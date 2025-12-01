10 varázslatos Mikulás-program Budapesten és környékén 2025-ben

Összegyűjtöttünk a gyerekeknek egy csokor Mikulás-programot 2025-re Budapesten és környékén. Izgalmas játékok, kézműveskedés, bábelőadások és vonatozás is vár rátok a hétvégén.

Mikulás ajándéka // József Attila Közösségi Ház (2025. december 5.)

Mi történik akkor, ha eltűnik a Mikulás zsákja, amiben a gyerekek ajándékai vannak? Erre keresi a megoldást Balambusz, a jóságos kiskrampusz a nyúltestvérek segítségével. A Fabula Bábszínház előadása 3 éves kortól ajánlott.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

EgZoona Mikulás (2025. december 5.)

Egy különleges Mikulás-ünnepség, ahol a varázslatos hangulat egzotikus állatokkal és izgalmas programokkal párosul. A gyerekek találkozhatnak a Mikulással, aki ajándékkal is meglepi őket. Lesz bátorságpróba és kreatívsarok is.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Bio Mikulás – Élményt adó piactér // Öko Zsibongó (2025. december 5-6.)

December 5-én és 6-án az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ interaktív játékokkal, kézműves foglalkozásokkal és bio finomságokkal telik meg: a Bio Mikulás játékosan mutatja meg kicsiknek és nagyoknak, milyen izgalmas és finom is lehet az egészséges, környezettudatos életmód.

Tovább az esemény weboldalára >>

Mikulás a Római parti Piacon (2025. december 6.)

December 6-án különleges vendég érkezik a Római parti Piacra: a Mikulást rénszarvasai egyenesen a játszótér melletti füves területre repítik, ahol almával és szaloncukorral várja a gyerekeket 9 és 11 óra között, hogy utána továbbrepülhessen máshová. Mivel ő maga is rajong az ajándékokért, arra kéri a kicsiket, hogy hozzanak neki egy rajzot.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Ott Rezső – Hámori Máté: Az ál-kukás Mikulás // Budapest Music Center (2025. december 6.)

Ha kukásautóról van szó, garantált a siker – hát ha még mindehhez a Télapónak is köze van! December 6-án a Budapest Music Center koncerttermében minden adott lesz a tökéletes Mikulás-napi mókához, hiszen a két kedvenc, a bűvös szemétszállító és a nagyszakállú zenével szórakoztatja az apróságokat Az ál-kukás Mikulás fergeteges koncertjén. A gyerekek piros betűs ünnepnapján a Danubia Zenekar idén is újragondolja a nagyszakállút – hiszen létezik-e nagyobb ajándék egy szeméttelenítő, jólevegősítő, természetrekreáló Télapónál? Na ugye.

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

Ha a Mikulás karácsonyi mesebirodalmára is kíváncsiak vagytok:

Mikulás Expressz 2025 // Magyar Vasúttörténeti Park (2025. december 6.)

Színes adventi programok, interaktív bűvészműsor, Kovácsovics Fruzsina koncertje, korlátlan kerti vasutazás, kézműves sarok és természetesen a Mikulás és manói várják a gyerekeket és felnőtteket.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Mikulásváró családi nap – Advent a Budavári Palotanegyedben (2025. december 6.)

Egész napos családi rendezvény zenével, bábszínházzal, interaktív játékokkal és a Mikulással

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Mikulás a Fővárosi Állat- és Növénykertben (2025. december 6.)

A Mikulás hosszú útja egyik állomásaként a Fővárosi Állat- és Növénykertbe érkezik. Találkozzatok vele, és élvezzétek a sok izgalmas programot, amely egész nap vár rátok. Lesznek kézműves foglalkozások és dámszarvas-etetés is!

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Tilos Mikulás // Kesztyűgyár Közösségi Ház (2025. december 6.)

A Tilos Rádió Mikulás bulija délután 2-kor kezdődik, lesz kézműves foglalkozás Etelkával és Dórival, ping-pongozás, csocsózás, várnak titeket kakaóval, kaláccsal, palacsintával – és más finomságokkal is. Mesés játék a Kulimász csapatával, Busa Pista gyerekkoncert, bűvészshow és gyerekdiszkó is vár rátok a Kesztyűgyár Közösségi Házban.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Mikulás túra // több helyszínen (2025. december 6., 7.)

Két napon, több helyszínen – köztük a Gellért-hegyen, a Normafán, a Péterhalmi-erdőben, a Városligetben, a Farkas-erdőn és Dabason is – 10 állomáson keresztül haladhattok és valódi térképpel fedezhetitek fel a környéket az ErdőTekergők Mikulás-programján. Minden állomáson játékos, adventi témájú feladatot oldhattok meg és a túra végén találkozhattok még az igazi Mikulással is.

Tovább a Facebook-eseményekre >>

További decemberi programok Budapesten: