40+ kihagyhatatlan pünkösdi és gyereknapi program Budapesten és környékén // 2023

Ezen a hosszú hétvégén hihetetlen eseménykavalkád, fesztiválok, koncertek, gasztroélmények, pünkösdi és gyereknapi programok tömkelege vár rátok Budapesten.

Budapesti programok:

Többnapos programok a pünkösdi hétvégén 2023-ban

II. Spanish Food Fiesta // Botellón Terasz (szerda-szombat)

A spanyolok tudják hogyan kell igazán élni, ezt az életérzés hozza el immár második alkalommal a belváros kellős közepére a Botellón Terasz, ahol május 24. és 27. között egy autentikus latin fiesztában lehet részünk. A spanyol gasztronómia legjavát felvonultató rendezvényen, izgalmas tapaszkülönlegességet kóstolhatunk és jéghideg szangriát szürcsölhetünk, amíg a vérpezsdítő élő zene táncba nem hív bennünket. Vamos a la terraza del Botellón!

Chinatown Terasz (szerda-hétfő)

Idén tizennegyedik alkalommal nyílt meg a Monori Center street food éjszakai piaca, amely augusztus végéig minden este 17-23 óra között várja az ázsiai ízek szerelmeseit. Az esti lakomán 16 ázsiai bódé autentikus ételeit kóstolhatjuk meg emellett kínai kulturális- és szórakoztató programok közül is szemezgethetünk.

II. Belvárosi Bor & Pezsgő Fesztivál // Szabadság tér (szerda-hétfő)

Újra itt a lehetőség, hogy a főváros szívében, a szabad ég alatt koccintsunk! Május 24. és 29. között ugyanis beköltöznek a Szabadság térre az ország legjobb borászatai és pezsgőpincészetei. A kimagasló italkínálat csak a kezdet, street food fronton is a kiállítók legjavából lehet majd válogatni.

Zsámbéki Pünkösdi Fesztivál (péntek-vasárnap)

Idén második alkalommal, május 26. és 28. között ismét egy nagyszabású fesztivállal nyitja meg a szezont a Zsámbéki Nyári Színház állandó helyszíne. A Zichy-kastély udvarán felállított színpad zseniális programoknak ad helyet a háromnapos zenei esemény alkalmából, így többek között láthatjuk majd a 30Y kocsmakoncertjét, a Felefántot, Wunderlich Józsefet és nem utolsó sorban Henri Gonzót és a Papírsárkányokat is. Mindehhez az ősfás kastélyudvar varázslatos látványa társul. Jegyek már kaphatók a Zsámbéki Színház honlapján.

Budapest Beer Week /// Tasting Sessions // Dürer Kert (péntek-vasárnap)

A BPBW 2023 fő kóstolónapjai május 26-án és 27-én lesznek a megújult Dürer Kertben, az ingyenesen látogatható ráadás nap május 28-án, vasárnap kerül megrendezésre ugyanitt. A két fő nap alatt közel 360 különböző sör lekóstolására lesz lehetőség. Az idelátogató vendégek ráadásul egy komplett zenei fesztivált is kapnak a belépőjükért.

Tatai Patara – Török kori történelmi fesztivál (péntek-vasárnap)

A tatai vár és az Öreg-tó festői környezete ad otthont a minden évben nagy népszerűségnek örvendő Tatai Patara – Török kori történelmi fesztivál nevű programsorozatnak, amely idén a pünkösdi hosszú hétvégén, május 26-28. között kerül megrendezésre. A fesztivál ideje alatt elmerülhetünk a 16-17. századi Magyarország mindennapjaiban, kipróbálhatjuk magunkat a korabeli mesterségek valamelyikében, és az akkori ételek készítésébe is belekóstolhatunk. Emellett múltidéző kiállítás, lovasbemutatók, katonazenekari koncertek, történelmi színielőadások, mutatványosok és tűzzsonglőrök hozzák el a török hódoltság hamisítatlan hangulatát Tatára.

