (2023. július 2.)

Ételek, italok valamint az elengedhetetlen popcorn és/vagy nachos társaságában, szabadtéren élvezhetitek az elmúlt évek legsikeresebb francia filmjét. A Fröccsterasz mozivásznán a valós történeten alapuló Életrevalók.

Facebook-esemény >>

Jazzelünk ✱ Call Me Unique feat MC Kemon ✱ Koroknay ✱ Háló ✱ Novan // Pontoon (2023. július 3.)

Call Me Unique végre hazalátogat Birminghamből, hogy végtelen energiájából nektek is átadjon egy keveset. Nemrégiben megjelent When Is Tasha Coming Home ep-jéből tutira kaptok ízelítőt, de biztosak lehettek benne, hogy a pillanat hevében is születnek majd ritmusok, dallamok. Ha már jam akkor a hazai delegáció sem áll akárkikből: MC Kemon csatlakozik verbál fronton, a hangszereket pedig olyan kiválóságok ragadnak, mint Koroknay Andris, Háló Geri és Novan.

Facebook-esemény >>

100 év Balaton – Ingyenes tárlatvezetés és kerekasztal-beszélgetés // Várkert Bazár (2023. július 4.)

Nyaraló, villa, kutatóintézet, obszervatórium, révállomás, strand – a Balaton több évszázados múltjának csupán 100 éve hány funkciót, felfogást, törekvést és történetet rejthet, és hogyan árulkodnak minderről építészeti emlékei? Wettstein Domonkos kurátor tárlatvezetése a szabadtéri kiállításon. Utána a 100 év Balaton alkotóival és meghívott vendégeinkkel hallgathattok meg egy kerekasztal-beszélgetést.

Facebook-esemény >>

CineSpa – FILMEKBE MERÜLVE // Széchenyi fürdő (2023. június 4., 11., 20., 25.)

A nyári hőségben nincs is kiválóbb program mint egy medence partján ejtőzni vagy megnézni egy könnyed filmet valamelyik szabadtéri moziban. De miért is ne ötvözhetnénk a kettőt, hiszen a Széchenyi fürdőben júniusban négy hétköznap estén is zenés filmekkel kapcsolódhatunk ki a fárasztó munkanapok után. Július 4-én a Mamma Miát, július 11-én a Star Treket, július 20-án a Blues Brotherst, július 25-én pedig a Yesterday filmet vetítik, 21 órai kezdéssel.

Facebook-esemény >>

Hyppolit és a többiek // Virág Benedek Ház (2023. július 5.)

A tabáni Virág Benedek Ház ad otthont a Hyppolit és a többiek fantázianevet viselő ingyenes zenés estnek, melyen a magyar hangosfilm hőskorának legfülbemászóbb dalai csendülnek majd fel. A július 5-én, 6 órakor kezdődő programon Dániel Gábor operaénekes és Orbán Bori sanzonénekes kelti életre a melódiákat.

Facebook-esemény >>

Dalos Pont ◎ metrókoncertek a Fővám téren (2023. július 5., 12., 19., 26.)

A BKK jóvoltából minden szerdán metrókoncertek dobják fel a Fővám téren megforduló utasok napját. Az M4-es metró középső szintjén kialakított Dalos Ponton 4 és 7 óra között váltják egymást a zenészek. A koncertek ingyenesek, de a metró területére csak érvényes jeggyel vagy bérlettel tudtok belépni.

Facebook-esemény >>

Sunset Tunes: Jónás Vera duó // Mad Garden Buda (2023. július 6.)

A kéthetente jelentkező, ingyenes koncertsorozat, a Sunset Tunes keretében lép a Mad Garden Buda színpadára július 6-án a Jónás Vera duó. A koncert időpontját a naplemente kezdetéhez igazítják, ami még különlegesebbé teszi a Jónás Vera és Várnai Sziló alkotta formáció által közvetített zenei élményt.

Facebook-esemény >>

GIN&JAZZ // Westend Tetőkert (2023. július 6-8.)

Kóstoljatok bele a hazai és nemzetközi ginek világába és élvezzétek a csodálatos jazz ritmusokat július 6-8. között a hangulatos Westend Tetőkerten! A különleges italok és fantasztikus koncertek mellett különféle programokon szerezhettek felejthetetlen nyári élményeket.

