35+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. február 18-22.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok ezen a héten is Budapesten és környékén, legyen szó kiállításról, sétáról, vásárról vagy koncertről.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Magyar-Afrika Hét // több helyszínen (2026. február 16-22.)

Idén február 16. és 22. között rendezik meg a Magyar-Afrika Hét eseményét, melynek fókuszában az egészségügy áll. Az Afrikáért Alapítvány rendezvényén emellett lebilincselő üzleti, gazdasági, oktatási és kulturális témájú előadásokat is meghallgathattok, és még egy izgalmas céglátogatáson is részt vehettek. A harmadik alkalommal megrendezett eseménynek két helyszín, a Rákóczi úti Danubius Hotel és a Hungexpo A pavilonja ad otthont. Arra figyeljetek, hogy a program előzetes regisztrációhoz és belépőjegy vásárlásához kötött, melyet a weboldalon tudtok könnyedén elintézni.

Tovább a weboldalra >>

Finn Filmnapok // Toldi Mozi (2026. február 18-22.)

Február 18. és 22. között rendezik meg a 15. Finn Filmnapokat, a finn filmek legnagyobb fővárosi filmfesztiválját. Az eseménynek a Toldi mozi ad otthont, a repertoárban pedig 8 játékfilm, 4 dokumentumfilm és 3 rövidfilmgyűjtemény, közönségtalálkozók, panelbeszélgetés és kollektív kiállítás várja a skandináv filmek szerelmeseit.

Bővebb információ >>

Ingyenes programok Budapest Főváros Levéltárában (2026. február 19., 20.)

Budapest Főváros Levéltára csütörtökön és pénteken, ingyenes programok sokaságával ünnepli az Idegenvezetők Világnapját: tárlatvezetésen hull le a lepel Nagy-Budapest létrejöttének titkairól, családfakutató-gyorstalpaló segít eligazodni a levéltári adatbázisok rengetegében, Ybl Miklós terveit is megleshetik az építészet szerelmesei, sőt, levéltári séta és egy kamarakiállítás is vár az érdeklődőkre.

Bővebb információ >>

Rendhagyó tárlatvezetések a Földalatti Vasúti Múzeumban (2026. február 19-22.)

Február 19. és 22. között exkluzív tárlatvezetésekkel vár kicsiket és nagyokat a Földalatti Vasúti Múzeumban a BKV. A Deák téren, igazán autentikus helyszínen ismerkedhettek meg a 130 éves kisföldalatti történetével, megtekinthetitek az Így utaz(t)unk mi – A fővárosi közösségi közlekedés gyerekszemmel című időszaki kiállítást, és akár még időutazáson is részt vehettek, ha beléptek az eredeti, korhű vasúti kocsik egyikébe.

Bővebb információ >>

Hajdu Tamás: Keleten a helyzet még mindig változatlan // Mai Manó Ház (2026. február 19. – március 29.)

A Mai Manó Ház ismét egy fantasztikus, ingyenesen látogatható fotókiállítással készül. Ezúttal február 19. és március 29. között Hajdu Tamás fotóit csodálhatjátok meg, amelyek a kortárs kelet-európai vizuális kultúra markáns lenyomatai. A kiállítás a Keleten a helyzet még mindig változatlan címet kapta, melynek középpontjában a posztszocialista tér vizualitása áll. A tárlat finom humorral és empátiával mutatja meg a városi és vidéki valóság disszonáns szépségét, a funkcionalitás és az esztétikai igénytelenség keveredését a múlt nosztalgikus maradványaival.

Bővebb információ >>

László Dániel: Alsó világ // Eötvös10 (2026. február 20. – március 14.)

Különleges kiállítás keretében elevenedik meg László Dániel meghökkentő képi világa az Eötvös10-ben február 20. és március 14. között. László Dániel kiállításán az elmúlt évtized kortárs festményeiből egy tematikus válogatás lesz látható, ahol a képek sajátos világa alagsorokba, metróaluljárókba, pincékbe, börtönökbe és underground helyek árnyékvilágába kalauzolják el a nézőt.

Bővebb információ >>

További ingyenes kiállítások Budapesten:

Világ Állatai Lampion Fesztivál // Fővárosi Állat- és Növénykert (2026. február 22-ig)

Szenzációs világ körüli utazásra invitál a kínai hagyományokon alapuló Lampion Fesztivál: a Zigong városából érkező mesterek óriási, színes textillel borított LED-lampionokkal keltik életre Európa, Ázsia, a Közel-Kelet, Afrika, Dél-Amerika, Észak-Amerika, valamint Óceánia veszélyeztetett állatait, melyeket egytől-egyig az adott régióra jellemző, szimbolikus motívumok díszítenek. A Fővárosi Állatkertben kialakított látványos installációt egészen február 22-ig tudjátok látogatni, péntektől vasárnapig, záróra után. A belépés jegyvásárláshoz kötött.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapesti programok szerdán (2026. február 18.)

Világjáró – Dánia és Grönland // Csillaghegyi Közösségi Ház

Február 18-án izgalmas, ingyenes előadás keretében ismerkedhettek meg közelebbről a viking kultúrával, gyönyörű kastélyokkal, bájos lakóházakkal, szélfútta dűnékkel, és a vidám, barátságos dánokkal és inuitokkal. A világ legrégebbi királyságáról, Dániáról és a Föld legnagyobb szigeteként számon tartott Grönlandról lesz szó a Világjáró következő alkalmán, ahol dr. Kovács Zoltán mesél élményeiről, Kamuti Ilona vetített fotói pedig bepillantást engednek az északi életérzésbe.

Tovább az eseményre >>

Kurtág 100 | Kurtág-töredékek – filmbemutató // Müpa

Négy éven át kísérte kamerával Kurtág György mindennapjait az Ezüst Medve-díjas filmrendező, Nagy Dénes. A 2021 és 2025 között született dokumentumfilm messze túllép a műfaj konvencionális keretein. A költői képsorokon megelevenednek az 1930-as évekbeli gyerekkor emlékei, az időskori magány dilemmái, alkotás és tanítás alapvető kérdései és egy páratlan zeneszerzői életmű emberi és gondolati hátterének alapelemei.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Willany Leó X Központ – in the middle & Afterparty by ke.ad

A Willany Leó előadások koncepciója, hogy „nincs koncepció”. Különböző műfajokból érkező előadók találkoznak azzal a céllal, hogy egy olyan előadást hozzanak létre, amiről még ők sem tudnak semmit.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapesti programok csütörtökön (2026. február 19.)

Társasjáték délután // Józsefvárosi Múzeum

Ahogy minden hónapban, úgy február 19-én is megrendezésre kerül a Józsefvárosi Múzeum ingyenes társasjáték délutánja a Játszóház Projekt keretében. Legyen szó táblajátékról, kártyajátékról, stratégiai, logikai vagy bármely egyéb játéktípusról, a Józsefvárosi Múzeum rendezvényén mindegyiket kipróbálhatjátok. A játékba bármikor becsatlakozhattok, még csak regisztrációra sincsen szükség.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szerelem első hallásra // MOMKult

Február 19-én a zene és a költészet kerül előtérbe a Cziffra Fesztiválon. Az estén Balázs János zongoraművész kíséretében kelnek életre Lackfi János versei, melyeket Törőcsik Franciska és a költő adnak elő. A koncert méltó emléket állít Cziffra György és Mezey Mária legendássá vált estjeinek.

Tovább az esemény weboldalára >>

Guzsalyas táncház // Marczibányi Téri Művelődési Központ

Február 19-én fergeteges moldvai és gyimesi táncházi forgatagban találhatjátok magatokat a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A Fanfara Complexa kiskoncertjén népszerű moldvai lakodalmas táncdallamok szólalnak meg a ’80-as évektől napjainkig. Közreműködik a Somos Együttes és a Szigony zenekar.