XIII. Kerületi Nemzetiségek Fesztiválja és Gyermeknapi forgatag // Béke tér (szombat-vasárnap)

A vendégek megismerhetik a nemzetiségek életét és hagyományait kiállításon, kézműves foglalkozáson és játékokon keresztül, amelyekbe aktívan be is kapcsolódhatnak. A különleges falatokat kedvelők megkóstolhatják a helyben készült ételspecialitásokat. A fesztivál a nemzetiségek zenéjét és táncait magába foglaló koncerttel és táncházzal zárul.

dm Gyereknap // Vasúttörténeti Park (szombat-vasárnap)

Május 27-én és 28-án ismét elérkezik az ideje az egyik legsikeresebb hazai gyereknapi eseménynek a Vasúttörténeti Parkban. A program idén színesebb, mint valaha, a szórakozás mellett pedig a fenntarthatóság témája és számos edukációs program is nagy hangsúlyt kap.

Vál-völgyi Zsúr // Alcsúti Arborétum (szombat-vasárnap)

Május utolsó hétvégéjén hetedik alkalommal fogadja a látogatókat az Alcsúti Arborétum családi fesztiválja, a Vál-Völgyi Zsúr. A csaknem 200 éves angolparkban temérdek gyerekprogram, illetve széles kulináris és kulturális kínálat garantálja az egész napos jókedvet, olyan fellépőkkel, mint a Bagossy Brothers Company, Azahriah, Byealex és a slepp, Kis Grofó, Horváth Tamás vagy Radics Gigi. A rendezvényt bohóc- és bűvészshowk, sportbemutatók és minden földi jónak otthont adó termelői piac színesíti. A szombaton és vasárnap is 10 órától egészen éjfélig tartó fesztiválra ingyenes a belépés.

Almás Kert Cider Feszt (szombat-vasárnap)

Újra várnak titeket Etyeken, a BudaPrés almafái alatt, ahol a fűben ülve lehet ciderezni, beszélgetni, pizzázni, hamburgerezni, és persze kiemelt program lesz a felhőwatching.

Gyereknapi hétvége aMajomhoz! (szombat-vasárnap)

Kutasd fel aMajom eldugott kincsét, keverj bűvös italokat, tedd próbára ügyességed és leleményességed! És ha ezekkel mind megvagy, kézműveskedés, szabadtéri játékok és családi kvíz is várnak rád.

Budapesti programok csütörtökön (2023. május 25.)

Nemzetközi Afrika Nap

A délután folyamán több mint tíz Afrikával foglalkozó magyar civil szervezet várja a látogatókat standokkal, ahol lehetőség lesz ismerkedésre, beszélgetésre, afrikai kézzel készített munkák vásárlására, ugandai kávé és csoki kóstolására.

Sena Dub // Pontoon

A Sena Dub műsor az énekesnő meditatív, spirituális arcát mutatja meg. A jamaikai dub, a jazzfuvola és Sena füstös hangja egy igazán egyedi hangulatot teremt. Nem siet sehova, egyszerre változatos, de repetitív, megmutatja hogy érdemes néha lelassulni és körülnézni ebben a végtelenül felgyorsult világban. Igyekszik elrugaszkodni a három perces dalok sémájától és szabadon engedni a zenét, amit manapság hajlamosak vagyunk aranykalitkába zárva tartani.

Analog Balaton + Дeva // Budapest Park

Két, az elmúlt években igen elismert előadó és zenei produkció lép május 25-én a Budapest Park színpadára. Az Analog Balaton és Дeva koncertjén nem lesz hiány fülbemászó elektronikus zenei alapokból, tűpontos szövegekből, pulzáló basszusokból, hol lágyabb, hol rockosabb dallamokból.

Budapest Bossanova // Budapest Jazz Club

Az 1950-es évek végén Brazíliából indult, majd világszerte népszerűvé vált bossa nova dallamai csendülnek fel május 25-én a Budapest Jazz Clubban. A Budapest Bossanova zenekar repertoárját autentikus bossa novák és szambák színesítik, melyeket eredeti nyelven, portugálul adnak elő.

Budapesti programok pénteken (2023. május 26.)

