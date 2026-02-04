30+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. február 4-8.

Megannyi izgalmas program vár rátok február első hétvégéjén Budapesten és környékén, legyen szó színházról, moziról, sétáról, vásárról vagy koncertről.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Magyar Filmszemle // Corvin Mozi (2026. február 2-8.)

Február 2. és 8. között a Corvin Mozi ad otthon a 45. Magyar Filmszemlének, ami kihagyhatatlan program minden filmrajongónak. Idén 10 műfajban nézhettek meg összesen 150 alkotást, többek között játékfilmeket, animációs filmeket, dokumentumfilmeket és tudományos ismeretterjesztő filmeket, de a kísérleti film, a televíziós sorozatok és a zenei videoklipek szerelmesei sem maradnak mozgókép nélkül. A Filmszemlét az előző évekhez hasonlóan elemző beszélgetések, valamint szakmai rendezvények egészítik ki a közelben található Inga Kultúrkávézóban.

Tovább a weboldalra >>

Dome Reload // Magyar Zene Háza (2026. február 3-8.)

Február 3-tól majdnem egy héten keresztül, egészen február 8-ig vár a Magyar Zene Háza egyedülálló, immerzív moziélménye, a Dome Reload. A Hangdómban megrendezett fesztiválon az exkluzív közönségtalálkozóval egybekötött újra-bemutatók mellett két új film premierjét is megnézhetitek. Természetesen zenei élményekből sem lesz hiány: a Csontváry – Levante című film vetítése közben Meybahar fellépését évezhetitek, valamint két korábbi itt megrendezett koncert – a Makrohang és a Vad Fruttik – felvételeit is megtekinthetitek a 360°-os kupolára kivetítve.

Tovább a weboldalra >>

Padszövettan // Deák 17 Galéria (2026. február 6. – március 7.)

A Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria február 6. és március 7. között a Padszövettan elnevezésű ingyenes tárlatnak lesz otthona, mely elnyűtt, összefirkált iskolapadokon fellelhető diákrajzokon keresztül enged bepillantani egy gimnáziumi osztály tagjainak és egyúttal az emberi lélek rejtelmeibe. Az iskolaévek titkait feltáró kiállítás a Szent Margit Gimnázium egykori és mai diákjainak kollektív munkáin keresztül segít megismerni egy rajztanár áltudományát és mesél társadalomról, lélektanról a “padológia” tükrében.

Tovább az esemény weboldalára >>

Indoor Sörfesztivál // New York Palace Budapest Hotel (2026. február 6-7.)

Ki mondta, hogy egy finom sör csak nyáron eshet jól? Február 6. és 7. között fergeteges beltéri sörfesztiválon vehettek részt nem máshol, mint a New York Palace Budapest Hotelben. Budapest egyik legimpozánsabb épületében több mint százféle csapolt sör vár csak arra, hogy megkóstoljátok – a kínálat magyar, cseh, német, angol és belga kézműves söröket egyaránt felvonultat, amiket a belépőjegy birtokában korlátlanul kipróbálhattok. Az italokhoz persze remek ételek is dukálnak: esténként a sörgasztronómia titkaiba éppúgy beleáshatjátok magatokat.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Harry Potter: A kiállítás // Szentendre (2026. február 6-tól)

A Harry Potter-univerzum interaktív kiállítása nagyjából másfél órás élményt kínál, amelyben az eredeti filmkellékek és jelmezek mellett aktív részvételre is lehetőség nyílik. A látogatók mandragórát ültethetnek, kipróbálhatják kviddics-képességeiket, és számos kulisszatitkot ismerhetnek meg a filmek készítéséről. A tárlat tudatosan épít az élményszerű felfedezésre, így nemcsak rajongóknak, hanem a varázsvilággal most ismerkedőknek is izgalmas lehet. Minden korosztály számára látogatható, bár néhány rész a legkisebbeknek kissé ijesztő lehet.

Tovább az esemény weboldalára >>

Kínai Újévi Fesztivál // Chinatown Budapest (2026. február 7-8.)

Február 7. és 8. között rendezik meg a kínai újév ünnepét a budapesti Chinatownban, ahol frenetikus kulturális- és gasztroutazásban lehet részetek. A Ló évében a szecsuáni ízek mellett a mochit és az édes levest is megkóstolhatjátok. Ezen kívül látványos előadások és workshopok szórakoztatnak, és még a hanfu öltözéket is felpróbálhatjátok! A részvétel – néhány program kivételével – ingyenes. A szervezők az eseményig további újdonságokat ígérnek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Hot Wheels Monster Trucks Live // MVM Dome (2026. február 7-8.)

