40+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2023. június 8-11.

Júniusban is számtalan izgalmas hétvégi program vár benneteket Budapesten és környékén: fesztiválok, koncertek, kiállítások, séták, túrák, vásárok, családi programok – összeállításunkban mindből találhattok.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Irodalom Éjszakája // Fővárosi Állat- és Növénykert (péntekig)

Az idei háromnapos eseménynek a Fővárosi Állat- és Növénykert ad otthont. A népszerű létesítmény különböző pontjain 27 ország 2️7 szerzőjének művei hangzanak el a kései órákban a Vígszínház színészeinek előadásában, olyan arcát mutatva meg az Állatkertnek, amelyet a hagyományos látogatók aligha ismernek.

Facebook-esemény >>

Spritz Festival // Botellón Terasz (szombatig)

Június 7-10 között csak a képzeletetek szabhat határt a kedvenc italotoknak. Gondolj egy alkoholra és és a Botellón Teraszon megcsináljuk neked spritz verzióban, jéghidegen, egy kis napfénnyel fűszerezve.

Facebook-esemény >>

Ünnepi Könyvhét (csütörtök-vasárnap)

Az év egyik legfontosabb irodalmi rendezvénysorozatára ebben az évben június 8–11. között kerül sor a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Duna-korzó területén. A négynapos rendezvényt szabadtéri színpadi programok, könnyűzenei koncertek, dedikálások és a résztvevő könyvkiadók műsorkínálata színesítik.

Facebook-esemény >>

Zsámbéki Bodzafesztivál (péntek-szombat)

Június 9-10-én ingyenes bodzafesztiválon vehettek részt a zsámbéki Zárdakertben, mindkét napon délután 4 órától. A fesztivál első, pénteki napját izgalmas gyermekprogramokkal indíthatjuk, kézműves játszóház, óriásbuborék és arcfestés is várja a kisebbeket. Szombaton sincs ez másként, de a programterv kiegészül középkori várfoglalással is. A sok-sok gasztronómiai finomság mellett koncerteken is részt vehetünk, pénteken többek között az Aurevoir., szombaton pedig mások mellett a Balkán Fanatik dallamaira mulathatunk.

Facebook-esemény >>

Nyárnyitó Zenei Fesztivál // Esztergom (péntek-szombat)

Két napos zenei fesztivál a Rugby Club Hostel és Sportcentrumban, ahol fellép a The Devotees – Depeche Mode Tribute Band, Nagy Bogi és zenekara és Caramel is.

Facebook-esemény >>

III. RákócziSOKK Fesztivál (péntek-szombat)

Érzékeny művészeti fesztivál többek közt Ágoston Béla, Ujj Zsuzsi, Másik János és Bujdosó János közreműködésével.

Facebook-esemény >>

További ingyenes programok Budapesten:

Placc – Sör.Gastro.Sziget (péntek-szombat)

Hazai és külföldi főzdék, újhullámos street fodok, vajas péksütik, izgalmas spiritek, zene. Mindezt a Margitszigeten, de esővédett helyen, a Kristály-színtérben.

Facebook-esemény >>

Rosalia Borpiknik (péntek-vasárnap)

Júniusban újra Rosalia Borpiknik! A Városliget immár hagyománnyá vált nyárindító kerti partija, amely szédületes borfelhozatala mellett fantasztikus hangulatáról ismert, a június 9. és 11. közötti hétvégét színesíti meg, szokás szerint remek kísérőprogramokkal megtámogatva a gasztronómiai kínálatot. Amikor pedig már jóllaktunk a zene varázsa fogja magával ragadni a szívünket-lelkünket, ott lesz Molnár Tamás, Paulina, a Perrin, a Los Orangutanes is.

Facebook-esemény >>

Duna Karnevál | több helyszínen (péntektől)

Színes karneváli hangulatot varázsol Budapestre a június 9. és 17. között megrendezésre kerülő Duna Karnevál. Megelevenedik hazánk népzenei és néptáncos öröksége a főváros több helyszínén, emellett megismerhetjük a nagyvilág különböző pontjain megőrzött néptánchagyományokat.

Részletes program >>

Egyházzenei Fesztivál (péntektől)

Második alkalommal rendezi meg Egyházzenei Fesztiválját a Haydneum – Magyar Régizenei Központ a budapesti Egyetemi templomban június 9. és 17. között. A nyáresti koncertek fellépői élvonalbeli hazai kórusok és zenekarok, műsoron XVII-XVIII. századi zeneszerzők művei.

Facebook-események >>

Szobi családi kenukaland (szombat-vasárnap)

Csodáljátok meg a vízről a Dunakanyart, a csodás, vadregényes Ipolyt, Garamot és – alacsony vízállásnál – a Duna közepén található homokpadokat.

Facebook-esemény >>

Csütörtöki programok Budapesten és környékén (2023. június 8.)