Facebook-esemény >>

Ripoff Raskolnikov & Nagy Szabolcs // Virág Benedek Ház (2023. július 7.)

Ripoff Raskolnikov és Nagy Szabolcs duója ad feledhetetlen blueskoncertet a Virág Benedek Ház szabadtéri színpadán.

Facebook-esemény >>

KIRÁLY-NAP – A legpestibb utca legkirályabb napja – Egy nap utcahossznyi kultúrával (2023. július 7.)

Stílusosan 07.07-én ünnepli Budapest a VII. kerület legkirályabb utcáját, a Terézvárost és Erzsébetvárost összekötő Király utcát. Az egész napos programkavalkád állomásai a sokat látott környékbeli utcákon lesznek megtalálhatók; számíthattok koncertekre, közösségi festésre, és szabadtéri kiállításokra is.

Facebook-esemény >>

KoreaON | Koreai kulturális fesztivál (2023. július 7-8.)

Július 7. és 8. között idén is változatos programokkal vár a Frankel Leó úti Koreai Kulturális Központ. A legkisebbektől az idősebbekig mindenki megtalálhatja a neki való szórakozást a sokszínű koreai kulturális kavalkádban. A programokon a részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.

Facebook-esemény >>

Las Burekas nyáresti koncertje // Hegyvidéki Kulturális Szalon (2023. július 8.)

A Las Burekas utazó zenészekből álló duó, a balkáni, kelet-európai és latin-amerikai groovy tánczene gyógyító erejével, valamint saját kútfőből származó kompozíciókkal fedi fel a mulatás rejtelmeit.

Facebook-esemény >>

Áron András, vendég: A Bence Kalandjai // Kertem (2023. július 8.)

Július 8-án Áron Andrást (Apey & the Pea, LAZARVS) látja vendégül a Kertem. Az énekes-dalszerző 2022 októberében egy neves Nashville-i stúdióban rögzítette 5. önálló nagylemezét. Erről a korongról, és persze korábbi albumairól válogatott össze egy csokornyi blues és country dalt. Kapunyitás: 19 óra.

Facebook-esemény >>

De Markt nightmarket // Kőbányai Kortárs Kultúr Központ (2023. július 8.)

Bolhapiacozás, ráadásul éjszaka? Július 8-án a Kőbányai Kortárs Kultúr Központ tető alá hozza, lehetőséget teremtve, hogy gazdát cseréljenek otthon őrizgetett, kihasználatlan kincsek. A portékák között csupa olyan tárgy lesz, aminek története van, így már az érdekességi faktor miatt is érdemes kilátogatni.

Facebook-esemény >>

Terézvárosi Lom-mentő Bolhapiac és Gyerekplacc (2023 július 9.)

Válogassatok a különféle egyedi és vintage tárgyak, könyvek, játékok, divatcikkek és egyéb használt, de jó állapotú portékák között. Míg a felnőttek a piacon böngésznek, a gyerekek kézműveskedhetnek a Polipkutya kreatívsarokban vagy az Aranyszamár Bábszínház és a Kispárna Mesezenekar előadását élvezhetik.

Facebook-esemény >>

Fábián Juli Utcabál // Budapest Park (2023 július 9.)

Az ikonikus jazz- és popénekes, Fábián Juli előtt tiszteleg július 9-én a Budapest Park. Az apropó nem más, mint az énekesnő születésnapja, amit szeretnének méltó módon megünnepelni a rajongókkal, emléket állítva a különleges hangjáról és sajátos énektechnikájáról híressé vált Juli zenei hagyatékának.

Facebook-esemény >>

UNICUMBIA koncert // Fröccsterasz (2023. július 11.)

Újra egy zenekarban egyesül Mexikó, Venezuela, Chile és Magyarország. Aki szereti Dél-Amerika varázslatos zenéit az biztosan táncra perdül.

Facebook-esemény >>

Jókai téri esték: Ringtone Jazz Club – jazzkoncert (2023. július 12.)

A Ringtone Jazz Club egy brüsszeli bázisú nemzetközi jazz trió, amelynek tagjai önálló zenei karriert követően ebben a formációban egy éve mutatkoztak be Belgiumban. A trió repertoárjában megtalálhatóak népszerű jazz-standardek, pop-, rock- és blues-feldolgozások angol, francia és magyar nyelven.

Facebook-esemény >>

GinUP a Haris Parkban (2023. július 12.)