Az eddigi legnagyobb Monster Trucks show-nak lehettek részesei február 7-én és 8-án az MVM Dome-ban. A Hot Wheels eseményén FMX-motorosok lélegzetelállító mutatványait is megnézhetitek, sőt, még egy tűzokádó, autózúzó robotdinoszaurusz is feltűnik a színen. Öveket becsatolni – ez durva menet lesz!

Tovább az esemény weboldalára >>

Garden of Lights // ELTE Füvészkert (2026. február 15-ig)

Február 15-ig még felfedezhetitek a Garden of Lights varázslatos világát, mely ezúttal is egy kultikus mesét elevenít meg: a különleges fény- és multimédia-kiállítás idei témája nem más, mint az örök gyerek, Pán Péter története. A mese helyszíne, Sohaország az ELTE Füvészkertben elevenedik meg – lélegzetelállító látvány, ahogy a több mint 250 éves botanikus kert festői környezetét csodalények ragyogják be! A kiállítás kiterjed a park csaknem teljes területére, és olyan, akár egy meghitt, csillogó fényekben pompázó falu. Sőt, a tárlathoz tartozik egy applikációs játék, a Gamification is!

Bővebb információ >>

Budapesti programok szerdán (2026. február 4.)

Az üvegbúra // Örkény István Színház

Igazán intim közegben, az Örkény Színház stúdiójában bontakozik ki Sylvia Plath önéletrajzi ihletésű kultuszműve, Zsigmond Emőkével a főszerepben. Esther Greenwood élete álomszerűnek tűnhet, hiszen húszévesen, egy magazin gyakornokaként New Yorkban szakmai sikerek és hírességek forgatagába kerül – ám úgy érzi, képtelen megfelelni az elvárásoknak. Az üvegbúra szívbe markoló jelenetei Esther nővé válását, bizonytalanságát, belső félelmeit és önazonosság-keresését kíméletlen őszinteséggel tárják elénk – legközelebb február 4-én, Widder Kristóf rendezésében az Asbóth utcában.

Tovább az esemény weboldalára >>

Kodachrome // Renegade Tattoo & Blues Bar

Jobbágy Bence és Méhes Adrián elhozzák nektek a legszebb Simon & Garfunkel dalokat.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapesti programok csütörtökön (2026. február 5.)

Salsa-bachata party // Füge Udvar

Ha már nektek is elegetek van a téli szürke hétköznapokból és újult erővel indulnátok a városi pezsgésbe, akkor a Füge Udvar csak rátok vár! Február 5-én ingyenes salsa-bachata partyn vehettek részt, ami minden csütörtökön megismétlődik, így egy igazán mozgalmas és latin tánccal fűszerezett hónapnak nézhettek elébe!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Bereményi 80 // MOMKult

80 éves lett Bereményi Géza, ennek örömére pedig összegyűlnek pályatársai, barátai, na meg nézői-olvasói, hogy együtt is megünnepelhessék a Kossuth- és Balázs Béla-díjas író, dalszöveg- és forgatókönyvíró, filmrendező születésnapját a MOMKultban. Február 5-én az est házigazdája Juhász Anna lesz.

Tovább az esemény weboldalára >>

Marcus & Martinus // Barba Negra

Marcus & Martinus, a szemtelenül fiatal – és még annál is tehetségesebb – norvég ikerpár dupla telt házas koncertje után idén télen visszatér a magyar fővárosba. A 2024-es Eurovíziós Dalfesztivál sztárjai február 5-én a Barba Negrában ejtik ámulatba rajongóikat, egy vadonatúj és látványos show-val.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Pénteki programok Budapesten és környékén (2026. február 6.)

Apertúra: Cucli

A társulat éppen kapható írói/rendezői fogják magukat és egész nap híreket olvasnak, hogy a megfelelőt kiválasztva, egyetlen éjszaka alatt darabot írjanak belőle. Másnap reggel 10-kor olvasópróba, aztán jön a fény-hang-jelmez-díszlet (már ha van rá idő) és este 18:45-kor premier, először és utoljára. Nem tud nem aktuális lenni. De nem vicces sem. Mindenesetre játékos, mindenki számára. Az est vendége: Szemenyei János.

Tovább a Facebook-eseményre >>

&orphine Band a Pótkulcsban

A ’90-es évek legendás amerikai alternatív rock zenekarából, a Morphine Bandből inspirálódott &orphine Band a Pótkulcs színpadán.

Tovább a Facebook-eseményre >>

MORDÁI // Palazzo Permanens

A MORDÁI a ’60-as-’70-es évek kísérletező magyar népzenei vonulatából táplálkozó folk-rock zenekar, amely bátran gondolja újra a népdalokat és közismert dallamokat jazzes motívumokkal és improvizatív elemekkel. Pszichedelikus hangzásviláguk az útonállók sötét, nyers szellemiségét idézi meg, miközben a hagyomány és a modern zenei megközelítés természetes egységet alkot. Vendég: Ifj. Csoóri Sándor.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2026. február 7.)

VI. Társasjáték Cserebere és Vásár a Cinkelt kockában

Február 7-én hatodik alkalmához érkezik a 2026-os év első Társasjáték Cserebere és Vására. A Cinkelt kocka társasjátékboltban ezúttal is az új gazdára váró, megunt, de kiváló állapotnak örvendő társasjátékoké lesz a főszerep, a sikeres eladást vagy vételt pedig akár egy csésze kávéval is megünnepelhetitek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Gardrób & Sufni // ELTE Gömb Aula

A sufniban talált holmikkal kiegészített Gardrób Közösségi Vásár februárban két alkalommal is beköltözik az ELTE Gömb Aulába. Február 7-én és 21-én a legjobb ruhák, cipők, táskák és kiegészítők mellett régi tárgyakra, kacatokra és könyvekre egyaránt lesz lehetőségetek lecsapni. Ne feledjétek, a földszinten a ruháké, az emeleten a régi kincseké lesz a főszerep.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Asztro-matiné // Svábhegyi Csillagvizsgáló

A gyerekek könnyen érthető, de annál színesebb nyelvén tárulnak fel az univerzum titkai a Svábhegyi Csillagvizsgálóban szombatonként februárban. Az Asztro-matiné különleges programjai során interaktív módon mutatják be a jelenségeket, és válaszolják meg a gyerekek sokszor egyszerűnek tűnő, de fogas kérdéseit – például az égből hullott kövek változatos világáról, a nap- és holdfogyatkozásról, vagy akár a csillagködök fényspektrumáról. Az Asztro-matiné 2-2,5 órás programjai a 6-12 éves korú gyermekeknek mesélnek érdekességeket a világegyetemről – ahol természetesen a felnőttek is kérdezhetnek.

Bővebb információ >>

Ügetőfarsang // Kincsem Park

Ha egy igazán különleges, ingyenes élményre vágynátok idén farsangkor, érdemes megcélozni február 7-én a dobogástól, éljenzéstől és üdvrivalgástól hangos Kincsem Parkot. Az Ügetőfarsang alkalmával ne feledjetek el jelmezt húzni, hiszen az első 500 maskarás egy pohár ajándék forralt borral vagy forró teával a kézben foglalhat helyet a lelátón amellett, hogy részt vehet a nagyértékű díjakkal kecsegtető jelmezversenyen. Természetesen a jelmezes hajtás, valamint a farsangi fánk sem marad ki a programkínálatból, de lesz sztárfutam, sulkyhúzó verseny és szórakoztató programokkal várják a legkisebbeket is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Téltemetés a busókkal // Martonvásár

Február 7-én hagyományőrző programra invitál Martonvásár, ahol a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ rendezvényudvarán közösen űzhetjük el a telet. A nap folyamán megismerhetjük a néphagyományokat, kezdve a busójárástól egészen a kiszebáb égetésig. Martonvásár főterén zenés, táncos mulatságon vehetünk részt a busókkal együtt, az egyedülálló hangulatról pedig a tököli KOLO zenekar, valamint a Tököli Délszláv Táncegyüttes gondoskodik. Az ingyenesen látogatható rendezvényen egyedi portékákat kínáló kézműves vásárral és ízletes étel- és italkínálattal várják az érdeklődőket.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Fekete Jenő & Egri Jancsi a Fülesben

Fekete Jenő és Egri Jancsi legendás nagy bluesban lesznek szombat esete. Ráadásul Jancsi szülinapját is meg kell ünnepelni!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Új Babylon – Omega tribute // Muzikum

A 2013-ban alakult Új Babylon hat fiatalból álló zenekar, akik a legendás Omega együttes munkássága előtt tisztelegnek dalaik feldolgozásával, előadásával. Több mint 10 éve koncerteznek az Omega repertoárjával a hazai és a nemzetközi színpadokon. A folyamatosan bővülő repertoár tartalmazza a mindenki által ismert slágereket, valamint ritkábban hallható kuriózumokat is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Welcome to my Birthday – Alice Cooper Tribute Night // BackStage Pub

Alice Cooper, a shockrock mestere megint fiatalabb lesz egy évvel. A Where Is Cooper együttes ez alkalomból elhozza nektek a legerősebb slágereket, a mélyvágásos fan-favoritokat és a friss korszak néhány élesebb szilánkját is. A kezdetektől a legújabb lemezig.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Korai Electric & Urban Vinyl FARSANG // Gödör

Részben a Korai Öröm és a Korai Trancemission zenekarok magvát alkotó zenészeiből álló Korai Electric követi tradicióit. A folyamatzenében a gépies dob és basszus mellett a doromb és a khöömei difónikus ének ázsiai és egzotikus tájakra repít, melyet a szintetizátorok hangzása bővít kozmikussá és tesz még varázslatosabbá.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. február 8.)

Régiségvásár // Esztergomi Piac

Az antikvitások, régiségek szerelmeseinek február 8-án érdemes lesz Esztergom felé venni az irányt. Ezen a februári napon ugyanis az Esztergomi Piac történetekkel teli régi festményekkel, porcelánokkal, bútorokkal, bakelitlemezekkel, játékokkal és megannyi különleges tárggyal, na és persze lelkes kincsvadászokkal és kincseresőkkel telik meg.

Tovább a Facebook-eseményre >>

További szuper vásárok Budapesten és környékén:

I. Lőrinci Disznótoros Fesztivál // Havanna piac

Remélhetőleg egy szuper gasztronómiai hagyomány elindulásának lehettek szemtanúi, ha február 8-án ellátogattok a Havanna piacra: ekkor debütál ugyanis a pestszentlőrinci disznótoros fesztivál. Az eseményt többek között Kovácsovics Fruzsina koncertje és kolbásztöltő verseny teszi izgalmasabbá. Az utóbbit követő kóstoló ráadásul 18. kerületi lakosok számára, Városkártya felmutatása esetén ingyenes. Az eseményt a hetente megrendezett vásár, kézműves foglalkozások, körhinta, lufihajtogató bohóc, illetve arcfestés teszi teljessé, így az egész család jól fogja érezni magát.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Falánk Fánkfalók Találkozója // Monor

Február 8-án Monoron találkoznak a falánk fánkfalók, hogy irigylésre méltó hobbijukat másokkal is megosszák. A Monor Hegyessy Lions Club szervezésében megvalósuló eseményen természetesen a jótékonyság is fontos szerepet kap: a finomságokból befolyt összegből idén is rászoruló családokat támogatnak. A KultPincébe már 13 órától lehet érkezni, ahol a hagyományos lekváros, csokis és vaníliapudingos fánkok mellett isteni forralt bor, tea, fröccs, zsíros kenyér és persze szuper hangulat vár. Tehát ha a jóllakottságoddal szeretnél másokon segíteni, ne hezitálj: február második vasárnapján irány Monor!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Üvöltő oroszlán, tündöklő Vénusz – vezetett séta

Február 8-án a belvárosi zajtól eltávolodva, a Városliget szomszédságában fellelhető Istvánmező vadregényes kis utcáin andaloghattok tematikus séta keretében. Az egykor gazdag polgároknak és művészeknek otthont adó villanegyedben szemügyre vehetitek Istvánmező változatos építészeti arculatát, a historizmus és szecesszió közötti stílusváltások eredményeit, míg az egyes villákat övező történetek a társadalmi reprezentáció sokféleségéről mesélnek.

Tovább az eseményre >>

Cifra Palota // Müpa

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa családi sorozatán kreatív és művészeti programokon engedhetik szabadjára fantáziájukat kicsik és nagyok. Az épület minden szegletében találtok valami inspirálót: interaktív zenés, tánc- és meseelőadások, kreatív és képzőművészeti foglalkozások, készségfejlesztés, zenei nevelés és játékos újrahasznosítás is vár benneteket délelőttönként, hogy kellőképp megcsillogtathassátok művészi vénátokat. A programok mindig az adott héten kerülnek fel a Müpa oldalára – érdemes figyelemmel követni, és vasárnaponként bejárni a Cifra Palota minden zegét-zugát!

Bővebb információ >>

Kolompos koncert és táncház // KMO Művelődési Központ és Könyvtár

Február 8-án érdemes lesz a KMO Művelődési Központ felé venni az irányt, ahol a Kolompos együttes egy nagy farsangi gyermekkoncerttel és táncházzal várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. A vidám rendezvényen a magyar népzene közkedvelt dallamai és játékos ritmusai kelnek életre, így minden korosztály könnyedén elmerülhet a zenei élményekben.

Tovább a Facebook-eseményre >>

A szeretet estje // RaM-ArT

Lírai balett-adágiók és érzelmes duettek, melyek megannyi történetet mesélnek: február 8-án Aliya Tanykpayeva és Dmitry Timofeev mellett a Győri Balett és a Szlovák Nemzeti Színház szólistái, valamint sok más balettművész segítségével elevenedik meg a szeretet ezer arca a RaM-ArT színpadán.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Orbit // Dürer Kert

Gondtalan nyarak nosztalgiája, álomszerű képek és atmoszférikus szintik találkoznak orbit dalaiban, aki debütáló lemezén is ezeket a pillanatokat ragadja meg. A fiatal német producer álomvilága február 8-án a Dürer Kertben is megelevenedik, és megmutatja, hogyan is végződik az ő felnövéstörténete.

Tovább az esemény weboldalára >>

