30+ szenzációs hétvégi és gyereknapi program Budapesten és környékén – 2024. május 23-26.

Változatos hétvégi programok várnak benneteket Budapesten ezen a héten is. Az események közt találtok koncertet, fesztivált, sétát és gyereknapi programokat is.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál // Kristály Színtér (2024. május 23-25.)

Május 23-25. között ismét igazi margós fesztiválhangulattal várnak benneteket a margitszigeti Kristály Színtéren, ahol a legizgalmasabb könyvújdonságok dedikálással egybekötött bemutatóin, zenés irodalmi esteken, koncerteken és akár kedvenc podcastműsoraitok élő felvételein is részt vehettek.

Weboldal >>

16. Belvárosi Fesztivál PIKNIK (2024. május 24-25.)

Két napon át három helyszínen számos ingyenes koncerttel várnak titeket a belvárosban.

Részletes program >>

MBH Bank Gourmet Fesztivál // Millenáris (2024. május 24-26.)

Május 24. és 26. között idén is több mint 100 kiállító várja a látogatókat a népszerű „országkóstolóra” a Millenárison. A MBH Bank Gourmet Fesztivál minden évben egy központi témát tűz a zászlajára: ezúttal a női energiák uralják majd a gazdag kínálatot. Míg tavaly az új generáció került középpontba, idén a női energiákra fókuszál a Gourmet Fesztivál. A nők, ha úgy tetszik, „felrázzák” ezt a területet, érzékenyen reagálnak a környezeti és társadalmi kérdésekre, egyre nagyobb szerepet vállalnak a gasztronómiában, továbbá fókuszba helyezik a fenntarthatóbb és színesebb jövőt.

Weboldal >>

dm Gyereknap 2024 // Vasúttörténeti Park (2024. május 25-26.)

Vonatimádóknak szinte kötelező program ellátogatni a Vasúttörténeti Parkba május 25-26-án, ráadásul színes programkavalkád is jár majd a vonatos élmények mellé. A színpadon a gyerekek kedvenc előadói váltják egymást, ott lesz az Apacuka zenekar, Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Kovácsovics Fruzsina, Kalap Jakab, mindeközben tucatnyi helyszínen lehet bekapcsolódni az élményprogramokba.

Facebook-esemény >>

Múzeumok Majálisa (2024. május 25-26.)

A Múzeumok Majálisa ideje alatt a Magyar Nemzeti Múzeum épülete és kiállításai díjmentesen látogathatók. Az intézmény parkjában a Tandem-Fényképezés és kerékpározás szabadtéri fotókiállítás kapott helyet, amely a kerékpáros kultúra közel másfél évszázados történetébe ad betekintést. A sátrakban pedig közel 80 múzeummal ismerkedhettek meg az ország minden szegletéből.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok csütörtökön (2024. május 23.)

10 éves az Akvárium Klub Terasz

Május 8-tól visszatért a 10. születésnapját ünneplő Akvárium Klub egyik legjobban várt programsorozata, ahol minden szerdán és csütörtökön különleges zenekarok és DJ-k színesítik a hétköznap estéket a belváros közepén, az Akvárium Teraszon.

Facebook-esemény >>

Bowie Acoustic – Kívánságkoncert // Vírus Café

Izgalmas koncertre készül a David Bowie dalait akusztikus formában előadó Cosmic Maze duó, ahol az lesz az érdekesség, hogy a műsort teljes egészében a nézők szavazhatták meg.

Facebook-esemény >>

Csinibaba Táncdalfesztivál // Budapest Park x Katona József Színház

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén visszatér a Budapest Park és a Katona József Színház közös produkciója! Május 23-án ismét tanúi lehetünk a koncert és a színház határmezsgyéjén létrejövő különleges estének, melynek alapját a Csinibaba című film betétdalai és a 60-as évek táncdalai adják.

Facebook-esemény >>

Pénteki programok Budapesten és környékén (2024. május 24.)

Esti séta a Ligetben – Sötétség és fény játéka

Ha romantikus, péntek esti programot kerestek, jó szívvel ajánljuk a Liget Budapest vezetett, esti sétáit. Minden péntek este 19:30-tól sétavezető kalauzol benneteket az esti fényekkel megvilágított Városliget épített műalkotásai – a Millennium Háza, a Magyar Zene Háza és a Néprajzi Múzeum – között, érdekességek számtalanját felfedve az érdeklődők előtt. Indulás előtt egy pohár welcome drinkkel is kedveskednek a séta résztvevőinek.

Facebook-esemény >>

A. Mozart: Requiem // Szent István Bazilika

Május 24-én, pénteken egyedülálló helyszínen csendül fel Mozart egyik legismertebb alkotása: az ETUNAM Vegyeskar és a Solti Kamarazenekar tolmácsolásában hallhatja a zenekedvelő közönség a zeneszerző utolsó darabját a Szent István Bazilika lenyűgöző miliőjében. A hangverseny este 8 órakor kezdődik.

Tovább az eseményre >>

Egy hangulatos kert fekeresése is szuper hétvégi program lehet:

Marcelito Pomoy, a „kettős hangú” világsztár Budapesten // Tüskecsarnok

A mélyen hangzó baritontól, a mezzoszoprán magasságig emelkedik a filippínó világsztár, Marcelito Pomoy hangterjedelme, egyedülálló, a poptól az operáig számos műfajt felölelő, kettős hangú éneklési stílusa a szegénységből emelte őt a világ nagy koncerttermeibe. Az America’s Got Talent zsűrijét elbűvölte, ahogy a Szépség és a Szörnyeteg duettjét egymaga énekelte, most végre a hazai közönség is megismerheti a „férfi díva” unikális előadását. Marcelito május 24-én a Tüske Csarnokban lép fel, a műfajokon átívelő Ultimate Show sztárvendégeként.

Facebook-esemény >>

A.K.T. Színésznőzenekar // IF Cafe Jazz Club

Kuplékkal, sanzonokkal és sok vidámsággal vár benneteket az A.K.T. Színésznőzenekar a Ráday utcában.

Facebook-esemény >>

The GetNos – Rolling Stones tribute // Muzikum

A The GetNos a Rolling Stones legrégebbi, egyúttal legújabb magyarországi reinkarnációja. A banda számos klubbulin és szabadtéri rendezvényen bizonyította: a Rolling Stones zenéje ma is képes megmozgatni az embereket. A repertoár tartalmazza a nagy slágereket, de május 24-én a Muzikumban a banda új kuriózumokkal is előrukkol.

Facebook-esemény >>

Lead Zeppelin // Kertem

A Led Zeppelin számait játszó tribute együttes ezúttal egy extra kibővített settel érkezik a Kertembe. Előttük egy Mr. Big tribute, a Sister BIG lép színpadra.

Facebook-esemény >>

Beat On The Brats 2020’s indie party // Úri Muri

Egy full kortárs indie buli az Úri Muriban. Ahol bebizonyítják, hogy az aktív nagyöregeken kivül (Foals, AM, Vampire Weekend, …) vannak kiváló fiatalabb zenekarok, akik több figyelmet érdemelnek.

Facebook-esemény >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. május 25.)

Gyereknap a Zöld menedékkel // Kertünk bár és kilátó, Vác

Szeretettel várnak mindenkit 2024. május 25-én a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány gyereknapjára, mely a Kertünk bár és kilátóban kerül megrendezésre. Egész napos programokkal, akadályversennyel, több állomásos kvízzel, tombolával, kutyás bemutatóval készülnek.

Facebook-esemény >>

Gyereknap a Tündérkertben // Soroksár

Színes színpadi programok, kirakodóvásár, kézműves foglalkozás, óriás trambulin, ugrálóvárak, arcfestés, állatsimogató, pónilovaglás, kresz-park, biciklovak, ninja-pálya, logikai játékok, rodeó foci, lufihajtogató bohóc és még megannyi meglepetés és vidámság várja a kicsiket és a nagyokat a soroksári Tündérkertben.

Facebook-esemény >>

Szeder piknik – koncert, hangutazás, jam

Egy különleges titkos piknikre vár titeket Szeder Római-fürdőn egy gyönyörű magánkertben. Lesz sámándobos, hangtálas, énekes hangutazás, piknik, Szeder-koncert és közös zenélés is a tűz körül.

Facebook-esemény >>

Több múzeum ingyenesen látogató ezen a hétvégén is:

#borozzOtt // Törökhegy-dűlő, Vác

#borozzOtt május 25-én, 17 órától, Vác történelmi szőlőhegyén, a Felső-törökhegyi út legvégén, a szőlőben! Egy „új” váci borászat bemutatkozásával indul a szezon: a Törökhegyi Családi Borászat csak a #borozzOtt-on számít újnak; évtizedek óta termelnek szőlőt és készítenek borokat, de itt, a szőlőben most először mutatják meg a Törökhegy egy másik arcát! A Lingvay Pincészet is hoz néhány újdonságot. A helyhez legjobban illő zenékkel idén is djBirdy nyitja a szezont!

Facebook-esemény >>

Szentendre Digital Sunset w/ Low Contrast // Kacsakő Bisztró, Szentendre

Low Contrast különleges DJ-szettjeivel és magával ragadó stílusával gondoskodik arról, hogy a délután/este minden percét élvezzétek a Kacsakő Bisztró különleges szabadtéri helyszínén! Merüljetek el az organic, melodic és progressive house zenében, amely garantáltan felejthetetlen élményt fog nyújtani.

Facebook-esemény >>

Nyitott Főzdék Napja // több helyszínen

Május 25-én ismét szélesre tárják kapuikat a magyar kisüzemi sörfőzdék és bepillantást engednek a nagyközönségnek a sörfőzés rejtelmeibe. Az eseményen részt vevő főzdék országszerte változatos programokkal, főzdetúrákkal és természetesen sörkóstolókkal várják a folyékony kenyér szerelmeseit.

Weboldal >>

OperaCinema // Erkel Színház

Május 25-én a legnagyobb magyar színészsztárok részvételével érkezik az Erkel Színházba az OperaCinema. Az opera és a film keveredik ebben a teljesen újszerű, úttörő produkcióban, mely nemcsak szórakoztat és elkápráztat, de mindezt úgy teszi, hogy az opera műfaját eközben újszerű módon mutatja be. A színpadon zenekar és énekművészek, a filmvásznon olyan csillagok, mint Csuja Imre, Pokorny Lia, Ötvös András és Bogdányi Titanilla.

Tovább az eseményre >>

Braindogs // KOBUCI

Tom Waits zseniális számai, zenéje, őrülete a Braindogs jóvoltából ismét a Kobuci színpadán. A zenekar a zenész egyik születésnapján egyszeri tisztelgésként indult, de olyan elsöprő sikere volt mind a közönség, mind a résztvevők részéről, hogy azóta évente megismétlik az örömzenélést.

Facebook-esemény >>

Fekete Zaj x Bestiarium // A38

Az este folyamán 2 teremben váltva zajlanak majd az események: sok-sok koncert és egy könyvbemutató beszélgetés is vár rátok. Az esemény célja a találkozáson túl a 15 éves Fekete Zaj támogatása is – a belépőkből befolyt összeget az idén 5 napos fesztivál programjának színesítésére fordítják.

Facebook-esemény >>

MOME ZAJ 2024/II

A Mome Zaj május 25-én fülcsemegézni invitálja a nagyérdeműt. A hajnalig tartó ropogást live és dj szettek garantálják. Az ifjú titánoktól az igazi veterán harcosokig képviseltetik magukat a gombtekergetők.

Facebook-esemény >>

Vasárnapi, gyereknapi programok Budapesten 2024-ben

ReMarket – Közösségi bolhapiac és vásár

Az Industrial Lamp Budapest a hónapban két alkalommal is megnyitja udvarát. Május 20-án és 26-án 9-17 óra között a retro, vintage, mid century, népi, ipari, antik bútorok mellett most is számíthattok egyedi holmikra, baráti áron beszerezhető ruhákra, könyvekre, dekor, és háztartási dolgokra, melyet a privát árusok kínálnak.