Tovább az esemény weboldalára >>

Anikó és Lecsó // Gödör Klub

Anikó és Lecsó még tizenéves korukban, 1983-ban alakították a Pál Utcai Fiúk együttest, amelyik a mai napig is működik, állandó szereplői, szinte az összes fesztiválnak és klubnak. Rengeteg dal született ennyi idő alatt, ezekből hoznak el egy csokorral magukkal, megmutatva, hogy ezek a dalok eredetileg hogyan szólaltak meg egy szál gitár segítségével. Egy ilyen este alatt, persze nem csak a saját szerzemények kerülnek elő, hanem azok a kedvenc dalok is, amik őket inspirálták a zenekar megalapításakor, főleg a 80-as évek magyar underground együtteseitől.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Pénteki programok Budapesten és környékén (2026. február 20.)

Latin Heat – Alacalufe live // Otthonka

Készülj fel egy estére, ahol a latin ritmusok átveszik az uralmat az Otthonkában – tánc, izzadás, felszabadulás egészen hajnali 2-ig. A Latin Heat nem csak egy buli: ez egy igazi latin-amerikai utazás, ahol a trópusi klasszikusok, karibi hangulat és az élő zene nyers energiája találkozik.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Északi fény – Ensemble Correspondances // Müpa

Február 20-án az Ensemble Correspondances régizene-együttes Budapestre hozza a skandináv barokk ritkán hallott kincseit. A Gustav Düben gyűjteményéből fennmaradt művek – Tunder, Albrici, Johann Christoph Bach, Krieger és más mesterek darabjai – izgalmas, sokszínű zenei világot mutatnak, amelyben nemzetközi hatások találkoznak Stockholm városában. A koncert szólistája a rangos Victoires de la Musique Classique év operaénekese díjával kitüntetett mezzoszoprán, Lucile Richardot lesz.

Tovább az eseményre >>

Elefánt Farsang // Barba Negra

Idén sem maradunk Elefánt Farsang nélkül, hiszen február 20-án ismét nagyot bulizhatunk a népszerű zenekarral. Az idei évben a zenekar arra kéri a közönséget, öltözzön be mindenki a kedvenc vagy legkevésbé kedvelt mesehősének. A legjobb, legfuribb vagy legkreatívabb jelmez ugyanis egy éves bérletet nyer a budapesti Elefánt-koncertekre.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2026. február 21.)

Gardrób & Sufni // ELTE Gömb Aula

A sufniban talált holmikkal kiegészített Gardrób Közösségi Vásár februárban két alkalommal is beköltözik az ELTE Gömb Aulába. Február 21-én a legjobb ruhák, cipők, táskák és kiegészítők mellett régi tárgyakra, kacatokra és könyvekre egyaránt lesz lehetőségetek lecsapni. Ne feledjétek, a földszinten a ruháké, az emeleten a régi kincseké lesz a főszerep.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Asztro-matiné // Svábhegyi Csillagvizsgáló

A gyerekek könnyen érthető, de annál színesebb nyelvén tárulnak fel az univerzum titkai a Svábhegyi Csillagvizsgálóban szombatonként februárban. Az Asztro-matiné különleges programjai során interaktív módon mutatják be a jelenségeket, és válaszolják meg a gyerekek sokszor egyszerűnek tűnő, de fogas kérdéseit – például az égből hullott kövek változatos világáról, a nap- és holdfogyatkozásról, vagy akár a csillagködök fényspektrumáról. Az Asztro-matiné 2-2,5 órás programjai a 6-12 éves korú gyermekeknek mesélnek érdekességeket a világegyetemről – ahol természetesen a felnőttek is kérdezhetnek.

