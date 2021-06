50+ kihagyhatatlan program a Balaton partján – 2021 július

Szerencsére 2021 júliusában is tengernyi program vár bennünket a Balaton partján, megpróbáltuk kiválogatni nektek a legjobbakat.

Az Esti Kornél és a Pegazusok Nem Léteznek zenekarokból ismert testvérpár 1992-ben alakult, amikor is Domokos után három évvel Ágoston is világra jött. Akkor még nem sejtették, hogy később Lázár tesók néven, duó formációban fognak együtt színpadra állni. Koncertjeiket, dalaikat akusztikus, minimál hangszerelés jellemzi, hangulatában hozzák a két említett anyazenekar melankolikus vonalát.

A Plázs Siófok idén is megkerülhetetlen pontja lesz a Balaton déli partjának. Nemzetközi előadók és a hazai buliélet ismert együtteseinek koncertjei csábítják a látogatókat a nagystrandra, ahol a nappali tengerparti fíling és az esték féktelen bulihangulata kéz a kézben jár.

Vannak olyan dolgok az életben, amiket nem lehet elmesélni, át kell élni. A káptalantóti Sabar Blues pontosan ilyen: egy kellemes hangulatú borbirtokon két nap alatt öt koncert, éjszakába hajló örömzene, mennyei street food fogások, sok jó barát és balatoni borokat lekerekítő blues zene vár.

A nyárra hangolódás jegyében hagyományosan július elején rendezik meg a keszthelyi nyár legkiemelkedőbb programsorozatát felkaroló KeszthelyFestet. A pezsgés, a nyüzsgés és a fesztiválforgatag nem marad majd el, ahogy a borok, a fülbemászó dallamok és hagyományos-újhullámos falatozni valók sem.

A Dörgicsei Levendula Major idén is megrendezi a “Szedd magad” levendula szedő programot Felső-Dörgicsén az ikertemplom romtól délre elhelyezkedő balatoni panorámás levendula angustifolia (orvosi levendula) ültetvényükben. Mindenki saját kézi eszközzel végezheti a szedést, de letéti díj ellenében metszőollót – a készlet erejéig – biztosítanak.

Ha a szüretelés közben megéheznétek, csekkoljátok 11 kedvenc balatoni éttermünket:

A nyári kulturális szórakoztatást zászlójára tűző Kultkikötő a Balaton déli partjának megkerülhetetlen rendezvénysorozata. Az öt tóparti településen (Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonbogláron, Balatonfenyvesen és 2020-tól az északi part képviseletében Badacsonytomajon) zajló szabadtéri színházi előadások, élő zenei koncertek, családi és gyerekprogramok, kiállítások és filmvetítések, ahogy azt már megszokhattuk, június közepétől augusztus végéig várják a látogatókat.

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának művészei idén is országjáró koncertturnéra indulnak és július 3-án, szombaton 11 órakor érkeznek meg Balatonföldvárra.

A Digo Pizza beköltöztik a Szigligeti Várudvarba, ahol sok más izgalmas truck mellett egy Digó egységgel is találkozhattok. A nyitás természetesen izgalmakat is tartogat: az állandó kínálat mellett tőlük megszokott, eredeti, különleges olasz alapanyagokkal megpakolt special pizzákat is kóstolhattok majd!

Tudj meg többet a Szigligeti Várudvarról:

Egészséges szőlő, spontán erjedés, őszinte borok. Liszt, víz, só. Ez az Analog Balaton. Minden, ami egyszerű, finom, szép. Az élet egyszerűségét és az újratalálkozást ünnepelhetitek a Kristinus Birtokon. Ehhez összegyűjtötték nektek kedvenceiket: natúr borok, nápolyi pizza, jól eltalált zene és egyik legújabb tételük, az Analog 2020 debütálása. A belépés ingyenes, asztalfoglalás kötelező.

