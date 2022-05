Gyereknap 2022: Íme a legjobb programok Budapesten és környékén

Összegyűjtöttük a legizgalmasabb, legtartalmasabb hétvégi, gyereknapi programokat 2022-ben Budapesten és környékén. Nektek csak ki kell választanotok a hozzátok illőt! (A legtöbb program ingyenes.)

Többnapos programok a gyereknap hétvégéjén Budapesten

2022. május 28-tól újra látogatható a Közlekedési Múzeum népszerű kiállítása a Volt egyszer egy Északi … a történet folytatódik, amely a Múzeum leendő otthona, az Északi Járműjavító történetét meséli el. A kiállítás az Északi Járműjavítóban karbantartott mozdonyokkal, vasúti járművek modelljeivel és fotókkal, plakátokkal meséli el az ország egykor legnagyobb vasúti műhelyének történetét.

Május 28-29. között ismételten megnyitja kapuit a Sugar! cukorkabirodalma, ahol minden gyerek álma valóra válik. Fagyikelyhekkel, fagyishake-ekkel, friss gyümölcsös süteményekkel, macaronokkal, rengeteg cukorkával és Jelly Beannel várnak titeket a két napos eseményen.

Az idei gyereknapi hétvégén május 28-án és 29-én újra minden a gyerekeknek és a gyerekekről szól a Vasúttörténeti Parkban. Interaktív programok, közlekedésbiztonsági bemutatók, valamint környezetvédelmi és fenntarthatóság témában különféle edukációs játékok fogják szórakoztatni a látogatókat.

Egy budapesti program pénteken (2022. május 27.)

Óriásbuborék eregetés, bohóc és zsonglőr műsor, bőrékszer készítés és akvarell festés és gyerekkoncertek várnak titeket pénteken a Reformáció Parkban.

Családi programok szombaton Budapesten és környékén (2022. május 28.)

Idén is várnak mindenkit a Józsefvárosi Önkormányzat gyereknapjára május 28-án szombaton 11 órától a Kálvária téren. Fellép a Rutkai Bori Banda, a Manócska társulat, a Bogár Muzsika és a Pannabál zenekar is. Napközben minidiszkó, bűvészműsor és népi játszóház is vár benneteket.

Többek közt öko-játékos kalandpálya, újrahasznos kézművesfoglalkozás, bábos, öko-mesekuckó, rajzverseny, közösségi festés és persze gyerekkoncert vár titeket a szigetmonostori faluházban.

Gyermeknappal egybekötött nyílt napra várják a városi közlekedés szerelmeseit, a járműrajongókat, a BKV iránt érdeklődőket a Hungária kocsiszínben.

Csak a Hopp Múzeum kertjéig kell eljönnöd, és itt találkozhatsz a Magyarországon élő mongolokból alakult egyesület tagjaival, akik rengeteg érdekes programmal várnak benneteket: birkacsontból készült mongol társasjátékkal; mongol különlegességekkel, amelyeket a kezedbe foghatsz, némelyiket meg is kóstolhatod; a neved kezdőbetűit is leírathatod régi mongol írással; de a lábaidat is kipróbálhatod mongol táncokban; készíthetsz papírból igazi ruhagombokat; végül hagyományos mongol ruhába bújhatsz és egy különleges fotó segítségével őrizheted meg ennek a szép délutánnak az emlékét.

Vidám és tartalmas családi nap pónilovaglással, kisállatsimogatóval, kincskeresővel és íjászattal.

Doctor Strange dimenziókaput nyitott Budakalászra, amelyen keresztül megérkeztek a szuperhősök a városba. Az összesereglett szuperhős csapat tagjai a gyerekek segítségét kérik a világ megmentésének érdekében. A szuperhősök játékos formában megismertetik szuper képességeikkel a vállalkozó szellemű gyermekeket, akik számos fortélyt ellesve maguk is szuperhős tanoncokká válnak.

A Majorka Bábszínház Pártás Királylány, avagy a király, aki nem akarja férjhez adni a lányát című előadását nézhetitek meg a Margitszigeten.

Ünnepeljétek a gyerekeket, a sportot, a természetet! Lesz mese, játék, zene, főzőverseny is a fóti Somlyó-tónál.

Táncelőadás, táncház, állatsimogató és temérdek más interaktív program vár titeket a Ferencvárosi Művelődési Központban.

Programok gyereknapon Budapesten és környékén (2022. május 29.)

A Cifra Palota azokat a családokat várja, amelyek aktívan és kreatívan, tartalmas kulturális programokkal szeretnék megtölteni a vasárnap délelőttöt. A színpadon zajló zenés tánc- és meseelőadások, valamint az előcsarnok többi területén megrendezett zenei és kreatív foglalkozások, készségfejlesztő programok és játékok kapcsolódnak a programsorozat heti témájához és a Müpa más előadásaihoz.

Május 29-én, a gyermeknapon a 18 éven aluliak díjmentesen utazhatnak a Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton, a vonatok 40-50 percenként járnak, nosztalgiavonat is közlekedik. Az élményekkel teli utazáson kívül Hűvösvölgy állomáson egész nap családi programokkal kedveskednek a látogatóknak.

Lesz kölyök diszkó, gólyalábas trükközés és bűvész attrakció is a Duna-parton.

Két programmal is várnak a Sas-hegyen: az egyik a tájékozódási gyerekfutás , a másik a ligetápoló ötpróba, családi, baráti közösségeknek.

Május 29-én gyermeknapi programokkal – köztük báb- és bűvészelőadással, pénzügyi játszóházzal – várja a legfiatalabb látogatókat a Pénzmúzeum.

Élőszereplős társasjáték és szabadtéri családi játékok várnak a teraszon vasárnap. Színre lép Polipkutya, az Eötvös10 kabalája is.

Színes programokkal várnak minden gyermeket és gyermeklelkű felnőttet a 3K előtti téren. Lesz családi játszótér, kalandjáték, óriás ügyességi játékok, kézműves foglalkozás, csúszdás ugrálóvár, arcfestés és lufihajtogató bohóc is.

A Városliget közepén, a majálisok, vurstlik és múzeumok földjén a Magyar Zene Háza is tárt karokkal és nyitott kapukkal várja gyereknapon a családokat. A főszerep természetesen a nagyszerű muzsikáé lesz – amely a Makám koncertjét jelenti.

Vidám fejlesztőprogramok, amely közben minden kisgyerek megismerkedhet a tűzoltók érdekfeszítő életének csínjával-bínjával.

Ezen a napon minden a mozi szeretetéről szól: gyerek- és ifjúsági filmeket vetítenek; animációs játszóházba és mozitörténeti körsétára lehet benevezni; archív moziplakátokat lapozhattok; a gépészek segítségével időutazhattok a régi mozis formátumok (Super8 / 16mm / 35mm) múltjába.

Kalandos felfedezésre hívnak minden gyerkőcöt május utolsó vasárnapján a Várkert Bazárba. Gyereknap alkalmából kinyílnak a Neoreneszánsz kert képzeletbeli kapui és útnak indulhattok, hogy felfedezzétek az öt kontinens csodáit. A segítőtök nem más lesz, mint Willy Fogg, akivel akadálypályákon, logikai feladványokon kelhettek át úgy, hogy közben felfedezhetitek, mit is rejt a világ.

Aktív családi nap, játékos feladatokkal, kézműveskedéssel, színpadi fellépőkkel, finom csemegékkel és vásárfiával.

A Bok Csarnok C csarnokában Bing Show, bohócműsor és bűvészshow vár titeket. Ráadásul együtt fotózkodhattok, játszattok Bing nyuszival.

Be lehet majd szerezni itt a gyereknapi ajándékokat, lehet kézműveskedni, lesz sok vers és mese, tombola értékes ajándékokkal, a végén pedig a HolddalaNap zenekar dalaira akár táncra is lehet perdülni.

Lesz bohócos színdarab a Mesekocsi Színház előadásában, kincskeresés és a nagy tisztáson népi játékokat próbálhatnak ki az érdeklődők. A gyermekek számára 30 hektár biztonságos mégis vadregényes terület áll rendelkezésre a természet megismerésére és játékra.

Sóskúton mesemusical, Mickey egér-kiállítás és ugrálóvár várja a kicsiket és nagyokat a Karavella Gyereknapján.

Akril festékkel, festővászonra dolgozhattok, melyet a workshop végén hazavihettek, otthon kitehetitek, vagy ajándékba adhatjátok, mint saját alkotásotokat.

Zene, tánc, kézművesség, egész nap fagyival és sütivel, illetve kedvezményes gyermekkönyvvásárral is várnak mindenkit a Virág Benedek Házban.

Kulturális programok kicsiknek és nagyoknak, Bauhaus városi séta és izraeli finomságok egész délután. Hamisítatlan izraeli fesztiválhangulat sok zenével és zárásként Regev Hod koncerttel a Szent István parkban.

Lovaglás, kincskeresés és rengeteg palacsinta vár benneteket Szentendre közelében, a Dömörkapu Rengetegben.

Ismét lesz bolhapiac gyerekeknek a JMMH gyereknapján. Gyere és hozd el megunt játékaidat, könyveidet és add el, cseréld el, vegyél helyette új kincseket!

Mesejáték, gyerekkoncertek, tejbepapi evő verseny is vár benneteket a IV. Tejbegríz Fesztiválon Ócsán, a Templom téren.

Horgászverseny, kenuzás, tűzoltóautó-bemutató, íjászkodás, kézműves és barkácsfoglalkozások és tengernyi más tartalmas szórakozás vár rátok 10-17 óra között a horgásztónál.

Langaléta garabonciások, hüllő és egerészölyv bemutató és persze medvék minden mennyiségben.

Minden résztvevő, aki befizet egy helikopteres sétarepülésre, ajándék repülésen vehet részt a merevszárnyú gépek egyikén, amelyet aznap válthat be a helyszínen. A légi kalandok előtt és után légvárak és kézműves programok, óriásbábok, arcfestők, csillámtetoválók és lufihajtogatók várják a gyerekeket.