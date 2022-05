50+ fantasztikus hétvégi program Budapesten – nem csak gyereknapra

Ismét temérdek szuper hétvégi programmal vár bennünket Budapest. Összegyűjtöttük nektek a legizgalmasabbakat!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Május 26. és 28. között 3 napos örömünneppel készül 2. születésnapjára a macskaköves utcában megbújó Zengő Bár. A hacacárénak az időjárás sem szabhat határt: jó idő esetén a terasz, rossz időben a pince vár majd bennünket szívélyes vendéglátással. Első napjukon mindent megtudhatunk Tokajról sörök, borok, ginek, illetve Katona Csaba gasztrotörténész szakmai előadása által, a következőn pedig Etyek-Budát, azon belül is az Anonym Pincészet nedűit töltik a poharunkba, de csak rögtön azután, hogy bemutatták, milyen is a pezsgőbontás. Harmadik napjuk méltóképp teszi fel az i-re a pontot, hiszen kifulladásig tartó koktélpartyval csábítanak mindannyiunkat a Krúdy utcába.

A Sétafesztivált évente más-más tematikával, változatos programokkal rendezi meg a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület. 2022-ben a divat, az öltözködés és a dizájn áll a séták középpontjában. Ebbe bele férnek a hagyományos múzeumi séták, a korábbi híres nagyáruházak, a divatmárkák emblematikus helyei is.

Május 26-án megnyitja kapuit sokak kedvenc sörfesztiválja, amit joggal nevezhetünk a kraft sörök éves seregszemléjének. A Dürer Kertben megrendezésre kerülő KRAFT ugyanis a hazai sörpiac szereplői mellett külföldi neveket is felsorakoztat. A laza hangulatú eseményt koncertek és DJ-setek kísérik.

A péntek este urbanisztikai elmélkedések várnak, míg szombat este egy közös Bródy utcai éneklős vonulással búcsúzhattok a Bródy utca szomszédságélénkítő projekttől, ami egy jazzkoncertbe torkollik majd.

A VIII. Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválnak ezúttal is Gödöllő és annak is barokk stílusú kastélya, a Gödöllői Királyi Kastély ad otthont május 27-e és 29-e között. A fesztivál keretében a legnagyobb figyelmet a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Filmszemle, illetve a Kárpát-medence Természeti Értékei Filmszemle kapja, melyekre több száz pályázat érkezett. A mozgókép mellett a zenén is nagy hangsúly lesz: a látogatók élőben élvezhetik Radics Gigi, Szakács Sziszi és a Dirty Slippers koncertjét, utóbbi együttes ráadásul az új albumát is bemutatja a közönségnek.

Két év kihagyás után idén május 27-29. között kerül megrendezésre a Millenárison az OTP Bank Gourmet Fesztivál. A jubileumi eseményen biztosan ott lesz a hazai gasztronómia krémje, így hazánk legjobb éttermei, cukrászdái, borászatai, sör- és pálinkafőzdéi is felvonulnak. A hatalmas szabadtéri kóstolón biztosan nem maradtok éhesen, miközben pedig még edukálódhattok is a gasztronómia témakörében, hiszen a Gourmet Akadémia helyszínén sztárséfek segítenek elsajátítani különböző fogásokat. Az esemény idén pont gyereknapra esik, ezért programok tekintetében nekik is készülnek különböző meglepetésekkel.

Az idei évben május 27. és 29. között, immáron 14. alkalommal rendezik meg az V. kerületi Önkormányzat együttműködésével létrejött Belvárosi Fesztivált. A főváros szívében, összesen hat különböző helyszínen (Szabadság tér, Erzsébet tér, Zrínyi utca, Vigadó tér, Bástya park, V.30 Belvárosi Sportközpont) állítanak fel színpadokat, ahol a változatos könnyű- és világzenei koncertek mellett irodalmi eseteket és táncelőadásokat is tartanak.

Szintén Pilisborosjenő felé kell vennetek az irányt, ha egy kis nagycsaládos fesztiválhangulatra vágytok. Május 27-29. között a Pilisi Parkerdőben, az egri vár másolata mellett rendezik meg ugyanis a Szeláví! Fesztivált, ahol a természet lágy ölén biztosan lesz majd zene, tánc, irodalom és utánozhatatlan piknikhangulat is. A nyárindító ökofesztivál családi programnak sem utolsó, erre utal többek között az is, hogy az eseményt pont a gyereknapi hétvégére időzítették. A kicsiknek gyerekprogramokkal, a nagyobbaknak pedig zöld beszélgetésekkel, workshopokkal, vásárral és koncertekkel készülnek, változatos fellépőkkel.

Itt megismerhetitek Mexikó egyik legmutatósabb, de kevés fajszámú, igen dekoratív nemzetségét az Echinocactusok-ét, magyarán a Sünkaktuszokat. Mindezek mellett természetesen helyet kapnak a hazai kaktuszgyűjtők féltett kincsei, több száz kaktusz és pozsgás ritkaság Amerika és Afrika egzotikus tájairól, valamint a fán lakó növények képviselői a levélkaktuszok és a szomjazó művész broméliák a Tillandsiák is.

Gyermeknapi forgatag a Béke tér hátsó árnyékos részén. Kisvasúttal, a népi játékokkal, a kosaras körhintával, a kézműves foglalkozásokkal, az arcfestéssel. Az idei év újításaként színpadi programokkal is várják a gyermekeket.

Két év szünet után a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat újra megszervezi az ingyenes Városligeti Gyermeknapot. Vagány sportprogramok, számítógépes játékok, kvízek, vetélkedők, koncert, tánc és színház is vár titeket.

Az idei gyereknapi hétvégén május 28-án és 29-én újra minden a gyerekeknek és a gyerekekről szól a Vasúttörténeti Parkban. Interaktív programok, közlekedésbiztonsági bemutatók, valamint környezetvédelmi és fenntarthatóság témában különféle edukációs játékok fogják szórakoztatni a látogatókat.

Budapest legnagyobb piaci eseménye, ahol az Erzsébet tér ismét egy hatalmas közösségi piaccá változik.

Budapesti programok csütörtökön (2022. május 26.)

Feltétlenül érdemes csütörtökönként, délután 4 és 5 között a Dob utcába tévedni, hiszen ingyenes örömzenével, neves előadóművészek muzsikájával telik meg Carl Lutz emlékműnél található aprócska tér. A klezmermuzsikák mellől természetesen nem hiányoznak majd a film- és musicalslágerek és a népszerű örökzöldek sem.

Saïd Tichiti hosszú ideje él Budapesten, Marokkó mellett Magyarországra is otthonaként tekint. Eredetileg színésznek tanult, de mivel nem volt kedve élete végéig Othellókat játszani Európában, végül a zenében talált magára. A Chalaban zenekar alapítója azonban most gondolt egyet és leporolta régi kardját, meghökkentő stand-up comedyvel rukkol elő, amiben kifejti évtizedes tapasztalatait rólunk, magyarokról.

Egy év szünet után május 26-án újraindul a csónakázás a Városligetben, avagy végre kikötnek a csónakok a mintegy 16 ezer négyzetméteres Városligeti-tavon.

Élő dj settel, nápolyi pizzákkal és különleges koktélokkal várnak benneteket Zsiráf Buda teraszán.

A Pontoonon újra felcsendülnek a legjobb Muriel-dalok és kis szerencsével még a készülő új lemez dalaiból is elcsíphettek egyet kettőt.

Budapesti programok pénteken (2022. május 27.)

A Hulåble iszik egy jeges limót és hátradől kicsit a Kabinban, ahol Richard Godollei és Lonca szettjén lazulhattok organic house és nu disco dallamokra.

Quentin Tarantino klasszikusa, mely Jackie Brown (Pam Grier), a kalandos előéletű légikisasszony élete utolsó, de legnagyobb dobását meséli.

Egy estére a legnagyobb hazai reklámügynökségek ismét megnyitják irodáikat, ahol különleges programokkal várnak! Az ügynökségi programok után, 22 órától a Reklámzaj különleges afterpartijával zárjuk az estét a Terminálban. Programok: https://ugynoksegekejszakaja.hu

Havi LavaLava menet a vén Duna pesti oldalán: friss és régi house és disco a hajódekken.

Pénteken napjaink legnagyobb slágereivel vár Benneteket Regan Lili, VIRUS, Nikita és Subpop.

Stranger Things új évadának premier partyja. Pörgesd le a részeket majd este bulizz Quixotic-al az Upside Downban, aki idén 4. éve hozza el a Budapest Parkba az ország legmenőbb 80s/retrowave buliját.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. május 28.)

Ingyenes zenei családi nap a Fesztiválzenekarral. 11-től óránként kezdődnek a gyerekeknek és felnőtteknek is szóló zenei programok, emellett kézműves foglalkozásokkal, néptánccal, játékokkal is várnak titeket.

Május 28-án kerül megrendezésre a Park első saját szervezésű jótékonysági futóeseménye a Margitszigeten. Ez több, mint egy sport megmozdulás; az esemény egy jó ügy érdekében valósul meg, ugyanis a Margitszigeti Atlétikai Centrum integrációs sportnapjára csatlakozik rá, és minden nevezési díjjal a Pető Intézet Alapítvány munkáját támogatjátok. Nem kell, hogy profi sportember legyél, a kiírt táv teljesíthető futva, kocogva, gurulva, vagy akár sétálva, táncolva, a lényeg, hogy közösen, együtt – Parkként, egy nagy közösségként.

Gyermeknappal egybekötött nyílt napra várják a városi közlekedés szerelmeseit, a járműrajongókat, a BKV iránt érdeklődőket a Hungária kocsiszínben.

Ünnepeljétek együtt a jó időt egy felszabadult közös áramlással, hogy ne csak gyakorlás alatt, de még utána is jó sokáig a fellegekben érezhessétek magatokat.

Egy kirándulás mindig szuper hétvégi program:

A Hegyvidéki Önkormányzat és a MOMkult a Gesztenyés kertbe hív mindenkit egy közös kikapcsolódásra. Egész napos programok családoknak, baráti társaságoknak, egyedül érkező érdeklődőknek és klubközösségeknek: játékok, mesék, beszélgetések, koncertek három színpadon, közösségi programok a Gesztenyés kert teljes területén; étel, ital, inspirálódás és lazulás vár titeket.

A séta során megnézhetitek a 16. kerület legújabb attrakcióját, a Sashalom domb tetején épült kilátót, és az ország legnagyobb emlékművét, mely a reformáció 500. évfordulójára készült.

Május 28-tól újra megnyitja kapuit a Közlekedési Múzeum leendő otthona az egykori Északi Járműjavító területén, Kőbányán. A tavaly nagy sikert aratott kiállítás most kétszer nagyobb területen, számos újdonsággal várja a látogatókat. A páratlan ipari helyszínt és a hazai vasút történetét bemutató „Volt egyszer egy Északi… a történet folytatódik” című kiállítás mellett a Múzeum gyűjteményének legújabb szerzeményeit most először láthatják a látogatók. Ikarus buszokkal, ikonikus autókkal, legendás mozdonyokkal, reptéri tűzoltóautóval is várja látogatóit a Közlekedési Múzeum.

Egy budapesti séta hétvégi programnak?

Vegyetek részt Parasztolimpia szórakoztató játékain, egyetek-igyatok finomságokból. Lesznek édességek, ínyencségek, gyerekprogramok, sport. Senki sem fog unatkozni: Darts Pubban Stand up műsor várja a humor kedvelőit, valamint vadonatúj sörének kóstolójával vár a Dreher csapata. Este a kertmoziban a Blöff kerül vászonra.

Hogyan élt Gödöllőn a királyi család? Mennyiben volt más az itteni élet, mint Budán vagy Bécsben? És vajon miért szerette ennyire Erzsébet királyné az itt-tartózkodást? A különleges tárlatvezetés során „Őfelsége” vendégeként járhatjátok be a királyi lakosztályokat, ahol sok más érdekesség mellett a fenti kérdésekre is választ kaphattok.

A Nyakas-hegy az észak-dunántúli borrégió legkeletibb tagjának, az Etyek–Budai borvidék része. A Nyakas-Hegyi Borút és természetesen annak minden borospincéje, présháza és termelője ráadásul izgatottan várja a vidék első borangolójának alkalmát, május 28-át. A pincéket egy 2 kilométeres túra kapcsolja majd össze, melyet gyalogosan és ha kedvünk szottyan, lovasszekérrel, úgynevezett stráfkocsival is bebarangolhatunk. A nyitott pincékben borkóstolóval, borkorcsolyával, szívélyes vendéglátással, helyenként pedig élő zenével és gyerekprogramokkal is kedveskednek a borturistáknak.

Nyissátok a nyári szezont frissítő italokkal, barbecue falatokkal, pingpong-forgóval, kellemes sunset zenei kíséret mellett a breadpit kertjében!

A tavalyi teltházas bulin felbuzdulva elhozzák nektek a Piknik életérzést Budapest legszebb állóhajójára is.

A Keep Floyding legújabb tribute műsora, mely a More Animals at the Gates of Reason viseli, kicsit sötétebb zenei tónusban rezonál korunk történéseire.

A gyönyörű Dunakanyarban, a lakott területektől ideális távolságban, a Duna partján van a barátságos Nomád Bár. Kiegészítve hangfalakkal, dallamos laza zenével, bográcsozással és veletek csodásan indulhat a nyár.

További izgalmas programok a Dunakanyarban:

Vasárnapi, gyereknapi programok Budapesten és környékén (2022. május 29.)

Idén gyereknapon ismét családias sport- és kultúrfesztivált rendeznek a hűvösvölgyi Nagyréten.

Az ország valamennyi hivatásos tűzoltólaktanyája és őrse, a csatlakozó önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok, kiállítóhelyek, valamint a budapesti Tűzoltó Skanzen várja az érdeklődőket, a bátrakat és kevésbé bátrakat, hogy szirénázó szerkocsik, próbariasztások, és a bevetési védőruha felhúzása során mindenki átélhesse, milyen lehet tűzoltónak lenni.

Kerékpárúton tekerhettek Lábatlanra, ahol a Dunamenti Ökocentrumnál lesz az első megálló. A látogatás után irány a Malom-völgy. Útközben még a Tardosi-lombkorona tanösvényt is végigjárhatjátok. A Malomvölgyi-tónál megpihenhettek, ehettek-ihattok, majd újra kerékpárra pattanva vissza a kiinduló pontunkra.

További lombkoronasétányokat itt találhattok Magyarországon:

2022-ben III. alkalommal rendezik meg a “Gyere fel a Prédikálószékre” teljesítménytúrát. Találkozzatok 2022 május utolsó vasárnapján a Visegrádi-hegység 639 méteres csúcsán a Prédikálószéken 9-12 óra között!

Május utolsó vasárnapján, azaz a Gyereknapon kifejezetten a gyerekeké a főszerep Budapest Tengerpartján, ahol egy, az Óperenciás tengeren innen és az Üveghegyen túl is egyedülálló környezetben tölthetik el az apróságok ezt a jeles napot.

A Cifra Palota azokat a családokat várja, amelyek aktívan és kreatívan, tartalmas kulturális programokkal szeretnék megtölteni a vasárnap délelőttöt. A színpadon zajló zenés tánc- és meseelőadások, valamint az előcsarnok többi területén megrendezett zenei és kreatív foglalkozások, készségfejlesztő programok és játékok kapcsolódnak a programsorozat heti témájához és a Müpa más előadásaihoz.

További gyereknapi programokat itt találhatsz:

A Városliget közepén, a majálisok, vurstlik és múzeumok földjén a Magyar Zene Háza is tárt karokkal és nyitott kapukkal várja gyereknapon a családokat. A főszerep természetesen a nagyszerű muzsikáé lesz – amely a Makám koncertjét jelenti.

Kulturális programok kicsiknek és nagyoknak, Bauhaus városi séta és izraeli finomságok egész délután. Hamisítatlan izraeli fesztiválhangulat sok zenével és zárásként Regev Hod koncerttel a Szent István parkban.