Családias helyen nyitott meg a Szent György-hegy kicsiny ékszerdoboza, a pop-up üzletként működő Borbolt a völgyben, ahol a panorámás teraszon, szemben Szigligettel, vagy a titkos kert oltalmában kortyolgathatjuk a helyben megvásárolt, minőségi borunkat, de haza is vihetjük a palackba zárt hegyet.

Hirdessétek táncotokkal a Nap erejét, csobbanjatok együtt egy fröccsel a kézben a vízbe és tűzzetek virágot a hangágyúk csövébe. A színpadról éjfélig fogják sugározni a szeretet hullámait.

Programok esős időre a Balaton partján:

A levendulavirágzás időpontjára időzített fesztivál valóságos ünnep, aminek középpontjában a selymesen illatozó, francia felmenőjét is maga mögé utasító gyógynövény áll. Ha csak egyet tehetünk, a saját kézzel szüretelt levendulát kössük dús csokorba, hogy illatba és színbe zárva vihessük haza Tihany emlékét.

Egy napban: keszegsütés, halászléfőzőverseny, főzőshow, stand-up, koncert, buli, játszóház.

Annak, aki a Balaton-felvidéken jár, vasárnaponként Káptalantóti hangulatos piacán érdemes kezdenie a napot. Ott, ahol az asztalokon helyi termelők ínycsiklandozó finomságai sorakoznak, és szinte bele lehet harapni a friss sajtos pogácsa, gőzölgő tejfölös kenyérlángos illatába. A kiváló házi szörpök, mézes-magos sütemények, túrós-lekváros batyuk, sajtok és megannyi csábító harapnivaló mellett mázas csuprok, antik csecsebecsék és termelői borok kívánkoznak a nézelődők kosarába. Vigyázat, a piac különleges hangulata menthetetlenül magába szippant!

Pincéről pincére járva, borkóstolás és túrázás egyvelegét gyúrták össze számodra. Badacsonyi családi pincészetek finomabbnál finomabb borait ismerheted meg, pazar látvány kíséretében. Három pincénél 3-3 fajta bor kóstolása közben a gazda bemutatja történetüket, a kóstolt fajtákat, miközben borkorcsolyákat is felszolgálnak. Útközben szakvezető mesél a borvidék történelméről, a Badacsonyról, az itt élő emberekről.

Júliusban és augusztusban keddenként zeneszóval töltik meg a balatonföldvári éjszakákat a szabadtéri programsorozat remek hangversenyei. A közönség örökzöld dallamokra és neves előadókra számíthat, a repertoárban a klasszikus zene, barokk koncertek, és az argentin tangó egyaránt helyet kapott.

Július 6. és 11. között közel 30 sörfőzde több mint 100 féle söre hív kóstolásra és koccintásra Alsóörsön, így két csobbanás között sem kell aggódnod a megfelelő testhőmérséklet miatt: jéghideg sörömök gondoskodnak a nyári forróság elleni védekezésről. Ráadásul idén is rendezvényünkkel egy időre esnek a labdarúgó Európa-bajnokság utolsó körei. Az elődöntőket július 6-án és 7-én, míg a döntőt 11-én óriás LED-falon nézhetitek.

Az emberi és emberen kívüli életvilágok rejtélyes kapcsolatrendszerével foglalkozik a Pegazus nyári kiállítása. Fókuszban a mesterséges intelligencia és a Káli-medence varázslatos természetes környezete. A kiállításon túl egész este egyedülálló immerzív hangjátékok és fény-installációk formálják a varázslatos természeti környezetet a kiállítás művészeinek aktív részvételével.

Egy Zala megyében megbúvó aprócska település ad otthont a térség legkedvesebb, összművészeti kisfesztiváljának, az idén nyáron július 9. és 11. között megrendezésre kerülő Örvényeshegy Pikniknek. A nyári rendezvény mindössze harmadik éve vonzza a látogatókat Zalacsányba, méghozzá azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a hazai kulturális élet legkiválóbb alkotóinak segítségével hívja fel a figyelmet a környék természeti és művészeti kincseire. Három napon át változatos zenei, irodalmi és színházi produkcióknak, valamint gyerekprogramoknak lehetünk szem- és fültanúi, ugyanakkor a helyi gasztronómia remekeivel is közelebbről megismerkedhetünk ezen a nyáron. Idén velünk együtt fedezi fel Zala megyét Dés László, a Budapest Bár, valamint Farkasházi Réka és a Tintanyúl, de a festői környezet napindító jógának, kerékpártúrának és szabadtéri szentmisének is otthonául szolgál majd.

Táncoljatok egy nagyot a balatoni panorámában gyönyörködve a badacsonyi frissTeraszon!

A Szent György-hegyi Levendula Manufaktúra 3000 tős levendulása a Szent György-hegyi bazaltorgonák lábainál, Kisapátiban található. A szedd magad napokon lehetőségetek nyílik békés piknikezésre, meghitt beszélgetésre egy finom süti mellett vagy egy hűsítő szörp kortyolgatása közben elrévedni a Balaton-felvidék lenyűgöző kilátásában. A szüreteléshez szükséges metszőollót vagy egyéb vágóeszközt magatokkal vinni.

Az idén rendhagyó módon Zamárdiból rajtoló Balaton-átevezésen látványban ezúttal sem lesz hiány, hiszen a kajakon, kenun és SUP-on versenybe szállók a Tihanyi-félsziget lábánál elhelyezett bója megkerülése előtt az apátságot, utána a célt jelentő cakkos déli partot csodálhatják meg teljes valójában.

Különleges programra vágytok? Mutatunk 5 balatoni tippet hozzá:

A Tóti-hegy a tanúhegyek között a kisebbek közé tartozik a maga 346 méteres magasságával. A szomszédos testvérei közül kitűnik egyedi tulajdonságaival. A tetőről elénk táruló 360 fokos, pazar látványt nyújtó körpanoráma, páratlan vadregényessége, lankás majd egyre meredekebb emelkedői, útvonalai igazán csábítóak. Az út alkalmával nemcsak a kilátásban gyönyörködhetsz, hanem megismerheted a hegy kialakulását, természeti értékeit és azt is megtudhatod miben tér el a többi itteni vulkántól.

Idén nemcsak a badacsonyi bor, hanem a Móló Parkban felállított EB Terasz is a Balaton északi partjára csábítja a focirajongókat, ahol teqball, vízifoci, sörsátor és fröccspont mellett óriás kivetítő előtt szurkolhatunk június 11-től július 11-ig.

Miután végigszurkoltátok az Eb-t, nézzetek meg egy jó filmet:

A Balaton partjának strandjai, ligetei, parkjai, kertjei és fülledt nyárestéi újra varázslatos komolyzenei dallamokkal telnek meg. Idén hetedik alkalommal ismét maga köré gyűjti kiváló művésztársait Érdi Tamás zongoraművész a Klassz a pARTon Fesztivál keretében, hogy az állandó helyszínek, azaz Balatonalmádi, Balatonkenese, Tihany, Balatonfüred, Keszthely, Zamárdi és Siófok mellett kisebb településekre, úgymint Dörgicsére, Vászolyba, Gyenesdiásra és Balatonszárszóra is elvigyék a klasszikus zene szeretetét. A fesztivál Balatonalmádiból július 11-én az Anima Musicae Kamarazenekarral indul.

Hét hektárnyi, pazar balatoni panorámás, Provence-i látképet meghazudtoló festői környezetet és idilli hangulatot nyújt a kőröshegyi levendulás, ahol közel két hónapon keresztül, júniustól júliusig francia, júliustól augusztus közepéig üde angol levendula kerülhet frissen szüretelve a kosarunkba.

Az étel-bor párosításon túl július 14. és 17. között a legzamatosabb jazzdallamok szolgálnak majd legkiválóbb szomjoltóink párjául. Négy estén át a Balaton déli partján, Balatonboglár szívének mediterrán hangulatú szabadtéri színpada előtt élvezhetjük az izzó jazz és a hűs bor fúzióját.

Közel 25 kiállító több mint 100 féle csapolt és üveges sörrel vár titeket a nyár idusán, a balatonföldvári Fesztivál téren, közvetlenül a Balaton partján.

Csütörtök esténként 20 és 23 óra között a kellemes Balaton-parti levegőt lágy jazzdallamok fűszerezik meg Balatongyörök egyik leghangulatosabb kis terén. A Kossuth utcai templom alatt, elérhető közelségben a Balatonnal, szelíd fiestahangulat kíséri majd a júliusi-augusztusi estéket.

A forró nyári napokat enyhítő programsorozatot ígér a Gyenesdiási Bornapok, melynek keretében zalai és badacsonyi borházak jéghideg nedűi szomjoltóként, lacipecsenye, lángos és rétes éhségűzőként, a fellépő előadók, Odett és az Anna and the Barbies dallamai kulturális kíváncsiság csillapítására szolgálnak majd.

Ambient zenével kísért előadások, workshopok és mozgásgyakorlatok keretében idén először közös, szabad ég alatti alvást szerveznek Monostorapátiban, hogy a természettel való újrakapcsolódás jegyében a Balaton-felvidék egy tanúhegye, Hegyesd közelében lehessen az ágyunk, és a csillagos, balatoni égtakaró a paplanunk.

Július 17-től négy szombaton át, este 8 órától a Zaporozsec, a Margaret Island, Dés László és a Bagossy Brothers Company pazar muzsikái csendülnek fel a felújított szigligeti várban, a naplementében tündöklő tanúhegyek és a magyar tenger látványának méltó zenei aláfestéseként.

A tikkasztó melegben a hűs fröccsöket jéghideg sörre válthatjuk, amiben a hatodik alkalommal megrendezésre kerülő boros rendezvények közt igazi színfoltnak számító Keszthelyi Sörnapok lesz segítségünkre laza, sétányra álmodott fesztiválhangulatával, street food fogásaival és ki nem fogyó sörcsapjaival.

A nyári hónapokon átívelő habzsi-dőzsinek és a hétvégék alkalmával megrendezett borgasztronómiai fesztiválnak otthont adó Badacsony ismét pezsgő kulturális színtérré válik, ahol az izgalmas programokat könnyed olaszrizling, a könnyűzenei koncerteket pedig úri kéknyelű vált majd a vulkánok völgyének szívében.

A Csobánc szőlőkkel borított szoknyáján kialakított, Gyulakeszi várparkolóból kiindulva változatos esti túrán fedezheted fel szakvezető kíséretében a hegy, vár és az egykor itt élő emberek igazi történetét.

A klasszikus, Balatont átszelő kihívás idén is elrajtol a révfülöpi kikötő mellől. Az ikonikus sportesemény 2020 óta két távon indul, hogy a Révfülöpöt és Balatonboglárt összekötő teljes, 5,2 km-es távon és a balatonboglári rajt- és célhelyű 2,6 km-es féltávon indulók is méltóképp összemérhessék erejüket.

Ha már úszás a program, nézzétek meg, hol strandolhattok ingyenesen a Balaton partján:

2021. július 23. és augusztus 1. között a völgy ismét otthonául szolgál az idén 30. jubileumát ünneplő Művészetek Völgye Fesztiválnak. A Balaton-felvidék legnagyobb és legrégebbi összművészeti összejövetele 10 napon át 2000 különleges programmal örvendezteti meg a fesztiválközönséget, így nem lesz nehéz Kapolcson, Vigántpetenden és Taliándörögdön egy egész évnyi élménnyel feltöltődni, amiben jazz, világzene, színházi és irodalmi estek, zöld programok, új völgyudvarok és az itt megélt önfeledt kikapcsolódás lesznek segítségünkre.

A kolbászról, az egérről és a békáról szóló mesékbe a gyerekekkel együtt belefőzik a székely ízeket és a nagyszülők szeretetét, majd elringatják azt e mesebölcsőben. Csernik Szende, székely mesemondó és lábbábos előadása 16 órakor kezdődik a pécselyi kultúrházban.

Családi programból sosem elég, a következő cikkünkben még 6 szuper helyszínt találtok:

A július 31-i 196. Anna-bált övező eseménysorozat, az Anna Fesztivál kilencedjére is lehetőséget ad, hogy mindenki egy kicsit belekóstolhasson a tradicionális báli hangulatba. Programjából nem maradnak majd el a balatoni levegőt megtelítő könnyed, szabadtéri dallamok, de a hagyományos balatoni szívhalászat izgalmai sem.

Vonyarcvashegy pezsgő hangulattal várja a szomjas és még szomjasabb borbarátokat július 28. és augusztus 1. között, amikor is kellemes, nyári melegben felfrissülést hozó szomjoltók, ízletes falatok, kirakodóvásár és kicsiket, nagyokat foglalkoztató műsorok hoznak kikapcsolódást.

A badacsonyi koncerten egyedi módon mutatkozik be a zenekar: trióként. Pásztor Anna, Pásztor Sámuel és Bubnó Márk lép a színpadra ezen az estén.

Bor, jazz, Balaton – így lehetne három szóban összefoglalni, miről is szól igazán az idén július 29. és 31. között, a Balaton-felvidék romantikus lankáinak ölelésében megrendezésre kerülő Paloznaki Jazzpiknik. Három napon keresztül, a fűben ücsörögve, élőben hallgathatjuk a jazz, a funk és a blues nemzetközi és hazai sztárjainak jól ismert dallamait, amelyek méltó párjául mi sem szolgálhatna jobban, mint a balatoni borvidék kiváló borai és a fesztelen nyári piknikhangulat. A közönség felhőtlen szórakozásáért olyan zenészek felelnek majd, mint Rúzsa Magdi, az érzékien búgó baritonjáról híres Mario Biondi és a hollandok büszkesége, Candy Dulfer.

A mesebeli sárkányokért rajongó kicsiknek és nagyoknak szervezett programok várják a látogatókat Balatonszárszón 2021. július 30. és augusztus 1. között. A Csukás Színház mesével, játékokkal, zenés és színházi produkciókkal, a szívünknek kedves Csukás-mesekarakterekkel és persze, Süsüvel is készül.

Sok százéves történelem tárul fel előtted ezen a nyári délelőttön. Szigliget csak egy van, de a településen várrom kettő. A történelmi túra során megtudod mindkét vár históriáját, az itt élt emberek életét, Szigliget múltját, néprajzát és értékeit.

Bringatúrából is akad bőven választék, cikkünkben a kölcsönzőket és szervizeket is megtaláljátok:

A dalok – ahogy Csík Jánostól megszokhattuk – precízen összeállított elegyei a különböző stílusoknak, szerethetően megidézve régi és új zenéket, újra gondolva azokat. Éppen ezért színes, újszerű és magával ragadó a zenekar muzsikája, szokatlan és mégis jólesően ismerős.

Kökény Attila a hazai zenei élet egyik legismertebb énekese. A Megasztárból is ismert előadóművész a 2010-es év legjobb férfi hangja lett, emellett számos televíziós műsorban is találkozhatott vele a nagyközönség. A Swing a la Django zenekarral nagyon egyedi és különleges akusztik műsorral készülnek erre az estére.

A legjobb 2021 júliusi balatoni programok után, jöjjön négy település, amit érdemes felkeresni: