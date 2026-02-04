30+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. február 4-8.

Megannyi izgalmas program vár rátok február első hétvégéjén Budapesten és környékén, legyen szó színházról, moziról, sétáról, vásárról vagy koncertről.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Magyar Filmszemle // Corvin Mozi (2026. február 2-8.)

Február 2. és 8. között a Corvin Mozi ad otthon a 45. Magyar Filmszemlének, ami kihagyhatatlan program minden filmrajongónak. Idén 10 műfajban nézhettek meg összesen 150 alkotást, többek között játékfilmeket, animációs filmeket, dokumentumfilmeket és tudományos ismeretterjesztő filmeket, de a kísérleti film, a televíziós sorozatok és a zenei videoklipek szerelmesei sem maradnak mozgókép nélkül. A Filmszemlét az előző évekhez hasonlóan elemző beszélgetések, valamint szakmai rendezvények egészítik ki a közelben található Inga Kultúrkávézóban.

Tovább a weboldalra >>

Dome Reload // Magyar Zene Háza (2026. február 3-8.)

Február 3-tól majdnem egy héten keresztül, egészen február 8-ig vár a Magyar Zene Háza egyedülálló, immerzív moziélménye, a Dome Reload. A Hangdómban megrendezett fesztiválon az exkluzív közönségtalálkozóval egybekötött újra-bemutatók mellett két új film premierjét is megnézhetitek. Természetesen zenei élményekből sem lesz hiány: a Csontváry – Levante című film vetítése közben Meybahar fellépését évezhetitek, valamint két korábbi itt megrendezett koncert – a Makrohang és a Vad Fruttik – felvételeit is megtekinthetitek a 360°-os kupolára kivetítve.

Tovább a weboldalra >>

Padszövettan // Deák 17 Galéria (2026. február 6. – március 7.)

A Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria február 6. és március 7. között a Padszövettan elnevezésű ingyenes tárlatnak lesz otthona, mely elnyűtt, összefirkált iskolapadokon fellelhető diákrajzokon keresztül enged bepillantani egy gimnáziumi osztály tagjainak és egyúttal az emberi lélek rejtelmeibe. Az iskolaévek titkait feltáró kiállítás a Szent Margit Gimnázium egykori és mai diákjainak kollektív munkáin keresztül segít megismerni egy rajztanár áltudományát és mesél társadalomról, lélektanról a “padológia” tükrében.

Tovább az esemény weboldalára >>

Indoor Sörfesztivál // New York Palace Budapest Hotel (2026. február 6-7.)

Ki mondta, hogy egy finom sör csak nyáron eshet jól? Február 6. és 7. között fergeteges beltéri sörfesztiválon vehettek részt nem máshol, mint a New York Palace Budapest Hotelben. Budapest egyik legimpozánsabb épületében több mint százféle csapolt sör vár csak arra, hogy megkóstoljátok – a kínálat magyar, cseh, német, angol és belga kézműves söröket egyaránt felvonultat, amiket a belépőjegy birtokában korlátlanul kipróbálhattok. Az italokhoz persze remek ételek is dukálnak: esténként a sörgasztronómia titkaiba éppúgy beleáshatjátok magatokat.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Harry Potter: A kiállítás // Szentendre (2026. február 6-tól)

A Harry Potter-univerzum interaktív kiállítása nagyjából másfél órás élményt kínál, amelyben az eredeti filmkellékek és jelmezek mellett aktív részvételre is lehetőség nyílik. A látogatók mandragórát ültethetnek, kipróbálhatják kviddics-képességeiket, és számos kulisszatitkot ismerhetnek meg a filmek készítéséről. A tárlat tudatosan épít az élményszerű felfedezésre, így nemcsak rajongóknak, hanem a varázsvilággal most ismerkedőknek is izgalmas lehet. Minden korosztály számára látogatható, bár néhány rész a legkisebbeknek kissé ijesztő lehet.

Tovább az esemény weboldalára >>

Kínai Újévi Fesztivál // Chinatown Budapest (2026. február 7-8.)

Február 7. és 8. között rendezik meg a kínai újév ünnepét a budapesti Chinatownban, ahol frenetikus kulturális- és gasztroutazásban lehet részetek. A Ló évében a szecsuáni ízek mellett a mochit és az édes levest is megkóstolhatjátok. Ezen kívül látványos előadások és workshopok szórakoztatnak, és még a hanfu öltözéket is felpróbálhatjátok! A részvétel – néhány program kivételével – ingyenes. A szervezők az eseményig további újdonságokat ígérnek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Hot Wheels Monster Trucks Live // MVM Dome (2026. február 7-8.)

Az eddigi legnagyobb Monster Trucks show-nak lehettek részesei február 7-én és 8-án az MVM Dome-ban. A Hot Wheels eseményén FMX-motorosok lélegzetelállító mutatványait is megnézhetitek, sőt, még egy tűzokádó, autózúzó robotdinoszaurusz is feltűnik a színen. Öveket becsatolni – ez durva menet lesz!

Tovább az esemény weboldalára >>

Garden of Lights // ELTE Füvészkert (2026. február 15-ig)

Február 15-ig még felfedezhetitek a Garden of Lights varázslatos világát, mely ezúttal is egy kultikus mesét elevenít meg: a különleges fény- és multimédia-kiállítás idei témája nem más, mint az örök gyerek, Pán Péter története. A mese helyszíne, Sohaország az ELTE Füvészkertben elevenedik meg – lélegzetelállító látvány, ahogy a több mint 250 éves botanikus kert festői környezetét csodalények ragyogják be! A kiállítás kiterjed a park csaknem teljes területére, és olyan, akár egy meghitt, csillogó fényekben pompázó falu. Sőt, a tárlathoz tartozik egy applikációs játék, a Gamification is! 

Bővebb információ >>

Budapesti programok szerdán (2026. február 4.)

Az üvegbúra // Örkény István Színház 

Igazán intim közegben, az Örkény Színház stúdiójában bontakozik ki Sylvia Plath önéletrajzi ihletésű kultuszműve, Zsigmond Emőkével a főszerepben. Esther Greenwood élete álomszerűnek tűnhet, hiszen húszévesen, egy magazin gyakornokaként New Yorkban szakmai sikerek és hírességek forgatagába kerül – ám úgy érzi, képtelen megfelelni az elvárásoknak. Az üvegbúra szívbe markoló jelenetei Esther nővé válását, bizonytalanságát, belső félelmeit és önazonosság-keresését kíméletlen őszinteséggel tárják elénk – legközelebb február 4-én, Widder Kristóf rendezésében az Asbóth utcában.

Tovább az esemény weboldalára >>

Kodachrome // Renegade Tattoo & Blues Bar

Jobbágy Bence és Méhes Adrián elhozzák nektek a legszebb Simon & Garfunkel dalokat.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapesti programok csütörtökön (2026. február 5.)

Salsa-bachata party // Füge Udvar 

Ha már nektek is elegetek van a téli szürke hétköznapokból és újult erővel indulnátok a városi pezsgésbe, akkor a Füge Udvar csak rátok vár! Február 5-én ingyenes salsa-bachata partyn vehettek részt, ami minden csütörtökön megismétlődik, így egy igazán mozgalmas és latin tánccal fűszerezett hónapnak nézhettek elébe!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Bereményi 80 // MOMKult 

80 éves lett Bereményi Géza, ennek örömére pedig összegyűlnek pályatársai, barátai, na meg nézői-olvasói, hogy együtt is megünnepelhessék a Kossuth- és Balázs Béla-díjas író, dalszöveg- és forgatókönyvíró, filmrendező születésnapját a MOMKultban. Február 5-én az est házigazdája Juhász Anna lesz.

Tovább az esemény weboldalára >>

Marcus & Martinus // Barba Negra 

Marcus & Martinus, a szemtelenül fiatal – és még annál is tehetségesebb – norvég ikerpár dupla telt házas koncertje után idén télen visszatér a magyar fővárosba. A 2024-es Eurovíziós Dalfesztivál sztárjai február 5-én a Barba Negrában ejtik ámulatba rajongóikat, egy vadonatúj és látványos show-val.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Pénteki programok Budapesten és környékén (2026. február 6.)

Apertúra: Cucli

A társulat éppen kapható írói/rendezői fogják magukat és egész nap híreket olvasnak, hogy a megfelelőt kiválasztva, egyetlen éjszaka alatt darabot írjanak belőle. Másnap reggel 10-kor olvasópróba, aztán jön a fény-hang-jelmez-díszlet (már ha van rá idő) és este 18:45-kor premier, először és utoljára. Nem tud nem aktuális lenni. De nem vicces sem. Mindenesetre játékos, mindenki számára. Az est vendége: Szemenyei János.

Tovább a Facebook-eseményre >>

&orphine Band a Pótkulcsban

A ’90-es évek legendás amerikai alternatív rock zenekarából, a Morphine Bandből inspirálódott &orphine Band a Pótkulcs színpadán.

Tovább a Facebook-eseményre >>

MORDÁI // Palazzo Permanens

A MORDÁI a ’60-as-’70-es évek kísérletező magyar népzenei vonulatából táplálkozó folk-rock zenekar, amely bátran gondolja újra a népdalokat és közismert dallamokat jazzes motívumokkal és improvizatív elemekkel. Pszichedelikus hangzásviláguk az útonállók sötét, nyers szellemiségét idézi meg, miközben a hagyomány és a modern zenei megközelítés természetes egységet alkot. Vendég: Ifj. Csoóri Sándor.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2026. február 7.)

VI. Társasjáték Cserebere és Vásár a Cinkelt kockában

Február 7-én hatodik alkalmához érkezik a 2026-os év első Társasjáték Cserebere és Vására. A Cinkelt kocka társasjátékboltban ezúttal is az új gazdára váró, megunt, de kiváló állapotnak örvendő társasjátékoké lesz a főszerep, a sikeres eladást vagy vételt pedig akár egy csésze kávéval is megünnepelhetitek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Gardrób & Sufni // ELTE Gömb Aula

A sufniban talált holmikkal kiegészített Gardrób Közösségi Vásár februárban két alkalommal is beköltözik az ELTE Gömb Aulába. Február 7-én és 21-én a legjobb ruhák, cipők, táskák és kiegészítők mellett régi tárgyakra, kacatokra és könyvekre egyaránt lesz lehetőségetek lecsapni. Ne feledjétek, a földszinten a ruháké, az emeleten a régi kincseké lesz a főszerep.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Asztro-matiné // Svábhegyi Csillagvizsgáló

A gyerekek könnyen érthető, de annál színesebb nyelvén tárulnak fel az univerzum titkai a Svábhegyi Csillagvizsgálóban szombatonként februárban. Az Asztro-matiné különleges programjai során interaktív módon mutatják be a jelenségeket, és válaszolják meg a gyerekek sokszor egyszerűnek tűnő, de fogas kérdéseit – például az égből hullott kövek változatos világáról, a nap- és holdfogyatkozásról, vagy akár a csillagködök fényspektrumáról. Az Asztro-matiné 2-2,5 órás programjai a 6-12 éves korú gyermekeknek mesélnek érdekességeket a világegyetemről – ahol természetesen a felnőttek is kérdezhetnek. 

Bővebb információ >>

Ügetőfarsang // Kincsem Park

Ha egy igazán különleges, ingyenes élményre vágynátok idén farsangkor, érdemes megcélozni február 7-én a dobogástól, éljenzéstől és üdvrivalgástól hangos Kincsem Parkot. Az Ügetőfarsang alkalmával ne feledjetek el jelmezt húzni, hiszen az első 500 maskarás egy pohár ajándék forralt borral vagy forró teával a kézben foglalhat helyet a lelátón amellett, hogy részt vehet a nagyértékű díjakkal kecsegtető jelmezversenyen. Természetesen a jelmezes hajtás, valamint a farsangi fánk sem marad ki a programkínálatból, de lesz sztárfutam, sulkyhúzó verseny és szórakoztató programokkal várják a legkisebbeket is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Téltemetés a busókkal // Martonvásár 

Február 7-én hagyományőrző programra invitál Martonvásár, ahol a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ rendezvényudvarán közösen űzhetjük el a telet. A nap folyamán megismerhetjük a néphagyományokat, kezdve a busójárástól egészen a kiszebáb égetésig. Martonvásár főterén zenés, táncos mulatságon vehetünk részt a busókkal együtt, az egyedülálló hangulatról pedig a tököli KOLO zenekar, valamint a Tököli Délszláv Táncegyüttes gondoskodik. Az ingyenesen látogatható rendezvényen egyedi portékákat kínáló kézműves vásárral és ízletes étel- és italkínálattal várják az érdeklődőket.

Tovább a Facebook-eseményre >> 

Fotó: MartonKult

Fekete Jenő & Egri Jancsi a Fülesben

Fekete Jenő és Egri Jancsi legendás nagy bluesban lesznek szombat esete. Ráadásul Jancsi szülinapját is meg kell ünnepelni!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Új Babylon – Omega tribute // Muzikum

A 2013-ban alakult Új Babylon hat fiatalból álló zenekar, akik a legendás Omega együttes munkássága előtt tisztelegnek dalaik feldolgozásával, előadásával. Több mint 10 éve koncerteznek az Omega repertoárjával a hazai és a nemzetközi színpadokon. A folyamatosan bővülő repertoár tartalmazza a mindenki által ismert slágereket, valamint ritkábban hallható kuriózumokat is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Welcome to my Birthday – Alice Cooper Tribute Night // BackStage Pub

Alice Cooper, a shockrock mestere megint fiatalabb lesz egy évvel. A Where Is Cooper együttes ez alkalomból elhozza nektek a legerősebb slágereket, a mélyvágásos fan-favoritokat és a friss korszak néhány élesebb szilánkját is. A kezdetektől a legújabb lemezig.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Korai Electric & Urban Vinyl FARSANG // Gödör

Részben a Korai Öröm és a Korai Trancemission zenekarok magvát alkotó zenészeiből álló Korai Electric követi tradicióit. A folyamatzenében a gépies dob és basszus mellett a doromb és a khöömei difónikus ének ázsiai és egzotikus tájakra repít, melyet a szintetizátorok hangzása bővít kozmikussá és tesz még varázslatosabbá.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. február 8.)

Régiségvásár // Esztergomi Piac

Az antikvitások, régiségek szerelmeseinek február 8-án érdemes lesz Esztergom felé venni az irányt. Ezen a februári napon ugyanis az Esztergomi Piac történetekkel teli régi festményekkel, porcelánokkal, bútorokkal, bakelitlemezekkel, játékokkal és megannyi különleges tárggyal, na és persze lelkes kincsvadászokkal és kincseresőkkel telik meg.

Tovább a Facebook-eseményre >>

További szuper vásárok Budapesten és környékén:

13 vintage és retró vásár Budapesten és környékén februári kincskereséshez
13 vintage és retró vásár Budapesten és környékén februári kincskereséshez

Válogassatok kedvetekre Budapest és környékének legjobb vintage és retró vásár, bolhapiac és börze felhozatalából februárban is!

Funzine Funzine

I. Lőrinci Disznótoros Fesztivál // Havanna piac

Remélhetőleg egy szuper gasztronómiai hagyomány elindulásának lehettek szemtanúi, ha február 8-án ellátogattok a Havanna piacra: ekkor debütál ugyanis a pestszentlőrinci disznótoros fesztivál. Az eseményt többek között Kovácsovics Fruzsina koncertje és kolbásztöltő verseny teszi izgalmasabbá. Az utóbbit követő kóstoló ráadásul 18. kerületi lakosok számára, Városkártya felmutatása esetén ingyenes. Az eseményt a hetente megrendezett vásár, kézműves foglalkozások, körhinta, lufihajtogató bohóc, illetve arcfestés teszi teljessé, így az egész család jól fogja érezni magát.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Falánk Fánkfalók Találkozója // Monor 

Február 8-án Monoron találkoznak a falánk fánkfalók, hogy irigylésre méltó hobbijukat másokkal is megosszák. A Monor Hegyessy Lions Club szervezésében megvalósuló eseményen természetesen a jótékonyság is fontos szerepet kap: a finomságokból befolyt összegből idén is rászoruló családokat támogatnak. A KultPincébe már 13 órától lehet érkezni, ahol a hagyományos lekváros, csokis és vaníliapudingos fánkok mellett isteni forralt bor, tea, fröccs, zsíros kenyér és persze szuper hangulat vár. Tehát ha a jóllakottságoddal szeretnél másokon segíteni, ne hezitálj: február második vasárnapján irány Monor! 

Tovább a Facebook-eseményre >> 

Üvöltő oroszlán, tündöklő Vénusz – vezetett séta

Február 8-án a belvárosi zajtól eltávolodva, a Városliget szomszédságában fellelhető Istvánmező vadregényes kis utcáin andaloghattok tematikus séta keretében. Az egykor gazdag polgároknak és művészeknek otthont adó villanegyedben szemügyre vehetitek Istvánmező változatos építészeti arculatát, a historizmus és szecesszió közötti stílusváltások eredményeit, míg az egyes villákat övező történetek a társadalmi reprezentáció sokféleségéről mesélnek. 

Tovább az eseményre >>

Fotó: KÉK Városi séták

Cifra Palota // Müpa

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa családi sorozatán kreatív és művészeti programokon engedhetik szabadjára fantáziájukat kicsik és nagyok. Az épület minden szegletében találtok valami inspirálót: interaktív zenés, tánc- és meseelőadások, kreatív és képzőművészeti foglalkozások, készségfejlesztés, zenei nevelés és játékos újrahasznosítás is vár benneteket délelőttönként, hogy kellőképp megcsillogtathassátok művészi vénátokat. A programok mindig az adott héten kerülnek fel a Müpa oldalára – érdemes figyelemmel követni, és vasárnaponként bejárni a Cifra Palota minden zegét-zugát! 

Bővebb információ >>

Kolompos koncert és táncház // KMO Művelődési Központ és Könyvtár 

Február 8-án érdemes lesz a KMO Művelődési Központ felé venni az irányt, ahol a Kolompos együttes egy nagy farsangi gyermekkoncerttel és táncházzal várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. A vidám rendezvényen a magyar népzene közkedvelt dallamai és játékos ritmusai kelnek életre, így minden korosztály könnyedén elmerülhet a zenei élményekben.

Tovább a Facebook-eseményre >> 

A szeretet estje // RaM-ArT 

Lírai balett-adágiók és érzelmes duettek, melyek megannyi történetet mesélnek: február 8-án Aliya Tanykpayeva és Dmitry Timofeev mellett a Győri Balett és a Szlovák Nemzeti Színház szólistái, valamint sok más balettművész segítségével elevenedik meg a szeretet ezer arca a RaM-ArT színpadán.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >> 

Orbit // Dürer Kert

Gondtalan nyarak nosztalgiája, álomszerű képek és atmoszférikus szintik találkoznak orbit dalaiban, aki debütáló lemezén is ezeket a pillanatokat ragadja meg. A fiatal német producer álomvilága február 8-án a Dürer Kertben is megelevenedik, és megmutatja, hogyan is végződik az ő felnövéstörténete.

Tovább az esemény weboldalára >> 

Az új helyeket is érdemes kipróbálni:

Újdonságok Budapesten: 8 újonnan nyílt hely, amit érdemes kipróbálni februárban
Újdonságok Budapesten: 8 újonnan nyílt hely, amit érdemes kipróbálni februárban

Februárban sem maradtok új gasztrohelyek nélkül: forró ramenek, roppanós csirkeszárnyak és friss péksütemények aranyozzák be a mindennapokat.

Funzine Funzine