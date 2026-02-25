30+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. február 25. – március 1.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok ezen a héten is Budapesten és környékén, legyen szó kiállításról, sétáról, vásárról vagy koncertről.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Kőbánya Underground // Kőbányai Pincerendszer (2026. február 24. – március 1.)

Február 24-től egészen március 1-ig vehettek részt a Kőbányai Pincerendszer Fény- Hang- és Térfesztiválján, ami a Kőbánya Underground sorozat legújabb részeként debütál. A rendezvényen a kiállítás mellett izgalmas vezetett túrák, térspecifikus installációk, szenzációs performanszok, tematikus estek és külföldi művészek töltik meg a kerület nevét is adó, ezeréves helyszínt. Az eseményre az early bird jegyeket már elkapkodták, szóval nem árt sietnetek a jegyvásárlással, ha biztosan nem akartok lemaradni erről az egyedülláló lehetőségről!

Novellafesztivál // Óbudai Társaskör (2026. február 27. – március 1.)

Az eseménysorozat alkalmat teremt a közvetlen kapcsolódásra íróinkkal, akik történeteiket nemcsak elhozzák a közönségnek, hanem beszélgetnek is szereplőik „novellányi idő” alatt felvillanó világáról.

Látlak, Budapest! // Eötvös10 (2026. február 5-28.)

A február 5-től látogatható Látlak, Budapest! című tárlat nem másról szól, mint arról, milyen sokféleképpen látják a városlakók a várost, ahol élnek. A tárlat két, egymással párbeszédben álló kiállítást mutat be: egyfelől a Látlak, Budapest! nevet viselő építészeti fotópályázatra beérkezett legjobb 50 alkotást, másfelől pedig egy-egy fotón keresztül ismerhetjük meg ismert emberek – köztük Jakupcsek Gabriella, Kőhalmi Zoltán, Ónodi Eszter és Scherer Péter -, személyes Budapest-történeteit. A tárlat megtekintéséhez regisztráció szükséges.

Egy új hely kipróbálása is szuper hétvégi program lehet:

Kurtág100 // több helyszínen (2026. február 15-28.)

Ha kultúráról van szó, a 2026-os év természetesen nem szólhat másról, mint az idén 100. születésnapját betöltő Kurtág György ünnepléséről. A Kurtág100 fesztiválon február 15. és 28. között olyan helyszínek várnak titeket tematikus zenei rendezvényekkel, mint a Zeneakadémia, a Magyar Zene Háza, a Művészetek Palotája és a Budapest Music Center. A számtalan csodálatos koncert mellett még egy lebilincselő életrajzi filmet is megnézhettek a világhírű magyar művész legendás zenei örökségéről. A teljes programért nézzétek át az esemény honlapját!

Fények kertje a Ligetben // Millennium Háza rózsakertje (2026. február 28-ig)

Ha egy igazán bájos, mégis ingyenes kikapcsolódási lehetőségre vágynátok, érdemes február 28-ig ellátogatni a Városligetben található Millennium Háza rózsakertjébe, ahol ingyenesen látogatható fénypark ragyogja be a szürke téli estéket.

Hajdu Tamás: Keleten a helyzet még mindig változatlan // Mai Manó Ház (2026. február 19. – március 29.)

A Mai Manó Ház ismét egy fantasztikus, ingyenesen látogatható fotókiállítással készül. Ezúttal február 19. és március 29. között Hajdu Tamás fotóit csodálhatjátok meg, amelyek a kortárs kelet-európai vizuális kultúra markáns lenyomatai. A kiállítás a Keleten a helyzet még mindig változatlan címet kapta, melynek középpontjában a posztszocialista tér vizualitása áll. A tárlat finom humorral és empátiával mutatja meg a városi és vidéki valóság disszonáns szépségét, a funkcionalitás és az esztétikai igénytelenség keveredését a múlt nosztalgikus maradványaival.

További szuper ingyenes kiállítások Budapesten:

Budapesti programok szerdán (2026. február 25.)

