45+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2023. április 20-23.

Áprilisban is számtalan izgalmas hétvégi program vár benneteket Budapesten: terasznyitók, koncertek, workshopok, filmvetítések, kiállítások, séták, túrák, családi programok, piaci élmények és most szombaton lesz a Föld napja is.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Pontoon ~ Nyitó Fesztivál 2023 (csütörtök-vasárnap)

Immáron 8. alkalommal dobhatja le a horgonyt a Pontoon a Duna-parton. Ez alkalomból tartsatok velük hétfőtől vasárnapig egy kis önfeledt táncra, koccintásra, láblógatásra és a naplementékben gyönyörködésre a Lánchíd pesti oldalán, a déli pillérnél!

Budapest Makett – Összerakjuk Budapestet! (csütörtöktől)

A Budapesti Tavaszi Fesztivál BP150 programsorozata részeként április 20. és május 2. között, a margitszigeti Kristály Színtérben kerül kiállításra az 1976-tól kezdődően majd’ 20 éven keresztül épített, 1:500 léptékű Budapest-makett. A fából készült közel 180 négyzetméteres makett utaztatása nehézkes, hozzánk hasonló földi halandók számára átlagosan egy évtizedben csak egyszer nyílik lehetőség megtekintésre, úgyhogy, ha nem akartok lemaradni a városépítészeti kuriózumról.

tavaszkert Dísznövény Szakkiállítás és Vásár (péntek-vasárnap)

Április 21. és 23. között virágba borul a Budai Arborétum és a MATE Budai Campusának parkolója, belső terei. Az ország más-más részeiről érkező kertészetek növénykínálata mellett kerti dekorációk, gasztrokiállítók, workshopok, gyerekfoglalkozások, vezetett séta és biokert-látogatás várja az érdeklődőket.

Tulipánszüret a Dunakanyarban (péntek-vasárnap)

60 ezer tulipánvirág között tölthetitek a hétvégéteket Vác és Kosd között a TulipGardenDunakanyar területén, ahol 31 fajta közül választhattok a szüreti időszak alatt.

Sakura ünnep // ELTE Füvészkert (szombat-vasárnap)

Idén április 15-16. és 22-23. között tartják meg az ELTE Füvészkert éves eseményét, a Sakura ünnepet. A négynapos rendezvény a japán cseresznyefa áprilisi virágzásához, valamint Japán tradicionális ünnepéhez, az Ohanamihoz kapcsolódik, melynek során pokrócokon piknikezve gyönyörködhetünk a virágzásban.

Gázgyár Jam (szombat-vasárnap)

Ritka eseménynek lehet tanúja, aki április 22-23-án Óbudára látogat: a Gázgyárnál átadásra kerül az ország legújabb legálfala, amit közel 40 meghívott vagy nevezés útján beválogatott hazai, valamint külföldről érkező graffitiművész fog két napon keresztül felavatni. A rendezvény ingyenesen lesz látogatható, mely az élőfestés mellett zenés és táncos programokkal egészül ki, illetve a fiatalabb generációk számára festőworkshoppal is készülnek.

További ingyenes programok Budapesten:

Hello Buda nyitóhétvége (szombat-vasárnap)

Finom falatokkal, hűsítő és melegítő italokkal, illetve egy csodálatosan felújított udvarral várnak benneteket a Hello Buda nyitóhétvégéjén.

Telekom Vivicittá (szombat-vasárnap)

A Telekom Vivicittá 2023-ban is egy egész hétvégés futóünnep lesz, ahol az egész család mozoghat. Szombaton a rövidebb, vasárnap a hosszabb távok szerelmesei indulhatnak.

Wekerlei Garázsvásár Fesztivál (szombat-vasárnap)

Szombaton 65 wekerlei udvarban 300 árus várja a kincskeresőket, sőt az udvarok fele vasárnap is kinyitja kapuit a vásározók előtt. Szombaton mesemondó kuckóval és bábjátékkal is találkozhattok a wekerlei udvarok között barangolva, és mindkét napra készülnek workshopokkal kicsiknek és nagyoknak. A vásár szabadon látogatható, a workshopokra jelentkezni pedig külön Facebook-eseményben tudtok majd.