Lipótváros története szoborvadászattal

Séta közben megismerhetitek a mai Lipótváros kialakulásának történetét és érdekes részleteit. Közben pedig nyitott szemmel járva felfedezhetitek a környék miniszobrait, azok történetét, és a végén más szemmel fogtok nézni erre a ma már nyüzsgő kerületre.

Facebook-esemény >>

BalkanBeats! KAL Band (Belgrad) | Robert Soko (Berlin) | Suefo (Budapest) // Gödör

Május 26-án (pénteken) BalkanBeats ismét a Gödör Klubban! A bulisorozat alapítója, Robert Soko előtt ezúttal a belgrádi KAL zenekar veszi be a színpadot, majd a hajnalba nyúló estét Suefo zárja.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. május 27.)

GRUND piac

Van egy olyan hely a városban, ahol az egész család szórakozva bevásárolhat a hétvégi ebédhez. A GRUND piacon a gyerekeket játszótér, a felnőtteket hazai termelők várják a legfrissebb árukkal. Mindezek mellé a Grund hamisítatlan hangulata és a pultban kapható italok teszik különlegessé a szombat délelőttöt.

Gyermeknap // Klebersberg Kúria

Bábszínház, zsonglőrműsor, interaktív családi koncert, játszópark és kézműves sarok is vár titeket a Klebelsberg Kultúrkúriában gyereknap alkalmából.

Gyereknap Józsefvárosban

Május 27-én szombaton 10 órától a Teleki téren Kovácsovics Fruzsina, Eszter-lánc koncert, gólyalábas műsor, óriásbuborék show, népi játszóház és kézműves foglalkozás vár benneteket.

Ramazuri – Gyereknapi Zenevár // Magyar Zene Háza

Kiscsoportos foglalkozások a kisebbeknek, előképzettséget nem igénylő workshopok a nagyobbaknak, interaktív előadások a család legnyitottabb tagjainak. A cél, hogy a család minden tagja barátságot kössön a zenével.

II. Nyakas-hegyi Borangoló

A Nyakas-Hegyi Borút immár második töki rendezvényére kinyitnak a Borút tagjainak boros pincéi, présházai és egy-két vendégtermelő is beköltözik a helyi pincékbe. A pincék egy két kilométeres, könnyű gyalogsétán járhatóak be, amelyeknél gasztro-, zenei- és gyermekprogramok is várhatóak. A rendezvény ingyenes, csak a helyben történő fogyasztásokért kell fizetni.

Nyári egész napos Pagonyfeszt a Kristályban

Koncertek, színházi előadások, interaktív játékos bemutatók és számtalan további program vár rátok a Pagony egész napos családi eseményén a Margitszigeten.

Lovagi Torna a Visegrádi Fellegvárban

A Szent György Lovagrend tagjai egy látványos lovagi tornán mutatják be, hogy miképpen küzdöttek a harcosok a király és a királyné kegyeiért a 14. századi Visegrádon.

Nősziromföld, májusi pompa // Soroksári Botanikus Kert

A Soroksári Botanikus Kert növénygyűjteményében májusban elképesztő virágkavalkád tárul elénk. A sokféle nőszirom, nagy ezerjófű, homokliliom, jezsámen, a neve ellenére különösen szép lila ökorfarkkóró, a kosbor névre hallgató különleges hazai orchideák, a könnyű tollas szegfű és a látványos aszfodélosz mellett gyönyörködhetünk a szélfútta árvalányhajas domboldalon, a bazsarózsagyűjtemény ezerszirmú hatalmas virágaiban, de a kéken virágzó íriszmező mellett biztos, hogy nem sétálunk el álmélkodás nélkül.

Épített titkok – A Füvészkert épületei és szobrai

Magyarország legrégebbi botanikus kertje fő céljához méltó módon 8 ezernél is több növényfajt tár a nagyközönség szeme elé, azonban sok olyan titkot is rejt, amiről nem szól növénytani tájékoztató tábla. Épületek, emlékművek, szobrok – általában szerényen meghúzódva adják át a főszerepet növényeinknek, s kevés szó esik róluk. Ezúttal viszont fordul a kocka: fókuszban a Füvészkert épített kincsei – minden, ami nem növény.

