Fűben fetrengős fesztiválhangulattal vár idén nyáron is a Paloznaki Jazzpiknik

Július 29–31. között ismét három felejthetetlen napot kínálnak a jazz, a funk és a soul szerelmeseinek Paloznakon. A Paloznaki Jazzpiknik lehetőséget nyújthat arra, hogy a festői szépségű Balaton-felvidéken, a fűben piknikezve, egyedi gasztro élményekkel gazdagodva, klubkoncerteket hallgatva, a jazz, a funk és a soul nemzetközi és magyar sztárjainak dallamával vezetve térjünk vissza a mindennapokba.

Július 29. csütörtök

Július 29-én a soul, a blues és a jazz határterületein egyensúlyozó, többszörös platinalemezes énekes, Mario Biondi fergeteges koncertjével veszi kezdetét a 9. Paloznaki Jazzpiknik. Amint meghallják különleges, Barry White-hoz hasonló hangját, mindenki ráismer a szicíliai származású Biondira. Biondi második alkalommal látogat el Paloznak dűlőire a magyar közönséghez, először 2017-ben adott nálunk felejthetetlen koncertet az európai soulmuzsika koronázatlan olasz királya.

Biondit egy igazi legenda követi; a Level 42 zenekarát – Mark Kinggel az élen – repítik a Balaton-felvidékre a Paloznaki Jazzpiknik szervezői, hogy muzsikájukkal egy hatalmasat tombolhassanak a piknikezők. A Level 42 a ’80-as évek legendás jazz-funk fúziós együttese. A brit zenekar a jazz, a rock, a pop, a funky, illetve a soul és a blues elemeit vegyíti egyedi hangzásban, amelyért azóta is milliók rajonganak. Olyan ismert dalokat hoznak a Jazzpiknikre, mint a Lessons in Love, a Something about You, vagy az It’s Over gigaslágerek.

Július 30. péntek

Július 30-án a Mörk pörgeti fel a pénteki közönséget. Funk, soul, pszichedelikus pop, lo-fi és blues – a Mörk zenéje funk és soul alapokon nyugszik, eklektikusan mai hangzású, tartalmát tekintve mégis a nagy elődök nyomdokain jár. Rendszeresen fellépnek a legnevesebb magyar és német fesztiválokon, így a Sziget, a VOLT, a Művészetek Völgye, az Elbjazz, a Leverkusener Jazztage, az Aalener Jazzfest vendégei, de zenéltek már az A38-on, a Budapest Parkban, a Müpában és a New York-i Mondo fesztiválon is.

Őket követi hazánk egyik legnépszerűbb énekesnője, Rúzsa Magdi, akinek hangja és kisugárzása összetéveszthetetlen, zenéje egyedi atmoszférát teremt. Minden stílus jól áll neki, hangja magával ragadja és betölti az egész nézőteret – a 9. Jazzpiknikre különleges show-val készül. Pályája 2006 óta töretlenül ível felfelé, azóta többszörös arany- és platinalemezes, valamint számos díj és elismerés tulajdonosa, többek között Artisjus-, kétszeres Fonogram- és háromszoros Petőfi Zenei Díjas énekesnő. 2007-ben az Eurovíziós Dalfesztiválon 9. helyezett és szerzői különdíjas lett. Dalaiból rendre slágerek, a rádiós játszási listák vezetői dalai válnak.

Az est megkoronázásaként az MF Robots utánozhatatlan hangjai csendülnek fel. Az MF Robots a soul, az R&B, a funk és a popzene stílusait vegyíti energikus, új hangzású zenévé. A zenekar egyik tagja, Jan Kincaid alapítója volt a 2019-es Jazzpikniken nagy sikert aratott The Brand New Heavies együttesnek, hozzá csatlakozott Dawn Joseph énekesnő, akit Rod Stewart, Phil Collins, Michael Bublé, Craig David, vagy a 2019-es Jazzpikniken is fellépett Rick Astley szenzációs vokalistájaként ismerhettünk meg. A vadonatúj hangzást ígérő, kirobbanó energiájú duót nálunk most először hallhatja a közönség.

Július 31. szombat

Július 31-én a német jazzkollektíva, az egyedi downtempo jazzt játszó De Phazz lép fel. Az együttes a modern zenei irányzatokat és a soul, a latin zene, a trip hop és a drum and bass elemeit ötvözi lounge-os hangkörnyezetben.

Őt követi a világhírű holland szaxofonkirálynő, Candy Dulfer. Candy zenélt már a Pink Floyddal és Madonnával, Prince-szel, Maceo Parkerrel, Dave Stewarttal és Van Morrisonnal, napjainkban olyan művészekkel lép fel, mint Beyoncé, Chaka Khan, Jamie Cullum és sokan mások.

A három nap megkoronázásaként az acid jazzt a house-szal ötvöző Kraak & Smaak Live Band fogja táncra perdíteni a piknikezőket. A Kraak & Smaak triója néhány év alatt hatalmas karriert futott be, játszottak már a világ legnagyobb fesztiváljain, többek között a Coachella, a Bonnaroo és a Sziget fesztiválok közönségeit nyűgözték le újító szellemiségű zenéjükkel. A Kraak & Smaak Live Band neve a „ropogós és finom” kifejezést rejti, ami zenei újításukra utal: koncertjeik során keverik az élőzenét és a DJ-szetteket, ezzel a különleges harmóniával avanzsált a holland formáció Európa legjobb funk-hiphop-acid jazz együttesévé.

Jegyek és bérletek már most kaphatók minden kategóriában, a napijegyek mellett két- és háromnapos bérletek, illetve VIP-jegyek és bérletek is vásárolhatók. A bérlettel mindhárom napon kapunyitástól hajnalig tiéd a jazz! Jegyvásárlás ITT.

Az eredeti programbontás szerint július 30-án Caro Emerald lépett volna koncertre, aki a járványügyi helyzetre hivatkozva lemondta összes idei koncertjét, így a holland énekesnő helyett a magyar zenekedvelők kedvence, Rúzsa Magdi lép színpadra.