Jon Fosse: Reggel és este // Szkéné Színház

Február 25-én Jon Fosse Reggel és este regényének története lép ki a keretekből és elevenedik meg a Szkéné Színház színpadán. A 85 perces előadást közönségtalálkozó követi, a színészekkel és az elődás rendezőjével Szöllősi Adrienne, az ELTE Skandináv Tanszékének tanára beszélget.

A dal a miénk: Ripoff Raskolnikov Band // Vörös Neon

Ripoff Raskolnikov tizennyolc évesen utcazenészként járta Európát. A kontinens népzenéitől jutott el az amerikai folklórban gyökerező dalszerzői világig – abba a hagyományba, amely Bob Dylan vagy Tom Waits zenéjét is meghatározza. 1987 novembere óta a hazai zenei élet szerves része: szuggesztív előadó, karakteres jelenléttel. Dalai az emberi érzelmek teljes spektrumát lefedik: szerelem, szenvedély, veszteség, a mindennapok súlya és az élet teljes megélése.

Esztam Világzenei Klub: Amaro Duho // Gödör

Az Amaro Duho egy családi zenekar, amely különleges módon ötvözi a hagyományt és az újszerűséget: gazdag zenei örökségüket saját, modern elemekkel fűszerezve hozzák létre egyedi hangzásvilágukat. Koncertjeiken a magyarországi oláh cigány zene varázsa kel életre mély érzelemmel és lendülettel. A zenekar tagjai több évtizedes zenei tapasztalattal és mély roma kulturális gyökereikkel egyedülálló zenei élményt nyújtanak közönségüknek.

Budapesti programok csütörtökön (2026. február 26.)

Apertúra: A nagy erdő, mely tele van homálylyal

Nyilvános tárgyalás szünet nélkül, mely ezer éve tart a tiszaeszlári vérvád számtalan elbeszélését megvizsgálván.

Furmint Február // Hagyományok Háza

A február 26-i furmint nagykóstolón több mint harminc borászat kétszáz-féle bora közül válogathatnak a fajta kedvelői. A Hagyományok Házában a kiállító borászokkal is lehetőség lesz beszélgetni, akik szívesen mesélnek majd a fajtáról és az őket ért szakmai kihívásokról. Az idei rendezvény fókuszába a dűlőszelektált tételek kerülnek, így igazi ritkaságokat is kóstolhattok. Bár az esemény napján a helyszínen is tudtok jegyet vásárolni, érdemes hamarabb gondolni erre, hiszen így jóval kedvezőbben tudtok belépőhöz jutni. A programon korlátlan kóstolás vár rátok – azért csak óvatosan!

Nolanology #1: Memento // Bem Mozi

A Christopher Nolan filmjeit bemutató sorozat első részében a Memento kerül a Bem Mozi vásznára.

Pénteki programok Budapesten (2026. február 27.)

Részeg hold – Koncertköltészet Vecsei H. Miklóssal, Tárkány-Kovács Bálinttal és a Tárkány Művekkel // Várkert Bazár

Koncertköltészet címmel, Tárkány-Kovács Bálint szerkesztésében zenés irodalmi sorozat indult a Várkert Bazárban, amely a nagy sikerre való tekintettel egy korábbi előadásával tér vissza: a „Részeg hold” című produkciót láthatja a közönség Vecsei H. Miklós színművész és a Tárkány Művek közreműködésével. Az est különleges találkozást kínál a 9. századi kínai Tang költészeti hagyomány, a 20. századi amerikai imagista poétika és napjaink Balaton-felvidéki szemlélődője között.

A Prieger Zsolt Társulat bemutatja: József Attila-est // Magyar Zene Háza

Prieger Zsolt, az Anima Sound System vezetője, író, producer és előadó legújabb, József Attila életművéből összeállított darabját először Nagy Katica színésznővel, a Semmelweis című film női főszereplőjével közösen állította színpadra. Most az előadás társulati formában kerül kibontásra, Borbély László zongoraművész, Törőcsik Franciska színművész, Nagy Bernadett klasszikus énekművész társaságában, ráadásul az előadás az elektronika, a blues és világzenei elemeken túl Kurtág-, Ligeti- és Stockhausen-művek bevonásával lesz teljes a szürreális látomás. Az előadás a lelkesítő, aktivista, energikus költőre és gondolkodóra koncentrál, radikálisan szakítva az évtizedeken át kizárólag szomorúnak-depresszívnek megrajzolt József Attila-képpel.

Borkarnevál // Otthonka

Az Otthonka farsangi borkarneválján a jelmez nem kötelező, a jókedv viszont annál inkább – ezt pedig a belépővel járó korlátlan borfogyasztás és a hajnalig tartó tánc biztosítja. Az élő zenéért Lari, Max és Camilo Morales felelnek majd, akik cumbiát és karibi ritmusokat hozzanak nektek erre az estére. Amennyiben alkoholmentesen oldalátok meg az estét, és csak a jó zene miatt mennétek, sétálójeggyel arra is lehetőségetek van.

Szombati programok Budapesten és környékén (2026. február 28.)

Hóvirág túra a Mackó-barlanghoz

A túra útvonala a Kevély-hegyen található Mackó-barlanghoz vezet, de egy kevéssé ismert útvonalon. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A táv kb. 10 km.

Nagy Budapesti Kultúrzsibi // Szimplakert

Február utolsó napján a bolhapiacok szerelmeseinek Budapest bulinegyedének egyik legkedveltebb helyszínén, a Szimplakertben lesz a helye! A soron következő, méltán nagy népszerűségnek örvendő kultúrzsibin padláskincsek, régiségek és remek portékák közül válogathattok ezen az igazán különleges helyszínen.

Bolhapiac a Konnektorban

Készen állsz a kincsvadászatra? Február 28-án nem lesz más dolgod, mint a IX. kerületi Konnektor felé venni a irányt és a legnagyobb jókedvben, kíváncsisággal telve átkutatni a kint lévő árusok portékáit és holmiját. A bolhapiac 14 és 18 óra között várja majd a lelkes kincsvadászokat.

Asztro-matiné // Svábhegyi Csillagvizsgáló

A gyerekek könnyen érthető, de annál színesebb nyelvén tárulnak fel az univerzum titkai a Svábhegyi Csillagvizsgálóban szombatonként februárban. Az Asztro-matiné különleges programjai során interaktív módon mutatják be a jelenségeket, és válaszolják meg a gyerekek sokszor egyszerűnek tűnő, de fogas kérdéseit – például az égből hullott kövek változatos világáról, a nap- és holdfogyatkozásról, vagy akár a csillagködök fényspektrumáról. Az Asztro-matiné 2-2,5 órás programjai a 6-12 éves korú gyermekeknek mesélnek érdekességeket a világegyetemről – ahol természetesen a felnőttek is kérdezhetnek.

Szerelmes Budapest – vezetett séta

Budapest sokat látott épületei számtalan titkot őriznek. Vegyetek részt februárban a Fővám tértől a Vigadó térig vezető időutazáson, amely Budapest romantikus múltját tárja fel. Kiderül, hogyan udvaroltak kiszemeltjüknek a férfiak a 19-20. században, és milyen kihívásokkal néztek szembe a szerelmesek. Mindeközben híres, és csaknem feledésbe merült, szívszorító vagy épp kedves történetek idézik fel régi szerelmek emlékeit.

Sisi szívügyei – vezetett séta

Erzsébet királyné életének legszemélyesebb pillanatairól rántja le a leplet a Várkert Bazár Valentin-napi sétája. A neoreneszánsz kertet, eldugott lépcsőházat és Sisi-szobát érintő túra során kiderül, milyen gyermek, feleség, édesanya és barát lehetett az 1867-ben megkoronázott Sisi, aki boldogtalan házasságban élt és gróf Andrássy Gyula iránt táplált gyengéd érzelmeket. A sétát februárban hétvégente két időpontban, 11 és 14 órától indítják.

Randevú a hangszerek királynőjével – séta és minikoncert

Február 28-án zenei élményekkel, minikoncettel egybekötött belvárosi vezetett sétára invitál az Imagine csapata. Aki valaha hallott már szép orgonamuzsikát, pontosan érti, hogy miért hívják a hangszerek királynőjének: működése összetett, hangzása egyszerre finom és erőteljes, megjelenése pedig lélegzetelállítóan elegáns. Hogy hogyan lehet a sípokat megszólaltatni, hogy mit tudhatunk meg egy templomról a karzatról lenézve, hogy mikor milyen dallamok csendülnek fel az orgonán, azt ezen a sétán egy igazi szakértőtől hallgathatjátok meg.

Strauss-koncert és hajótúra a Dunán // Európa Hajó

Február 28-án ismét felejthetetlen utazásra hív az Európa Hajó. A különleges hajótúra során olyan arcát láthatjátok a fővárosnak, mint még soha, miközben a keringők királyának dallamai kísérik utatokat. A másfél órás program alatt Budapest legszebb pontjaiban gyönyörködhettek: a Parlament, a Budai Vár, a Várkert Bazár, a rakpart épületei és az ikonikus hidak mind-mind felbukkannak, miközben a hajó ifj. Johann Strauss keringőire ringatózik. A páratlan zenei élményről a Duna Szimfonikus Zenekar és Horváth Gábor karmester gondoskodik – igazi kulturális csemege, mely minden érzékszervet rabul ejt.

A szerelem klasszikusai // MOMKult

Romantikus, klasszikus zenei utazásra hív a Danubia Zenekar. Február 28-án a MOMKultban Mozart Così fan tutte-nyitánya a szerelem intrikus arcát, fellángoló, mindent túlélő oldalát pedig Liszt Szerelmi álma festi fel. Csajkovszkij Rómeó és Júlia nyitányfantáziája valóságos akciófilmet varázsol a képzeletbeli vászonra, a beteljesülést pedig Glinka Ruszlán és Ludmillája hozza el. Nem hiányozhat az estről Sosztakovics keringője, Berlioz Fantasztikus szimfóniája, Francis Lai Love Story-zenéje sem, a szerelmes számok történetét pedig Ott Rezső kompozíciója foglalja majd össze.

Fekete Jenő és a Banda // Renegade Tattoo & Blues Bar

Fekete Jenő aktív résztvevője a hazai és külföldi fesztiváloknak, kluboknak immáron négy évtizede. Ezen az esten bandájával blues klasszikusat és saját dalokat is előadnak majd.

Irigy Hónaljmirigy // MVM Dome

Idén ünnepli 35. születésnapját Magyarország legpoénosabb zenekara, ennek örömére pedig hatalmas bulival rúgják ki az MVM Dome oldalát az Irigy Hónaljmirigyes fiúk február 28-án. Best of Mirigy, azaz kétórás, jubileumi megashow, a legnagyobb slágerekkel – kellő komolytalansággal fűszerezve.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. március 1.)

Zsengélő túra a Börzsönyben

A Zsengélő Café meghív titeket egy kis börzsönyi tekergésre. Egy kb. 14 kilométeres túrára számítsatok.

Oscar warm up: A fiú és a szürke gém

Mijazaki Hajao Oscar-díjas filmje a Bem Mozi műsorán.

Érintés paradoxon // Nemzeti Táncszínház

Két ember egy pontban összeér. Ez a pont most már közös, itt találkoznak. Megérintődnek. Megérintve lenni annyi, mint valami kivételesen érzékeny, intim, mély állapotba kerülni. Ebben a pillanatban valami igazán fontos, valami lényegi történik. Belül valami megmozdul, megváltozik. Az ember életében ekkor új időszámítás kezdődik. Aki érintett, az már nem objektív. Inkább őszinte. És sérülékeny. Az érintés átjárja, megragadja az ember lényét, lényegét, és szelíden vagy erőteljesen, de átveszi az irányítást. Végre. Ezért nagy a felelőssége annak, aki megérint valakit, legyen az testi, érzelmi, művészi vagy szellemi érintés.

Hó Marci emlékest // Turbina

Egy év telt el Hó Marci halála óta. Barátai és zenésztársai ismét összegyűlnek, hogy együtt emlékezzenek Marci dalaira. Ezúttal nem csak egy, hanem rögtön két koncerten is megszólalnak a szerzeményei, természetesen a Jégkorszak és egy, csak erre az estére összeállt Szeles Mónika szupergroup előadásában, mindkét esetben vendégénekesekkel kiegészülve. Az estét egy beszélgetés vezeti majd fel, ahol előkerül pár kedves sztori és emlék.

