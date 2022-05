Ingyenes programokkal, számos helyszínen vár Budapest szabadtéri fesztiválja májusban

2007 óta hatalmas sikernek örvend Budapest egyik legnagyobb ingyenes fesztiválja, a BelFeszt. A fesztivál az elmúlt két évben elmaradt, de idén visszatér, és egy új helyszínnel is bővült, ennek köszönhetően még több koncerttel és kulturális programmal várják az érdeklődőket.

Az idei évben május 27. és 29. között, immáron 14. alkalommal rendezik meg az V. kerületi Önkormányzat együttműködésével létrejött Belvárosi Fesztivált. A főváros szívében, összesen hat különböző helyszínen (Szabadság tér, Erzsébet tér, Zrínyi utca, Vigadó tér, Bástya park, V.30 Belvárosi Sportközpont) állítanak fel színpadokat, ahol a változatos könnyű- és világzenei koncertek mellett irodalmi eseteket és táncelőadásokat is tartanak.

A Hello Piac és a Nem Adom Fel Alapítvány összefogásával május 28-án és 29-én még piacozni is tudtok az Erzsébet tér területén, a Piacok Napja elnevezésű eseményen ugyanis több bódé is kint lesz, így alakítva közösségi piaccá a teret.

A Belvárosi Fesztivál 2022-es programja

2022. május 27. péntek

Nagyszínpad – Szabadság tér

16.00 GranCanada

17.00 Kéknyúl

18.30 Aurevoir

20.30 Bagossy Brothers Company

Világzenei színpad – Erzsébet tér

15.30 Belvárosi Cigányzenekar

16.30 Centrum Młodzieży Band (Krakkó)

18.00 Kiss Kata zenekar

20.00 M.É.Z. zenekar és az Erin sztepptánckar

Nosztalgia színpad – Zrínyi utca

16.00 Korda Gyuri és Balázs Klári

17.00 Szandi

18.00 The Bits – Beatles emlékzenekar

Kortárs irodalmi zenés színpad – Vigadó tér

18.00 Libikóka zenés irodalmi est

19.00 Mistral Együttes

20.00 GRAMI-Závada: Jazz és vers

2022. május 28. szombat

Nagyszínpad – Szabadság tér

15.30 Los Orangutanes

17.00 Platon Karataev

18.30 Ivan & the Parazol

20.30 Péterfy Bori & Love Band

Világzenei színpad – Erzsébet tér

13.00 Lohrcapelle (német)

13.30 Lipa Folklóregyüttes (szlovák)

14.00 Roszica néptáncegyüttes (bolgár)

14.30 Méhkeréki néptáncegyüttes (román)

15.00 Koprive horvát tamburazenekar

15.30 Görög zenekar

16.00 Krakowiacy néptáncegyüttes (lengyel)

16.30 Roma

18.00 No Sugar (Gyergyó)

20.00 Kerekes Band

Nem Adom Fel Alapítvány – PIACOK NAPJA

Nosztalgia színpad – Zrínyi utca

16.00 Homonyik Sándor

17.00 Kovács Kati

18.00 Egri Péter és a Mystery Gang

Kortárs irodalmi zenés színpad – Vigadó tér

16.00 Divatbemutató- Hampel Katalin, zenél: Sasvári Sándor

17.00 Belvárosi Ütőegyüttes

18.00 Kárpáti Dódi Priváti Projekt

19.00 Kollár-Klemencz Kamarazenekar

20.00 Vecsei H. Miklós és barátai

2022. május 29. vasárnap

Nagyszínpad – Szabadság tér

17.00 Mörk

18.30 Blahalouisiana

20.30 Irie Maffia

Világzenei színpad – Erzsébet tér

16.00 Nemadomfel Együttes

17.00 Felleng

18.00 Bilja Krstić

20.00 Csík János és a Mezzo

Nem Adom Fel Alapítvány – PIACOK NAPJA

CSALÁDI NAP – Szabadság tér

10.00 Alma együttes

11.00 Kőhalmi Ferenc: Ferenc vagyok bűvész-zenés koncertje

állatsimogató

arcfestés

Molyolda régi idők játékai

bakonyi fajátékok

kosaraskörhinta

Pici piac

CSALÁDI NAP – Bástya park

15.00 Boka Gábor – János vitéz

16.00 Flóra&Bálint akusztikus koncert

Belvárosi Közösségi tér – Kézműves foglalkozás