2023. július 12-én újra nyáresti GinUP: egy kerti lazítás a Haris Park lélegzetelállító kertjében, melynek témája ezúttal Nagy-Britannia lesz. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Facebook-esemény >>

Cseh Tamás dalai a Vodku fiaitól // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2023. július 12.)

A Vodku fiai, emlékezve arra, hogy nyolcvan éve született Cseh Tamás, újra összegyűlnek, hogy megidézzék Cseh Tamás, Másik János és Bereményi Géza dalait, és azt a különleges világot, amelyet ezek a dalok közvetítenek.

Facebook-esemény >>

American Food Festival // Botellón Terasz (2023. július 12-15.)

Július 12. és 15. között elhozza Budapestre a hőn áhított amerikai álmot a Botellón Terasz! Tapasztaljátok meg első kézből az amerikai gasztronómia csillogó világát, melyben egymást érik a szaftos burgerek, a puha hotdogok, a sajttal nyakon öntött sült krumpli és még megannyi junk food finomság.

Facebook-esemény >>

DELI & DESIGN // Róth Miksa Emlékház (2023. július 13.)

A Róth Miksa Emlékház nyári Chill Garden programsorozatának eseményén egy sötétedésbe nyúló designvásárra invitálnak július 13-án, ahol hazai tervezők tárgyaival és kistermelők újdonságaival találkozhatunk, este pedig zenével és videós vetítéssel változtatják titkos kertté a belső udvart.

Facebook-esemény >>

Népszerű klasszikusok: A Barcarola kvartett koncertje a Hunyadi téren (2023. július 13.)

A barcarola egy tradicionális népdal, a velencei gondolások éneke. Ahogy a nevük is sugallja, egy könnyed, de tartalmas élményt nyújtó zenei utazásra invitálják a közönséget.

Facebook-esemény >>

Dzsúdló // Budapest Park (2023. július 13.)

Dzsúdló az ország legnagyobb házavató bulijára invitál titeket július 13-án a Budapest Parkba.

Facebook-esemény >>

Slam Poetry Budapest Klub // Kertem (2023. július 13.)

Közel 3 és fél év után, új helyszínen, a Kertem friss, szabadtéri színpadán születik újjá a Slam Poetry Budapest Klub. Jelentkezhettek Open Mic-ra és versenyre is.

Facebook-esemény >>

Zenélő Budapest – Borbély Mihály trió etno jazz // Hegyidéki Kulturális Szalon (2023. július 14.)

A hazai etno jazz egyik meghatározó egyénisége, a Liszt és Kossuth-díjjal is kitüntetett Borbély Mihály ezúttal triójával érkezik a Hegyvidéki Kulturális Szalon teraszára.

Facebook-esemény >>

ReMarket Esti bolhapiacozás (2023. július 14-15.)

Nem használt vagy megunt jó állapotú holmik eladása-csereberéje az újrahasznosítás és fenntarthatóság jegyében.

Facebook-esemény >>

Fesztivál Akadémia (2023. július 14-23.)

10 nap nyaralás a zene miniverzumában! 36 koncert – a Zeneakadémiától a Margitszigeten át a Széchenyi fürdőig, 60 külföldi és hazai sztárszólistával. Kapcsolódó színházi előadások, lélektől lélekig tematikus beszélgetés a szakma legnagyobbjaival, 25 ország 100 egyetemista diákja és 190 tizennyolc év alatti magyar fiatal egyéni mesterkurzusa, valamint 80 zenepedagógus ingyenes akkreditált képzése. Minden a legmagasabb színvonalon, felhőtlen nyaralás közben – a közönségnek nincs más dolga, csak részesévé lenni az élménynek.

Részletes program >>

Paradicsomünnep a Hunyadin (2023. július 15.)

Ezen a napon különböző színeiben, formáiban és ízeiben fedezhetitek fel a Hunyadi tér termelőinél a paradicsomot. A friss koktélparadicsomoktól kezdve a lédús, befőzni való fajtáig, sok-sok változatból vásárolhattok. A piacon beszerzett alapanyagokhoz kaphattok felhasználási tippet is, ugyanis Kaldeneker György bemutatja mennyei, paradicsomos-cukkinis, olasz fűszeres szószának elkészítését. Ráadásul a Fehér Mandolin zenekar koncertje igazi olasz hangulatot idéz majd a Hunyadira.