Bel-budai Piknik // Millenáris Park

Május 27-én nyárváró programcsokorból (koncertek, jóga, képzőművészeti kiállítás, és sok más) választhatnak a Széllkapu park látogatói. A Bel-budai Piknikre limitált számban előre előkészített kosarakkal készül a Nor/ma Grand és a Zsiráf Buda, de a saját kosaratokat is megpakolhatjátok a finomságaikkal.

II. Cigányzene Éjszakája

Ezen az éjszakán rophatjátok hajnalig, cigányzenétől lesznek hangosak a nyócker utcái, neves prímások trillái és futamai töltik meg a tereket. A cél, hogy a cigányzene, ez a méltatlanul mellőzött hungaricum hazájában ismét népszerű legyen és ne haljon ki ez a nemes mesterség.

Vasárnapi és gyereknapi programok 2023-ban Budapesten

Gyermeknap a Millennium Parkban

Számos ingyenes programmal várják a kisgyermekes családokat a Millennium Parkban gyereknapon. Lesz ugrálóvár, arcfestés, kézműveskedés, bűvészshow, mesejátékok, gyerekkoncertek és lufihajtogatás is.

Cifra Palota XXL – Gyermeknap // MÜPA

Gyermeknap alkalmából május 28-án három színpadon zajlanak zenei, tánc- és meseelőadások a Müpa Cifra Palotájában. Az előcsarnokban kreatív foglalkozásokkal, készségfejlesztő programokkal és játékokkal kedveskednek azoknak a gyerekeknek és szüleiknek, akik tartalmas programokkal szeretnének ünnepelni.

kraft market // Ellátó

Csodás alkotókkal, növényekkel, használt ruhákkal, workshopokkal, hennával és handpoke-kal is várnak titeket vasárnap az Ellátóban.

Korzózz Velünk: Millió, millió rózsaszál

Sétáljatok együtt Magyarország legnagyobb rózsakertjében és tekintsétek meg a legszebb virágzásában!

Kerékpáros kincskereső a Kertvárosban

Fedezzétek fel a 16. kerület legszebb, kerékpárral kényelmesen bejárható részeit önállóan, több távon, térkép segítségével, kvízt kitöltve, játékosan vagy kapcsolódjatok 15 órától a csoportos bringás mátyásföldi vezetéshez!

Ipoly és Duna bensőségesen kajaktúra Ipolydamásdtól Nagymarosig

Ezen a programon elsajátíthatod a kajakozás alapjait, evezhetsz két meseszép magyarországi folyón is, és Zebegény illetve Nagymaros legszebb pontjait is bejárhatod a települések legérdekesebb történeteivel fűszerezve.

Jurassic Park film-zene-koncert // Margitszigeti Színház

A közönség most úgy élheti át a Jurassic Parkot, mint még soha: HD-minőségben, és a John Williams ikonikus filmzenéjét élőben előadó teljes szimfonikus zenekarral.

Programok pünkösdhétfőn (2023. május 29.)

Caprera, Naplás-tó, reptér – 3 természetséta Pesten

Három könnyű természetsétára plusz egy bringatúrára vár titeket a Kertvárosi Időutazó patakok mentén Pesten.

Gyereknap a Tó bisztróban

Lufihajtogatós bohóc, arcfestés és csillámtetkó a legkisebbeknek, fagyi és vattacukor minden korosztálynak és minden mennyiségben. Az ütemekért Puli, DJ Bajtárs, Hemperor és DJ Reloka felel majd.

Cseh Dávid-Király Dániel : PREMIER BULLY (premier!) // Apertúra színházi műhely (2023. május 29.)

Egy vidéki színház legújabb premierjén a vastapsot követően hiába invitálják, a rendező nem megy le meghajolni a színészeivel. Az előadást követő premier bulin lassan felszínre jönnek a próbafolyamat során elfojtott problémák – lépésről lépésre, az időben visszafelé haladva megismerhetjük egy társulat belső működését, a színészek közti ki nem mondott apró konfliktusokat, a hétköznapok kis és nagy erőszaktevéseit, miközben mindannyian arra keresik a választ: mit vagyunk hajlandóak feláldozni a művészet oltárán? És mit nem?