Budapesti programok csütörtökön (2023. április 20.)

Gozsdu Montmartre

Április 20-tól minden csütörtökön 11 és 18 óra között a Gozsdu Udvarba költözik a Montmartre. Az egyedülálló programsorozat az élő alkotás örömén keresztül, a Montmartre-i hangulatot megidézve elhozza Budapest szívébe a művészetek világát, ahol profik és kezdők egyaránt jól megférnek egymással.

Los Orangutanes // Kobuci

Április 20-án hivatalosan is megnyitja a szabadtéri majomszezont némi örömzenéléssel a Los Orangutanes csapata. A Kobuciban megrendezett koncerten igazi latin-amerikai hangulatra számíthattok, a Kelet-Európában unikumként életre hívott 10 tagú magyar, perui és uruguayi csapat jóvoltából.

Marton Szabolcs: KVARK – A mulandóság szimfóniája, audiovizuális koncert

Április 20-án, a Budapesti Tavaszi Fesztivál nyitó estéjén egy különleges crossover produkciót láthatunk a Margitszigeten. A KVARK Marton Szabolcs egyedülálló koncertje: tanulmány a mulandóságról. Az előadáson a 12 fős zenekar szimfonikus hangzással, effektekkel és képi tekintetben kivételes mapping vetítéssel együttesen egy olyan világot hoz létre, amely magával ragad, a koncert végén pedig nehezen ereszt.

Nyitva! Fesztivál – Berber Budapest popup záró

A Berber popup április 22. után állandó helyszínként megy tovább változatos programokkal és sok-sok szép szőnyeggel. Menjetek koccintani, nézelődni, éjszakába nyúlóan beszélgetni! A bulin szuper natúr borokat fogyaszthattok a Dorado jóvoltából.

Budapesti programok pénteken (2023. április 21.)

Terasznyitó az Üregben

A jó idő beköszöntével újra adott a lehetőség, így kipakolják a teraszt, no meg a kiváló óriástársasokat, begyújtják a grillt és folyhat a friss csapolt sör a Fehér Nyúl Taproomban.

Házibuli // Bem mozi

A klasszikus romantikus vígjáték 1980-ból, Sophie Marceau főszereplésével a Bem Moziban.

Az esti levezető előtt sétáljatok egyet a Tóth Árpád sétányon:

Solére III // Dürer Kert

Solére három éve áprilisban jelentette meg első dalát Köztünk Liliom címmel majd hamar átlépett minden küszöböt. Most pedig ünneplésre hív titeket, hogy megálljon egy pillanatra a jövő kezdete előtt.

Bagatel / Lukkas Few // Úri Muri

Pénteken 22 órától a belváros szívéből messzi tájakra kalauzolnak el benneteket, ahol törzsi ütemek várnak.

BOTB 1983 CLASSICS SPECIAL // Toldi

Kerek 40 évet mehettek vissza az időben. Itt lesz 1983, ami a fellépő Beat on the Bratos DJ-k szerint az egyetemes popzenetörténelem legjobb éve volt.

Programok Budapesten és környékén szombaton, a Föld napján (2023. április 22.)

BREAD’N’BREAKFAST – élőzenés brunch a teraszon korán kelőknek

Egy napsütéses brunchra invitál titeket a nor/ma grand, ahol a zenei aláfestésről Nagy Melissza gondoskodik.

GRUND piac

A GRUND piacon a gyerekeket játszótér, a felnőtteket hazai termelők várják a legfrissebb árukkal. Mindezek mellé a Grund hamisítatlan hangulata és a pultban kapható italok teszik különlegessé a szombat délelőttöt.

95 éves a Zuglói Japánkert

Ha egy kis egzotikumra vágynánk, akkor nincs más dolgunk, mint Zugló felé venni az irányt, hiszen Április 22-én egész napos programsorozattal ünnepli 95. születésnapját a Zuglói Japánkert, melynek keretén belül félóránként kertészeti vezetéssel, szakmai előadásokkal, izgalmas workshopokkal, valamint növényvásárral várják az ünnepi sereget.

