Fesztelen hangulat és színes programok várnak a város legnagyobb tetőkertjében idén nyáron

A Westend Tetőkert egy különleges közösségi hely, ahol bármikor szabadon jógával indíthatod a napot, a város zajából kiszakadva megeheted a Westendben vásárolt reggelid vagy ebéded, délután átmozgathatod magad a Westend Workout pályán, majd a nap végét lezárhatod egy jó fröccsel.

A Westend bevásárlóközpont tetőkertje idén nyáron is rengeteg programnak, jótékonysági és kulturális eseménynek ad otthont. A teljesség igénye nélkül május és szeptember között piacok, gasztronómiai események, kiállítások, sportrendezvények és még elektromos rolleres KRESZ-oktatás is várja a látogatókat.

Programok júniusban a Westend Tetőkertben

A nyár első heteiben a felhőtlen dőzsölésé lesz a főszerep. Kezdésnek június 8. és 12. között Cseh Sörfesztiválon vehetnek részt a látogatók, ahol rengeteg cseh sörkülönlegességet és tradicionális ételt kóstolhatnak meg. A következő hétvégén, június 16. és 19. között négy napon keresztül Beer & BBQ Napok várják az érdeklődőket a Westend Tetőkertben, amit aztán június 25-én és 26-án egy újabb Art & Design Market piacozással lehet lefojtani.

Lesz még a nyár folyamán Urban Ride jótékonysági akció, mikromobilitási és jótékonysági nap, ahol többek között egy E-TWOW rollert is nyerhetnek a Tetőkert vendégei! A nyári hónapokban is rendeznek piacokat, és természetesen a gasztronómiának is jut még tér, többek között egy négynapos Gin & Jazz Fesztivál és a Westend Borpiknik keretében.