Bővebb információ >>

Sétahajózás idegenvezetéssel a Dunán

Az Idegenvezetők Világnapján két különleges járatot is indít a MAHART, élő, magyar nyelvű idegenvezetéssel. Remek alkalom, hogy új perspektívából ismerjétek meg a várost: a kaland a Pesti Vigadótól indul, majd a sétahajó fedélzetén, világörökségi színhelyek és ipari örökségek mellett ringatózva fedezhetitek fel, miért is játszanak kulcsszerepet az idegenvezetők a főváros mindennapjaiban.

Bővebb információ >>

További szuper programok az Idegenvezetők Világnapján:

Sok a szöveg // ELTE Bolyai Auditorium

Csak semmi mellébeszélés – legalábbis február 21-én, az ELTE Bolyai Auditoriumban. A frappáns beszélgetős est során Karafiáth Orsolya szöveguniverzuma Thuróczy Szabolcs nyers őszinteségével, Vályi István karcos humorával és Pajor Tamás szellemi mélységével ütközik majd. Vajon mi sül ki belőle?

Tovább az esemény weboldalára >>

Kórusok Téli Éjszakája // Magyar Zene Háza

Egy téli délután, mely során a legkülönfélébb énekhangok töltik meg a Magyar Zene Házát: február 21-én jön a Kórusok Téli Éjszakája! Az egyedülálló eseményre az ország minden tájáról érkeznek kórusok, hogy valóságos hangcunamit kerekítsenek, és eloszlassák a február végi szürkeséget. A Kórusok Téli Éjszakáját 2013 óta minden évben megrendezik, a Magyar Zene Háza pedig rendkívül büszke arra, hogy újra otthont adhat a zenei örömünnepnek. Nem csoda, hisz a városligeti hangvilla és a rendezvény küldetése is pont ugyanaz: teret adni minél több zenei stílusnak és támogatni a daloló közösségeket.

Tovább az esemény weboldalára >>

Farsangi bál szecessziós pompában // Ráth György-villa

Bár a farsangi időszak február 17-én véget ér, pár napra rá még lehetőségetek nyílik részt venni egy felejthetetlen báli esten. A Ráth György-villában nemcsak a történelem, de még a műtárgyak is megelevenednek: február 21-én korabeli tánctanítással idézik meg a reformkori és a századfordulós bálok világát, és még a báli menü és divat rejtelmeit is felfedik. Ha igazán ötletes farsangi jelmezben érkeznétek, inspirálódjatok a Ráth-villabeli szecessziós műalkotásokból!

Bővebb információ >>

További budapesti programok hideg időre:

Tribute Farsang // Dürer Kert

Idén február 21-én ismét a farsangozóké lesz a Dürer Kert, ahol a legismertebb rock és metal bandák legjobb hazai képviselői adják meg az este alaphangulatát. Ha valaha is lelkesedtünk a Rage Against The Machine, a Nirvana, a Slipknot vagy a KoRn, esetleg a Paramore, a Mr. Big, a Gojira, vagy a Machine Head zenéjéért, akkor a Tribute farsang nekünk szól!

Tovább az esemény weboldalára >>

Stranger Beats – The portal opens // Lock Budapest

Február 21-én két világ találkozik a Lock Budapestben: a klub sötétjéből feltörő, vastag elektronikus basszusok és a másik oldalról érkező, mennyei szimfonikus zene. Az est célja azonban nem a versengés, hanem az együttműködés: a teljes szimfonikus zenekar klubkörnyezetben, DJ-kel karöltve szólal meg, hogy egy felejthetetlen Stranger Things-élménnyel ajándékozzon meg titeket. Ettől garantáltan egy másik dimenzióban fogjátok érezni magatokat!

Tovább a weboldalra >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. február 22.)