Budapest teli van faluval – Felolvasószínház a Radnóti Színház művészeivel

Irodalmi piknikre invitálják az érdeklődőket a Gellért-hegyi Filozófusok kertjébe a Radnóti Színház művészei április 22-én, 10 és 14 órai kezdettel. A kétórás eseményen Budapestről, a budapesti életérzésről, a városhoz kapcsolódó történetekről szóló szövegek kelnek életre.

Föld napja a Normafán – játékos erdei séta a legkisebb természetbúvároknak

A másfél-kétórás erdei séta alkalmával az ÖSVÉNY Oktatóközpont munkatársai vezetnek titeket végig egy természetismereti úton, ahol állomásonként játékos feladatokkal mutatják be a minket körülvevő növény- és állatvilágot.

Korona túra Csobánka felett

Csobánka szépséges vidékére csábítanak titeket, hogy bejárjátok a község feletti sziklakorona csúcsait. A túra során meglátogathatjátok a Kevélyeket és az Oszoly tetejét is.

Kirándulásból sosem elég, válasszatok egy hangulatos helyszínt tavaszi gyűjtésünkből:

I bike Budapest bringás felvonulás

A Föld napja alkalmából április 22-én úgy tekerhettek át a fővároson, ahogy máskor nem lehet. Az I bike Budapest örömtekerése egyben demonstráció egy olyan Budapestért, ahol mindenki biciklire tud ülni. Találkozó 16 órakor a Hősök terén, majd 18 órakor közös bringaemelés a margitszigeti Alsó-nagyréten.

Felelős Gasztrohős a Ligetben

Kézműves és edukációs foglalkozással várják a kicsiket és nagyokat. Szezonális évkörrel, fakorongos terményválogatóval, hazai terményeket bemutató szenzoros kitalálóssal és sok más egyéb játékkal készülnek.

Ejtőzzetek egyet Budapest leghangulatosabb teraszai egyikén:

BKM Nyílt Nap

A múlt, jelen és jövő találkozása, ahol a hulladék a tiszta, fenntartható, zöld főváros életében igazi érték. Less be a Budapesti Közművek kulisszái mögé és járd be a Hulladékhasznosító Mű rejtett világát, a regisztrációhoz kötött, vezetett létesítménylátogatások keretében és ismered meg az itt dolgozók mindennapjait.

DE MARKT tavaszköszöntő

Ami valakinek már értéktelen, másnak lehet a legnagyobb kincs is, főleg egy olyan korszakban, amikor különböző okok miatt egyre inkább fordulunk a másodkézből vagy nem is beszélve az egyedi, kézzel készített termékek irányába.

Szent György-napi sokadalom, vásár és művészeti találkozó – az Óbudai Waldorf Iskola tavaszünnepe

Az Óbudai Waldorf Iskola birtokba veszi a Fő teret, s az ország számos Waldorf Művészeti csoportja, intézménye képviselteti magát, hogy muzsikával, tánccal, kézműves kirakodóvásárral s az óriás sárkány legyőzésével köszönthessétek a tavaszt.

Badacsony New Yorkban

Április 22-én újra Budapestre költöznek a Badacsony közkedvelt borászatai, hogy kitűnő boraikkal örvendeztessék meg a budapestieket. Az idén 12. alkalommal megrendezett eseménynek a New York-palota ad otthont, azon belül pedig a Róma terem. Csapjatok le a jegyekre és koccintsatok egyet (kettőt)!

Love Festival, Vál

Április 22-én a szeretet kerül főszerepbe a monumentális Szeretet-szobor lábánál, Válon. A műalkotás a Haraszthy Pincészet területén található, korábban azonban a 2015-ös Burning Man fesztiválra készítette el Alexander Milov. A szobor annyira megtetszett egy házaspárnak, hogy megvették, majd 2017-ben elhozták magyarországi birtokukra. A szobor avatását egy nagyszabású esemény, a Love Festival övezte, amely azóta is nagy sikernek örvend az érdeklődők körében. A program 14 órakor kezdődik és este 10 óráig tart, a jegy megváltásával pedig a látvány mellett némi gasztronómiai élményben is részünk lehet.

Barkóczi Noémi, Hó Márton és a Jégkorszak // Akvárium, Kishall

Egy csodálatos együttállás, közös hálószobapopos élmények, egy nagy visszatérés, mindez a Föld napján. Barkóczi Noémiék egyetlen tavaszi koncertükön a hosszabb kihagyás után újra aktív Hó Márton és a Jégkorszak zenekarral állnak színpadra.

DOORS Emlékzenekar · „Waiting for the Sun” album 1968 // Muzikum

A 2023-as évre egy különleges koncertsorozattal készül a 30 éves Doors Emlékzenekar: ebben az évben minden Muzikum klubkoncerten egy–egy The Doors albumot hallhat a közönség. Ezen az estén a harmadik, Waiting for the Sun lemezen hallható dalok kerülnek sorra, ezen túl még „bonus track” számok és a megunhatatlan slágerek is felcsendülnek.

TIMUR LENK HOMEFOGLALÁS 3.0 // Gödör

A hajléktalanszállótól a Honfoglalásig: 30 év egy éjszakába sűrítve, a gyötrelmes szegedi kezdettől a világhírig.

APERTÚRA – Ricsimicsinájjunk Földnapi ÖrömKaraoke, de mindenesetre Elzenélős Közösségi Program

Feldolgozások és egy-két saját nóta, ameddig a szem ellát és számtalan neves, legalábbis érdekes fellépő, olyanok, mint László Dorina, Egerházi Kende, Borsányi Dániel, Mátó Gergő, Viktor Balázs, Horváth Szabolcs, Formán Bálint, Benkó Bence és persze Urbán Richárd.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. április 23.)

A Szerelem Bolondjai – séta a Farkas-völgyben

Jókai kedvenc, vadregényes völgyében kaptathattok fel, megtudhatjátok hol volt anno a legendás Szerelem Bolondjai és az Ördögorom csárda, lesétálhattok az egykori meditációs úton az Úti Madonna kápolnáig, belekukkanthattok a Farkas-völgyi víznyelőbarlangba. A kirándulás végén vár titeket Auguszt Arató Auguszta az Auguszt cukrászdában, mesél a cukrászdinasztia életéről, és kaptok egy kis kóstolót is.

Tavaszi zsongás a Várkert Bazárban – Kézműves foglalkozások és aktivitások

Egész napos tavaszköszöntő családi rendezvény zenével, bábszínházzal, kézműves foglalkozásokkal, gyerekkönyv-vásárral, interaktív játékokkal és tavaszi karikatúra készítéssel.

Egy hangulatos séta is szuper hétvégi program lehet:

Mad Garden Buda Kutyabarát Vásár és Piknik

A Mad Garden Buda nyitóhétvégéjének vasárnapján kézműves kellékek, kutyás termékek beszerzésén túl az érdeklődők megoszthatják egymással a kutyás városi lét tapasztalatait és a hangulatos kerthelyiségben két- és négylábú barátaik, valamint finom italok társaságában egy igazán kellemes vasárnap délutánt tölthetnek el.

Brunch x Gardróbvásár // Greenhabit

Ezen a napon nem csak online görgethetsz a SZEKRÉNY csoportban igazi kincsek után vadászva, hanem a greenhabitben, mimosával a kezedben pásztázhatod a vállfákat. Az eseményre a csoport alapítói Farkas Rea és Csík Melinda illetve Kászonyi Dorka, Mádai Vivien, Odett, Marge, Eke Angéla, Horváth Patrícia és Török Noémi hozzák magukkal ruháikat.

Pattanj nyeregbe – Családi vasárnap és játékos, biciklis oktatás a Velo Budapesttel

Az egy órás program során gyakorlati feladatok segítségével szerezhet magabiztosságot és kerékpáros tudást 6-99 éves korig minden résztvevő szakképzett városi bringás oktatók vezetésével.

Roger Waters // MVM Dome

Roger Waters This Is Not A Drill elnevezésű turnéjának európai állomásaihoz érkezett, április 23-án pedig az MVM Dome színpadán lép fel a nagyközönség előtt. A koncerten várhatóan 20 dal csendül fel Pink Floyd és Roger Waters klasszikusaiból, de az énekes-gitáros legújabb dala, a The Bar is hallható lesz.