Facebook-esemény >>

Kéklámpás Találkozó az Aeroparkban (2023. július 15.)

A nap, amikor az ország minden részéről különféle típusú és méretű kéklámpás járművek érkeznek az Aeroparkba. A történelmi repülőgépek közötti hatalmas területet több tucat tűzoltóautó foglalja el, de érkeznek ritka és oldtimer minősítésű mentő- és rendőrautók, sőt speciális helikopterek is.

Facebook-esemény >>

A pesti vár // Vajdahunyad vára toronyjárással (2023. július 16.)

A séta során felmehettek a Kaputoronyba és felsétálhattok az Apostolok tornyának tetejére, hogy gyönyörködhessetek a páratlan kilátásban. Sőt, belülről is megtekinthetitek a ritkán látogatható Jáki-kápolnát.

Facebook-esemény >>

Deep Purple // Papp László Budapest Sportaréna (2023. július 16.)

A Deep Purple, a heavy metál és a modern hard rock műfajok egyik úttörője, pályafutása során több mint 100 millió lemezt adott el és 2016-ban beiktatták őket a Rock and Roll Hírességek Csarnokába is. A tavaly nyáron lezajlott kényszerű gitároscsere után ismét útra keltek, hogy 50 év után még mindig a lehető legjobb koncerteket adják rajongóiknak.

További infók >>

The HU – Rumble of Thunder Tour | Budapest Park (2023. július 17.)

Tavalyi teltházas koncertje után a mongol The HU újra Budapesten lép fel. Az ulánbátori csapatra először 2018-ban figyelt fel a szélesebb közönség, amikor a Metallica dalát dolgozták fel hagyományos, mongol hangszerekkel, azóta pedig az azokat torokénekkel és metállal ötvöző banda letarolta a klubokat. Budapesti koncertjükre is pillanatokon belül elkelt az összes jegy, most pedig a Budapest Parkba, július 17-én hozzák el új lemezük, a Rumble Of Thunder turnéját.

Facebook-esemény >>

Utcáról utcára: „Pest megér egy estet” (2023. július 19.)

Az élőzenés előadáson annak járhattok utána, milyen színterei voltak egykor a pesti mulatozásnak, és kik voltak ennek főszereplői. Szó esik majd kevésbé ismert zeneszerzők és szövegírók örökzöld slágereiről is, melyek közül jó párat élőben is meghallgathattok.

Facebook-esemény >>

Jazz on the Roof by Oláh Krisztián // 360 Bar (2023. július 19.)

Ezen a szerdán Pálmai Panna és Oláh Krisztián szolgáltatja a jazz hangulatot a 360-ban. Az elmúlt időszakban több közös projektben való munkájuk során alakult formáció a lehető legszabadabban, műfaji korlátok nélkül igyekszik ezt a klasszikus felállást újraértelmezni. Repertoárjukban egyaránt helyet kapnak közös saját szerzemények, valamint a sztenderdek és a mainstream pop dalok újragondolása.

Facebook-esemény >>

Bohemian Betyars x Parno Graszt // Budapest Park (2023. július 20.)

Július 20-án egy újabb közös ereszd-el-a-hajam mulatsággal rúgja a be a Park kapuit a Bohemian Betyars és a Parno Graszt.

Facebook-esemény >>

Jazzre hAngol piknik a Margitszigeten (2023. július 21.)

Jazzes, soulos, régi kávéházi hangulat és néhány vicces anekdota vár benneteket a margitszigeti pikniken.

Facebook-esemény >>

Kerti mozi – Micsoda nő! // Pestszentimrei Közösségi Ház (2023. július 21.)

Péntekenként a PIK udvarán hangulatvilágítással, babzsákokkal, pattogatott kukoricával és egyéb finomsággal élvezheted az üdítő filmeket akár barátaiddal, családoddal, ismerőseiddel.

Facebook-esemény >>

Petőfi koncert – Ferenczi György, az 1ső Pesti Rackák és a MAO koncertje // Várkert Bazár (2023. július 21.)

A Hangzó Helikon-sorozat keretében látott napvilágot 2006-ban Ferenczi Petőfi című lemeze Jutasi Tamás és a Rackajam együttes közreműködésével. Céljuk Petőfi Sándor verseinek olyan formában való tolmácsolása volt, hogy azok minél több fiatalhoz jussanak el. A Rackák most a Modern Art Orchestra közreműködésével lépnek színpadra.

