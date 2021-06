A kedvenc kerékpáros útvonalaink a Balaton északi és déli partján

A balatoni bringakörút 210 km hosszan öleli körbe a tavat, de a biciklizés szerelmesei számos más útvonal közül is válogathatnak, ha két keréken kívánják megismerni a sokszínű régió kincseit. Ezekből ajánlunk két rövidebb opciót!

Túra a Balaton-felvidéken (~45 km)

Balatonfüredről indulunk, az első 5 km-t a Vázsonyi úton tesszük meg, a festői szépségű dombok ölelésében fekvő Balatonszőlős felé tekerve. Innen Pécselynek vesszük az irányt, ahol egy órás kapaszkodás árán megcsodálhatjuk a Zádor-vár romjait, esetleg megpihenhetünk a vászolyi Forrás-tó partján vagy a Kuti-Kerti Kisvendéglő teraszán. Vászoly után egy 9 km-es szakasz, majd pedig a középkori templomromjairól híres Dörgicse következik. Az impozáns műemlékek mellett ajánlott felkeresni a Levendula Major lila mezejét is, aztán irány Balatonakali és a szívalakú sírköveiről nevezetes Balatonudvari. Tekerjünk tovább Örvényesig, ahol egy 18. századi vízimalom, 12. századi templomocska és szabadstrand vár minket. Aszófő, a kövesdi templomrom és az apáti templom érintésével teszünk még egy utolsó kitérőt Tihanyba, hogy aztán 8 km-rel később megérkezzünk utunk kezdő- és végpontjához.

Útvonal: Balatonfüred – Balatonszőlős – Pécsely – Vászoly – Dörgicse – Balatonakali – Balatonudvari – Örvényes – Aszófő – Tihany – Balatonfüred

Két keréken a déli parton (~46 km)

Déli bringatúránk Fonyódon veszi kezdetét, ahol rögtön két kilátót, vármaradványokat és egy nevéhez méltóan kísérteties történetű épületet (Kripta-villa) is találunk. Innen a 7-es út mentén pedálozunk tovább Balatonboglárra: a Vörös és a Kék kápolnák mellett érdemes a Gömbkilátót is felkeresni, mielőtt lekanyarodunk a vasúttal párhuzamosan futó bicikliútra. Balatonlelle, majd Balatonszemes következik, itt egy darabig a part közelében haladó Berzsenyi utcán tekerünk, és Balatonszárszó után megérkezünk Balatonföldvárra: csobbanjunk egyet a központi szabadstrandnál, vagy élvezzük a Hajózástörténeti Látogatóközpont tornyából elénk táruló panorámát. Hasonlóan szép kilátás nyílik a túlpartra Szántód és Zamárdi szabadstrandjairól: utóbbi település kevésbé ismert látványossága a Szamárkő, melyen a legenda szerint Jézus szamarának patanyomát fedezhetjük fel. Innen már nincs messze túránk utolsó állomása, Siófok: ha túl zsúfoltnak találjuk a Petőfi sétányt, a Batthyány utca is jó kerékpáros alternatíva, de távozás előtt a balatoni sztárváros hangulatos főterét se hagyjuk ki!

Útvonal: Fonyód – Balatonboglár – Balatonlelle – Balatonszemes – Balatonszárszó – Balatonföldvár – Szántód – Zamárdi – Siófok