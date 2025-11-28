Karácsonyi varázslat a Camponában – Találkozz te is a Mikulással!

Decemberben ismét mesebirodalommá változik a Campona, ahol minden a karácsonyi varázslatról szól! A látogatókat idén is várja a Mikulás titkos liftje, amely elvezet a Mikuláshoz, aki személyesen is meghallgatja a kívánságokat. A különleges találkozásról ajándék fotó is készül, amit ajándékba kinyomtatva kapnak a gyerekek.

A Mikulást három hétvégén keresztül lehet meglátogatni: december 5–7., 13–14. és 20–21. között, 10:00–17:00 óráig (kivétel december 5., akkor 14:00 órától kezdődik a program).

Érdemes regisztrálni a Mikulás segítőinél!

Fontos információ, hogy a Mikulás egy nap csak előre meghatározott számú gyerekkel tud találkozni. Ezért érdemes az adott napon minél előbb a helyszínen regisztrálni a Mikulás segítőinél, hogy felkerülhess a jók listájára és garantáltan találkozhass a Mikulással.

A Camponában várja a gyerekek leveleit a Mikulás

Ha nem jutsz be a Mikuláshoz, akkor se keseredj el – kívánságodat levélben is leírhatod, és bedobhatod a Mikulás szobája mellett kihelyezett postaládába. A Mikulás minden héten három szerencsés gyermek levelére válaszol, és mindegyikük kap egy plüss Campit, valamint egy 20 000 forint értékű Campona ajándékkártyát is.

Érdemes tudni, hogy az első két hétvégén (december 5–7. és 13–14.) ingyenes kézműves programokkal is vár a Campona: készíthetsz saját téli üvegmécsest és karácsonyi manócskát is.

Kisorsolnak 1 millió forint értékű ajándékkártyát is!

És hogy a felnőttek se maradjanak ki a meglepetésekből: november 20. és december 21. között a Campona vásárlói között 1 millió forint értékű ajándékkártyát sorsolnak ki! Ehhez vásárolj legalább 5000 Ft értékben, és töltsd fel a blokkot a játék weboldalára november 20. és december 21. között.

Menj el a családdal, barátokkal, és repüljetek együtt a Campona titkos liftjével a Mikulás csodálatos világába, ahol idén is lesz Cipősdoboz gyűjtőláda, ami november 21. és december 19. között lesz kihelyezve az információs pultnál.

További információ a Campona honlapján.