Koktél est a Zsengélőben! // Verőce

A helyi klasszikus Zsengélő választék és pár kiegészítő. Ezekből készíti Balla Máté (Kultiplex, Hivatal, Festival Catering) a fantasztikus könnyed és markánsabb koktélokat.

Facebook-esemény >>

Kertmozi – Esküvő a topon // Virág Benedek Ház

A fiatal szerelmesek elindulnak megkeresni a menyasszony édesanyját, útjuk pedig a vadregényes Északi területre vezeti őket, ahol az érintetlen, lélegzetelállító táj várja őket. A belépés ingyenes.

Facebook-esemény >>

Egy új hely felderítése mindig szuper hétvégi program:

Napfonat – Harmatcseppben él a világ bennem – lemezbemutató // Fonó

Az ütőshangszerekkel kiegészített, női a cappella együttes 2023 tavasszal megjelenő második nagylemeze a 4 őselem tematikája köré épül. Az együttes a Föld, Levegő, Tűz és Víz minőségeit kívánja énekhanggal közelebb hozni a hallgatóhoz és közösen felfedezni az életet adó elemekkel való kapcsolatot.

Facebook-esemény >>

Turn Signals koncert // Hunnia Bisztró

A budapesti Turn Signals zenekar 2015-ben alakult. Zenéjükben a Doves és a Black Rebel Motorcycle Club keveredik egy kis new wave-vel. A jó kritikákat kapott ‘Duck And Cover’ című első nagylemezük 2017 tavaszán jelent meg. 2022-ben új klipekkel jelentkeztek ‘Start Again’ és ‘Tidal Wave’ címmel.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok pénteken (2023. június 9.)

Dúdolj! Ringass! Táncolj! – családi foglalkozás // Fonó

A Dúdolj! Ringass! Táncolj! egy olyan közeg, ahová mindenki hangulatának, igényeinek, lehetőségeinek megfelelően tud kapcsolódni. Zenével, mondókákkal, ölbéli játékokkal a kisebbek, tánccal, mozgásos játékokkal a nagyobbak, hangszerekkel, hangkeltő eszközökkel mindenki a folyamat részesévé válhat.

Facebook-esemény >>

Kohlhaas // Apertúra – A Perpetuum Manufaktúra

A részvételi színházi előadás kiindulási anyaga Kleist Kohlhaas Mihály című kisregénye, ami 1810-ben jelent meg először. Ahogy Babits Mihály fogalmaz, ez a mű „az igazságkereső ember örökérvényű tragédiája”.

Facebook-esemény >>

Ha vízparti programot kerestek a hétvégére:

Frenk akusztik // Virág Benedek Ház

Frenk stílusát nehéz lenne behatárolni. Nem egyszerűen rock&roll, ennél jóval több: egyszerre érzelmes és dögös, sanzonos és populáris. Zenéjében felfedezhető pár ismerős hatás, de sikeresen vegyítve ezeket, saját stílust tudott kialakítani, amely a koncerteken is visszaköszön. Nagyvárosi éjszakák, David Bowie, Zappa, Elvis, korábbi és legújabb saját dalok, valamint feldolgozások is szerepelnek a koncert repertoárján.

Facebook-esemény >>

Sezlony Lemezbemutató: Szívszakszervezet X Csekefeszt 3.1 (előbuli) // Gödör

A Sezlony együttes második albuma 2023 elején jelent meg Szívszakszervezet címmel, amit most fognak először egyben eljátszani élőben. A friss dalok mellett régi számok és egészen váratlan vendégek is fel fognak bukkanni a koncerten. A koncert után a domonyvölgyi Csekefeszt előbulija vár rátok.

Facebook-esemény >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. június 10.)

ErdőTekergő Túra – Szezonzáró

ErdőTekergő Túra 15-20 szenzomotoros erdei tornagyakorlattal, stresszoldó játékokkal, kincskereséssel és a végén ajándékkal 4-12 éves gyerkőcöknek.

Facebook-esemény >>

Nosztra teljesítménytúra // Márianosztra

Teljesítménytúra négy távon: 40, 30, 20 és 10 kilométeren. Az előnevezés nem kötelező, de a létszámkorlát miatt ajánlott.

Facebook-esemény >>

További csodás kirándulóhelyek a Dunakanyarban:

10 millió Fa VIII. Országos Találkozó és nyílt családi nap

Találkozhatsz a 10 millió Fa közösség drukkereivel, pártolóival, partnereivel, művészekkel. A fákkal együtt érzőkkel. És mindazokkal, akik kedvet éreznek egy színes és eseménydús nyári napon együtt ünnepelni. Fellépő vendégek: Kollár-Klemencz László, Geszti Péter és Váczi Eszter.

Facebook-esemény >>

Dallal a nyárba // Dunabogdány Szabadstrand

Jótékonysági koncerttel, lovagi tornával, légvárral és rodeó bikával várnak titeket a Dunabogdány Szabadstrandon.

Facebook-esemény >>

Társasjátéknap a terézvárosi Rózsa-kertben

Szeretnéd kipróbálni a legújabb, legmenőbb társasokat, ráadásul profi játékmester segítségével? Menj és játssz a Rózsa-kertben, és hívd el a családtagjaidat, barátaidat is!

Facebook-esemény >>

Jóga a Budapest Parkban Jordán Adéllal

Jógázzatok egy órát a Budapest Park Dzsungelében Jordán Adél színésznővel!

Facebook-esemény >>

Jónás Kézműves Vásár a Bikás Parkban

A kacsás tó partját ezúttal igazi kézműves alkotók és művészek veszik birtokba, ti pedig egész nap kedvetekre válogathattok az ékszerek, kerámiák és az „eddig nem is tudtam, hogy erre szükségem van” termékek sokaságából. Az ebédet, hűvös italokat és kraft söröket a Jónás csapata biztosítja.

Facebook-esemény >>

Borvidékek hétvégéje, Monor

Monor, az ezer pince városa június 10-én megnyitja kapuit a látogatók előtt, hogy a Borvidékek hétvégéjén minőségi borokat kóstolhassunk a pincefalu 180 hektárnyi területén. Az ingyenes esemény jóvoltából 22 hazai borvidék kínálatát ízlelhetik meg a látogatók, országosan ismert borászok és a helyi nyitott pincék közreműködésének köszönhetően. Barátságos hangulattal, ingyenes zenei programokkal, gyerekudvarral és helyi termékekkel várják az érdeklődőket a lankás pincegádorok között. Június 29. és július 1. között pedig már a városközpontba invitálják a fesztiválozókat, a Kóstold meg Csehországot! eseményre.

Weboldal >>

A. R. Gurney: Love Letters // Városligeti Szabadtéri Színpad

A Love Letters című kétszemélyes színdarab az amerikai szerző egyik leggyakrabban játszott műve, amely mosolyogtató és könnyfakasztó jeleneteivel a világ számos színházában aratott már hatalmas sikert. Szereplők: Hernádi Judit és Gálffi László.

Facebook-esemény >>

TOK-TOK, avagy hogy pattog a kocka – vígjáték // Váci Dunakanyar Színház

Egy falrengető vígjáték a Váci Dunakanyar Színházban, amely színpadon és filmen egyaránt nagy sikereket aratott.

Facebook-esemény >>

OHNODY akusztik // StÉGSZÍNPAD – Ráckeve

Az Ohnody művésznév alatt alkotó énekes-dalszerző, Hegyi Dóri dalai ezúttal akusztikusan szólalnak meg Tóth Kristóf (Kristoaf) kíséretében.

Facebook-esemény >>

Őstechno Party // Dömörkapu Rengeteg, Szentendre

Három űrtechno DJ vár benneteket a Rengetegben, akik egymás kezéből adogatják át a vezérlő pultot.

Facebook-esemény >>

Félelem és reszketés Las Vegasban // Bem Mozi

Terry Gilliam kultikus alkotását most mozivásznon is megnézhetitek.

Facebook-esemény >>

Little G Weevil / Cooking The Blues szólókoncert és bluesvacsora

Az International Blues Challenge győztes énekes-gitáros-dalszerző egy fantasztikus szólókoncerttel, rengeteg sztorival készül erre az estére, ahol a 5 fogásos vacsora mellett baráti beszélgetést is folytathattok vele.

Facebook-esemény >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. június 11.)

ReMarket június

Nem használt vagy megunt jó állapotú holmik eladása-csereberéje az újrahasznosítás és fenntarthatóság jegyében.

Facebook-esemény >>

Bolhapiac x Gyerekplacc x Cseresznyevásár

Júniusban rendkívüli lom-mentő bolhapiac készül, ugyanis a Hunyadi tér programjához társul a Gyerekplacc és egy cseresznyevásár is.

Facebook-esemény >>

Keressetek fel egy virágzó rózsakertet a hétvégén:

Makers’ Market – Fény Utcai Piac

Június 11-én, újra várnak titeket a Fény Utcai Piacon több mint hatvan hazai alkotó rengeteg gyönyörű tárgyával. A legszuperebb hazai designerek alkotásai mellett akusztikus koncertekkel és finomságokkal is készülnek, melyekről a piac vendéglátóhelyei mellett kis kézműves gasztroműhelyek gondoskodnak.

Facebook-esemény >>

Epreskerti mesék

Rendhagyó, 2 órás sétára invitál június 11-én is az Imagine. Mindhárom napon 10:00-kor és 12:30-kor kapcsolódhattok be ugyanis az eldugott, mesebeli Epreskert meséibe. Ezen az alkalmon a séta élménye, a sétavezető magyarázatai és a színészi játék fonódik össze és egyfelvonásos, időutazó sétaszínház keretében nyújt bepillantást az Epreskertbe. Ne lepődjetek meg, ha belebotlanátok Jókai Mórba, Stróbl Alajosba vagy épp Sisibe!

További infók >>