Bringás használtpiac & közösségi vásár // KLND

A KLND Börze nem egy sima vásár: egy közösségi esemény, ahol a bringás cuccok, alkatrészek, kemping- és outdoor felszerelések cserélnek gazdát. Február 22-én a Dózsa György úti Bringaland Kerékpárbolt és Szerviz ebből az alkalomból nemcsak árusokkal és vevőkkel telik majd meg, hanem régóta vágyott portékákkal és történetekkel is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Cifra Palota // Müpa

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa családi sorozatán kreatív és művészeti programokon engedhetik szabadjára fantáziájukat kicsik és nagyok. Az épület minden szegletében találtok valami inspirálót: interaktív zenés, tánc- és meseelőadások, kreatív és képzőművészeti foglalkozások, készségfejlesztés, zenei nevelés és játékos újrahasznosítás is vár benneteket délelőttönként, hogy kellőképp megcsillogtathassátok művészi vénátokat. A programok mindig az adott héten kerülnek fel a Müpa oldalára – érdemes figyelemmel követni, és vasárnaponként bejárni a Cifra Palota minden zegét-zugát!

Bővebb információ >>

Sisi szívügyei – vezetett séta

Erzsébet királyné életének legszemélyesebb pillanatairól rántja le a leplet a Várkert Bazár Valentin-napi sétája. A neoreneszánsz kertet, eldugott lépcsőházat és Sisi-szobát érintő túra során kiderül, milyen gyermek, feleség, édesanya és barát lehetett az 1867-ben megkoronázott Sisi, aki boldogtalan házasságban élt és gróf Andrássy Gyula iránt táplált gyengéd érzelmeket. A sétát februárban hétvégente két időpontban, 11 és 14 órától indítják.

Tovább az eseményre >>

Kedvezményes séták a Pesti Vigadóban

Immár hagyomány, hogy az Idegenvezetők Világnapját kihagyhatatlan kedvezménnyel ünnepli a Pesti Vigadó – vasárnap mind a négy vezetett sétára féláron válthattok jegyet. Az ikonikus épület egykor klasszikus koncertek, lenyűgöző bálok és bankettek, de még várostörténeti mérföldkövek helyszíne is volt: ezekből és még sok más érdekességből kaphattok ízelítőt a február 22-i vezetett bejárásokon. A séták a 6. emeleten érnek véget, ahonnan páratlan kilátás nyílik a főváros látképére.

Bővebb információ >>

Tárlatvezetés a Memento Parkban

Az egyedülálló szoborparkban vasárnap tematikus tárlatvezetés veszi kezdetét, mely 1956 emlékezetét veszi górcső alá az Idegenvezetők Világnapja alkalmából. A körülbelül másfél órás séta során szobrok és az emlékművek idézik meg a sorsfordító eseményeket, a korszak történetmeséléséhez illeszkedve. A tárlatvezetésen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a park belépőjeggyel látogatható.

Bővebb információ >>

KYŌSŌ Japán Zenei Fesztivál // Magyar Zene Háza

KYŌSŌ, azaz „együtt rezonálni”. Február 22-én ennek szellemében elevenedik meg a japán tradíció, a kortárs zenei gondolkodás, a kalligráfia, illetve a taiko dob és az improvizáció ereje egy különleges est keretein belül. Az esemény első felében a zene és a vizuális művészet közös kibontakozásának lehettek tanúi, ezt követően a tradicionális ritmusvilág modern, improvizatív zenei formában folytatódik. A fesztivál új, határokat átlépő hangzásvilágot teremtve hív zenei utazásra – hol máshol, mint a Fujimoto által tervezett Magyar Zene Házában!

Tovább a weboldalra >>

Szelíden és szilárdan // Várkert Bazár

Szabó Magda életének fejezeteit lapozza végig Gajdó Delinke február 22-én a Várkert Bazárban. A legendás írónő családja, imádott férje és persze a legfontosabb helyszín, Debrecen is felvillan az előadás során, melynek főszereplője Magda, örömében és bánatában, mindvégig szelíden és szilárdan.

Tovább az esemény weboldalára >>

Ha új helyeket fedeznétek fel: