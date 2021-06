A Balaton egy falatban: 11 kihagyhatatlan vendéglátóhely a magyar tenger körül

A Balatont keresztül és hosszában átszelni, körbesétálni és körbetekerni mára már a világ legtermészetesebb dolga. Na de körbeenni? Ajánlónk 11 kiváló balatoni éttermével már ez sem lehetetlen.

A tűzről pattant fast casual étterem és gasztrokocsma, a Szomszéd Kertje autentikus hazai ízekkel, valamint a világ számos szeglete által inspirált street és komfort food fogásokkal várja az árnyas kert után ácsingózó vendégeket Csopak szívében. Hűsítő balatoni borok és csodagrillen készült ételek lesznek a hangulatos élő zene társai a vendéglőben, ahova négylábú kedvenceinkkel is bátran betérhetünk. Ha késői reggelire vágytok, vagy saját márkás, termelői termékeket kerestek, júliustól nézzetek be a kortárs kisboltba, a Falu Delibe is.

8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 97.

A Laposa Birtok központjában, a Hableányban mára tökéletesen megtalálták helyüket a funkciók. A nyüzsgő, napos teraszon minőségi borok és koktélok társaságában, míg a tágas, belső térben helyben készült pezsgővel és a kortárs balatoni bisztrókonyha izgalmas fogásaival élvezhetjük a Badacsony és a birtok vendégszeretetét.

8261 Badacsonytomaj, Park utca 26.

50 méterre a Balatontól, Zánka legmodernebb konyhájának menüjét a világ ízei ihlették, sokszínű fogásai az északi part legkiválóbb alapanyagaiból készülnek. Az ízig-vérig hazai, helyben készített finomságok között a húsimádók és mentes étrendet követők egyaránt megtalálják az ízlésüknek megfelelő ételeket.

8251 Zánka, Vérkúti utca 2.

Az ország 20 legjobb éttermének egyike, a balatonszemesi Kistücsök Étterem a balatoni régió minden szeretetét, az Észak-Olaszország kis falvaiból merített inspirációt és a szívélyes vendéglátást gyúrja bele minden egyes modern fogásába, hogy általuk mindenki egy kicsit azt érezhesse: hazaérkezett.

8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zsilinszky utca 25.

A szálloda egész éves nyitvatartással és á la carte étteremmel vár, melynek kínálata fenntartható gazdálkodásból származó finomságokból áll össze. Az étlapon saját tenyésztésű, szabad tartású Angus marhaspecialitások dominálnak, és burgonyát is termelnek, míg a fűszerezést házi fűszerkertből oldják meg.

8646 Balatonfenyves, Nimród utca 4.

Ahol annak idején az árnyékot adó, öreg diófa alatt kóstolgatták a finom borokat a barátok, ma a Borbarátok Vendéglő és Panzió, valamint az alapító dédnagypapa, Fata István nevét viselő FATA Pince várja az ideérkezőket a hegyvidéki borkóstolás és balatoni gasztroörömök kettősére, illetve meghitt, békés pihenésre.

8258 Badacsonytomaj, Római út 88.

Ha szívesen meglovagolnád a Balaton új ízhullámát, vedd célba Zamárdi eltéveszthetetlen hangulatú, trópusi színfoltját, a Tiki Beach Bisztrót! Mennyei koktélok, különleges hamburgerek, isteni tarhonyapuding, vidám színekben játszó székek és a legelbűvölőbb kiszolgálás marasztalnak majd.

8621 Zamárdi, Margó Ede sétány

A Szent György-hegyi Taberna Infinitóban gondosan válogatott mediterrán falatok közül szemezgethetsz, a háttérben flamencozene szól, az ételt pedig maga a tulaj szolgálja fel. Kell ennél több? Itt nincs keményített damasztterítő vagy hibátlan enteriőr, van azonban kézzel tapasztott kemence, balkáni grill, sütőben piruló friss kenyér és a legszebb dizájn, amit csak a természet adhat. A fedél itt maga a csillagos égbolt, a falakat pedig a négy tanúhegy adja. A vulkánok földjének lenyűgöző panorámájú élményteraszán szabadon választhatsz a húsos és vega tapasok közül. Az étlapon spanyol chorizo, csevapcsicsa, házi krémek és párolt, sült zöldségkülönlegességek, kilencféle olívabogyó, tapenade (olívabogyó-pástétom), illetve spanyol pörkölt is szerepel mangalicából, hogy csak a sztárokat említsük. Azok pedig, akik nem rettennek vissza egy kis itókától, szinte korlátlanul élvezhetik a hegy kiváló borait a határtalan vendéglőnek hála, a tanúhegyek ölelésében nyújtott könnyed mediterrán nyaralás közepette.

8284 Kisapátihegy

Varázslatos környezetben, a Hegyestű szomszédságában várja vendégeit a Tagyon Birtok, ahol a baráti vendéglátáson túl borkóstolókkal, élő zenével és a konyhakertben nagy odafigyeléssel termesztett élelmiszerekből készült ízletes fogásokkal kényeztetnek minket, megfáradt utazókat.

8272 Tagyon, Tagyonhegy

Szigligetre költöztette a tengerparti életérzést az idén megnyitott Mérce, a Balaton-part első igazi mediterrán tapas- és koktélbárja. Az izgalmas pezsgők, titkos receptekkel készülő koktélok és minőségi ginek mellett klasszikus, tengerparti falatok koronázzák meg a hamisítatlan sky bar-hangulatot.

Szigliget, Aranykagyló út

A Pörc Bisztró kertjében szezonális étlap enged betekintést a regionális alapanyagok ihlette ételsorba, melynek nem titkolt szándéka az újbóli ráismerés ősmagyar gasztronómiai örökségünkre. A Pörc kis teraszán sistergő rostlap kínálta hamburgerek, a Delikát polcain termelői portékák mutatják be a régió gazdagságát.

8174 Balatonkenese, Széchenyi út 1.