Facebook-esemény >>

Gyereknap a Virág Benedek Házban

Gyermeknap alkalmából a Virág Benedek Ház átalakul egy nagy alkotó játéktérré. Várnak minden kicsit és nagyot, aki szeretné kipróbálni magát a kézműveskedésben, papírvirágot hajtogatna, zajkeltőt, karkötőt vagy akár textiljátékokat készítene. A nap folyamán lehetőség nyílik olyan különféle játékok, mint ördöglakatok, billenőtáblás játékok, és egyéb ügyességi játékok kipróbálására is.

Facebook-esemény >>

Régi Idők Gyereknapja és II. Újpesti Oldtimer Találkozó // Szent István tér

A Régi Idők Gyereknapja ezúttal is egy időutazással egybekötött szórakozásra invitálja a családokat az újpesti Szent István térre, ahol nem lesz hiány remek programokból és koncertekből sem. Ha már időutazás, akkor idén sem maradhat ki az Újpesti Oldtimer Találkozó, ahova idén is begurulnak az elmúlt évtizedek legszebb járgányai.

Facebook-esemény >>

„Szárnyaló” Gyereknap a Hunyadi téren

Május 26-án a Hunyadi téren egész napos ingyenes programokkal ünnepelhetjük a gyermekeket. A színpadon fellép a Mintapinty Zenekar, Marica Bábszínháza, Kalimpa Színház, rajzfilmslágerekkel készül a KVVK kórus. A zenés programok mellett madarászbemutató, állati jóga, arcfestés várja a családokat.

Facebook-esemény >>

Kertvárosi Gyereknap 2024 // Erzsébetligeti Színház

A színpadon egymást követik a gyerkőcöknek szóló ingyenes programok: bábszínház, koncertek, bohócműsor gondoskodik az egész napos vidámságról. A ligetben pedig kirakodóvásár, vidámpark és sok-sok gyerekfoglalkozás lesz, de bemutatkoznak az egész évben itt működő tanfolyamok gyerekfellépői is.

Facebook-esemény >>

Lurkócia Városi Gyereknap // Czóbel Park, Szentendre

Egy napra újra megalakul Lurkócia gyerekállam, ahol a gyerekek minisztériumokat járhatnak végig. Az állomásokon pecséteket gyűjthetnek, azok között, akik mindet összegyűjtötték és a gyűjtőlapot is bedobták a dobozba, értékes nyereményeket sorsolnak ki. Ezen túl táncbemutatókkal, koncertekkel és más színes programokkal is várják az érdeklődőket.

Facebook-esemény >>

További izgalmas programok a Dunakanyarban:

Tücsök és bogár – monotípia workshop a MűvészetMalomban // Szentendre

A kreatív múzeumi délelőttön színekkel és formákkal kísérletezhetnek az érdeklődő családok. Megfigyelhetitek a műalkotások különleges felületeit, érdekes motívumait, jellegzetes színeit. Megismerhetitek a múzeum egyik legszínesebb, legjátékosabb, legszélesebb és leghíresebb festményét, Korniss Dezső Tücsöklakodalmát. A grafika és a festészet képi világát is megidéző monotípia technikájával alkothattok tücsköt, bogarat és megannyi apró élőlényt.

Facebook-esemény >>

Városi kódfejtés – Palotasztorik az Andrássy útról

Ha mindig is városi detektív szerettél volna lenni és szívesen játszanál nyomozósat a fővárosban, május 26-án az Imagine vezetett sétáján itt a vissza nem térő lehetőség! A 2,5 órás programon a város egyik legelegánsabb útja, az Andrássy út fedi majd fel titkait, és nyomolvasós séta keretében keríti kézre a legapróbb részleteket. A séta az Írók Boltja elől indul és az úri világ részleteiről mesél gazdag díszítőfestésekkel és némaságra ítélt kőszobrokkal kéz a kézben.

Tovább az eseményre >>

Vagyunk lakói – tábortűzi éneklés Cseh Tamás dalaiból // Három Holló

Tábortűz nélküli tábortűzi éneklés Vecsei H. Miklóssal és Cseh Andrással vasárnap 19 órától a Három Holló nagytermében.

Facebook-esemény >>