További infók >>

Miniszobrok nagy sétája (2023. július 22.)

A barangolás során megismerhetitek az alkotó és a kicsit humoros, kicsit ironikus alkotások történetét, na és persze bepillantást nyerhettek a street art, a köztéri művészet régen üldözött, ma már megtűrt, elfogadott vagy szeretett világába.

Facebook-esemény >>

Indoor Cycling // Rakpart (2023. július 22.)

3 órás Indoor Cycling Hungary rendezvény a lezárt rakparon. A részvétel regisztrációhoz kötött.

Facebook-esemény >>

Bujtor-filmek az Aeroparkban: A Pogány Madonna + Hamis a baba + Zsigulik + Malév + repülők (2023. július 22.)

Július 22-én két, Bujtor István nevével fémjelzett film látható a ferihegyi repülőmúzeumban. Közben igazi filmes relikviák között Bujtor Balázzsal, Bujtor István fiával tartanak beszélgetést arról, hogyan forogtak a 80-as, 90-es években az ikonikus balatoni produkciók, mi minden történt a kulisszák mögött, milyenek voltak a forgatási napok.

Facebook-esemény >>

Bagossy Brothers Company | vendég: Kacaj – Budapest Park (2023. július 22.)

A kárpát-medencei magyarság egyik legnépszerűbb zenekara július 22-én visszatér a Budapest Park színpadára!

Facebook-esemény >>

WAMP Desgn Vásár // Várkert Bazár, Neoreneszánsz kert (2023. július 23.)

A WAMP Design vásáron magyar tervezők mutatkoznak be saját tervezésű, kisszériás termékeikkel, legyen az ruha, ékszer, kiegészítő, lakberendezési tárgy, fotó vagy akár gasztronómiai finomság.

Facebook-esemény >>

Hét Hat Club koncert a Marczi Nyaralóban (2023. július 26.)

A zenekar a budapesti undergroundban született, ahol a romkocsmabeli art-punkok, nemzetközi nomádok és a táncházjáró zsiványok találkoznak. A Hét Hat Club utcazenészei bejárták Európát, Észak-, Közép- és Dél-Amerikát. Hangzásukhoz színes ritmusokat, stíluselemeket gyűjtöttek össze, hogy visszahozzák modern formában a magyar és kárpát-balkáni népdalokat. Kjartan Code – az amerikai flegma – sajátos dalszövegei mellett énekel angolul, magyarul, románul, spanyolul, törökül. A zenei stílusukat gyakran úgy emlegetik, mint: gyp-hop, maneleton, Turbo folk jazz.

Facebook-esemény >>

Depeche Mode: Memento Mori Tour // Papp László Budapest Sportaréna (2023. július 28.)

A 100 millió feletti lemezeladásssal és több mint 35 milliós rajongótáborral rendelkező Depeche Mode 19. , Memento Mori turnéjával öt év szünet után tér vissza Magyarországra.

További infók >>

Be Massive Party x Marriott Hotel Panorama Hall (2023. július 28.)

A Be Massive Party egy bulira visszatér a kedvenc panorámás helyszínére a Marriott Panoráma termébe.

Facebook-esemény >>

Analog Balaton, vendég: Slapstick? // Kobuci Kert (2023. július 29.)

Az idei év utolsó nyári budapesti Analog Balaton bulija.

Facebook-esemény >>

Nyáresti Koncertek a Szent István parkban – Kis éji zene (2023. július 30.)

Kálloy Molnár Péter színész, rendező, zeneszerző ezúttal Farkas Izsákkal hegedűvirtuózzal készített egyedi, sírós-nevetős, könnyed, de mégis tartalmas zenei anyagot. Versek, népdal átdolgozások, burleszkek, zenei csemegék. 75 perc vers zene új köntösben.

Facebook-esemény >>

RAMAZURI – élőzenés tánc-cirkuszi felfordulás // Városmajori Szabadtéri Színpad (2023. július 31.)

A Duda Éva Társulat Ramazuri című látványos, élő zenével kísért előadásában a cirkuszi elemek kortárs tánccal vegyülnek. Újszerűségével és magával ragadó lendületével bő egy év alatt a társulat egyik legnépszerűbb produkciója lett, amelyet július 31-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon tekinthetünk meg.

Facebook-esemény >>